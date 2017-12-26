Как в мире праздновали Рождество: фото

На пляже, за праздничным столом и в церкви - предлагаем посмотреть, как праздновали Рождество в разных уголках мира.

Эти берлинцы решили искупаться в озере.

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А эти испанцы - в реке.

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Рождественская елка на Бонди Бич в Сиднее.

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Юстонский вокзал в Лондоне, закрытый на праздники, открыл двери для бездомных, которые могли бесплатно поесть.

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А это - рождественский обед для бедных на стадионе в греческой столице.

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Христиане на мессе в пакистанском городе Лахор.

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Рождественская месса в православной церкви в Диярбакыре. Сирийские девушки поют в хоре.

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В Багдаде христиане дарили друг другу конфеты.

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Вертеп на Софиевской площади в Киеве.