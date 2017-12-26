Как в мире праздновали Рождество: фото
На пляже, за праздничным столом и в церкви - предлагаем посмотреть, как праздновали Рождество в разных уголках мира.
Эти берлинцы решили искупаться в озере.
А эти испанцы - в реке.
Рождественская елка на Бонди Бич в Сиднее.
Юстонский вокзал в Лондоне, закрытый на праздники, открыл двери для бездомных, которые могли бесплатно поесть.
А это - рождественский обед для бедных на стадионе в греческой столице.
Христиане на мессе в пакистанском городе Лахор.
Рождественская месса в православной церкви в Диярбакыре. Сирийские девушки поют в хоре.
В Багдаде христиане дарили друг другу конфеты.
Вертеп на Софиевской площади в Киеве.