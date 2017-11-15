Призыв по-украински: из ночного клуба в военкомат
Вручением повестки в военкомат закончился визит в один из ночных клубов в центре Львова для двенадцати молодых людей вечером 3 ноября.
Полицейские и военные пришли на Кривую Липу - улочку, полную популярных среди молодежи баров и кафе, - через несколько дней после такого же рейда людей в форме на киевский клуб Jugendhub. Его посетители призывного возраста неожиданно для себя чуть позже очутились в военкомате.
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Эти события вызвали неоднозначную реакцию. Губернатор Львовской области поддержал военных, назвав посетителей ночных клубов "мажорами", которые "должны сначала отслужить в армии, а уже потом развлекаться". Офис омбудсмена назвал действия силовиков незаконными и пожаловался на них в прокуратуру. Военные обещают, что продолжат "вручать повестки в общественных местах" до окончания осеннего призыва.
ВВС разбиралась, будут ли люди в форме и дальше искать призывников в барах и ресторанах, а также зачем 22-летнему парню может понадобиться жениться на собственной двоюродной бабушке и как львовские рейверы собираются сотрудничать с "Правым сектором".
Парадокс на Кривой Липе
С 19-летней студенткой Софией Галан мы встречаемся прямо на Кривой Липе - узкой львовской улочке длиной в полторы сотни метров, буквально забитой кафешками, ресторанчиками и кальянными барами. В начале и в конце улочки - арки, перекрыв которые, можно превратить Кривую Липу в западню для тех, кто не успел оттуда выйти.
Примерно по такой схеме действовали около двух десятков полицейских и военных, пришедших сюда примерно в пол-одиннадцатого вечера в пятницу, 3 ноября, рассказывает София.
Она с друзьями искала место, чтобы присесть, но нигде не было свободных столиков. Зашли в "Парадокс" - ночной клуб в подвальном этаже здания в самом начале Кривой Липы.
"Администратор никак не могла решить, может она нас посадить или нет. Мы развернулись, пошли, а на выходе - сюрприз. Стоят человек пять: полицейский в балаклаве и бронежилете и несколько военных. И у них перепалка с охраной: эти утверждают, что имеют право зайти внутрь и проверять документы у посетителей, а те - что их не пустят", - рассказывает София.
Девушку с ее спутниками поначалу выпускать отказывались, но потом, когда разговор на входе в "Парадокс" перешел на повышенные тона, им таки удалось протиснуться на улицу. На выходе с Кривой Липы стояли другие люди в форме.
"Не представлялись, документов не показывали. Девушек пропустили, парней - только после того, как проверили студенческие билеты и пробили по какой-то базе", - продолжает София.
По ее оценкам, в тот вечер проверку полицейских и военных прошли десятки людей.
Вернувшись домой, она написала в Facebook пост об увиденном. На следующий день о событиях на Кривой Липе уже говорили в новостях.
"Никакой облавы"
За неделю до этих событий полицейские ворвались на вечеринку, проходившую в киевском клубе Jugendhub. После обыска примерно три десятка его посетителей привезли в военкомат, где на следующий день большинству из них выдали повестки на призывную комиссию.
И если действия киевских полицейских могли быть просто эксцессом исполнителей, то визит людей в форме на Кривую Липу во Львове навел на мысли о том, что речь идет о продуманной тактике.
Еще больше поводов для подобных размышлений дали объяснения военного комиссара Львовской области Александра Тищенко.
По его словам, первыми на Кривую Липу прибыли полицейские, которые разыскивали в центре Львова нелегальных мигрантов. В ходе проверки документов они обнаружили лиц, уклоняющихся от призыва, и вызвали на место событий сотрудников военкомата, которые выписали "зайцам" 12 повесток.
Полицейские, в отличие от военных, имеют право проверять документы у гражданских лиц. Военные же, в свою очередь, имеют право выписывать повестки. То есть, резюмировали в военкомате, закон не был нарушен.
"Никакой облавы не было. Ситуация значительно преувеличена. Никто Кривую Липу не перекрывал", - заявил Тищенко.
Слова военкома опровергли сами же полицейские.
Во львовской патрульной полиции ВВС заявили, что в тот вечер "копы" осуществляли штатное патрулирование Кривой Липы и никаких военных туда не вызывали. Более того, добавили там, военкомат не передавал полицейским свою базу "уклонистов", поэтому выявить их в ходе обычной проверки документов полиция не могла бы даже теоретически.
"Неумные военкомы пишут, что якобы с помощью полиции проводят набор в армию… Подобные заявления - это вражеская провокация. Полиция никогда не вмешивается в дела Вооруженных сил", - резко написал в Facebook начальник национальной полиции Украины Сергей Князев.
Правозащитники критикуют действия представителей обоих силовых ведомств.
"Речь идет о абсолютно безосновательном участии военнослужащих в действиях по розыску гражданских лиц, которые, по их мнению, не являются в военкомат. Лиц, уклоняющихся от прохождения службы, могут разыскивать исключительно полицейские и исключительно в установленном порядке, а не так - через, извините, отлавливание на улице", - говорит ВВС начальник секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Богдан Крикливенко.
По его словам, на днях в офис омбудсмена пришел сигнал о похожем инциденте в Тернополе.
"Это свидетельствует о том, что проблема имеет признаки системности", - констатирует Крикливенко и добавляет: его офис направил в генпрокуратуру письма с просьбой разобраться в ситуации . Ответа оттуда пока не поступало.
Плановые показатели
В офисе омбудсмена подозревают, что причиной повышенного внимания военкоматов к ночным клубам может быть срыв выполнения планов осеннего призыва на срочную службу.
Всего в рамках стартовавшего в октябре призыва пойти служить должны более десяти тысяч новобранцев возрастом от 20 до 27 лет.
"Ничего подобного. Планы по призыву реализовываются согласно установленным графикам, никаких срывов нет", - уверяет ВВС спикер Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович.
По его данным, по состоянию на конец прошлой недели в воинские части для прохождения службы направили более 75% от планового количества призывников.
Однако сотрудники нескольких военкоматов центральных областей Украины, с которыми анонимно пообщалась ВВС, подтверждают: нынешняя призывная кампания проходит хуже, чем предыдущие. Военным приходится идти на "креативные" шаги, вроде утренних или вечерних поквартирных обходов юношей призывного возраста, походов на рынки и, когда получается, в ночные клубы.
Не отстают от военкомов в плане "креативности" и потенциальные призывники. "Хитом" нынешней кампании называют случай в Виннице, где 22-летний юноша женился на 82-летней сестре своей бабушки и принес в военкомат справку об инвалидности супруги в качестве основания для получения отсрочки от призыва.
Львовская область сталкивается с теми же проблемами, что и остальные регионы страны, признает в разговоре с Би-би-си спикер Западного регионального медиа-центра министерства обороны Украины Александр Поронюк.
С одной стороны, отмечает он, армия, согласно опросам социологов, на протяжении последних лет превратилась в лидера по доверию среди государственных институтов Украины. С другой - выполнять план по призыву становится все труднее.
Главная причина, по которой потенциальные призывники не рвутся в армию, - страх попасть в зону боевых действий на востоке Украины. Хотя, тут же отмечает Поронюк, законодательство прямо запрещает высылать солдат-срочников в Донбасс.
Кроме того, говорит Поронюк, важным для людей, вступающих во взрослую жизнь, является финансовый фактор.
"У нас ведь рядом граница, а наши соседи-поляки прямо завлекают: езжайте, мол, к нам, деньги неплохие, через пять-семь лет получите гражданство. Да и переезд в Киев или Львов зачастую дает молодому человеку возможность зарабатывать во много раз больше, чем в армии", - говорит он.
Потенциального срочника Вооруженные силы завлекают обещанием одноразовой выплаты в размере 3 200 грн и обязательством работодателя выплачивать солдату на протяжении службы среднюю зарплату. Однако последнее требование зачастую игнорируется: работодатель формально переводит такого сотрудника на "минималку" или вовсе увольняет.
"Но это ведь вопрос не к военкомату", - разводит руками Поронюк.
"Вообще-то, в армию, конечно, должны не просто приходить. В армию должны отбирать лучших из лучших. Но такая вот у нас сейчас ситуация. Переходный период", - говорит он, оправдывая действия военных на Кривой Липе.
Клуб - после армии
Оправдывают их и немало львовян - во главе с тамошним губернатором.
Глава Львовской областной администрации Олег Синютка заявил, что в ночных клубах сидят в основном "мажоры", а акции по вручению им повесток должны быть максимально публичными.
"Нужно сначала выполнить свою обязанность и пройти службу в армии, а уже потом развлекаться в клубах", - сказал он.
Обсуждения событий на Кривой Липе в местных Facebook-сообществах нередко были крайне напряженными.
"Права граждан Украины были попраны в наглой форме", - писал, например, один из пользователей, и тут же нарывался на резкие ответы земляков.
"Какие права могут быть у ничтожеств, прячущихся у мамы под юбкой и по ночам в клубах?" - вопрошал один из его оппонентов.
"Стыдно за молодежь", - резюмировала другая участница дискуссии.
События на Кривой Липе за считанные дни стали поводом для шуток, некоторые из которых были восприняты местной общественностью всерьез.
Допустим, в объявление о том, что военкомат намерен вручать повестки на стадионе "Арена Львов", во время футбольного матча между сборными Украины и Словакии, никто не поверил.
А вот новость о том, что военкомы провели рейд на мужской монастырь в Жовкве под Львовом и вручили повестки монахам-василианам, должен был опровергать лично военный комиссар Львовской области.
Доцент или "Правый сектор"?
Однако шутки шутками, а события на Кривой Липе стали поводом для серьезного беспокойства организаторов вечеринок во львовских клубах.
Спустя несколько дней после того инцидента два десятка человек - представителей совершенно разных возрастов и субкультур - собрались, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
"Мы понимали, что Киевом и Кривой Липой эта ситуация может и не ограничиться. Мы постоянно организовываем события, у нас работают клубы, проводятся вечеринки. Нам нужно понимать, как нам действовать в случае такой облавы", - говорит ВВС менеджер по культуре Ляна Мыцько, принимавшая участие в этом заседании.
Часть пришедших убеждали, что единственный действенный способ застраховаться от нежелательных визитов военных и полицейских - это физическое сопротивление.
"Один из присутствующих - бывший участник АТО, защитник Донецкого аэропорта - сказал: я могу "подписать" своих пацанов из "Правого сектора", только они смогут сдержать эти облавы", - говорит Ляна.
Другие - люди, в основном, помоложе - доказывали, что противодействовать возможным проблемам стоит исключительно в юридическом русле.
В итоге договорились встретиться еще раз: на этой встрече на вопросы организаторов культурных событий будет отвечать специально приглашенный юрист - доцент Львовского университета.
Кофе дома
Вполне возможно, что консультации юриста пригодятся организаторам вечеринок уже в ближайшее время: львовские военные говорят, что продолжат "предусмотренное законом вручение повесток в общественных местах".
"Срочная служба нужна нам, чтобы мы имели подготовленные мобилизационные ресурсы на случай, не дай Бог, какого-то обострения ситуации (на востоке Украины)… Это вопрос национальной безопасности, нашего с вами будущего!" - убеждает Александр Поронюк из Западного медиа-центра Минобороны.
Он уверен, что Львовская область выполнит план осеннего призыва, однако, продолжает он, события в киевском Jugendhub и на львовской Кривой Липе доказали, что система призыва на срочную службу нуждается в изменениях.
По словам Поронюка, в украинский парламент уже подан законопроект, предусматривающий, в частности, увеличение соцпакета для призывников вкупе с повышением ответственности для "уклонистов".
Но станут ли депутаты заниматься не самой выгодной в электоральном плане темой призыва, когда в кулуарах Рады все чаще говорят о раскладах перед намеченными на 2019 год президентскими и парламентскими выборами?
"Очень большой плюс, что сегодня Украину поддерживают западные страны. Но опираться нам нужно, прежде всего, на свои ресурсы. Чем больше у нас будет своей техники, чем больше адекватных парней, получивших боевую закалку в мирное время, тем больше шансов, что мы будем в числе европейских стран. Иначе будет беда и горе для нас всех - кто живет и кто будет жить", - искренне, хоть и немного пафосно говорит Поронюк.
Становится ли государство сильнее от того, что ловит своих будущих защитников в ночных клубах? Организатор концертов и фестивалей Ляна Мыцько так не считает.
"(Событиями на Кривой Липе), этим мелким прецедентом государство просто дискредитировало себя, армию, полицию. Оно показало тем людям, которые, может быть, и хотели как-то пригодиться государству, что с таким беспределом там не с кем работать. (Самое главное), что мы поняли, - что это может повториться, что они теперь могут зайти куда угодно", - говорит она.
Сразу несколько друзей Софии Галан, очевидицы событий на Кривой Липе, сделали свои выводы из увиденного.
"Люди боятся вечером пойти кофе попить. Говорят: лучше посижу, дома попью", - говорит она.
Сидеть взаперти знакомым Софии осталось недолго: осенняя призывная кампания в Украине финиширует через две недели, 28 ноября. А по каким правилам будет проходить следующий, весенний призыв, - пока неизвестно.