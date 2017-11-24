Могла ли украинская армия освободить Луганск?
Междоусобицы сепаратистов в "ЛНР" "вбросили" в информационное поле идею силового возвращения "Луганской народной республики" под власть Киева.
В частности, "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет заявил о том, что в Луганске действовала сеть "украинских агентов", которая готовила заход в город 3-го полка спецназа разведки Минобороны Украины.
В то же время информация о том, что в Луганск попали силовики из другой самопровозглашенной республики - "ДНР", вызвала дискуссию среди проукраинских пользователей соцсетей - если "ДНР" просто ввела туда свои силы, то почему этого не могут сделать ВСУ?
Все это происходило на фоне обострения на луганском участке фронта и сообщений о движении там военных колонн.
Сначала силы АТО заявили, что улучшили свое "тактическое положение" под Горловкой, фактически взяв под контроль несколько сел в "серой зоне".
А уже на следующий день стало известно о наибольших потерях украинской армии в течение одного дня в Луганской области.
ВВС Украина спросила военных экспертов о том, насколько возможно серьезное обострение в Луганской области и насколько обоснованы разговоры о возвращении Луганска под власть Киева.
"Черная пятница" потерь
Новости о боях в Луганской области начали поступать еще в четверг вечером, а в пятницу штаб АТО сообщил, что в результате восьмичасовых боев там погибли четверо украинских бойцов, еще двое были ранены (а всего за сутки количество погибших по всей линии фронта составляет пять военнослужащих) .
Представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко отметил, что "информация о потерях является предварительной" - то есть, количество погибших и раненых еще может возрасти.
Но уже даже сейчас это - самые большие единовременные потери украинской армии за долгое время.
Факт боя подтвердили и в "ЛНР" - в батальоне "Призрак" заявили, что уничтожили украинскую диверсионную группу, которая вышла прямо на их пулеметную позицию.
По их данным, погибли четверо украинских военных и были ранены трое бойцов.
Зато штаб АТО утверждает, что сепаратисты в этом бою потеряли убитыми также четверых человек.
Военный обозреватель Михаил Жирохов связал такие потери сил АТО с проведенной недавно ротацией.
Несколько недель назад одни подразделения ВСУ заменили на передовой другие, которые находились там последние месяцы, а то и годы.
"Это случайность. Произошла ротация, люди еще плохо знают местность. Разведгруппа выскочила на два пулемета - скрытый наблюдательный пункт сепаратистов. И это все на открытой местности", - говорит военный обозреватель.
Однако, он не связывает это с возможным прибытием в Луганскую область новых подразделений из России, о чем заявила украинская власть во время созванного во вторник вечером Военного кабинета.
"С ходу идти в бой они не могут. Для новых сил требуется некоторое время - обустроить места дислокации, организовать подвоз боеприпасов и топлива", - объясняет Михаил Жирохов.
Кремль все обвинения о введении своих военных в Луганскую область отвергает, а события в самом Луганске называет "внутренними делами ЛНР".
В то же время другой военный эксперт Олег Жданов не прогнозирует серьезного обострения в Луганской области и на Донбассе в целом.
"Обострений не будет, будет продолжаться вялая позиционная война. Россия на это не пойдет, чтобы не нарваться на новые санкции", - считает эксперт.
Украинская армия в Луганске?
Луганск находится фактически на линии фронта. Его северо-восточные окраины граничат со Станицей Луганской, где располагаются украинские войска.
Поэтому теоретически силы АТО могут достаточно быстро продвинуться к центру города. Есть свидетельства, что летом 2014 некоторые украинские подразделения доходили до Вергунки, которая является одним из районов Луганска.
В конце концов, движение военных колонн в районе Луганска в Киеве объясняли не только конфликтом между различными крыльями "власти ЛНР", но и желанием вооруженных формирований сепаратистов перестраховаться от возможного наступления украинской армии на фоне луганских "разборок".
"В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", - заявил президент Петр Порошенко на Военном кабинете. Правда, он не уточнил, как могут действовать ВСУ.
Военные эксперты не очень верят в реальность наступления сил АТО на Луганск.
"События в Луганске были для Киева неожиданными. И Военный кабинет, который среди ночи собрал президент, свидетельствует о неготовности к такой ситуации", - говорит Олег Жданов.
Он добавляет, что если бы украинская армия имела готовый план наступления на Луганск, она могла бы воспользоваться ситуацией, но такого плана, по его мнению, нет.
"А говорить о каких-то наступательных действиях - нереально. Просто пойти вперед и положить кучу народа в неподготовленной операции?" - спрашивает военный эксперт.
Михаил Жирохов добавляет - такие действия не соответствовали бы и неофициальной стратегии ВСУ.
"Стратегия такова - один удар и захват всей территории "ЛНР" и "ДНР". "Отгрызание" же по кускам не входит в планы, да и не нужно, ведь Россия в любом случае вмешается", - считает обозреватель.
Кремль возможность вмешательства своих войск в конфликт на Донбассе всегда отрицал.
Однако, при этом Россия постоянно выступает против закрытия своих границ с непризнанными республиками. По словам российского президента Владимира Путина, это может привести к "резне".
Киев же официально любые свои планы силовых действий в Донбассе отвергает и настаивает на выполнении мирных Минских соглашений.