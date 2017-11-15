Призыв по-украински: из ночного клуба в военкомат

Копірайт зображення UNIAN Image caption В рамках осеннего призыва под ружье должны стать более десяти тысяч молодых украинцев возрастом от 20 до 27 лет

Вручением повестки в военкомат закончился визит в один из ночных клубов в центре Львова для двенадцати молодых людей вечером 3 ноября.

Полицейские и военные пришли на Кривую Липу - улочку, полную популярных среди молодежи баров и кафе, - через несколько дней после такого же рейда людей в форме на киевский клуб Jugendhub. Его посетители призывного возраста неожиданно для себя чуть позже очутились в военкомате.

Эти события вызвали неоднозначную реакцию. Губернатор Львовской области поддержал военных, назвав посетителей ночных клубов "мажорами", которые "должны сначала отслужить в армии, а уже потом развлекаться". Офис омбудсмена назвал действия силовиков незаконными и пожаловался на них в прокуратуру. Военные обещают, что продолжат "вручать повестки в общественных местах" до окончания осеннего призыва.

ВВС разбиралась, будут ли люди в форме и дальше искать призывников в барах и ресторанах, а также зачем 22-летнему парню может понадобиться жениться на собственной двоюродной бабушке и как львовские рейверы собираются сотрудничать с "Правым сектором".

Парадокс на Кривой Липе

С 19-летней студенткой Софией Галан мы встречаемся прямо на Кривой Липе - узкой львовской улочке длиной в полторы сотни метров, буквально забитой кафешками, ресторанчиками и кальянными барами. В начале и в конце улочки - арки, перекрыв которые, можно превратить Кривую Липу в западню для тех, кто не успел оттуда выйти.

Примерно по такой схеме действовали около двух десятков полицейских и военных, пришедших сюда примерно в пол-одиннадцатого вечера в пятницу, 3 ноября, рассказывает София.

Она с друзьями искала место, чтобы присесть, но нигде не было свободных столиков. Зашли в "Парадокс" - ночной клуб в подвальном этаже здания в самом начале Кривой Липы.

"Администратор никак не могла решить, может она нас посадить или нет. Мы развернулись, пошли, а на выходе - сюрприз. Стоят человек пять: полицейский в балаклаве и бронежилете и несколько военных. И у них перепалка с охраной: эти утверждают, что имеют право зайти внутрь и проверять документы у посетителей, а те - что их не пустят", - рассказывает София.

Image caption Очевидцы рассказывают: Кривую Липу - узенькую улочку в центре Львова - поздно вечером перекрыли полицейские и военные

Девушку с ее спутниками поначалу выпускать отказывались, но потом, когда разговор на входе в "Парадокс" перешел на повышенные тона, им таки удалось протиснуться на улицу. На выходе с Кривой Липы стояли другие люди в форме.

"Не представлялись, документов не показывали. Девушек пропустили, парней - только после того, как проверили студенческие билеты и пробили по какой-то базе", - продолжает София.

По ее оценкам, в тот вечер проверку полицейских и военных прошли десятки людей.

Вернувшись домой, она написала в Facebook пост об увиденном. На следующий день о событиях на Кривой Липе уже говорили в новостях.

"Никакой облавы"

За неделю до этих событий полицейские ворвались на вечеринку, проходившую в киевском клубе Jugendhub. После обыска примерно три десятка его посетителей привезли в военкомат, где на следующий день большинству из них выдали повестки на призывную комиссию.

И если действия киевских полицейских могли быть просто эксцессом исполнителей, то визит людей в форме на Кривую Липу во Львове навел на мысли о том, что речь идет о продуманной тактике.

Никакой облавы не было. Ситуация значительно преувеличена Александр Тищенко, военный комиссар Львовской области

Еще больше поводов для подобных размышлений дали объяснения военного комиссара Львовской области Александра Тищенко.

По его словам, первыми на Кривую Липу прибыли полицейские, которые разыскивали в центре Львова нелегальных мигрантов. В ходе проверки документов они обнаружили лиц, уклоняющихся от призыва, и вызвали на место событий сотрудников военкомата, которые выписали "зайцам" 12 повесток.

Полицейские, в отличие от военных, имеют право проверять документы у гражданских лиц. Военные же, в свою очередь, имеют право выписывать повестки. То есть, резюмировали в военкомате, закон не был нарушен.

"Никакой облавы не было. Ситуация значительно преувеличена. Никто Кривую Липу не перекрывал", - заявил Тищенко.

Слова военкома опровергли сами же полицейские.

Копірайт зображення gforvk.pp.ua Image caption Военный комиссар Львовской области Александр Тищенко уверяет, что военных на Кривую Липу вызвали полицейские. Полицейские говорят, что в военкомат не звонили.

Во львовской патрульной полиции ВВС заявили, что в тот вечер "копы" осуществляли штатное патрулирование Кривой Липы и никаких военных туда не вызывали. Более того, добавили там, военкомат не передавал полицейским свою базу "уклонистов", поэтому выявить их в ходе обычной проверки документов полиция не могла бы даже теоретически.

"Неумные военкомы пишут, что якобы с помощью полиции проводят набор в армию… Подобные заявления - это вражеская провокация. Полиция никогда не вмешивается в дела Вооруженных сил", - резко написал в Facebook начальник национальной полиции Украины Сергей Князев.

Правозащитники критикуют действия представителей обоих силовых ведомств.

"Речь идет о абсолютно безосновательном участии военнослужащих в действиях по розыску гражданских лиц, которые, по их мнению, не являются в военкомат. Лиц, уклоняющихся от прохождения службы, могут разыскивать исключительно полицейские и исключительно в установленном порядке, а не так - через, извините, отлавливание на улице", - говорит ВВС начальник секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Богдан Крикливенко.

По его словам, на днях в офис омбудсмена пришел сигнал о похожем инциденте в Тернополе.

"Это свидетельствует о том, что проблема имеет признаки системности", - констатирует Крикливенко и добавляет: его офис направил в генпрокуратуру письма с просьбой разобраться в ситуации . Ответа оттуда пока не поступало.

Плановые показатели

В офисе омбудсмена подозревают, что причиной повышенного внимания военкоматов к ночным клубам может быть срыв выполнения планов осеннего призыва на срочную службу.

Всего в рамках стартовавшего в октябре призыва пойти служить должны более десяти тысяч новобранцев возрастом от 20 до 27 лет.

"Ничего подобного. Планы по призыву реализовываются согласно установленным графикам, никаких срывов нет", - уверяет ВВС спикер Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович.

По его данным, по состоянию на конец прошлой недели в воинские части для прохождения службы направили более 75% от планового количества призывников.

Однако сотрудники нескольких военкоматов центральных областей Украины, с которыми анонимно пообщалась ВВС, подтверждают: нынешняя призывная кампания проходит хуже, чем предыдущие. Военным приходится идти на "креативные" шаги, вроде утренних или вечерних поквартирных обходов юношей призывного возраста, походов на рынки и, когда получается, в ночные клубы.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Осенью 2013 года призыв в Украине был отменен, однако уже в 2014 году, после начала боевых действий на востоке Украины, его возобновили

Не отстают от военкомов в плане "креативности" и потенциальные призывники. "Хитом" нынешней кампании называют случай в Виннице, где 22-летний юноша женился на 82-летней сестре своей бабушки и принес в военкомат справку об инвалидности супруги в качестве основания для получения отсрочки от призыва.

Львовская область сталкивается с теми же проблемами, что и остальные регионы страны, признает в разговоре с Би-би-си спикер Западного регионального медиа-центра министерства обороны Украины Александр Поронюк.

С одной стороны, отмечает он, армия, согласно опросам социологов, на протяжении последних лет превратилась в лидера по доверию среди государственных институтов Украины. С другой - выполнять план по призыву становится все труднее.

Главная причина, по которой потенциальные призывники не рвутся в армию, - страх попасть в зону боевых действий на востоке Украины. Хотя, тут же отмечает Поронюк, законодательство прямо запрещает высылать солдат-срочников в Донбасс.

Переезд в Киев или Львов зачастую дает молодому человеку возможность зарабатывать во много раз больше, чем в армии Александр Поронюк, Западный региональный медиа-центр минобороны Украины

Кроме того, говорит Поронюк, важным для людей, вступающих во взрослую жизнь, является финансовый фактор.

"У нас ведь рядом граница, а наши соседи-поляки прямо завлекают: езжайте, мол, к нам, деньги неплохие, через пять-семь лет получите гражданство. Да и переезд в Киев или Львов зачастую дает молодому человеку возможность зарабатывать во много раз больше, чем в армии", - говорит он.

Потенциального срочника Вооруженные силы завлекают обещанием одноразовой выплаты в размере 3 200 грн и обязательством работодателя выплачивать солдату на протяжении службы среднюю зарплату. Однако последнее требование зачастую игнорируется: работодатель формально переводит такого сотрудника на "минималку" или вовсе увольняет.

"Но это ведь вопрос не к военкомату", - разводит руками Поронюк.

"Вообще-то, в армию, конечно, должны не просто приходить. В армию должны отбирать лучших из лучших. Но такая вот у нас сейчас ситуация. Переходный период", - говорит он, оправдывая действия военных на Кривой Липе.

Клуб - после армии

Оправдывают их и немало львовян - во главе с тамошним губернатором.

Глава Львовской областной администрации Олег Синютка заявил, что в ночных клубах сидят в основном "мажоры", а акции по вручению им повесток должны быть максимально публичными.

"Нужно сначала выполнить свою обязанность и пройти службу в армии, а уже потом развлекаться в клубах", - сказал он.

Обсуждения событий на Кривой Липе в местных Facebook-сообществах нередко были крайне напряженными.

"Права граждан Украины были попраны в наглой форме", - писал, например, один из пользователей, и тут же нарывался на резкие ответы земляков.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Накануне футбольного матча между сборными Украины и Словакии во Львове соцсети иронизировали: массового вручения повесток стоит ждать болельщикам на стадионе

"Какие права могут быть у ничтожеств, прячущихся у мамы под юбкой и по ночам в клубах?" - вопрошал один из его оппонентов.

"Стыдно за молодежь", - резюмировала другая участница дискуссии.

События на Кривой Липе за считанные дни стали поводом для шуток, некоторые из которых были восприняты местной общественностью всерьез.

Допустим, в объявление о том, что военкомат намерен вручать повестки на стадионе "Арена Львов", во время футбольного матча между сборными Украины и Словакии, никто не поверил.

А вот новость о том, что военкомы провели рейд на мужской монастырь в Жовкве под Львовом и вручили повестки монахам-василианам, должен был опровергать лично военный комиссар Львовской области.

Доцент или "Правый сектор"?

Однако шутки шутками, а события на Кривой Липе стали поводом для серьезного беспокойства организаторов вечеринок во львовских клубах.

Спустя несколько дней после того инцидента два десятка человек - представителей совершенно разных возрастов и субкультур - собрались, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

"Мы понимали, что Киевом и Кривой Липой эта ситуация может и не ограничиться. Мы постоянно организовываем события, у нас работают клубы, проводятся вечеринки. Нам нужно понимать, как нам действовать в случае такой облавы", - говорит ВВС менеджер по культуре Ляна Мыцько, принимавшая участие в этом заседании.

Люди боятся вечером пойти кофе попить. Говорят: лучше посижу, дома попью София Галан, студентка

Часть пришедших убеждали, что единственный действенный способ застраховаться от нежелательных визитов военных и полицейских - это физическое сопротивление.

"Один из присутствующих - бывший участник АТО, защитник Донецкого аэропорта - сказал: я могу "подписать" своих пацанов из "Правого сектора", только они смогут сдержать эти облавы", - говорит Ляна.

Другие - люди, в основном, помоложе - доказывали, что противодействовать возможным проблемам стоит исключительно в юридическом русле.

В итоге договорились встретиться еще раз: на этой встрече на вопросы организаторов культурных событий будет отвечать специально приглашенный юрист - доцент Львовского университета.

Кофе дома

Вполне возможно, что консультации юриста пригодятся организаторам вечеринок уже в ближайшее время: львовские военные говорят, что продолжат "предусмотренное законом вручение повесток в общественных местах".

"Срочная служба нужна нам, чтобы мы имели подготовленные мобилизационные ресурсы на случай, не дай Бог, какого-то обострения ситуации (на востоке Украины)… Это вопрос национальной безопасности, нашего с вами будущего!" - убеждает Александр Поронюк из Западного медиа-центра Минобороны.

Он уверен, что Львовская область выполнит план осеннего призыва, однако, продолжает он, события в киевском Jugendhub и на львовской Кривой Липе доказали, что система призыва на срочную службу нуждается в изменениях.

По словам Поронюка, в украинский парламент уже подан законопроект, предусматривающий, в частности, увеличение соцпакета для призывников вкупе с повышением ответственности для "уклонистов".

Но станут ли депутаты заниматься не самой выгодной в электоральном плане темой призыва, когда в кулуарах Рады все чаще говорят о раскладах перед намеченными на 2019 год президентскими и парламентскими выборами?

Image caption Вернутся ли люди в форме на Кривую Липу, никто наверняка сказать не может

"Очень большой плюс, что сегодня Украину поддерживают западные страны. Но опираться нам нужно, прежде всего, на свои ресурсы. Чем больше у нас будет своей техники, чем больше адекватных парней, получивших боевую закалку в мирное время, тем больше шансов, что мы будем в числе европейских стран. Иначе будет беда и горе для нас всех - кто живет и кто будет жить", - искренне, хоть и немного пафосно говорит Поронюк.

Становится ли государство сильнее от того, что ловит своих будущих защитников в ночных клубах? Организатор концертов и фестивалей Ляна Мыцько так не считает.

"(Событиями на Кривой Липе), этим мелким прецедентом государство просто дискредитировало себя, армию, полицию. Оно показало тем людям, которые, может быть, и хотели как-то пригодиться государству, что с таким беспределом там не с кем работать. (Самое главное), что мы поняли, - что это может повториться, что они теперь могут зайти куда угодно", - говорит она.

Сразу несколько друзей Софии Галан, очевидицы событий на Кривой Липе, сделали свои выводы из увиденного.

"Люди боятся вечером пойти кофе попить. Говорят: лучше посижу, дома попью", - говорит она.

Сидеть взаперти знакомым Софии осталось недолго: осенняя призывная кампания в Украине финиширует через две недели, 28 ноября. А по каким правилам будет проходить следующий, весенний призыв, - пока неизвестно.