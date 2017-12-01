Революция и Цветаева: любовь, измены и спецслужбы

В этом году - 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой и ровно 100 лет от начала революции, которая привела к образованию СССР и вынудила поэтессу уехать из России. ВВС Украина разыскала дом Цветаевой в Праге и исследовательницу, которой удалось увидеться с дочерью и тайным возлюбленным поэтессы.

ВВС Украина нашла места, где Цветаева жила в Чехии, пообщалась с учредителями чешского общества и музея Марины Цветаевой, а также с чехами из дома в Праге, где поэтесса жила дольше всего.

Копірайт зображення Všenory Centre of Marina Tsvetaeva Image caption Марина Цветаева

Музей от питерских эмигрантов

Перед тем, как согласиться на интервью, Инна Курочкина тщательно переспрашивает, из какого я СМИ и какие произведения Марины Цветаевой читала.

Чешский период и предпосылки: • 1917 - Революция оставляет Цветаеву в бедности. Рождается вторая дочь Ирина. Поэтесса переезжает в Крым, но должна вернуться в Москву. • 1918 - муж поэтессы С.Эфрон присоединяется к добровольческой армии. Из-за нехватки средств поэтесса отдает дочерей в приют. • 1920 - Младшая дочь Ирина умирает от голода в приюте. • 1922 - Цветаева узнает, что муж жив и учится в Чехии, и переезжает к нему с Ариадной, старшей дочерью. • 1922 - 1924 поэтесса получает стипендию чешского правительства "Руске акце". • 1924 - Цветаева пишет в Чехии "Поэму горы", "Поэму конца". • 1925 - в Чехии рождается сын Георгий (Мур).

"Мы устали от пропаганды и уехали от нее, уехали из России, поэтому сейчас настороженно относимся ко всем журналистам", - объясняет свою осторожность основательница сайта и музея Марины Цветаевой в Праге.

Все, говорит, собственными усилиями - так же, как и музей, который открыли в помещении своего ресторана, когда перебрались в Прагу, и который просуществовал несколько лет.

Ранее, в России, говорит женщина, они с мужем имели успешный архитектурный бизнес в Санкт-Петербурге. Впрочем, под впечатлением от войны с Грузией решили уехать из РФ и начали новую жизнь.

Инна Курочкина показывает книгу, в которой они с мужем собрали все полученные вместе с другими исследователями фотоархивы из жизни Марины Цветаевой.

И.К.: В Чехию Марина Цветаева приехала 1 августа 1922 года.

Муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон служил сначала в Добровольческой армии, потом - барону Врангелю, а впоследствии - бежал в Турцию и оттуда уже в Прагу.

Молодая Чехословацкая республика очень хорошо относилась тогда к русским беженцам. Была утверждена помощь для них - Ruská akce.

Огромному количеству эмигрантов выделили стипендии и гранты. Сергей Эфрон вступил в Карлов Университет и также получил стипендию.

После того, как стало известно, что Сергей жив, Марина Ивановна с Алей переехали в Прагу. Вторая дочь поэтессы умерла в Москве.

Сергей встретил их 1 августа. В первую ночь они остановились в общежитии, где могли переночевать все, кто приезжал тогда в Прагу. Потом - уехали за город. Там семья сменила очень много домов.

Image caption Инна Курочкина, автор экспозиции и фотосборника Марины Цветаевой, основательница музея поэтессы в Праге, который просуществовал несколько лет.

На одном из домов мы сделали памятную доску. Мы заказали ее в Италии. И там сюжет - Марина пишет письмо Сергею.

Жила Цветаева на помощь от Ruská akce. Также, буквально на 3-й день после того, как она приехала, ей вручили удостоверение Zemgoru. Это такое сообщество, которое тоже помогало русским людям, выплачивало средства.

Копірайт зображення Archive of Galina Vanechkova Image caption Марина Цветаева с дочерью Ариадной и мужем Сергеем Эфроном в Чехии

В 1923 году Марина и Сергей отправили Ариадну учиться в Моравскую Тршебову - там была русская гимназия, переехавшая прямо из Турции. А сами они сняли свой первый дом в Праге.

Кто в доме Цветаевой сейчас?

И.К.: Их первый дом был на вершине горы. Улица Шведская, 51. С видом на всю Прагу и огромными окнами. Марина Цветаева напишет там "Поэму горы".

Image caption Окно, вид из которого, вероятно, поэтесса описывала в "Поэме горы"

Туда даже приезжал навестить ее Набоков, рассказывает дальше Инна на основе собранных исследований. Ему так понравилась эта квартира, что он позже снял ее для матери и сестры.

ВВС Украина нашла этот дом на Шведской.

Скромные стены и памятная доска снаружи. Вокруг - забор, внутри - офис. Двери открыты. Захожу и спрашиваю, знают ли здесь что-то о Марине Цветаевой.

Image caption Дом на улице Шведской в Праге, где жила Марина Цветаева

Офис, оказывается, принадлежит местному пиар-агентству. Его сотрудница Мили Козличкова удивляется, но любезно соглашается провести в комнату наверху, вид из окна которой, вероятно, вдохновлял поэтессу.

Мили говорит, что туристы приходят не часто - примерно раз в две недели. Летом чаще. Они фотографируют дом снаружи. Обычно не заходят внутрь.

Спрашиваю, знает ли она что-то о поэтессе из России, которая когда-то здесь жила.

Image caption Мили Козличкова, работница чешского пиар-агентства, офис которого сейчас находится в доме, где жила поэтесса

"Кажется, она покончила жизнь самоубийством. Знаю, что она не была счастлива. Она бежала из России. Но она умерла не в Чехии, а в Москве. Также знаю, что она была замечательной поэтессой, но я ничего не читала из ее произведений. Но надеюсь сделать это".

Любовник, секреты и спецслужбы

Когда поэтесса поселилась на Шведской, у нее был роман с Константином Родзевичем, рассказывает ВВС Украина другая исследовательница - основательница и глава чешского общества Марины Цветаевой Галина Ванечкова.

Именно Галина собирала все, что касалось творчества и жизни поэтессы в Чехии в течение нескольких десятков лет. И даже разыскала дочь Цветаевой в России и ее любимого мужчину Константина Родзевича во Франции.

Image caption Галина Ванечкова, основательница и глава чешского общества Марины Цветаевой

Мы встречаемся в кафе "Славия" возле моста над Влтавой. От входа - налево, к окнам - и направо, в самый левый угол. Это место называют любимым местом Марины Цветаевой.

Она любила сидеть в этом отдаленном уголке у окна, спиной к людям и смотреть на Пражский Град на горе над рекой, говорит Галина. Она не любит давать интервью, но для ВВС Украина согласилась сделать исключение.

"Сергей продолжал учиться. Она даже уходила от него ... То была огромная страсть, она подробно описывает это в своей "Поэме конца".

Галина Ванечкова говорит, что в жизни Цветаевой осталось много секретов. В частности, о том, правда ли, что именно Родзевич привел в тайные службы ее мужа Сергея Эфрона.

"Я всегда раньше слышала о том, что это он помог Сергею связаться с НКВД. Потом... Это точно не известно. Но я встречалась с Константином Болеславовичем. Я сделала это - просто в жизни для себя добилась того, чтобы его увидеть. И я увидела "Поэму горы".

Копірайт зображення MICHAL CIZEK/AFP/Getty Image caption Говорят, поэтесса любила смотреть из окна кафе на Пражский замок, возвышающийся на горе над рекой Влтавой.

По словам исследовательницы, прочитав "Поэму горы", она поняла, что должна знать, кто герой этой поэмы.

Она даже написала об этом дочери Марины Цветаевой, Ариадне Сергеевне, которая тогда еще была жива.

Но в ответ получила такое: "Оставьте, пожалуйста. Герой поэмы - это гора Синай. И никакого конкретного героя нет".

О том, что герой все-таки есть, Галине Ванечковой рассказал друг Марины Цветаевой и участник литературных кружков, бывший белогвардеец Владимир Сосинский.

Г.В.: Сосинский в это время был еще жив, он был в Москве. И он сказал: "Герой поэмы - Константин Болеславович Родзевич. Он живет сейчас в Париже".

И когда я услышала: "Он живет сейчас в Париже", - я чуть не плакала! Я говорила мужу: "Что мне делать?!"

Image caption Фотокнига, куда вошли все архивные фотографии и биографические факты, которые собрала Галина Ванечкова, и которую издали Инна и Андрей Курочкины.

Ведь тогда никого за границу не пускали. Мы жили здесь, но Чехословакия была социалистической. Это было в 60-70-х годах. И тогда, чтобы попасть за границу, нужны были какие-то особые разрешения, особые командировки.

Но через 10 дней он пришел ко мне и говорит: "Галенька, мы едем в Париж! Там состоится международный геологический конгресс, на который меня пригласили с женой".

Так я поехала и познакомилась с Константином Болеславовичем.

"Любил Цветаеву, но не ее стихи"

Г.В.: Если бы это не был герой поэмы и любимый Марины Ивановны, я бы сказала, что познакомилась с приятным человеком. Но мне нужен был герой. А в моих глазах он героем не был. Мне нужен был высокий, умный, понимающий ее стихи человек. А он им не был.

Копірайт зображення Archive of Galina Vanechkova Image caption Марина Цветаева, Сергей Эфрон и его друг Константин Родзевич

О стихах мы много не разговаривали, но он же вообще не любил поэзию Цветаевой! Ведь он ей говорил - вы же помните? - в "Поэме Конца", он же говорит ей: "Вы совсем их не пишите, книг".

Можете себе представить? Сказать такое Марине Цветаевой! Что бы мы тогда имели сейчас?

Но он был приятный, конечно, как человек. Он очень хорошо относился ко мне и к моему мужу. Мы виделись три раза - три раза ездили мы в Париж.

Он говорил о ней с большим чувством. Говорил, что он никого в жизни так не любил, как ее. Сказал, что это была большая любовь.

И что ему очень жаль, что они ей мало помогали, когда она жила в Париже. И что он не сделал все, чтобы она не поехала в Россию.

Image caption Прага хранит немало тайн поэтессы, говорят исследовательницы ее творчества

Сам он занимался в то время, когда я с ним встретилась, скульптурой. Так что он сам, конечно - не простой человек.

Поляк. С таким польским тонким интеллектуальным поведением. Без гонора. Спокойный, интеллигентный, умный. Но до Марины Цветаевой ему - тысячи верст. Миллионы. (Смеется - ред.).

Но он дал ей огромную радость близости мужчины и женщины. Эту близость она пережила только с ним. Она это называет любовью, я - страстью. Я считаю, что это была страсть. Ведь в итоге она вернулась к Сергею.

С волонтерами из Чехии, без посольства России

Роман Цветаевой продолжался до весны 24-го года, утверждают обе исследовательницы, с которыми пообщалась ВВС Украина. Когда дочь поэтессы Ариадна уже по состоянию здоровья не могла находится в Тршебове, Марина Цветаева с мужем забрали ее домой.

Сама поэтесса вернулась к Сергею Ефрону. Они снова переехали во Вшеноры.

Image caption Вшеноры летом

Поэтесса очень любила тамошнюю природу и потом писала, что это было лучшее время, утверждают исследовательницы.

Сейчас именно во Вшенорах находится экспозиция творчества Марины Цветаевой - все, что удалось собрать и перевезти, когда поддерживать частными силами музей питерские архитекторы Курочкины уже не могли.

Теперь экспозицией занимается мунуципалитет во Вшенорах - весь архив чешского периода жизни и творчества поэтессы разместили в комнате местной библиотеки.

Image caption Памятная доска во Вшенорах на одном из домов, где жила Марина Цветаева. Авторы - Инна и Андрей Курочкины.

Галина Ванечкова говорит, что получала предложение о поддержке центра Цветаевой от посольства России в Праге, но не приняла ее.

"Это моя личная позиция. Но, конечно, я знаю, что их семью погубили тайные службы России. Не Россия. Раньше я очень тесно контактировала с посольством. Но сейчас контактировать с ними и с российским культурным центром мне как-то не хочется. Вот решится вопрос с Украиной - тогда охотно".

ВВС Украина обратилась в посольство России в Праге с запросом о том, какие события, посвященные жизни и творчеству Марины Цветаевой в Чехии, посольство РФ финансировало или финансирует. Ответа от ведомства мы в течение нескольких недель не получили.

Копірайт зображення Lukáš Kliment, Všenory Centre of Marina Tsvetaeva Image caption Экспозиция творчества Марины Цветаевой в библиотеке Вшенор

Был ли след НКВД?

В истории Марины Цветаевой библиографы вспоминают еще об одном драматическом моменте - в котором немало белых пятен. В частности, перелом, когда муж поэтессы - бывший белогвардеец - стал поддерживать большевистский режим.

На основании проработанных документов и общения с друзьями и дочерью Марины Цветаевой, Галина Ванечкова считает, что этот перелом начал происходить уже в Праге.

Окончательно изменился Эфрон во Франции под влиянием того, что Советскому Союзу угрожал фашизм.

Г.В.: Он как русский патриот, мечтавший вернуться домой, в Россию, укрепился в своем желании из-за того, что Россия находилась под угрозой войны.

Image caption Поэтесса во Вшенорах сменила много домов. Это один из них - сейчас совсем заброшенный.

Конечно, он был причастен к спецслужбам. Но он не убивал. Так как он был в НКВД, и Ариадна Сергеевна также, им разрешили вернуться в Советский Союз.

Но Марина Цветаева не знала о том, что и муж ее, и любимый имели отношение к спецслужбам, считает бывшая основательница музея Цветаевой в Праге Инна Курочкина.

И.К.: Потом она узнала уже, когда ее вызывали на допросы в связи с убийством. Оба были агентами, да. Она это очень болезненно воспринимала. Потому что кроме того, что ему пришлось уехать и прятаться, ее вызывали на допросы.

Image caption Вокзал во Вшенорах

Его вывезли в Россию в 39-м году. Она осталась одна. Русские эмигранты во Франции отвернулась от нее, Цветаева чувствовала себя изгнанницей. Да и Аля уже была настроена про-советски.

Все это подтолкнуло к тому, что Цветаева согласилась вернуться назад. Они попали в СССР, и там пришел конец.

Копірайт зображення Lukáš Kliment, Všenory Centre of Marina Tsvetaeva Image caption Часть экспозиции творчества Марины Цветаевой в библиотеке во Вшенорах

Слова Инны Курочкиной уточняет Галина Ванечкова - ей удалось увидеться с дочерью Марины Цветаевой.

Г.В.: Да, я виделась с Ариадной Сергеевной. Она во что бы то ни стало хотела защищать Советский Союз, когда мы с ней разговаривали.

После того, как она вернулась из Сибири, в разговоре со мной, зная, что я приехала из-за границы, она ни словом не обмолвилась критически о правительстве Советского Союза.

Я не могу здесь ничего сказать, потому что мне непонятно это, как непонятно и многим людям.

Копірайт зображення Všenory Centre of Marina Tsvetaeva Image caption Предсмертная записка Марины Цветаевой

ВВС Украина: Что она рассказывала вам о своей маме?

Г.В.: Вы знаете, мне не нужно было с ней разговаривать о маме. Я уже в то время знала о ее словах, что в жизни она никого так не любила, как свою мать.

Она написала: "У меня нет детей, у меня был муж, и его убили. Но, когда я думаю, я, вероятно, никого так не любила, как любила свою мать".

Причем эта любовь - это огромное уважение к ней, безусловное понимание ее поэзии. То, что она - первый поэт, ей было совершенно ясно.

И ясно это было и Пастернаку, он написал ей, что "нас мало, нас, может быть, трое", но потом добавил: "Между нами все-таки ты - первая стоишь на этом пьедестале поэтов". И Рильке сказал ей: "Ты - звезда".