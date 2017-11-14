Freedom House: Украина - среди стран, ограничивших онлайн-свободу

Копірайт зображення freedomhouse.org

Все больше правительств перенимают опыт России и Китая и манипулируют сетями, а также подавляют инакомыслие в интернете. Об этом говорится в докладе Freedom on the Net ("Свобода в сети") правозащитной организации Freedom House.

В целом же с июня 2016 года уменьшение интернет-свободы произошло в 32-х странах. Больше всего - в Украине, Египте и Турции, говорится в докладе.

Украину признали страной с частично свободным интернетом. По сравнению с предыдущим годом, она существенно ухудшила свои позиции.

Украинскую власть раскритиковали за блокирование российских соцсетей и сайтов, а также вспомнили об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.

"Потенциально разрушительные последствия"

Авторы доклада изучили свободу интернета в 65 странах мира и обнаружили, что власти 30-ти стран в той или иной степени манипулируют интернетом и искажают онлайн-информацию. В прошлом году таких стран было 23.

К этим манипуляциям относятся платные комментаторы, тролли, боты (автоматизированные аккаунты), сайты с фейковыми новостями и пропагандистские информисточники.

За последний год онлайн-манипуляции и тактика дезинформации сыграли важную роль в выборах по меньшей мере в 18-ти странах, в том числе в США, говорится в докладе.

"Использование платных комментаторов и политических ботов для распространения государственной пропаганды было основано Китаем и Россией, но теперь стало глобальным явлением", - рассказал президент Freedom House Майкл Абрамович.

"Эти методы быстро распространяются, и их влияние на демократию и гражданскую активность потенциально разрушительны", - отмечает он.

"Не стоит перегибать палку"

Копірайт зображення freedomhouse.org Image caption Украину отнесли к странам с частично свободным онлайн-пространством

Авторы исследования также обнаружили, что власти не менее 14-ти стран ограничили свободу интернета ради борьбы с манипуляцией контентом.

К этим странам относится и Украина, которая заблокировала российские сервисы, в том числе самую распространенную российскую соцсеть "ВКонтакте" и поисковую систему "Яндекс", чтобы подавить пророссийскую пропаганду.

"Важно, чтобы страны боролись с онлайн-манипуляцией, но не перегибали палку", - отмечает директор исследования Саня Келли.

"Решение проблемы манипулирования и дезинформации заключается не в цензуре, а в том, чтобы научить граждан выявлять фейковые новости и комментарии", - добавляет она.

Среди факторов, существенно пошатнувших позиции Украины, вышеупомянутое убийство в Киеве журналиста Павла Шеремета, которое "вероятно произошло из-за его профессиональной деятельности как независимого интернет-журналиста".

Копірайт зображення УНИАН Image caption Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. Машина, в которой он находился, взорвалась в центре города

"Самые большие нарушители"

Китай третий год подряд стал самым большим нарушителем свободы в интернете.

По данным Freedom House, он усилил онлайн-цензуру, ввел закон, ограничивающий анонимность в интернете, и арестовал диссидентов, которые использовали интернет.

Другие страны также активизировали усилия относительно онлайн-цензуры и манипулирования информацией, говорится в докладе.

Россия, кроме того, что стремилась распространить дезинформацию для влияния на выборы в США и Европе, еще и усилила внутренний контроль за онлайн-пространством, отметили авторы доклада.

Российские блогеры, которые привлекают более 3000 посетителей в день, должны регистрировать свои личные данные и соблюдать закон о СМИ. В то же время поисковикам и агрегаторам новостей запрещено включать истории из незарегистрированных ресурсов.