Королевская пехота и танковый кулак: как меняют символы армии Украины

Копірайт зображення "Нове військо" Image caption Новая эмблема танковых войск - один из примеров, как попытались соединить традиции украинской армии с современностью, рассказывают авторы концепции нового "вида" ВСУ

В украинской армии продолжаются дебаты относительно военной символики и формы.

С эмблем бригад уже убрали "георгиевские ленточки" и другие элементы, ассоциирующиеся с советской традицией.

А недавно стало известно о замене голубого цвета беретов десантников на бордовый (оттенок maroon) и переносе Дня десантника со 2 августа на 21 ноября - день архангела Михаила, командира "божьего войска" и "покровителя" десантных войск ВСУ.

Копірайт зображення "Нове військо" Image caption Таким будет новый берет десантников

Несмотря на официальные заявления командиров высокомобильных десантных войск, не все воспринимают такие изменения положительно.

"2 августа в своем голубом берете и тельняшке с пацанами начнем, как и последние пару лет, с поездок на могилы наших пацанов. С теми, с кем начинали войну и кого с нами нет, которые всем сердцем любили голубые береты", - пишет в комментариях под новостью один из пользователей Facebook.

"Берет и тельняшка десантника - это не головной убор и майка, это честь и душа. Невозможно росчерком пера поменять честь и душу", - добавляет другой на странице 80-й десантно-штурмовой бригады.

Копірайт зображення "Нове військо" Image caption Новая символика для различных родов войск ВСУ. Что-то уже утверждено, что-то - еще обсуждается

О том, как и зачем меняют символику армии, ВВС Украина узнавала у членов рабочей группы, разрабатывающей и продвигающей эти нововведения: Виталия Гайдукевича, Олексы Руденко и Василия Павлова.

Новая концепция

Копірайт зображення Юрій Бірюков Image caption Концепцию "Предметы обмундирования и и знаки различия ВСУ" принял президент летом 2016 года, а перед этим ее согласовали министр обороны и начальник Генштаба ВСУ

Упомянутая рабочая группа работает на волонтерских началах. Ее члены уверяют, что никаких денег от государства не получают.

При этом группа находится в контакте с представителями Минобороны, Генштаба и администрации президента.

Именно эти люди разработали концепцию "Предметы обмундирования и и знаки различия ВСУ", которую в июле 2016 года подписал президент.

На параде ко Дню независимости в прошлом году военные впервые вышли в форме с новой символикой.

Image caption Рабочая тетрадь с эскизами

"Будет ли украинская армия украинской, если она будет носить чужие символы? А до 2015 года большинство символов не были украинскими", - рассказывает историк Василий Павлов.

Художник-геральдист Олекса Руденко добавляет, что важно "не скатиться в сугубо этнографизм", а создать образ современного войска с "собственным национальным лицом".

Копірайт зображення "Нове військо" Image caption Почетный караул в новом обмундировании

В концепции описана вся атрибутика войска - от обмундирования до беретных знаков.

Перед прошлогодним парадом министр обороны принял решение о "временном ношении" - изготовлении тестовой партии новых мундиров, фуражек, знаков различия.

Еще один из руководителей рабочей группы - журналист и историк Виталий Гайдукевич - рассказывает, что с тех пор было создано около 7 тыс. образцов формы.

Их получили участники двух парадов (2016 и 2017 годов), офицеры Генштаба Минобороны, а также выпускники военных вузов в 2017 году.

Это должно помочь не только оценить практичность мундиров, но и выяснить, как их будут воспринимать рядовые военнослужащие.

В группе признаются, что новые зимние головные уборы уже "не пошли". Тесты показали, что военные их не воспринимают. Поэтому их, очевидно, будут переделывать.

Там добавляют, что надеются за два-три года пройти этап тестирования и согласований, после чего можно будет говорить о запуске массового производства для всей армии.

Танковая рукавица

Копірайт зображення Міноборони України Image caption Танкисты на параде ко Дню независимости, 2017 год

Одним из самых успешных сочетаний традиций с современностью в рабочей группе считают новую эмблему танковых войск. На ней изображена латная рукавица и пернач (разновидность булавы) - атрибуты кавалерии времен позднего Средневековья, в частности в Великом княжестве Литовском, в которое входила часть нынешних украинских земель.

"Долгое время в Украине было заблуждение, будто здесь никогда не было рыцарей. А рыцари были, носили европейские по образцу рыцарские доспехи", - объясняет Василий Павлов.

"Танк на поле боя - это мощное пробивное оружие, бронебойный стальной кулак. Танковые подразделения считаются потомками рыцарской кавалерии", - продолжает Виталий Гайдукевич.

Перначи и булавы в целом уже в казацкие времена стали признаками власти, в частности полковничьими наградами.

Историки утверждают, что эту эмблему украинские танкисты приняли сразу.

"По моему скромному мнению, очень классно. Планирую приобрести себе берет и такой знак ко Дню танкиста", - написал в одной из дискуссий танкист Максим Мирошниченко.

А что с морпехами?

Копірайт зображення "Нове військо" Image caption Такую эмблему и цвет беретов предложили морской пехоте в рабочей группе. Морпехи не согласились

Проблемы с восприятием возникли в морской пехоте.

Рабочая группа предлагает сменить черный цвет беретов на сине-зеленый ("морской волны").

Здесь авторы концепции апеллируют не к украинским традициям, а к западным армиям. Именно такого цвета береты там носят бойцы так называемых подразделений "коммандос".

"То, что у нас называют "морской пехотой", - это фактически специализированные силы, которые являются не просто стрелками флота, а и десантниками, и морскими десантниками, и ныряльщиками. Это то, что в Европе называется "коммандос", - у них сине-зеленые береты", - настаивает Виталий Гайдукевич.

Беретний знак морпехов в группе также хотели заменить. Вместо эмблемы с крыльями ввести знак с перекрещенными винтовками - казацким самопалами.

Такие предложения не восприняла часть морпехов. Их аргументы похожи на мысли десантников.

"Это мой берет! Он черный... Нe синий, нe зeлeний, нe цвета морской волны, он - черный! Свой черный берет я выбарывала кровью и потом, отстаивала, заслуживала, как и все морпехи, которые носят черный берет!" - написала военная Александра Бессмертная.

Копірайт зображення Міноборони України Image caption Морпехи со своей традиционной символикой

"Черный берет в подразделениях морской пехоты Украины давно потерял свою идеологическую значимость и приобрел исключительно ценностную... Именно поэтому черный берет так важен для молодого поколения украинских морпехов. Мне, к сожалению, не раз приходилось его накладывать на холодный лоб молодых двадцатилетних ребят. И хотел бы я, чтобы вы видели, с каким пиететом и каким уважением к этому берету относились родные погибших", - добавляет военный капеллан 36-й бригады морской пехоты Андрей Зелинский.

В рабочей группе считают, что черные береты и другая современная атрибутика и героика морской пехоты во многом совпадают с советской, которая впоследствии перешла к армии Российской Федерации, а также используется в вооруженных формированиях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

То же историки говорили и о голубых беретах ВДВ.

"Мы просим банально не быть похожими на врага", - объясняет Виталий Гайдукевич.

Олекса Руденко в своей аргументации вспоминает аннексию Крыма, во время которой часть крымских морпехов ВСУ перешли на сторону РФ: "Они были абсолютно похожи на морскую пехоту России, те, кто предали, не сочли свою измену изменой".

"Присягаем черному берету? Нет, вы присягаете украинскому народу!" - настаивает он.

Сейчас дискуссия между историками и морпехами продолжается.

Копірайт зображення "Нове військо" Image caption Последние предложения по беретным знакам для морской пехоты от рабочей группы: с крыльями, якорем и мечом Сагайдачного

В качестве компромисса предлагается все же изменить черный цвет берета, но оставить крылья в эмблеме.

В рабочей группе признаются - схожие проблемы с неприятием были и у командования Сил специальных операций.

Копірайт зображення "Нове військо" Image caption Эмблема ССО

Однако впоследствии беретный знак, на котором изображен оборотень - символ "особых воинов", "казаков-характерников" - все же утвердили официально.

Именные бригады

Копірайт зображення Moryachok Lena Image caption Почетный флаг 24-й механизированной бригады имени короля Данила

Легче проходит присвоение имен бригадам ВСУ. Одним из флагманов здесь стала львовская 24-я механизированная бригада, которая получила название "имени короля Данила".

Олекса Руденко рассказывает, что бойцы сразу же стали называть себя "королевская пехота". Учитывая это, для бригады разработали соответствующую символику и девиз: Milites Regum (в переводе с латыни: "пехота короля").

Почетные названия уже имеют и несколько других бригад: 72-я бригада "Черных запорожцев", Литовско-польско-украинская бригада "имени Великого гетмана Константина Острожского", президентский полк "имени Богдана Хмельницкого", 7-я бригада тактической авиации имени Петра Франко (названа в честь военного летчика Украинской галицкой армии).

1-й батальон оперативного назначения Нацгвардии назвали в честь погибшего на Карачуне в 2014 году генерала Сергея Кульчицкого.

Есть и несколько формирований, названия которых привязаны к местности, где они постоянно дислоцируются. Например, 16-я отдельная бригада армейской авиации "Броды", 1-я отдельная танковая "Северская бригада" или 128-я отдельная "горно-пехотная Закарпатская бригада".

Копірайт зображення "Нова армія" Image caption Новые береты ВСУ (предложение)

В рабочей группе планируют разрабатывать "новые ритуалы" для некоторых бригад - в соответствии с этими названиями, в том числе почетные знамена подразделений в дополнение к боевым флагам частей.

Историки предлагают выписать в уставе ВСУ "исторически украинские" звания: заменить "младшего лейтенанта" "хорунжим" и добавить в генеральскую линейку звание "бригадного генерала" (чин между полковником и генерал-майором), ведь основной структурной единицей ВСУ является бригада.

"Нам на это сказали - замечательно! Но чтобы ввести звание, надо изменить более сотни нормативных актов через Верховную Раду и Кабинет министров", - отмечает Олекса Руденко.

Копірайт зображення "Нове військо" Image caption Буклет рабочей группы. Эмблемы ракетчиков, военных инженеров и горной пехоты

Виталий Гайдукевич жалуется на бюрократические трудности: "Кое-где, чтобы изменить какой-то элемент символики, Минобороны и Генштаб должны спрашивать у Минфина или Минюста!"

Однако в рабочей группе планируют продолжать строить "правильный, украиноцентричный милитаризм".

"У поляков он полякоцентричний, у французов - франкоцентричний. Это есть в каждой стране, но в Украине до последнего времени не было. Поэтому сейчас группа людей пытается его построить без перегибов", - заключает Виталий Гайдукевич.