Синдром беспокойных ног: когда ночь превращается в пытку

Копірайт зображення Getty Images Image caption С синдромом беспокойных ног ночи превращаются в пытку

Многие годы Мэри Роуз с трудом удавалось заснуть или спать, не просыпаясь, из-за боли в ногах, которая напоминала укусы насекомых.

"Представьте, что у вас под кожей рой пчел, которые летают и жалят вас. Это очень, очень больно", - говорит она, описывая свои ощущения.

У Мэри Роуз - так называемый синдром беспокойных ног, который мешает ей спать по ночам.

"Хочется почесать ноги, подняться с кровати и походить. Было невозможно прилечь и поспать, потому что ноги бесконтрольно дергались всю ночь", - объясняет она.

Симптомы были настолько болезненными, что по вечерам ей не хотелось ложиться спать.

Мэри Роуз не помнит, когда началась проблема, но врачи несколько лет не могли поставить ей диагноз.

"Люди говорили - у тебя просто спазмы. Тебе нужно принять хинин или положить в кровать древесную кору. Так я и делала", - вспоминает она.

Конечно, лучше не становилось. Она пробовала втирать мази в ноги, чтобы снизить колющее ощущение, но эффекта от этого не хватало на всю ночь. Врачи также не смогли помочь ей уменьшить боль.

Потребность не спать, а двигаться

Однажды ей посоветовали посетить клинику сна в Лондоне, где она сейчас проходит лечение под наблюдением врача Гая Лешцинера.

"Синдром беспокойных ног является распространенным нервным нарушением, из-за которого человек ощущает потребность двигаться, особенно ночью, и чаще всего оно сопровождается неприятными ощущениями в ногах", - рассказывает Лешцинер.

"Это состояние встречается примерно у каждого двадцатого человека. Оно может стать причиной серьезных недосыпаний", - объясняет он.

Иногда Мэри Роуз удавалось поспать лишь несколько часов, а иногда и того меньше.

"У меня были ночи, когда я не спала совсем. Если я сильно уставала, я могла поспать, затем просыпалась на час или два, а иногда вставала с кровати", - говорит она.

Часто синдром беспокойных ног бывает наследственным, но возникает он и по другим причинам. Это может быть, например, недостаток железа в организме или беременность, и, обычно, излечить заболевание бывает легко.

Некоторым людям достаточно бывает просто отказаться от кофе, алкоголя и некоторых медикаментов, а также выполнять легкие физические упражнения (растяжка мышц и массаж ног). Но в некоторых случаях требуется и медикаментозное лечение.

Состояние Мэри Роуз требует лечения лекарственными средствами, поэтому Лешцинер прибег к варьированию медикаментов для контроля над симптомами. Похоже, это приносит свои плоды, если только пациентка не будет снижать дозы.

"У меня больше нет беспокойных ног! - говорит она с радостью. - Правда иногда у меня случаются сильные приступы, когда мне приходится вставать с кровати и ходить. Но это моя вина, поскольку я забывают принять таблетку".

Стратегия отвлечения

Хотя лечение дает свои результаты, Мэри Роуз все же не удается поспать полностью всю ночь.

"С большим сожалением приходится признать, что хотя мои ноги и поддаются большему контролю, это не помогло режиму моего сна. Я так и просыпаюсь примерно в три утра", - говорит она.

По словам Лешцинера, это нормальное явление.

"То что вы описываете, - достаточно распространенное явление среди людей, которые жили с расстройством сна многие годы. Сон является усваиваемой привычкой", - утверждает он.

Ужас перед предстоящей ночью и постоянное прерывание сна могут продолжаться много лет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Аудиокниги и музыка могут помочь снизить активность мозга и помочь человеку заснуть

Он рассказал, что иногда людям необходимо переучиться спать, чтобы понять, что кровать предназначена для сна, а не для мук, связанных с тяжелой ночью.

Мэри Роуз выработала собственную стратегию для борьбы с бессонницей.

"Когда я слушаю аудиокниги или музыку, мой мозг начинает замедлять активность, после чего я бываю готова спать. Но это не означает, что мне удается поспать более двух часов", - говорит она.

"По сути, это означает, что вы отвлекаете себя, - говорит Лешцинер. - Размышляя об истории или музыке, которую вы слушаете, вам больше не нужно думать о процессе засыпания, и поэтому ваш мозг переключается в пассивный режим, а затем сон начинается как бы случайно".