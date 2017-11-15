"Батькивщина" на марше: Тимошенко ожидает "большой бой"

Копірайт зображення ВО "Батківщина" Image caption Зьзд стоя приветствовал Юлию Тимошенко

В среду ВО "Батькивщина" провела свой съезд. Несмотря на сессионный день в парламенте, в одном из столичных центров собрались все лидеры партии, включая Юлию Тимошенко.

В своих выступлениях представители "Батькивщины" использовали почти военную риторику: говорили о "большой армии партии", вручали почетные знамена и анонсировали "последний бой" на выборах 2019 года.

Конфликт с "Украинским домом"

Image caption "Украинский дом", где первоначально планировали провести съезд, отказал предоставить помещение, поэтому мероприятие пришлось проводить в помещении центра "Нивки-холл"

Съезду "Батькивщины" предшествовали споры по поводу места его проведения.

В партии говорят, что за день до мероприятия "Украинский дом", где первоначально планировали провести съезд, отказал предоставить помещение.

Пресс-служба "Батькивщины" заявила о том, что это произошло по политическим причинам и якобы по указанию из Администрации президента. Здание подчиняется Государственному управлению делами.

В "Украинском доме" свой отказ объяснили тем, что партия не оформила вовремя договор и не перечислила средства за аренду.

Поэтому съезд состоялся в другом помещении - на киевских Нивках.

"Партия на марше"

Копірайт зображення ВО "Батьківщина"

Формальным поводом для проведения съезда стало подведение итогов выборов объединенных территориальных общин, состоявшихся 29 октября.

Первый заместитель Юлии Тимошенко Иван Кириленко, открывая этот съезд, объявил об "абсолютной победе "Батькивщины" на них.

По данным ЦИК, выдвиженцы от "Батькивщины" действительно получили наибольшее число мандатов среди всех партий: более 900 мандатов (у БПП, занявшего условное второе место, 642 мандата).

Однако, стоит отметить, что на выборах 29 октября наибольшую поддержку получили самовыдвиженцы (более 1200 мандатов).

Копірайт зображення УНІАН Image caption Первый заместитель Тимошенко по партии и бывший председатель фракции "Батькивщина" Иван Кириленко

"Партия на марше ... приближаемся к следующим выборам", - сказал Иван Кириленко.

Следующие довольно масштабные выборы пройдут 24 декабря. Тогда будут выбирать более тысячи местных депутатов и несколько десятков председателей советов разных уровней.

Именно ускорением подготовки к этим выборам объяснил ВВС Украина дату съезда член политсовета "Батькивщины" и советник Юлии Тимошенко Андрей Павловский.

"Чем раньше проведем съезд, тем раньше начнем готовиться", - уточнил политик.

Большой бой?

Image caption На слайдах Юлия Тимошенко пыталась продемострировать падение уровня жизни в Украине со времен ее премьерства

Юлия Тимошенко в своем выступлении пожаловалась на внешнюю агрессию, которая угрожает развитию Украины, после чего почти час рассказывала о злоупотреблениях "пятой колонны" в виде действующей власти.

"Опять эта пятая колонна заняла все высокие посты в государстве и пытается ослабить, зачистить украинцев изнутри, практически помогая оккупантам", - сетовала Тимошенко.

Ее выступление сопровождалось слайдами, на которых она сравнивала нынешние экономические показатели с цифрами 2008 года, когда "мы с вами работали в правительстве".

А в заявлении о местных выборах Юлия Тимошенко обвинила власти и президента Порошенко в том, что он создал "совершенно неравные условия, которые нельзя сравнить даже с временами Януковича".

Image caption Руководитель житомирской ячейки "Батькивщины" Анжелика Лабунская получила "памятное знамя" за успехи партии на недавних выборах

Она призвала однопартийцев готовиться к следующим испытаниям уже на парламентских выборах в 2019 году: "Нас ждут не выборы, а большой бой, возможно, один из последних, который либо позволит Украине жить, либо оставит мафию при власти".

"Будьте готовы, что вас будут рубить, стрелять, репрессировать, пугать", - предупредила Тимошенко, но заверила, что ее политсила выиграет, "потому что существует большая армия партии "Батькивщина".

"Милитаристскую" атмосферу съезда дополнила церемония награждения "памятными знаменами" руководителей нескольких областных организаций, где "Батькивщина" получила наибольшее число мандатов на октябрьских выборах.

По данным последних социологических опросов, "Батькивщина" является одним из трех лидеров будущих парламентских выборов, она набирает от 10% до 14%.

Правда, сама Юлия Тимошенко утверждает, что ее партия получит большую поддержку, а опубликованным соцопросам она не верит.