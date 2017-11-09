Почему между Киевом и Белградом выросло напряжение?

Копірайт зображення Getty/ FILIPPO MONTEFORTE Image caption Российский и сербский флаги возле КПП на дороге из Симферополя в Севастополь, март 2014 года

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич вызвал для консультации посла республики в Украине Раде Булатовича.

Напряжение в дипломатических отношениях между Белградом и Киевом возникло на прошлой неделе. Это произошло после интервью посла Украины в Белграде Александра Александровича для BIRN. Он заявил, что Россия "готовит сербских наемников, чтобы убивать украинцев".

Впоследствии государственный секретарь сербского МИДа Ивица Тончев обвинил посла Украины в Сербии в намерениях навредить дружеским отношениям между Белградом и Москвой.

"Хотел бы вам напомнить, что в войнах на территории бывшей Югославии участвовали граждане Украины, по поводу чего Сербия официально никогда не обращалась к Киеву. Сербия уважает территориальную целостность Украины и остается сторонником политики лучших двусторонних отношений", - сказал Тончев.

В конце прошлой недели министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter, что вызвал посла Александровича в Киев для консультаций "по соблюдению международного права и избежания использования граждан Сербии в качестве наемников".

Копірайт зображення N1 Image caption Интервью посла Украины вызвало недовольство Белграда

В среду сербское дипломатическое ведомство вновь вспомнило об "участии украинских наемников" в конфликте между Сербией и Хорватией в 90-е годы.

Там заявили, что Сербия предприняла конкретные шаги для наказания "граждан Сербии, борющихся в иностранной войне, в том числе в Украине", чем продемонстрировала соблюдение своих международно-правовых обязательств.

В то же время министр Дачич напомнил, что "хорошо известно: украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами безопасности (в первой половине 90-х годов. - Ред.) против сербского народа в Хорватии, которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала".

В МИДе Сербии напомнили о неизменном желании установить с Украиной хорошие отношения, которые будут базироваться на взаимном уважении.

Условное наказание

Упоминания о том, что на востоке Украины до сих пор воюют сербские добровольцы недавно появились в сербских СМИ.

Сербия в прошлом году осудила нескольких человек за участие в вооруженном конфликте на Донбассе, но их наказали условно или с минимальным сроком в режиме домашнего ареста.

По данным местной прессы, перед сербским Высоким судом предстали 24 человека, участвовавших в боях на Донбассе. Все они признали вину, что и повлияло на судебный приговор

Трех обвиняемых суд приговорил к 6 месяцам ограничения свободы. Это наказание они отбывали "в помещениях, где проживают", то есть дома.

Остальных суд приговорил к условным срокам.

Точных данных о том, сколько граждан Сербии участвовали в боях на Донбассе и сколько из них вернулись домой, нет.

Как заявляла ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич, Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но отказывается присоединиться к санкциям ЕС против России.

Представитель Европарламента по вопросам Сербии Дэвид Макалистер заявил, что согласование внешней политики Сербии с ЕС и введение санкций против РФ являются частью переговорного процесса Белграда с Брюсселем о членстве в ЕС.