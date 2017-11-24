Могла ли украинская армия освободить Луганск?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские военные стоят в нескольких километрах от Луганска.

Междоусобицы сепаратистов в "ЛНР" "вбросили" в информационное поле идею силового возвращения "Луганской народной республики" под власть Киева.

В частности, "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет заявил о том, что в Луганске действовала сеть "украинских агентов", которая готовила заход в город 3-го полка спецназа разведки Минобороны Украины.

В то же время информация о том, что в Луганск попали силовики из другой самопровозглашенной республики - "ДНР", вызвала дискуссию среди проукраинских пользователей соцсетей - если "ДНР" просто ввела туда свои силы, то почему этого не могут сделать ВСУ?

Все это происходило на фоне обострения на луганском участке фронта и сообщений о движении там военных колонн.

Копірайт зображення СММ ОБСЄ Image caption Колонна БТРов, зафиксированная под Луганском наблюдателями ОБСЕ

Сначала силы АТО заявили, что улучшили свое "тактическое положение" под Горловкой, фактически взяв под контроль несколько сел в "серой зоне".

А уже на следующий день стало известно о наибольших потерях украинской армии в течение одного дня в Луганской области.

ВВС Украина спросила военных экспертов о том, насколько возможно серьезное обострение в Луганской области и насколько обоснованы разговоры о возвращении Луганска под власть Киева.

"Черная пятница" потерь

Копірайт зображення Getty Images Image caption Силы АТО в Луганской области в пятницу понесли наибольшие потери за последнее время

Новости о боях в Луганской области начали поступать еще в четверг вечером, а в пятницу штаб АТО сообщил, что в результате восьмичасовых боев там погибли четверо украинских бойцов, еще двое были ранены (а всего за сутки количество погибших по всей линии фронта составляет пять военнослужащих) .

Представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко отметил, что "информация о потерях является предварительной" - то есть, количество погибших и раненых еще может возрасти.

Но уже даже сейчас это - самые большие единовременные потери украинской армии за долгое время.

Факт боя подтвердили и в "ЛНР" - в батальоне "Призрак" заявили, что уничтожили украинскую диверсионную группу, которая вышла прямо на их пулеметную позицию.

По их данным, погибли четверо украинских военных и были ранены трое бойцов.

Зато штаб АТО утверждает, что сепаратисты в этом бою потеряли убитыми также четверых человек.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сепаратисты сообщают, что украинская ДРГ вышла прямо перед их пулеметной позицией

Военный обозреватель Михаил Жирохов связал такие потери сил АТО с проведенной недавно ротацией.

Несколько недель назад одни подразделения ВСУ заменили на передовой другие, которые находились там последние месяцы, а то и годы.

"Это случайность. Произошла ротация, люди еще плохо знают местность. Разведгруппа выскочила на два пулемета - скрытый наблюдательный пункт сепаратистов. И это все на открытой местности", - говорит военный обозреватель.

Однако, он не связывает это с возможным прибытием в Луганскую область новых подразделений из России, о чем заявила украинская власть во время созванного во вторник вечером Военного кабинета.

"С ходу идти в бой они не могут. Для новых сил требуется некоторое время - обустроить места дислокации, организовать подвоз боеприпасов и топлива", - объясняет Михаил Жирохов.

Кремль все обвинения о введении своих военных в Луганскую область отвергает, а события в самом Луганске называет "внутренними делами ЛНР".

В то же время другой военный эксперт Олег Жданов не прогнозирует серьезного обострения в Луганской области и на Донбассе в целом.

"Обострений не будет, будет продолжаться вялая позиционная война. Россия на это не пойдет, чтобы не нарваться на новые санкции", - считает эксперт.

Украинская армия в Луганске?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Силы АТО летом 2014 фактически уже заходили в Луганск, однако до штурма города тогда так и не дошло

Луганск находится фактически на линии фронта. Его северо-восточные окраины граничат со Станицей Луганской, где располагаются украинские войска.

Поэтому теоретически силы АТО могут достаточно быстро продвинуться к центру города. Есть свидетельства, что летом 2014 некоторые украинские подразделения доходили до Вергунки, которая является одним из районов Луганска.

В конце концов, движение военных колонн в районе Луганска в Киеве объясняли не только конфликтом между различными крыльями "власти ЛНР", но и желанием вооруженных формирований сепаратистов перестраховаться от возможного наступления украинской армии на фоне луганских "разборок".

"В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", - заявил президент Петр Порошенко на Военном кабинете. Правда, он не уточнил, как могут действовать ВСУ.

Военные эксперты не очень верят в реальность наступления сил АТО на Луганск.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бронетехника появилась в центре Луганска несколько дней назад в связи с конфликтом между "лидером ЛНР" и "министром внутренних дел"

"События в Луганске были для Киева неожиданными. И Военный кабинет, который среди ночи собрал президент, свидетельствует о неготовности к такой ситуации", - говорит Олег Жданов.

Он добавляет, что если бы украинская армия имела готовый план наступления на Луганск, она могла бы воспользоваться ситуацией, но такого плана, по его мнению, нет.

"А говорить о каких-то наступательных действиях - нереально. Просто пойти вперед и положить кучу народа в неподготовленной операции?" - спрашивает военный эксперт.

Михаил Жирохов добавляет - такие действия не соответствовали бы и неофициальной стратегии ВСУ.

"Стратегия такова - один удар и захват всей территории "ЛНР" и "ДНР". "Отгрызание" же по кускам не входит в планы, да и не нужно, ведь Россия в любом случае вмешается", - считает обозреватель.

Кремль возможность вмешательства своих войск в конфликт на Донбассе всегда отрицал.

Однако, при этом Россия постоянно выступает против закрытия своих границ с непризнанными республиками. По словам российского президента Владимира Путина, это может привести к "резне".

Киев же официально любые свои планы силовых действий в Донбассе отвергает и настаивает на выполнении мирных Минских соглашений.