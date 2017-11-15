Художник, которого "кормил" Ленин

Уникальный жанр советского искусства "Лениниана", определяющий творческие достижения многих художников, быстро отошел в далекое прошлое.

Ленин в тебе и во мне (из советской песни)

Я хорошо помню, как в школе учитель рисования описывал тонкости изображения Ленина.

"Нужно разбить рисунок на клетки, а затем точно проложить линии", - говорил Петр Иванович.

Тогда я услышал, что рисовать Ленина могут доверить не всем. Ведь изображение должно точно воспроизводить тысячи профилей, установленных по всей стране, которые, словно египетские сфинксы, загадочно высматривали наше счастливое будущее.

Ильич мог также поднять руку вверх, указывая тем самым "правильный" путь.

Вождей было много, но все они были между собой похожи.

Однако это не помешало развитию такого направления в искусстве как "Лениниана".

Как Ленин давал заработать художникам

Хорошие, талантливые художники рисовали Ленина, потому что этого хотело советское государство, у руля которого стояла созданная вождем компартия.

"Он всех нас кормил", - честно признался один из известных киевских мастеров, с которым я беседовал несколько месяцев назад.

Мой собеседник также рассказал, как еще в советские времена пытался выполнить госзаказ на портрет Ленина, но столкнулся с несгибаемой позицией тех, кто принимал работу.

Портрет не взяли. Но за свою жизнь этот художник написал много других достойных картин.

Живопись в советские времена оплачивалась хорошо. Можно было заработать сразу тысяч пять советских рублей. А это по тогдашним меркам - автомобиль, хоть и, конечно, советского производства.

Заказ на изображение Ленина щедро оплачивался предприятиями и организациями. Можно было и просто "подхалтурить" - нарисовать что-то на тему идеологического воспитания.

За такую работу тоже платили. Правда, меньше, но и задание не требовало особых творческих усилий.

Отголоски революции, вспыхнувшей когда-то в Петрограде, снова докатились до Украины - теперь уже в виде серий журналистских материалов о 100-летии этого события.

Я хотел написать материал о художниках и их работах в области монументальной "Ленинианы". Встреча с одним из них была запланирована еще летом.

Но Ковтонюк Иван Ананьевич заболел. А потом умер. Поэтому художник не отвечал на мои звонки.

Image caption Автопортрет художника Ивана Ковтонюка в его мастерской

Но однажды его номер телефона неожиданно снова ожил.

На связи был Юрий, сын Ивана Ковтонюка. Юрий сказал, что похоронил отца, но может рассказать о работе над одной из самых известных украинских картин с изображением Ленина.

Мятежник, который "потряс мир"

"Я не думаю, что отец был страстным поклонником Ленина. В партию тоже не вступал. Но когда нарисовал картину "Ночь перед штурмом", его жизнь во многом изменилась", - рассказывает Юрий.

Юрий - тоже художник. Мы поднимаемся в холодную художественную мастерскую его отца на Оболони. В центре комнаты видим большой эскиз картины, которая когда-то встречала всех посетителей музея Ленина в Киеве.

Отец, тогда молодой преподаватель, прочитал книгу, написаную американским журналистом и свидетелем революционных событий Джоном Ридом, "10 дней, которые потрясли мир". Это помогло посмотреть на историю по-другому, не так, как другие художники", - говорит Юрий.

Я смотрю на изображенных на картине революционно настроенных людей, среди которых и сам Ленин. Вождь внимательно изучает карту. Луч света, выхватывающий из толпы вождя, привносит дополнительный драматизм.

Image caption Юрий Ковтонюк в мастерской своего отца

"Отец ездил в Ленинград, чтобы побывать в Смольном. Чтобы представить себе все это: дым сигарет, запах солдатских портянок и Ленина в качестве мятежника", - говорит Юрий.

Работа имела большой успех и была представлена на многих выставках. О ней весьма одобрительно отзывались признанные художники.

В Азербайджане картина привлекла внимание партийного руководителя республики Гейдара Алиева. А в Киеве - его украинского товарища по партии Владимира Щербицкого.

"А вот на картине мои старший брат и дядя", - говорит Юрий и указывает на фигуры солдат, стоящие рядом с Лениным. - А еще как-то отец смешал краски и позволил мне, тогда еще совсем ребенку, нанести слой".

"Отец пил чай и смеялся: ты внес в работу "новую ноту".

Жизнь после СССР

Спрашиваю: "Когда развалился Союз и разрушилась старая система - какие у отца были чувства?"

"Отец - украинец, любил Украину. Наш прадед умер во время Голодомора 1932-1933 годов.

Но этой работой очень гордился. Отец считал, что картина передала дух времени.

Картина хранится где-то в запасниках, в стране прошла декоммунизация. Что сейчас делать с такими работами как "Ночь перед штурмом"?

Я хотел бы забрать ее себе, но ее купили. Была целая эпоха, и ее нельзя выбросить просто так. Это то же самое, что нумизматика, коллекционирование. То есть, такие работы могут и не нравиться, но кто-то ведь собирает и фашистские артефакты. И не потому, что он любит фашистов. А потому, что это часть истории.

Думаю, было бы правильно организовать какой-то музей, пока еще не все материалы уничтожены или не распроданы", - рассуждает Юрий.

Мы уходим из мастерской, где Ленин продолжает готовиться к штурму, а рядом стоит автопортрет создателя - действительно талантливого украинского художника.

Мы прощаемся. Мне нужно в центр Киева. Проезжаю мимо Украинского дома, расположенного на Европейской площади. Он - давно уже не ленинский музей, а в подвале здания наверняка все еще хранятся старые музейные экспонаты.