Появятся ли на Донбассе белорусские миротворцы?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Белорусская армия имеет в своём составе миротворческую роту и несколько подразделений, которые могут быть использованы в миссиях ООН, однако практический опыт участия в подобных операциях у них очень ограничен

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск готов направить миротворческий контингент в Украину.

"Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо для всех заинтересованных стран, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач", - заявил дипломат по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 15 ноября.

Это не первый случай, когда Минск говорит о своей готовности отправить своих миротворцев на Донбасс, - такую возможность не исключал и президент Беларуси Александр Лукашенко в октябре 2014 года.

Тогда эту идею всерьёз не рассматривали ни в Киеве, ни в Москве.

Впрочем нынешнее заявление прозвучало на фоне недавних переговоров между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, в ходе которых, помимо прочего, обсуждалась возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

ВВС Украина попыталась разобраться, насколько реально появление белорусских миротворцев в Донецкой и Луганской областях.

Белорусские миротворцы

Копірайт зображення Getty Images Image caption О белорусских миротворцах на Донбассе Александр Лукашенко говорил еще в 2014 году

"У Беларуси очень ограниченный опыт проведения миротворческих операций", - рассказывает аналитик Института мировой политики Николай Белесков.

По официальным данным министерства обороны Беларуси, по состоянию на 2014 год белорусские военнослужащие лишь раз привлекались к участию в миротворческих миссиях ООН - в Ливане.

Причем контингент состоял всего из пяти человек - четырех военных медиков и одного офицера штаба миссии, - которых периодически меняли по ротации.

"В Ливане белорусские миротворцы присутствовали в абсолютно ином формате. Их опыт не был сопряжен с тем типом конфликта, который существует на Донбассе", - констатирует Николай Белесков.

Белорусская миротворческая рота была сформирована в 2005 году. Она существует при 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде белорусской армии, которая базируется в Витебске.

Как сообщают белорусские специализированные медиа, по состоянию на 2013 год в состав роты на постоянной основе входило 40 военнослужащих, еще 200 бойцов числились в качестве переменного состава.

Все они прошли соответствующую подготовку: изучали международное гуманитарное право, основы миротворческой деятельности, прошли курсы психологической и тактической подготовки, а также интенсивный курс английского языка.

На вооружении роты состоят бронетранспортеры БТР-80, тепловизоры, коллиматорные прицелы с функцией ночного видения, дозиметры и другие спецсредства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Такие БТР-80 состоят на вооружении миротворческой роты при 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде белорусской армии

В реальных миротворческих миссиях подразделение не участвовало, однако регулярно присоединяется к военным учениям в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. - Ред.)

Помимо миротворческой роты в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", в качестве потенциальных миротворческих сил от Беларуси заявлены:

патрульный взвод;

военно-транспортный самолет Ил-76 МД с двумя экипажами летного состава и двумя группами наземных специалистов по обслуживанию воздушного судна;

офицеры для работы в составе многонациональных штабов (до 15 человек);

группа медиков (до семи человек);

передвижной госпиталь.

Вежливо отказаться?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Последние совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017" вызвали серьезную обеспокоенность в Украине

Официальный Киев на "миротворческие" предложения Минска никак не отреагировал.

Впрочем, многие украинские политики отнеслись к такой идее скорее негативно - особенно на фоне недавнего голосования белорусской делегации против резолюции ООН о системных нарушениях прав человека в Крыму, осуществляемых РФ.

"Большего иезуитства, чем демонстрирует политическое руководство Белоруссии в отношении Украины в последние три года, невозможно придумать", - написал в Facebook депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

В то же время его коллега по фракции Ирина Фриз выразила другое мнение: "Для Украины приемлем кто угодно из участников миротворческой миссии, кроме военнослужащих Российской Федерации".

"Согласно принципам украинского законодательства, запрос на ввод миротворческой миссии должен предоставить украинский парламент. Я хочу сразу сказать, что мы не получим голоса украинских парламентариев, если в этот мандат не будет выписана ключевая позиция - там не может быть россиян. Потому что россияне - представители страны-агрессора. Представители всех других стран: дружественных, соседних, конечно, могут входить в состав миротворческой миссии", - заявила в четверг вице-спикер украинского парламента и участница переговоров по Донбассу Ирина Геращенко.

Опрошенные ВВС Украина эксперты также не очень верят в то, что белорусские миротворцы появятся на востоке Украины.

"Есть большие сомнения в целесообразности привлечения миротворцев из страны, которая является членом ОДКБ и Союзного государства [с Россией]", - говорит Николай Белесков и напоминает о совместных масштабных учениях "Запад-2017", которые несколько месяцев назад провели вооруженные силы России и Беларуси.

Руководство обеих армий подчеркивало, что учения носили исключительно оборонительный характер, однако Украина на время их проведения все-таки усилила охрану своих северных и восточных границ.

По мнению Николая Белескова, заявление главы белорусского МИДа останется в плоскости политической риторики: "Это скорее игра Беларуси, чтобы продемонстрировать свою ценность для международного сообщества, подобно созданной в Минске площадки для переговоров на уровне глав государств и контактной группы".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Белорусская армия проводит совместные учения с российскими военными

"Россия понимает, что США и Украина никогда не согласятся на присутствие российских войск в составе [миротворческого] контингента. Поэтому появилось такое предложение", - отмечает военный эксперт Олег Жданов.

Он также не исключает, что с подобным предложением может выступить и Казахстан.

"Считаю, что Украине просто нужно очень вежливо отклонить предложение Беларуси. Ведь де-факто мы можем получить здесь российские войска под белорусским флагом", - резюмирует эксперт.