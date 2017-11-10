Чем закончится "исторический кризис" между Украиной и Польшей?

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Исторические споры в отношениях между Польшей и Украиной достигли такого уровня, что в ситуацию вынуждены вмешаться президенты и договариваться о специальной встрече своих представителей.

На волне громких заявлений польских чиновников с критикой украинской политики в сфере истории 8 ноября на ситуацию отреагировал президент Петр Порошенко.

Устами своего представителя Святослава Цеголко он "выразил беспокойство" по поводу заявлений польских чиновников и призвал партнеров встретиться в формате совместного консультационного комитета, чтобы избежать "эскалации".

Уже на следующий день польская сторона согласилась провести встречу, которая должна состояться "в ближайшее время на территории Польши".

Польша - давний стратегический партнер Украины и лоббист ее интересов в ЕС, однако в последние годы страны постоянно спорят из-за различного толкования общих трагических исторических событий ХХ века.

"Волынская трагедия" и УПА

Споры усилились после того, как в Польше к власти пришла консервативная партия "Право и справедливость", а в Украине после Евромайдана фактически началась информационная кампания героизации Украинской повстанческой армии.

Одним из переломных моментов был визит президента Польши Бронислава Коморовского в апреле 2015 году в Киев, во время которого парламент одобрил закон о признании УПА борцами за независимость Украины.

В Польше все больше говорили о "Волынской трагедии" 1943 года, в которой польские историки склонны винить исключительно Украинскую повстанческую армию.

Во время немецкой оккупации в течение 1943-1944 годов на этнических территориях Волыни и Холмщины отряды УПА уничтожали польское население.

Польша называет цифру в более сотни тысяч убитых поляков. Украинские же историки настаивают, что в то время подразделения польской Армии краевой убивали десятки тысяч украинцев, возлагая вину за трагедию на обе стороны этнического конфликта.

Летом 2016 польский Сейм признал те трагические события "геноцидом, совершенным украинскими националистами" и установил дату чествования их памяти - 11 июля.

В то время в Польшу приезжал президент Петр Порошенко, который в Варшаве у монумента жертвам "Волыни" почтил их память и встал на колени.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Польские власти критикуют позицию руководителя Института национальной памяти Владимира Вятровича. По данным польских СМИ, ему запретили въезд в Польшу

Тогда Верховная Рада осудила заявление польского Сейма и призвала поляков не политизировать историю.

Рада не стала выдвигать встречные обвинения по поводу "Волынской трагедии", однако заметила, что "разжигание антиукраинских настроений" происходит на фоне "российской агрессии" в Украине.

Параллельно с этим в обеих странах начались акты вандализма по отношению к памятникам украинцам и полякам по обе стороны границы.

Весной 2017 ситуация в очередной раз обострилась: украинский Институт национальной памяти и его польские коллеги не смогли договориться, как правильно узаконивать польские и украинские "места памяти".

Этот процесс заблокировали, что вызвало новую волну обвинений в адрес Украины.

29 февраля в Луцке обстреляли консульство Польши. Правда, в обеих странах тогда намекнули, что за обстрелом могли стоять представители "третьих стран".

Осенью 2017 в отношениях двух стран начался новый этап исторических обвинений.

15 октября в Закарпатской области Украина открыла памятник погибшим в 1939 году украинским воинам.

Тогда Венгрия забрала населенный украинцами бывший регион Чехословакии и вместе с Польшей подавила сопротивление воинов украинского государственного образования.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Польше демонтируют памятники УПА

Польшу разозлила надпись "Героям Карпатской Украины, расстрелянным польскими и венгерскими оккупантами в марте 1939 года" .

Обвинения и угрозы

В начале ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью СМИ заявил, что польская власть "не позволит людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу".

Также он добавил, что Польша и Украина "имеют различные подходы к примирению". В его словах также был намек, что Польша может перестать быть "адвокатом" Украины в ЕС.

Позже заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин заявил, что Украина доверила вести исторический диалог с Варшавой институции, которую возглавляет "безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями".

И наконец, президент Польши Анджей Дуда призвал руководство Украины не назначать на высокие должности лица с "антипольскими взглядами".

Они не называли фамилий, однако можно предположить, что речь идет о директоре Института национальной памяти Владимире Вятровиче.

МИД Украины сразу заявил, что в Украине нет антипольских настроений. В дело вмешался и Петр Порошенко, инициировав встречу представителей президентов стран, чтобы решить споры.

Внутренняя политика и история

Часть опрошенных ВВС Украина политических экспертов, занимающихся украинско-польскими отношениями, настаивают, что нынешнее обострение может иметь внутренние польские причины.

В частности, политический эксперт Евгений Магда указывает, что еще в октябре в Польше объявили о предстоящих изменениях в правительстве. И одним из претендентов "на выход" должен был стать именно министр иностранных дел.

Правящая консервативная партия "Право и Справедливость" последовательна в своей позиции по "Волынской трагедии" и резко осуждает УПА.

И заявления господина министра могли уберечь его от отставки.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Голова МИД Польши Витольд Ващиковский

"Ротация должна была состояться уже. Но теперь ко Дню независимости Польши 11 ноября этого точно не произойдет. По меньшей мере, отставка отодвинулась до конца ноября. Логика эскалации вписывается в стратегию сохранения портфеля", - считает Евгений Магда.

Он также добавил, что даже в случае отставки Витольд Ващиковский останется депутатом Сейма и получит электоральные бонусы на будущее.

С другой стороны, как указывает эксперт, несмотря на лидерские позиции партии власти в Польше, на местных выборах 2018 она может проиграть в Варшаве. Поэтому все представители власти могут быть заинтересованы использовать тему Украины для усиления своих позиций.

Политический эксперт Тарас Чорновил также указывает на внутренние причины обострения.

"Речь идет о внутренних польских разборках. ПиС ("Право и Справедливость". - Ред.) хочет сохранить электоральные позиции. Плюс - в самой партии вырисовывается еще более радикальная оппозиция", - считает Тарас Чорновил.

Чорновил напоминает, что в декабре должен состояться визит президента Польши в Киев, и нынешний скандал может его сорвать.

"Радикальное крыло ПиС делает все возможное, чтобы его отменить", - считает эксперт.

А председатель украинского-польского журналистского клуба Владимир Павлив не советует списывать все на внутренние польские дела.

Копірайт зображення UKR EMBASSY POLAND Image caption Петр Порошенко встал на колени перед памятником жертвам "Волынской трагедии" в Варшаве

"Надо было давно извиниться перед поляками за "Волынскую трагедию". Независимо от обстоятельств ее возникновения, - это было преступление", - указывает Владимир Павлив.

Он считает, что так можно было бы снять часть проблем, но признает - сейчас в Украине на это не пойдут. Павлив главную причину споров видит в том, что польско-украинскими отношениями с обеих сторон занимаются "националисты", которые не способны решать споры, а только их усугубляют.

"Места памяти"

Одним из поводов для обострения ситуации стали так называемые "места памяти". С украинской и польской стороны границы есть сотни памятников погибшим или расстрелянным полякам и украинцам.

Они преимущественно устанавливались без необходимых разрешений власти, поэтому являются незаконными.

В начале 2017 года с польской стороны демонтировали часть памятников, в том числе воинам УПА.

В апреле глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что до прекращения такой практики "легализация незаконных польских памятников на украинской территории и выдача разрешений на поисковые работы прекращается".

Бывший коллега господина Вятровича, историк Александр Зинченко рассказал ВВС Украина, что на украинской территории насчитывают около 150 "мест памяти", а с польской стороны их около 50.

Копірайт зображення NPU.GOV.UA Image caption Уничтоженный польский мемориал в селе Гута Пеняцкая Бродовского района на Львовщине быстро восстановили

Украинский и польский институты нацпамяти договаривались об их легализации, однако не смогли этого сделать.

"Украинское предложение заключалось в том, что - давайте все памятники легализовать в формате "все на все", - говорит Александр Зинченко.

Однако, по его словам, польская сторона требовала установить критерии к памятникам и надписям, которые можно легализовать. Памятники воинам УПА в Польше под эти критерии могли не подпасть.

Кроме того, по подсчетам господина Зинченко, за последние три года в Польше осквернили 15 украинских памятников, а в Украине - четыре польских.

Примирение или ухудшение отношений?

Тарас Чорновил указывает, что сейчас, несмотря на исторические споры, польские власти продолжают защищать интересы Украины в ЕС.

Это касается и санкций в отношении России, и украинской евроинтеграции.

Хотя не так давно глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что "с культом Бандеры Украину в ЕС не пустят", эксперт не верит, что Польша от слов перейдет к делу.

Эксперт признает, если визит президента Польши в Украину сорвут, отношения между странами ухудшатся.

Копірайт зображення UNIAN Image caption За последние два года президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда несколько раз ездили в Киев и Варшаву.

Евгений Магда настаивает, что проблема исторических противоречий настолько глубокая и многоуровневая, что "ее надо решать путем переговоров, за закрытыми дверями, а не под телекамерами". Поэтому он оптимистично оценивает предстоящую встречу представителей президентов обеих стран.

Зато Владимир Павлив, учитывая глубину исторических разногласий, не верит в скорое урегулирование споров.

"Проблема уже в том, что с польской стороны требования будут только возрастать, даже если их удовлетворять. Не вижу, как президенты смогут решить спор, слишком мало инструментов", - считает Павлив.

По его словам, поляки хотят от Украины четкого осуждения руководителя ОУН Степана Бандеры, а украинская власть на это не пойдет.

"Значительная часть населения Украины считает бандеровское движение героическим. Это была бы "украинская измена", и президент потерял бы доверие", - считает эксперт.

По словам Владимира Павлива, если бы в Польше чиновники были более сдержанными, а в Украине уволили руководителя Института нацпамяти, споры бы притихли.

Вместе с тем, эксперты почти единогласно указали, что увольнение Владимира Вятровича сейчас практически невозможно и вызвало бы шквал недовольства.

Сам Владимир Вятрович польский скандал с его участием просто сравнил с отношением к своей персоне с российской стороны.

"Уже несколько лет я являюсь персоной нон-грата в России. Сейчас говорят, что получил запрет не въезд в Польшу. Меня больше беспокоит не ограничение собственного передвижения, а то, что демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией", - написал Вятрович у себя в Facebook.