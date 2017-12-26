Шесть модных трендов 2018 года
О наступающем 2018 годе с уверенностью можно сказать не так уж много: мы не знаем, начнем ли мы пользоваться своим абонементом в спортзал или смотреть меньше сериалов.
Но что носить, - это мы знаем точно, потому что модные дома уже придумали для нас весенние и летние тренды.
Перья, прозрачный пластик, фиолетовый и горошек - все это мы увидели на подиумах в Лондоне, Париже, Милане и Нью-Йорке.
Как раз начались рождественские распродажи, и если вы собрались заняться шопингом, то вам пригодится гид по самым ярким трендам будущего сезона.
50 оттенков сиреневого
Каждый год в сезоне весна/лето входит в моду новый пастельный оттенок, и в этом году тоже.
Если в 2018-м вы хотите быть на пике трендов, то носите разные оттенки фиолетового.
Вместо миллениального розового ваш гардероб окрасится в цвета, позволяющие маскироваться среди лавандовых полей Прованса.
Этот цвет мы видели и в летящих тканях платьев, и в строгих костюмах, и в металлике.
Особенно часто фиолетовый встречался в коллекциях Michael Kors, Valentino, Bottega Veneta и Erdem.
"Двойка" из темного денима
Пора вспомнить старые клипы Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка - столь любимый ими темный деним вернулся.
Модные дома отдают должное нулевым костюмам из денима, на этот раз - цвета темного индиго.
Украшенная нашивками, рваная джинсовая ткань, бывшая в моде последние годы, сейчас уступает место более утонченным и изысканным нарядам.
Свои вариации на эту тему показали на подиумах Fendi, Tom Ford, Chloe и Nina Ricci.
Пластик
Этот футуристичный тренд заменил собой моду на винил, который был популярен в прошлом сезоне.
Теперь тренчи, сапоги до колена и сумки сделаны из блестящего прозрачного пластика.
Это, наверное, самый практичный тренд 2018-го - водонепроницаемо и легко чистить!
О своей любви к пластику заявили Chanel и Calvin Klein, а также Balmain и Marc Jacobs.
Бахрома и перья
Это тренд не для будней, но если в 2018-м вы планируете праздник или какое-то мероприятие, надевайте бахрому и перья.
Этот эффектный и драматичный лук был подсмотрен на всех подиумах нового сезона и набирает большую популярность.
Можно быть в тренде даже не слишком наряжаясь, если, например, выберете сумку или юбку с оперением или топ с бахромой.
Моду на перья и бахрому заявили Dior, Loewe, Celine и Salvatore Ferragamo.
Горошек наоборот
Черное в белый горошек изменило классический лук, в котором мы привыкли видеть этот узор.
Если есть тренд, который можно носить в любой сезон, то вот он.
Он заменил цветочные принты, которые были в моде в прошлые весенние-летние сезоны.
Новые вариации "горошка" можно увидеть у Carolina Herrera, Jason Wu и Alexandre Vauthier.
Тренч 2.0
Основа гардероба - плащ-тренч - в 2018 году дополняется новыми разрезами, аксессуарами и фурнитурой.
Каждый дизайнер интерпретировал плащ-тренч по-своему - тут есть из чего выбрать.
Если вам нужно обновить свой тренч, выбирайте вышивку, как у Alexander McQueen, или перья, как у Loewe.
Dior добавили к тренчу подходящий короткий комбинезон, а Celine дополнили классический дизайн красным.