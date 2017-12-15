ВВС Украина объявила победителей Книги года ВВС-2017
ВВС Украина объявила победителей премии Книга года-2017, представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Книгой года-2017 стал сборник рассказов Екатерины Калитко "Земля потерянных или маленькие страшные сказки", а победителем в номинации Детская книга года-2017 избрана книга Анны Коршуновой "Комп и компания".
- В Объявлены "короткие списки" премии Книга года-2017
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Екатерина Калитко и Анна Коршунова получат вознаграждение £ 1000 в гривневом эквиваленте каждая.
Издатели двух книг-победителей - "Издательство Старого Льва", Львов, и "Время мастеров", Киев - будут иметь право использовать логотипы Книги года ВВС в своих последующих изданиях.
Говоря о книге-победителе в номинации Книга года-2017, редактор Европейского департамента Всемирной службы ВВС Артем Лисс отметил: "Темы, затрагиваемые Екатериной Калитко в своем сборнике, особенно актуальны сейчас, когда мир кажется все более разобщенным. Она подчеркивает важность сохранять простую способность к человеческому общению, достигать взаимопонимания между людьми с разным жизненным опытом, непохожей историей и ценностями".
Светлана Пыркало, советник ЕБРР по вопросам культуры и член жюри Премии, прокомментировала: "Комп и Компания" Анны Коршуновой, победитель в категории Детская Книга Года - это замечательная история о том, как встать из-за компьютера и найти дружбу и приключения. Она перекликается с любимыми классическими произведениями украинской детской литературы. Только тогда, когда нырнешь с головой в реальную жизнь, можно прожить настоящее детство, завести настоящих друзей и вместе побороть несправедливость - и все это будет весело! Это важный урок не только для детей, но и для их родителей, зависимых от социальных сетей ".
Премии "Читатель года-2017" получили Яна Грицай за рецензию на книгу Владимира Рафеенка "Длинные времена" и Леся Космовська за рецензию на книгу Олега Колдуна "Пирамида Синтии". Обе победительницы получат в подарок от ВВС Украина электронные книги.
В жюри премии Книга года ВВС-2017 вошли:
- Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- Ольга Герасимьюк, журналистка, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
- Тарас Лютый, философ, писатель
- Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР
- Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украины
- Виталий Рябчук, писатель, журналист
Список победителей прошлых лет:
- 2016 - Таня Малярчук "Забвение", Галина Ткачук, "Тринадцать историй в темноте"
- 2015 - Василий Махно "Дом в Бейтинг Голлов", Андрей Бачинский "140 децибел тишины"
- 2014 - София Андрухович "Феликс Австрия", Катя Штанко "Драконы, вперед!"
- 2013 - Ярослав Мельник "Дальние просторы", Марьяна и Тарас Прохасько "Кто сделает снег"
- 2012 - Юрий Винничук "Танго смерти", Леся Воронина "Тайное Общество Трусов и Лжецов"
- 2011 - Владимир Рутковский "Синие воды"
- 2010 - Сергей Жадан "Ворошиловград"
- 2009 - Издрик "ТАКЕ"
- 2008 - Люко Дашвар "Молоко с кровью"
- 2007 - Владимир Диброва "Андреевский спуск"
- 2006 - Сергей Жадан "Капитал"
- 2005 - Юрий Винничук "Весенние игры в осенних садах"