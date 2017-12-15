ВВС Украина объявила победителей Книги года ВВС-2017

ВВС Украина объявила победителей премии Книга года-2017, представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Книгой года-2017 стал сборник рассказов Екатерины Калитко "Земля потерянных или маленькие страшные сказки", а победителем в номинации Детская книга года-2017 избрана книга Анны Коршуновой "Комп и компания".

Екатерина Калитко и Анна Коршунова получат вознаграждение £ 1000 в гривневом эквиваленте каждая.

Издатели двух книг-победителей - "Издательство Старого Льва", Львов, и "Время мастеров", Киев - будут иметь право использовать логотипы Книги года ВВС в своих последующих изданиях.

Говоря о книге-победителе в номинации Книга года-2017, редактор Европейского департамента Всемирной службы ВВС Артем Лисс отметил: "Темы, затрагиваемые Екатериной Калитко в своем сборнике, особенно актуальны сейчас, когда мир кажется все более разобщенным. Она подчеркивает важность сохранять простую способность к человеческому общению, достигать взаимопонимания между людьми с разным жизненным опытом, непохожей историей и ценностями".

Светлана Пыркало, советник ЕБРР по вопросам культуры и член жюри Премии, прокомментировала: "Комп и Компания" Анны Коршуновой, победитель в категории Детская Книга Года - это замечательная история о том, как встать из-за компьютера и найти дружбу и приключения. Она перекликается с любимыми классическими произведениями украинской детской литературы. Только тогда, когда нырнешь с головой в реальную жизнь, можно прожить настоящее детство, завести настоящих друзей и вместе побороть несправедливость - и все это будет весело! Это важный урок не только для детей, но и для их родителей, зависимых от социальных сетей ".

Премии "Читатель года-2017" получили Яна Грицай за рецензию на книгу Владимира Рафеенка "Длинные времена" и Леся Космовська за рецензию на книгу Олега Колдуна "Пирамида Синтии". Обе победительницы получат в подарок от ВВС Украина электронные книги.

В жюри премии Книга года ВВС-2017 вошли:

Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Ольга Герасимьюк, журналистка, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Тарас Лютый, философ, писатель

Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР

Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украины

Виталий Рябчук, писатель, журналист

Список победителей прошлых лет:

2016 - Таня Малярчук "Забвение", Галина Ткачук, "Тринадцать историй в темноте"

2015 - Василий Махно "Дом в Бейтинг Голлов", Андрей Бачинский "140 децибел тишины"

2014 - София Андрухович "Феликс Австрия", Катя Штанко "Драконы, вперед!"

2013 - Ярослав Мельник "Дальние просторы", Марьяна и Тарас Прохасько "Кто сделает снег"

2012 - Юрий Винничук "Танго смерти", Леся Воронина "Тайное Общество Трусов и Лжецов"

2011 - Владимир Рутковский "Синие воды"

2010 - Сергей Жадан "Ворошиловград"

2009 - Издрик "ТАКЕ"

2008 - Люко Дашвар "Молоко с кровью"

2007 - Владимир Диброва "Андреевский спуск"

2006 - Сергей Жадан "Капитал"