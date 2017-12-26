Шесть модных трендов 2018 года

Копірайт зображення Getty Images Image caption Слева направо: Alexander McQueen, Michael Kors, Chanel, Nina Ricci, Carolina Herrera

О наступающем 2018 годе с уверенностью можно сказать не так уж много: мы не знаем, начнем ли мы пользоваться своим абонементом в спортзал или смотреть меньше сериалов.

Но что носить, - это мы знаем точно, потому что модные дома уже придумали для нас весенние и летние тренды.

Перья, прозрачный пластик, фиолетовый и горошек - все это мы увидели на подиумах в Лондоне, Париже, Милане и Нью-Йорке.

Как раз начались рождественские распродажи, и если вы собрались заняться шопингом, то вам пригодится гид по самым ярким трендам будущего сезона.

50 оттенков сиреневого

Копірайт зображення Getty Images Image caption Dries Van Noten, Michael Kors, Max Mara and Atlein

Каждый год в сезоне весна/лето входит в моду новый пастельный оттенок, и в этом году тоже.

Если в 2018-м вы хотите быть на пике трендов, то носите разные оттенки фиолетового.

Вместо миллениального розового ваш гардероб окрасится в цвета, позволяющие маскироваться среди лавандовых полей Прованса.

Этот цвет мы видели и в летящих тканях платьев, и в строгих костюмах, и в металлике.

Особенно часто фиолетовый встречался в коллекциях Michael Kors, Valentino, Bottega Veneta и Erdem.

"Двойка" из темного денима

Копірайт зображення Getty Images Image caption Tibi, Mugler, Nina Ricci, Alexander McQueen

Пора вспомнить старые клипы Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка - столь любимый ими темный деним вернулся.

Модные дома отдают должное нулевым костюмам из денима, на этот раз - цвета темного индиго.

Украшенная нашивками, рваная джинсовая ткань, бывшая в моде последние годы, сейчас уступает место более утонченным и изысканным нарядам.

Свои вариации на эту тему показали на подиумах Fendi, Tom Ford, Chloe и Nina Ricci.

Пластик

Копірайт зображення Getty Images Image caption Valentino, Chanel, Burberry, Salvatore Ferragamo

Этот футуристичный тренд заменил собой моду на винил, который был популярен в прошлом сезоне.

Теперь тренчи, сапоги до колена и сумки сделаны из блестящего прозрачного пластика.

Это, наверное, самый практичный тренд 2018-го - водонепроницаемо и легко чистить!

О своей любви к пластику заявили Chanel и Calvin Klein, а также Balmain и Marc Jacobs.

Бахрома и перья

Копірайт зображення Getty Images Image caption Nina Ricci, Celine, Topshop, Balmain

Это тренд не для будней, но если в 2018-м вы планируете праздник или какое-то мероприятие, надевайте бахрому и перья.

Этот эффектный и драматичный лук был подсмотрен на всех подиумах нового сезона и набирает большую популярность.

Можно быть в тренде даже не слишком наряжаясь, если, например, выберете сумку или юбку с оперением или топ с бахромой.

Моду на перья и бахрому заявили Dior, Loewe, Celine и Salvatore Ferragamo.

Горошек наоборот

Копірайт зображення Getty Images Image caption Junya Watanabe, Jason Wu, Carolina Herrera, Blumarine

Черное в белый горошек изменило классический лук, в котором мы привыкли видеть этот узор.

Если есть тренд, который можно носить в любой сезон, то вот он.

Он заменил цветочные принты, которые были в моде в прошлые весенние-летние сезоны.

Новые вариации "горошка" можно увидеть у Carolina Herrera, Jason Wu и Alexandre Vauthier.

Тренч 2.0

Копірайт зображення Getty Images Image caption Dior, Maison Margiela, Celine, Alexander McQueen

Основа гардероба - плащ-тренч - в 2018 году дополняется новыми разрезами, аксессуарами и фурнитурой.

Каждый дизайнер интерпретировал плащ-тренч по-своему - тут есть из чего выбрать.

Если вам нужно обновить свой тренч, выбирайте вышивку, как у Alexander McQueen, или перья, как у Loewe.

Dior добавили к тренчу подходящий короткий комбинезон, а Celine дополнили классический дизайн красным.