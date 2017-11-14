Freedom House: Украина - среди стран, ограничивших онлайн-свободу
Все больше правительств перенимают опыт России и Китая и манипулируют сетями, а также подавляют инакомыслие в интернете. Об этом говорится в докладе Freedom on the Net ("Свобода в сети") правозащитной организации Freedom House.
В целом же с июня 2016 года уменьшение интернет-свободы произошло в 32-х странах. Больше всего - в Украине, Египте и Турции, говорится в докладе.
Украину признали страной с частично свободным интернетом. По сравнению с предыдущим годом, она существенно ухудшила свои позиции.
Украинскую власть раскритиковали за блокирование российских соцсетей и сайтов, а также вспомнили об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.
"Потенциально разрушительные последствия"
Авторы доклада изучили свободу интернета в 65 странах мира и обнаружили, что власти 30-ти стран в той или иной степени манипулируют интернетом и искажают онлайн-информацию. В прошлом году таких стран было 23.
К этим манипуляциям относятся платные комментаторы, тролли, боты (автоматизированные аккаунты), сайты с фейковыми новостями и пропагандистские информисточники.
За последний год онлайн-манипуляции и тактика дезинформации сыграли важную роль в выборах по меньшей мере в 18-ти странах, в том числе в США, говорится в докладе.
"Использование платных комментаторов и политических ботов для распространения государственной пропаганды было основано Китаем и Россией, но теперь стало глобальным явлением", - рассказал президент Freedom House Майкл Абрамович.
"Эти методы быстро распространяются, и их влияние на демократию и гражданскую активность потенциально разрушительны", - отмечает он.
"Не стоит перегибать палку"
Авторы исследования также обнаружили, что власти не менее 14-ти стран ограничили свободу интернета ради борьбы с манипуляцией контентом.
К этим странам относится и Украина, которая заблокировала российские сервисы, в том числе самую распространенную российскую соцсеть "ВКонтакте" и поисковую систему "Яндекс", чтобы подавить пророссийскую пропаганду.
"Важно, чтобы страны боролись с онлайн-манипуляцией, но не перегибали палку", - отмечает директор исследования Саня Келли.
"Решение проблемы манипулирования и дезинформации заключается не в цензуре, а в том, чтобы научить граждан выявлять фейковые новости и комментарии", - добавляет она.
Среди факторов, существенно пошатнувших позиции Украины, вышеупомянутое убийство в Киеве журналиста Павла Шеремета, которое "вероятно произошло из-за его профессиональной деятельности как независимого интернет-журналиста".
"Самые большие нарушители"
Китай третий год подряд стал самым большим нарушителем свободы в интернете.
По данным Freedom House, он усилил онлайн-цензуру, ввел закон, ограничивающий анонимность в интернете, и арестовал диссидентов, которые использовали интернет.
Другие страны также активизировали усилия относительно онлайн-цензуры и манипулирования информацией, говорится в докладе.
Россия, кроме того, что стремилась распространить дезинформацию для влияния на выборы в США и Европе, еще и усилила внутренний контроль за онлайн-пространством, отметили авторы доклада.
Российские блогеры, которые привлекают более 3000 посетителей в день, должны регистрировать свои личные данные и соблюдать закон о СМИ. В то же время поисковикам и агрегаторам новостей запрещено включать истории из незарегистрированных ресурсов.