Зачем Путин говорил с лидерами "ДНР" и "ЛНР"

Копірайт зображення kremlin.ru Image caption Владимир Путин и Виктор Медведчук в Ново-Иерусалимском монастыре

Российский президент Владимир Путин впервые провел переговоры с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой "республик" и обсудил с ними обмен пленными с Украиной. Таким образом Путин хочет повысить статус лидеров республик и сыграть роль миротворца накануне президентских выборов, говорят эксперты.

Переговоры с лидерами самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким Путину предложил лидер движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук во время посещения президентом Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря 15 ноября.

Украинский политик, который приходится кумом Владимиру Путину и является одним из представителей Киева в минской контактной группе, вместе с патриархом Кириллом обратился к президенту России с просьбой поддержать идею обмена военнопленными: "Украина готова освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников", - заявил Медведчук. "Я сделаю все, что от меня зависит", - ответил Путин.

Тем же вечером пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поговорил по телефону с Захарченко и Плотницким и обсудил вопрос о военнопленных. "Руководители ДНР и ЛНР инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны", - было сказано в сообщении Кремля.

ВВС спросила у украинских и российских экспертов, что означают первые публичные переговоры Путина и лидеров непризнанных республик, и зачем президент вмешался в вопрос обмена военнопленными.

Почему обмен затягивается

Переговорный процесс об обмене военнопленными между Киевом и самопровозглашенными республиками зашел в тупик около полугода назад из-за разногласий по персоналиям.

В Киеве неоднократно отмечали, что готовы передать самопровозглашенным республикам сепаратистов, задержанных в зоне АТО в ходе боевых действий, при условии их желания вернуться в Донецк и Луганск. Однако по словам киевских властей в списках на обмен, которые Украине передают из "ДНР" и "ЛНР", есть люди, никакого отношения к конфликту на востоке страны не имеющие и арестованные по совсем другим делам. Например, "ДНР" и "ЛНР" требуют передать им сотрудников "Беркута", обвиняемых в убийствах митингующих на Майдане зимой 2014 года.

Представители "ДНР" и "ЛНР" на это отвечают, что в ходе предыдущих обменов украинская сторона неоднократно передавала им людей, о существовании которых в республиках не подозревали и в их возвращении были не заинтересованы.

После разговора Путина с Захарченко и Плотницким пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сказала ВВС: "Мы ознакомились с заявлениями той стороны. Украина настроена на проведение обмена по формуле "всех на всех". Мы все время говорим об этом и для нас важно, чтобы наши украинские граждане вернулись домой". "Мы надеемся, что такие заявления свидетельствуют о готовности разблокировать процесс обмена и мы, наконец, сможем вернуть наших людей домой, - сказала Гитлянская ВВС. - Мне лично неизвестны детали переговоров (Путина с лидерами "ДНР" и "ЛНР". - Ред.), но СБУ следит за этим процессом".

С божьей помощью

В разговоре с российским президентом Медведчук отметил, что "сегодня ровно 14 месяцев как не проходят обмены".

"Я знаю, что вы близко к сердцу воспринимаете судьбу людей. Блаженнейший митрополит Онуфрий (предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата. -Ред.) неоднократно ко мне обращался тоже с просьбами, и, как известно, какие-то просьбы были удовлетворены, какие-то не были", - сказал Путину присутствовавший при разговоре Патриарх Московский Кирилл.

Церковь не в первый раз выступает посредником при освобождении пленных на востоке Украины и вольно или невольно Патриарх Кирилл указал своими словами на неточность в речи Медведчука. Последний известный обмен между самопровозглашенными республиками и Киевом произошел не 14 месяцев назад, а в декабре 2016 года. Тогда из тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе были освобождены и вывезены на сопредельную с самопровозглашенной "ДНР" территорию два гражданина России Владимир Безобразов и Владислав Кондалов, арестованные в Украине по обвинению в пособничестве сепаратистам.

Через день в Донецке при посредничестве Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и Патриарха Кирилла был освобожден украинский военнослужащий Тарас Колодий - последний из защитников аэропорта Донецка, находившийся в плену почти два года. "Могу подтвердить, что Колодий был освобожден не благодаря работе минской группы или доброй воле нынешних донецких властей, а благодаря усилиям церкви, - сказал тогда советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит "Коммерсанту". - СБУ со своей стороны сделала все, чтобы эта операция прошла успешно".

Повысить статус республик

Харьковский политолог Константин Долгов, поддерживающий самопровозглашенные республики и проживающий поэтому последние годы в России, считает, что телефонный разговор Владимира Путина с Захарченко и Плотницким "это несомненный плюс" для "ДНР" и "ЛНР".

"Республики вводятся в повестку, - отмечает Долгов. - Едва ли не впервые фиксируется прямой диалог высшего руководства России с высшим руководством республик".

Своим звонком Владимир Путин поднимает статус Захарченко и Плотницкого, пытаясь показать, что они не марионетки, а самостоятельные игроки, согласен глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. "Он хочет показать: я с ними переговоры веду, и пускай Киев тоже ведет", - говорит политолог.

Помимо того, что это был первый такого рода диалог Путина с лидерами "ДНР" и "ЛНР", в сообщении об этих переговорах на официальном сайте Кремля никак не упомянуто, что эти республики "самопровозглашенные" или "никем не признанные", обращает внимание близкий к администрации президента России политолог, директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Однако не стоит переоценивать перспективы самих Захарченко и Плотницкого, подчеркивает Долгов, напоминая, что осенью 2018 года в республиках должны пройти новые выборы руководителей республик. "Уверен, что Владимир Путин общался с ними не потому, что они Захарченко и Плотницкий, а потому что они - главы "ДНР" и "ЛНР", - резюмирует Долгов.

Выбить козырь из руки Киева

Бондаренко считает, что телефонный разговор Владимира Путина с лидерами "ДНР" и "ЛНР" - это "попытка выбить козырь из рук противника". В разговоре с ВВС он напомнил, что тема обмена пленными поднималась 13 ноября в Белграде на встрече специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

За несколько часов до встречи первый заместитель главы Верховной рады Украины и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила: "Волкер по просьбе украинской стороны будет говорить о заложниках, передаст РФ письма от семей заложников и требование немедленного освобождения".

"Киев пытался таким образом давить на жалость и вполне логично, что в Москве решили сами технично отработать эту историю", - говорит Бондаренко.

"Киев неоднократно предупреждали о том, что если не будет позитивного движения с их стороны и политические части Минских соглашений украинская сторона выполнять не будет, то с российской стороны уровень общения будет повышаться", - говорит близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков.

Копірайт зображення Pavlishak Alexey\TASS Image caption Российские официальные лица часто общаются с лидерами республик, но на уровне президента такое общение происходит впервые

"Обмен "всех на всех" входит в Минские соглашения и посыл Кремля: смотрите, мы выполняем свою часть, а Украина не выполняет ни политическую часть, ни гуманитарную", - говорит Карасев. По мнению эксперта, российские власти загоняют Киев в тупик, создавая для него новые ловушки, на которые Украина вынуждена реагировать: "Они опередили нас. Теперь нам нужно либо идти на обмен, либо не идти, но тогда мы попадаем под обвинения в том, что мы отказываемся от обмена пленными", - сказал Карасев ВВС.

Киевский эксперт Константин Батозский отмечает, что переговорами с лидерами "ДНР" и "ЛНР" Кремль раскачивает ситуацию и внутри Украины: "К Петру Порошенко возникают вопросы в обществе: почему нельзя было освободить наших заложников раньше, если это, оказывается, так просто". "К тому же Курт Волкер начал переговоры с Россией очень жестко, - сказал Батозский ВВС, - инициатива была на его стороне, а после их последней встречи с Сурковым, когда помощник Путина заявил, что из 29 пунктов американских предложений Россию устраивают только три, Москве надо было чем-то ответить и проявить свою инициативу".

Запустить миротворческий процесс перед выборами

"Дело идет к запуску процесса по миротворцам, а для этого необходимо закрыть базовые "хвосты", которые этому мешают. Вопрос пленных - это как раз такая тема, - считает руководитель Украинского института будущего Юрий Романенко. - Нет никакого смысла держать пленных, если ты не собираешься запускать миротворческий процесс".

"Как только туда введут миротворцев, ситуация на Донбассе станет для Украины полностью внутриполитическим фактором. Это не будет полноценная развязка конфликта, скорее, это будет как с Кипром, - считает украинский политолог Романенко. - В принципе для нас этот кипрский вариант неплох. Самым катастрофическим вариантом для Украины - кроме широкомасштабной эскалации конфликта - был бы уход русских из Донбасса безо всяких условий. Украина по факту оказалась бы в ситуации, когда Донбасс нужно забрать, а никаких гарантий его финансирования нет. В таком случае мы получаем дырку примерно в 20% ВВП, которая дополнительно к уже имеющимся дыркам создала бы такую брешь, что мы все бы утонули".

"Я далек от того, чтобы прогнозировать признание этих двух республик, - прогнозирует Чеснаков. - Но очевидно, что время для урегулирования упущено, и Киев не сможет безболезненно инкорпорировать эти территории без последствий для политической системы. Если вчера погода на улице была -2, сегодня -4, то логично предположить, что завтра будет -5, а не +36".

Ближе к концу года необходимо демонстрировать какую-то позитивную динамику, говорит Чеснаков. "Если в политической и военной сфере изменений в лучшую сторону по вине Киева так и не произошло, то их можно добиться хотя бы в гуманитарной сфере", - резюмирует он. "Под новый год гуманитарные инициативы получают дополнительный резонанс", - согласен Карасев.

По мнению Романенко, стороны "постараются закрыть эту тему до президентских выборов в России". "Путину было бы важно записать Донбасс себе в актив, поэтому он заинтересован в этом, - сказал Романенко ВВС. - Если до президентских выборов в России будут достигнуты какие-то договоренности по Донбассу, русским вообще нет смысла дергаться вплоть до президентских выборов в Украине, на которых они будут разыгрывать уже внутриполитическую карту".

Источник Интерфакса в трехсторонней контактной группе, регулярно заседающей в Минске, сообщил 16 ноября, что уже в конце месяца в ходе очередного раунда переговоров по урегулированию украинского кризиса стороны согласуют условия обмена.