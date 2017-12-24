Племянница автора "Щедрика": нам запрещали общаться с Леонтовичами

ВВС Украина разыскала в Чехии родственницу украинского композитора Николая Леонтовича, который подарил миру рождественский "Щедрик".

Мария Леонтович-Лошак называет автора "Щедрика" своим дядей по отцу, сама она - известная в Чехии скульптор и обладательница престижных премий.

Мария Леонтович-Лошак скульптор, медальер, реставратор

родилась 17.03.1927 в Праге

член объединения чешских изобразительных искусств Mánes,

член пражского объединения художниц Femina

обладательница премии им. Рудольфа ІІ

ее произведения хранятся в частных коллекциях и музеях Чехии, Словакии, Франции, Англии, Украины и России

Впрочем, она помнит украинский язык, репрессии коммунистов в отношении отца-стенографа Центральной Рады и запрет общаться с семьей дяди. И даже, несмотря на свои 90 лет, спела строчку любимой щедривки.

Мы встречаемся в окрестностях Праги. В нынешний дом скульптора не попасть без помощи и разрешения ее родственников - последние несколько лет Мария живет в доме престарелых и имеет тяжелые проблемы со здоровьем.

Дочь Иванна рассказывает об этом с болью - говорит, что приезжает к маме почти каждый день, и это единственный способ обеспечить для нее круглосуточное наблюдение врачей. Она единственная работает в семье. Старшая дочь Марии также живет в этом же доме, в одной комнате с мамой.

Сам дом опрятный, холл совсем не похож на больничный - с плетеными креслами и картинами. Но Мария почти не выходит из палаты. Весь ее мир сейчас - кровать у окна, в которое она смотрит голубыми глазами. И столик с медикаментами. На нем - две любимые скульптурки зверей, которые прославили ее в Чехии, и украинская книжечка "Лис Микита".

Марии трудно говорить, потому общаемся втроем, на двух языках: с ней - по-украински и с дочерью Иванной - по-чешски.

Академии и зоопарк

Мария Л.-Л.: Я работала скульптором, и у меня была очень хорошая мастерская, похожая на французскую. Сначала училась в украинской академии, затем в чешской.

После войны в академию брали тех, чье обучение было прервано.

Мне нравилось лепить и рисовать. Живописи научил муж.

Почти за каждую работу я получала какую-то награду - за портрет, за фигурку.

К сожалению, мы должны были мастерскую закрыть - она ​​нам не принадлежала, а владелец хотел ее реконструировать, поэтому мы не могли там остаться и уехали.

Первых зверюшек я создала где-то в 25 лет. Но вообще я их делала около 15 лет. Для этого я ходила в зоопарк. Каждый день.

Я решила лепить зверюшек, потому что не хотела делать социалистический реализм.

А также писала портреты.

Я сделала медаль с портретом Шевченко.

А, собственно, на зверушек вдохновил профессор Стаховский, он даже ходил со мной в зоопарк. Он был профессором украинской академии, пока та существовала - в самом центре, в Праге-1, на улице Конвицке. Но ее впоследствии закрыли, и я закончила чешскую Академию искусств, в Праге-7.

Иванна Л.: Это наш папа, мамин муж, успел закончить украинскую академию. Папа тоже учился и в чешской академии, и в украинской. Но папа старше. Следовательно, он имеет диплом еще и украинской академии. Я нашла в интернете перечень учеников той украинской академии, мамы там нет, а папа есть, - потому что он успел ее закончить. Затем он был ассистентом у профессора Покорнего в чешской академии.

Беглый Леонтович

Мария Л.-Л.: Мой папа (Иван Леонтович - Ред.) - выходец из Галичины, изучал теологию. Он был стенографом Украинской Центральной Рады (в 1917-1918 гг.- Ред.), бежал от большевиков.

Копірайт зображення UKRINFORM

Сначала бежали аристократы, потом уже все бежали. Впоследствии (в 1945-1948 гг. - Ред.) он был стенографом Национального Собрания (парламента) Чехословакии.

Но он много не рассказывал нам об этом и о политике.

Самое трудное в жизни было, когда папу посадили в тюрьму на 5 лет (1948-1953 гг. - Ред.). Мне было около 28 лет. Сначала я пыталась его спрятать. Процесс был сфабрикован. Но потом его все равно арестовали. Я ходила его навещать, это было опасно. Но меня защитили чехи из Академии, где я училась.

Иванна Л.: Дедушка убегал из Украины от большевиков. Ему было очень тяжело, у него не было здесь гражданства.

В Украине он был уважаемым учителем. И пытался преподавать здесь, но это было очень трудно. Но тогда все их поколение бежало от большевиков - украинцы, русские и даже некоторые из Литвы.

Собственно, архитекторы-беглецы основали район Бубенец в Праге-6.

Чехия времен Масарика много помогала Украине и тем, кто прятался от большевиков.

Собственно, мой папа-чех (муж Марии - Иван Лошак - Ред.) - помогал украинцам, как и мамин папа.

Мамин отец отказался от того режима и мечтал вернуться в Украину и о том, что Украина будет свободна.

Поэтому много помогал украинцам, мы здесь пели украинские песни и праздновали украинское Рождество - делали все, как будто мы в Украине были. С 1918 года он всю жизнь боролся за свободную Украину, но до провозглашения независимости не дожил, умер в 70-х.

Ну, а мы уже учились здесь, на чешском языке, от мамы и дедушки понимаем немного украинский, а по русскому у меня была единица (Иванна смеется).

Муза украинского художника

Иванна Л.: Маму рисовал украинский художник Юрий Вовк. Он был профессором или твоим сокурсником, этот Юрий Вовк?

Мария Л.-Л.: Это был лучший иллюстратор, все его работы в галерее на Страговье.

Как мы познакомились? Мы ходили к Левицким - Борис Левицкий играл на фортепиано, а я пела. Его жена была также скульптором. И кажется там я с Вовком и познакомилась. Мне было лет 23-25, не больше.

Поросенок и путешествие в Украину

Иванна Л.: Поездка была только раз. Я помню, что мы жили в Дубриничах. Папа посадил меня на поросенка, он скакал, а я хваталась за уши. Дядя меня как-то поймал. Этот поросенок каждый день ломал забор, а ребята его утром снова ставили. Это был где-то 65-66 год, лето. Больше мы не ездили, потому что у мамы не получалось. Здесь была работа.

Мне было 4, а Марунке - 6. Мама выставляла работы - этих зверьков. Вот слоник с жирафом.

И конечно, много реставрировала при коммунистах, потому что нам нужно было что-то есть. Я ей помогала.

Реставрировала почти все памятники, которые есть в Праге, это делалось вручную на месте. Сегодня их отвозят краном в мастерскую.

Искусство и коммунисты

Иванна Л.: Папа (чешский художник и скульптор Иван Лошак - Ред.) тоже делал этот социалистический реализм. Он закончил работать в академии в качестве ассистента, поскольку не хотел вступать в коммунистическую партию.

Поэтому он не мог стать профессором и переехал в Пршибрам, поскольку был выдающимся художником. Было трудно утверждать себя как художника.

В Пршибраме ему предложили работу - пропагандировать рудничные шахты. Папа был доволен, имел там мастерскую.

В Праге у него также была хорошая мастерская, где он рисовал и делал скульптуры, создал там для города Пршибрам статую металлурга и шахтера, которая до сих пор стоит в центре города, это очень реалистичный памятник.

Следовательно, их брак был частично разделен, но Пршибрам не так далеко, поэтому папа приезжал дважды или трижды в неделю. Я помню его таким оживленным! Собственно, он никогда не был старым. Он не успел постареть.

Разбросанные Леонтовичи

Иванна Л.: Наши родственники с папиной стороны умерли. Братья умерли.

Вторая часть семьи - с маминой стороны - те Леонтовичи в Канаде - мы с ними общаемся перепиской через маминого брата.

Один мамин брат еще жив, второй - умер.

Они по всему миру. Некоторые Леонтовичи в Польше. Сейчас мы нашли через интернет одного моего двоюродного брата. Они не приезжали к нам, но планируют.

В Канаде есть двоюродная сестра Наталья, она нам шлет привет, что наших хотела бы увидеть.

Они нас нашли где-то в 90-92 гг. Они очень не хотели говорить с нами о политике. Нашли нас, когда мама как раз получила награду им. Рудольфа II.

Она делала выставку здесь с художественной группой Femina, это были замечательные пражские мастера. Основательницей была Ольга Вогноутова, Ружичкова,Забранская. Награду они получили как группа.

Основной работой мамы в то время была реставрация.

Запрет общаться с родными

Иванна Л.: Собственно, эта двоюродная сестра, живущая в Канаде, не могла контактировать с нами во времена коммунистов. Мама боялась - у нее был запрет.

Коммунисты ходили в мастерскую к маме, она притворялась наивной, говорила с ними как ребенок.

Они нас не трогали. Но это было неприятно. Контролировали.

Мама в 50-х некоторое время скрывалась от полиции советов, но она уже тогда училась в Академии, и там ее защищали. У нее были однокурсники из академии, некоторые из них стали коммунистами, но они были друзьями.

Однако, никто из них никогда не звал маму в партию, хотя они и работали вместе, что-то реставрировали. Они хорошо относились к маме.

Впрочем, они знали о дедушке, мамином отце, поэтому маму в партию не звали.

Они ей немного помогали, мама получала какую-то работу, но это не было связано с партией.

Где работы теперь

Мария Л.-Л.: Все мои работы сейчас у скульптора Мудронки за Прагой, он их хранит. Но мы хотим сделать выставку.

Иванна Л.: Некоторые работы дома. Я хочу провести выставку в музее - Среднечешском, я там работаю. Но посмотрим, удастся ли мне это.

Кое-что я туда уже отнесла, но большинство работ дома, в моем кабинете. Они не представлены в депозитарии. Это только для этой выставки.

Я буду просить грант в Министерстве культуры Чехии. Это будет первый такой проект, где можно посмотреть все мамины работы.

Ведь мама также украшала фарфор. Говорила, что где-то дома есть комплект из 10 картин из Банска-Штьявницы. А еще - керамика: тоже разные зверушки. Это мелкая пластика. Все они одинакового размера, только коза больше.

Мастерской ее нет уже около 8 лет. Там была также огромная скульптура, она сейчас в галерее Франтишка Дртикола в Пршибраме.

Также в Пршибраме есть большой фонтан. Наконец, в Пршибраме работали и папа, и мама. Фонтан тогда был на верхней площади, где он сейчас не знаю, проводили там реконструкцию. Там были фигурки перед садиком из бронзы или опаленной глины. Наверное, из глины, так как их разбили дети. Но существует модель. А также были лебеди. Большие красивые лебеди. На их основе мама сделала рельеф.

Память о Николае Леонтовиче

Мария Л.-Л.: Композитор? Это мой дядя. Они его убили. Песни его учат в школе музыкальной. Он современник моего отца; его брат.

Я пела в хоре имени Святого Владимира, это был очень престижный хор чешско-словацкого радио. Там я начала петь сопрано. Профессор, говорила, что у меня голос с какой-то окраской - я уже забыла (смеется).

Папа нас много учил петь на украинском. Любимое произведение было, конечно, тот рождественский "Щедрик" его брата - моего дяди Леонтовича. Спеть я уже не умею (смеется). Хотя ... "Щедрик-щедрик, щедривочка, прилетела ласточка..."

Мария спела эти две строки щедривки для ВВС Украина точно в ноты, несмотря на возраст, и на ее глазах - и глазах ее дочери Иванны - выступили слезы.

В конце разговора Мария Леонтович-Лошак говорит, что больше жалеет, что здоровье не позволяет ей свободно передвигаться, иначе она бы таки организовала выставку в Украине, которой там никогда раньше не было, и о которой она до сих пор мечтает.