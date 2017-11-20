Королевская свадьба: 70 лет спустя

Копірайт зображення Keystone Image caption Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания

20 ноября исполняется 70 лет со дня свадьбы принцессы Елизаветы и принца Филиппа. По английской традиции такую годовщину называют платиновой, по русской - благодатной. Елизавета стала первым в истории монархом, который празднует этот редкий юбилей. Давайте вспомним, как развивались события в далеком 1947 году.

"Начало было так далеко, так робок первый интерес…"

Точно сказать, как именно принцесса Елизавета познакомилась с принцем Филиппом, не может никто, кроме самих главных персонажей, а они не спешат раскрывать эту тайну.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Принцесса Елизавета в роли Аладдина, принцесса Маргарет в роли... принцессы. Домашнее театральное представление, на котором будущий герцог Эдинбургский вполне мог познакомиться с будущей женой и королевой

По официальной версии, они познакомились в 1934 году на свадьбе двоюродной сестры Филиппа, греческой принцессы Марии и герцога Кентского, который был дядей Елизаветы.

Однако люди, близко знавшие королевскую семью, полагают, что это могло случиться и раньше, например, на одном из домашних представлений, где будущая королева играла роль Аладдина, а ее сестра - роль принцессы.

Домашний театр был очень популярен у королевской семьи со времен королевы Виктории. Это можно понять, учитывая, что будущие монархи и их ближайшие родственники с младых ногтей учились, как появляться на публике и не стесняться.

Исторические декорации

Копірайт зображення Keystone Image caption В 1947 году Британия представляла довольно унылое зрелище. Большинство товаров первой необходимости распределялось по карточкам. На фото - очередь за картошкой в одном из районов Лондона

В 1947 году Британия представляла довольно унылое зрелище. Да, война была выиграна, но такой огромной ценой, что государственный долг приближался к 250% ВВП.

Лейбористское правительство Клемента Атли старалось провести как можно больше реформ, которые были, конечно, хороши, но средств на них не было.

К тому же в стране по-прежнему была жесткая карточная система. Правительство пыталось централизовать экономику и распределять все блага как можно более честно, но вместо общего равенства почему-то получилось общее недовольство.

И вот в этой мрачной, серой, все еще не оправившейся от войны, не восстановившейся стране, было сообщено о королевской помолвке.

Народ с азартом кинулся готовиться к празднику, равного которому не было уже несколько десятилетий.

Настоящий принц и народная принцесса

После войны королевская семья была одним из самых уважаемых общественных институтов Соединенного Королевства и стран содружества.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Принцесса Елизавета и принц Филипп на следующий день после официального объявления о помолвке

Все помнили, что на вопрос, заданный королеве-матери, не собирается ли она эвакуировать дочерей, она ответила: "Они не поедут без меня, а я не поеду без короля". При этом всем было хорошо известно, что король Лондон не оставит.

Будущая королева, в ту пору принцесса Уэльская, Елизавета водила грузовик во вспомогательном территориальном корпусе и, кстати, прекрасно разбиралась в моторах.

Ну а принц… Это был настоящий принц: молодой, высокий, красивый, военный моряк, герой и самых что ни на есть голубых кровей. Половина школьниц страны была в него влюблена по уши.

Кольцо

Копірайт зображення George Pragnell Image caption Главная гордость ювелирной фирмы George Pragnell: обручальное кольцо принцессы Елизаветы, сделанное по дизайну Филиппа Маунтбатена

Принц был самым настоящим, но была одна беда: у него совсем не было денег.

Правда, у него была мама, принцесса Алиса Баттенбергская, правнучка королевы Виктории. А у мамы была знаменитая бриллиантовая диадема.

Поскольку в 1947 году Алиса все время проводила в созданном ею самой монашеском ордене, одевалась соответственно, и драгоценности ее не интересовали, Филипп вытащил один камушек и отправился к ювелиру.

Выбор кольца был непростым делом, поскольку следовало угодить молодой девушке, которая рано или поздно должна была унаследовать одну из лучших коллекций ювелирных украшений в мире.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Свое обручальное кольцо Елизавета II никогда не снимает

Бриллиант был выбран не самый крупный, всего в три карата (по современным ценам такой камень может стоить какое-то шестизначное число фунтов), и Филипп принимал активное участие в разработке дизайна. Кольцо сделала известная лондонская ювелирная фирма Philip Antrobus Ltd.

До сих пор этот факт гордо отражен на главной странице ее вебсайта.

Ее величество никогда не расстается с кольцом, и ее персонал прекрасно знает, что как только королева начинает крутить его на пальце, значит, она очень и очень недовольна!

Платье

Копірайт зображення Getty Images Image caption Свадебное платье королевы на выставке ее туалетов в Букингемском дворце

В стране не было ни денег, ни предметов роскоши, а народ (и, надо думать, сама невеста) хотел праздника.

Правительство попыталось что-то сказать по поводу того, что, мол, денег на торжества нет, но быстро сообразило, что его сметут, не дожидаясь следующих выборов, и обиженно затихло.

Image caption Деталь украшения лифа платья, расшитого жемчугом

Но невесте нужно платье, а с тканями в Британии была большая проблема. Их, кстати, тоже выдавали по карточкам.

А вот тут начался настоящий кордебалет. Многочисленные молодые и не очень женщины страны стали массово отправлять принцессе свои "купоны" на ткань, чтобы она могла сшить себе новый и красивый наряд.

Общее число пожертвований перевалило за тысячу. К сожалению, согласно закону, чужими карточками пользоваться было категорически нельзя, и Елизавета использовала свои собственные, тем более что парламент выделил ей 200 дополнительных купонов на свадебное платье.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Коконы шелковичных червей в графстве Кент, в 1947 году. К счастью, их проихождение прошло испытание на политическую подкованность: они оказались китайскими, а не японскими

Да, и еще произошел один небольшой эпизод, который доказывает, что политкорректность была изобретена задолго до нашего политкорректного времени.

Как-то так случилось, что по стране поползли слухи, что шелк на свадебное платье был выткан из коконов японских (то есть вражеских) шелковичных червей.

К счастью, скандал удалось быстро погаисть: оказалось, что черви были абсолютно дружественными, из Китая.

Дизайнером свадебного шедевра был придворный модельер Норман Хартнелл. Позднее он сказал, что туалет Елизаветы был "самым красивым платьем, которое я когда-либо создавал".

Копірайт зображення Keystone Image caption Ателье Нормана Хартнелла. Как видите, все держалось в страшном секрете от вездесущих журналистов

Как всегда, фасон держался в огромном секрете. Окна ателье Хартнелла были замазаны белой краской, а по ночам в здании (вроде бы) оставался охранник с ружьем, в задачу которого входило отпугивать слишком любопытных репортеров.

Кстати, дизайн был настолько популярным, что его с небольшими вариациями повторили свадебные туалеты Грейс Келли и Кейт Миддлтон.

И самое главное: принцесса сама делала себе макияж.

Свадебный пирог

Копірайт зображення McVitie&Price Image caption Фирма McVitie&Price до сих пор гордится тем, что создала свадебный пирог для Елизаветы и Филиппа. Фотография с сайта компании

Ни одна традиционная английская свадьба не может обойтись без столь же традиционного свадебного пирога.

На него требуется огромное количество сахара, масла, муки, сухофруктов, глазированных фруктов и спиртного, которым эти фрукты должны пропитываться.

А в Британии в 1947 году все эти ингредиенты были в большом дефиците.

Пирог для принцессы собирали всем миром. Причем в буквальном смысле.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Основная часть сухофруктов всегда поставлялась в Британию из Австралии. На фото: докеры разгружают ящики в лондонском порту

Британское содружество, как и колонии, были политической реальностью, и королевскую семью считали своими не только собственно британцы, но и канадцы, и австралийцы, и новозеландцы.

Канада прислала муку, Ямайка - ром, Новая Зеландия - масло. Но особенно постаралась Австралия. Девочки из скаутских отрядов собрали пожертвования и отправили в Лондон несколько увесистых посылок с глазированными фруктами, сухофруктами, сахаром и прочими жизненно необходимыми для пирога продуктами.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Этот чуть более скромный пирог был сделан для свадьбы Уильяма и Кейт. Для кондитеров такой заказ - высшее признание мастерства

Многоэтажный пирог достигал девяти футов в высоту (2,74 метра). Это было настоящее произведение искусства: стенки пирога были украшены сделанными из сахара гербами жениха и невесты, аллегорическими фигурками и даже кружевными "ставнями". Сейчас к 70-летней годовщине кондитеры собираются воспроизвести кулинарный шедевр.

Во время пробного выпекания обнаружилось, что такие огромные пласты в духовке не пропекаются, поэтому каждый корж пекся по частям и потом "склеивался" вместе.

Диадема, букет, жемчуг, или Не верьте приметам

Image caption Точная копия свадебного букета королевы, сделанная для юбилейной выставки

Профессиональные организаторы свадеб знают, что проблемы и небольшие инциденты неизбежны.

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа не стала исключением.

Сначала как-то отломился кусочек свадебной диадемы, и ее пришлось срочно отправлять на починку к ювелиру.

Потом кто-то куда-то убрал жемчужное ожерелье, которое долго искали по всему дворцу.

И, наконец, тайна свадебного букета.

Image caption Самая большая странность: подружки невесты с букетами, а сама она - нет

На традиционной фотографии с друзьями и родственниками видно, что у всех подружек невесты в руках букеты, а сама новобрачная стоит без цветов, хотя они точно были у нее в руках на входе и выходе из Вестминстерского аббатства.

Куда пропал букет, никто не знает, но, по наиболее вероятной версии, кто-то из слуг его в суете куда-то положил, а потом напрочь забыл, куда. А мест во дворце много. В результате на свадебной фотографии принцесса стоит уже без цветов.

Известный мастер цветочного дизайна Мартин Лонгман сделал букет рано утром и лично доставил его в Букингемский дворец.

Копірайт зображення PA Image caption А вот это уже постановка. Молодые уже неделю как женаты. Попросить их нарядиться в свадебные наряды было просто, а вот собрать обратно всех именитых гостей - уже нет

Через неделю Лонгмана попросили сделать еще один точно такой же букет, чтобы молодожены могли наконец сфотографироваться как положено.

Проблема заключалась в том, что если молодых можно было еще раз нарядить в свадебные туалеты, то собрать многочисленных именитых гостей было уже невозможно. Поэтому на свадебных фотографиях есть либо Елизавета и Филипп с букетом, либо Елизавета и Филипп с родственниками, но не то и другое вместе.

Кстати, после этого флористы стали "дуть на воду", и при любых важных свадьбах традиционно делают два идентичных букета. На всякий случай.

И еще раз диадема, или Русский след

Image caption Знаменитая диадема "Кокошник" считается одним из самых необычных украшений королевы

В день свадьбы голову принцессы Елизаветы украшала диадема под названием "Кокошник". Она по сей день остается одной из самых примечательных драгоценностей Ее Величества.

Это необычное украшение состоит из 488 бриллиантов, оправленных в лучи белого и желтого золота.

Копірайт зображення SHAUN CURRY Image caption А это еще одна диадема, которую бабушка (королева Мэри) подарила внучке (принцессе Елизавете) на свадьбу

Принцесса Уэльская Александра получила ее в подарок на 25-ю годовщину свадьбы от своей сестры, русской императрицы и жены Александра III Марии Федоровны в 1888 году.

Тогда ее стоимость оценивалась в 4400 фунтов стерлингов. На сегодняшний день эта сумма является эквивалентом 400 тыс. фунтов, и это, разумеется, без учета ее исторической важности.

Копірайт зображення Central Press Image caption Четыре поколения королевских дам. Слева направо: королева Мэри, принцесса Елизавета с новорожденной принцессой Анной на руках, и королева Елизавета, мать принцессы и невестка королевы Мэри

От королевы Александры диадема перешла в руки ее невестки, королевы Мэри, в 1925 году. В год свадьбы Елизаветы королева Мэри изображена в ней на официальном портрете, написанном в честь ее 80-летия.

Тиара стала в определенной степени королевской традицией. Елизавета II, унаследовавшая эту фамильную драгоценность в 1947 году, надела ее на празднование своего золотого юбилея в 2002-м.

И, конечно, подарки!

Молодожены получили более 2500 подарков. Впервые королевская семья отказалась от неписаного правила, что подарки могут дарить только друзья и родственники, и дары посыпались, как из рога изобилия.

Копірайт зображення Central Press Image caption Стол от правительства Новой Зеландии, полученный в подарок на свадьбу Елизаветой и Филиппом

Некоторые из них были несколько сомнительного характера. Например, из Индии прислали кружевной шарф, связанный крючком из нитки, лично спряденной Махатмой Ганди. В самом центре были тщательно вывязаны слова: "Свобода для Индии". Надо думать, это понравилось далеко не всем.

Также из-за границы прибыли: золотое ожерелье с нефритом, которое отправил египетский король Фарук, письменный стол от правительства Новой Зеландии, столовый набор из китайского фарфора с иероглифами, которые означали "двойную радость" от президента Чан Кай Ши и парочка антикварных чашек для шоколада от папы Пия XII.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Диадема, подарок от бабушки

Разумеется, королевские родственники надарили невесте кучу ювелирных украшений, но молодожены получили от родственников невесты и несколько полезных подарков. Королева подарила набор солонок, королева-мать - книжную полку, а сестра новобрачной принцесса Маргарет - специальную корзинку для пикника.

Ликующие подданные прислали вязаные кофты и свитера, две пары теплых носков и даже одну самодельную бабу на чайник.

Подарки были выставлены на обозрение широкой публике в Сент-Джеймсском дворце. Выставку посетили более 200 тысяч человек.

Клятва верности

Во время свадебной церемонии Елизавета настояла на том, чтобы произнести традиционную формулу при вступлении в брак, обещав "повиноваться" своему мужу.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский с детьми. Во время венчания Елизавета обещала повиноваться мужу

Это вызвало немалое удивление, потому что все знали, что, когда принцесса станет королевой, с "повиновением" будут большие проблемы.

Герцог Эдинбургский так и остается мужем монарха и не был ни коронован, ни помазан на церемонии коронации. Он был первым аристократом, публично принесшим клятву верности своей жене: "Я, Филипп, герцог Эдинбургский, являюсь вашим верным вассалом и душой и телом, и деяниями и помыслами. И истинно и верно клянусь, что готов жить и умереть во имя вас. И да поможет мне бог".

Копірайт зображення STF Image caption А вот на коронации все было прямо наоборот. Елизавета и Филипп после коронации на балконе Букингемского дворца

Говорят, что эта клятва далась Филиппу непросто, учитывая, что с женским равноправием в 1952 году были определенные сложности.

Свадьба Елизаветы и Филиппа стала первым королевским событием, которое транслировалось по телевидению и радио. Трансляцию свадьбы из Вестминстерского аббатства слушали 20 миллионов человек по всему миру.