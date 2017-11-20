Этот дикий, дикий, очень дикий Лондон

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эта лиса решила пробежаться среди бела дня перед резиденцией премьер-министра

По улицам Лондона, никого не стесняясь, бегают лисы, в небе летают попугаи и сапсаны, по закоулкам бродят барсуки, а в Темзе плавают тюлени. Добро пожаловать в столицу Великобритании.

Лиса, как известно из всяких сказок и басен, животное умное и хитрое.

А что умное и хитрое животное умеет делать лучше всего? Да, облегчать себе жизнь.

Что нужно обыкновенной дикой лисе? Уютное и тихое место, где выращивать потомство. Наличие легкодоступной еды. И, по возможности, отсутствие хищников.

И британским лисам пришла в голову гениальная идея. Зачем бегать по полям и лесам, в надежде поймать что-либо съедобное и не попасться при этом на глаза охотникам, когда можно просто взять и переехать в город, где и еды полно, и охотники редко встречаются.

И вот из примерно 400 тысяч британских лис около половины уже поколениями живут в городах.

Больше всего их в Лондоне. Здесь лис, по подсчетам специалистов, около 18 на каждый квадратный километр, или на каждые 300 человек.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из 400 тысяч британских лис около половины уже поколениями живут в городах

Прежде чем вы начнете вопрошать, как же несчастные лисы живут посреди машин и асфальта, спешим напомнить, что Лондон - город весьма и весьма зеленый.

Настолько зеленый, что некоторые предлагают объявить его заповедником.

Судите сами: около 47% всей территории города - это парки и сады при домах. 60% территории города считается "открытым пространством".

Лондон занимает площадь более полутора тысяч квадратных километров. Здесь живут более 13 тысяч видов животных (в том числе и гомо сапиенс). На них приходится 3 тысячи парков, 30 тысяч огородных участков, три миллиона частных садов и две заповедные зоны.

В городе восемь миллионов деревьев - Лондон можно назвать крупнейшим в мире городским парком.

Другими словами - идеальное место для животных.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лондонские лисы любят порой забрести в чей-то сад

Лисы вполне хорошие соседи. Людей они не трогают, только иногда посматривают на них с очевидным удивлением - а что это вы тут делаете на моей территории?

Едят они частично выброшенные в мусор остатки еды, а также весьма активно охотятся на мышей и крыс, за что им стоит сказать большое спасибо.

Единственная проблема возникает в районе января-февраля, когда они задумываются о продолжении рода. Спаривание сопровождается душераздирающими лисьими криками, от которых горожане просыпаются в холодном поту.

И если вы думаете, что лондонские лисы прячутся где-то в пригородах, то это не так. Их можно увидеть в самом центре города - одна даже не так давно забежала в кафе в здании ВВС, среди бела дня, и была очень удивлена, когда ее стали оттуда прогонять.

Почти ковчег

Но не лисами едиными живет Лондон. Тут всякой твари по паре. Иногда даже и не по паре.

Например, в Лондоне живут от 10 до 50 тысяч диких кольчатых попугаев из Гималаев. Точные цифры неизвестны никому.

Неизвестно и то, откуда они здесь появились. Скорее всего, это просто улетевшие от хозяев попугаи, которым удалось создать свои стаи и освоить новую городскую территорию.

Первых диких попугаев в Лондоне замечали еще в XIX веке, но популяция резко увеличилась лишь с начала 1980-х годов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Примерно 90% диких попугаев Британии живут в Лондоне

Сначала они чаще всего встречались на юге Лондона, но впоследствии распространились по всему городу.

Стаи этих ярко зеленых попугаев с невероятным шумом перелетают из сада в сад, из парка в парк, поедая по пути ягоды, семена и еду, которую люди оставляют в кормушках для птиц.

Они уже стали "выезжать" и за город - недавно стая этих индийских попугаев налетела на виноградник в графстве Кент, где за сутки им удалось съесть около тонны винограда.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лондонские попугаи возвращаются на ночевку

Прочие пернатые

Лондон никогда за всю свою историю не считал, что его географическое положение должно как-то ограничивать его амбиции. В том числе и в вопросах дикой природы.

Одних лишь гималайских попугаев, ну и всяких голубей, британской столице явно недостаточно.

Поэтому в Лондоне можно обнаружить и вполне хищных птиц - пустельгу, сипуху, соколов (они же сапсаны) и даже сов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для сапсанов в Лондоне раздолье - множество высотных зданий, где можно соорудить гнездо, и еще большее количество голубей, которыми можно кормить себя и потомство

Вот уже несколько лет (правда, не каждый год) пара сапсанов заводит себе гнездо на башне галереи Тейт Модерн. Каждый раз орнитологи устанавливают перед зданием телескоп, и все желающие могут полюбоваться на любящих пернатых родителей, кормящих свое чадо отловленными ими голубями.

К лондонской пернатой живности приложила руку и Россия. В далеком 1664 году российский посол подарил местным властям нескольких пеликанов.

Они прижились в Сент-Джеймсском парке, в самом центре города.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Живое наследие царской эпохи хорошо прижилось в Лондоне

Посреди парка - небольшое озеро, и вот уже несколько веков лондонские пеликаны, живущие на свободе, далеко от него не отходят.

Правда, однажды один из них решил долететь до лондонского зоопарка, где пытался украсть рыбу, которой кормили местных пингвинов и фламинго.

Копірайт зображення Google Image caption В 2010 году один из пеликанов Сент-Джеймсского парка поймал и проглотил голубя

Ну а в Холланд-праке живут на свободе павлины.

Image caption Павлин - птица красивая, но издает препротивнейшие звуки

Людей, живущих по соседству с парком, предупреждают, что птицы эти могут иногда решить изучить свою округу и отправиться по соседним улицам, в особенности в период спаривания.

Свалка

Если вы думаете, что птицы - относительно безмозглые потомки динозавров, на которых лишь приятно посмотреть, а иногда даже и съесть, то это не так.

Некоторые пернатые отличаются хитроватым умом.

Так, например, к востоку от Лондона расположена крупнейшая городская свалка, куда свозят мусор (тот, который не идет на переработку) со всего города.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Свалка для чаек - как рай земной

Свалку эту обнаружили чайки, поняв, что тут есть чем поживиться, причем без особого труда. Несколько лет назад ученые решили выяснить, откуда, собственно, на свалку прилетают эти чайки.

И тут выяснилось, что определенный процент из них зимой прилетает из Финляндии.

Как чайки из Хельсинки проведали, что лететь в Лондон на зиму быстрее и удобнее, чем до Средиземного моря, до сих пор остается загадкой.

Но ясно одно - чайки умеют распространять слухи, причем даже на международном уровне.

Ночная жизнь

Копірайт зображення PA Image caption Барсуков почти никто никогда не видит, так как это ночное и стеснительное животное

В Лондоне живут и процветают от двух до трех тысяч барсуков.

Правда, увидеть их удается редко - это стеснительные животные, предпочитающие ночной образ жизни, когда они тихо вылезают из своих нор в садах и парках и начинают охотиться за червяками, насекомыми и прочей подобной живностью.

В некоторых начальных школах детям рассказывают про живущих по соседству барсуков, так как у тех одна небольшая проблема - не везде можно выкопать нору для себя и потомства. Соответственно, школьников учат, как смастерить специальную коробку, как оставить в ней лишь небольшой вход, как ее замаскировать листьями и ветками - чтобы, если в саду дома появится барсук, ему было где жить.

В других школах детей обучают, как создать пристанище для ежей, которых в Лондоне тоже хватает.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Королевском ботаническом саду Кью для детей сделан макет норы барсука, чтобы они могли воочию оценить, как именно живут эти ночные животные

С лондонскими лисами барсуки и ежи не дружат, но, так как барсуки крупнее и сильнее, а ежи просто колючие, лисы их сторонятся.

Говорят, что барсуки очень любят арахисовые орешки, так что если подозреваете, что где-то неподалеку есть барсучья нора - оставьте там орешков и посмотрите, кто их будет поедать.

Экзотические безбилетники

Лондон, как известно, стоит на реке Темзе. Вплоть до относительно недавнего времени в восточной части города и дальше в устье Темзы были сплошные доки и причалы, так как Лондон был центром мировой торговли.

А кто приезжает в порт на кораблях, кроме матросов, груза и законных пассажиров? Да, безбилетники.

В середине XIX века с какого-то корабля на южный берег Темзы высадились такие безбилетники. И не просто безбилетники - средиземноморские скорпионы вида Euscorpius flavicaudis.

Image caption Эти скорпионы на людей не покушаются

Это довольно маленькие (3-4 сантиметра в длину) скорпионы, черного цвета, с желтыми ногами и желтым же ядовитым хвостом. Якобы их яд для человека безопасен.

Поедают они насекомых, на которых охотятся по ночам. Днем они спят в щелях между кирпичами какой-нибудь стены, а нехватки кирпичных стен и домов на востоке Лондоне не ощущается.

И сколько скорпионов свободно бегает по улицам Лондона? До 13 тысяч, говорят специалисты.

Правда, самая большая колония обосновалась в кирпичной стене сразу за пределами города, в местечке Ширнесс в устье Темзы.

Иногда население лондонских скорпионов пополняется их сородичами других видов. Моя соседка обнаружила у себя в ванной большого и очень злобно настроенного скорпиона, после того как несколькими часами ранее купила связку бананов в супермаркете.

Но такое случается не слишком часто.

Темза

Темза, как известно, впадает в Северное море, до которого от города рукой подать, и с приливами и отливами в реку постоянно заплывает всякая морская живность.

Например, тюлени.

Image caption Пожалуйста - городской тюлень

Поскольку промышленности вокруг реки осталось мало, и вообще, в реку теперь мало что сбрасывают, вода в ней хоть и мутная, но относительно чистая.

В результате туда вернулась рыба.

А что нужно уважающему себя тюленю? Да-да, рыба.

Я своими глазами видел, как в Темзе, в самом центре города, неподалеку от моста Ватерлоо весьма упитанный тюлень на кого-то активно охотился под водой.

Пару лет назад была проведена "перепись" тюленей в Темзе, и в этот конкретный день их насчитали больше 150. Некоторые специалисты полагают, что вдоль Темзы живут (или заплывают в гости) до 700 тюленей.

А кто еще?

В той же Темзе живут и морские коньки.

Да-да, именно они.

Image caption Морские коньки не любят далеко путешествовать, поэтому ученые думают, что в Темзе обнаружена их постоянная популяция

До сих пор морских коньков в Темзе обнаруживали лишь пару раз в году, но в 2017-м их нашли несколько десятков, от Гринвича на востоке города до самого центра.

Ученые Зоологического сообщества Лондона теперь считают, что они здесь живут постоянно.

Ну а кроме того, в Лондоне живут и процветают:

Олени

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Ричмонд-парке на свободе разгуливают олени

Самую большую популяцию живущих в Лондоне оленей можно найти в Ричмонд-парке. Но они обитают и в других местах, так как понемногу перебираются в город из соседних графств. Их регулярно замечают в таких районах, как Барнет, Бромли, Кройдон, Хаверинг, Хиллингтон и Уолтам-Форест, например.

Речные черепахи

Копірайт зображення Canal & River Trust Image caption Завезенные в Лондон речные черепахи благополучно размножаются на воле

В конце 80-х годов прошлого века с телевизоров не сходили "Черепашки-ниндзя".

Само собой, дети стали упрашивать родителей купить им таких же черепашек, но настоящих.

Тысячи родителей поддались на уговоры. Но некоторое время спустя выяснили, что, во-первых, черепашки эти растут до относительно приличного размера - с большую тарелку, а во-вторых, они живут лет по 40, а то и больше.

Результат не заставил себя ждать. Рвущие на себе волосы родители втихую отпускали черепашек на волю в реки, каналы и пруды.

Черепашкам там понравилось, и они остались на постоянное место жительства.

Полозы

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Эскулаповы полозы обосновались вдоль Риджентс-канала

На берегах Риджентс-канала в северной части Лондона обосновались эскулаповы полозы, родом из Средиземноморья.

Они появились там сравнительно недавно, и никто не знает, как именно они там оказались. Существуют подозрения, что кто-то их нарочно туда выпустил.

Но они прижились, и, кажется, уже размножаются.

Полозы могут достигать двух метров. Сколько их живет вдоль канала, никто не знает. Считается, что около 30. А может быть, и больше.

Но переживать не надо.

Во-первых, они боятся людей и не трогают ни их, ни принадлежащих им кошек и собак. От людей они прячутся, и специалисты говорят, что даже если вы пройдете в метре от них, вряд ли вы их заметите.

Кроме того, их любимая пища - крысы, так что эти полозы оказались полезными соседями.

И так далее

И конечно, повсюду, в каждом парке, да и за их пределами процветают в огромных количествах белки, утки, гуси, лысухи, лебеди, нильские гуси и прочие подобные твари.

Иногда в город заходят норки, и даже валлаби (животное, родственное кенгуру, которое уже около века обитает стаями в соседних с Лондоном графствах).

Список дикой природы британской столицы растет.

Не забудем упомянуть и о наиболее распространенном млекопитающем Лондона - гомо сапиенс.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Час пик в центре Лондона

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