Планеты, астероиды, НЛО - что нового мы узнали о космосе в 2017 году
2017 несколько расширил щелку, сквозь которую человечество наблюдает за Вселенной вокруг Земли.
Мы "побывали" между атмосферой Сатурна и его знаменитыми кольцами, разглядели вблизи завораживающие бури на Юпитере, наблюдали за странными астероидами, искали пришельцев и немного задумывались о том, что делать, если все же их найдем.
ВВС Украина предлагает краткий обзор последних достижений человека в изучении космоса и собственной планеты.
Космос в прямом эфире
Год в космосе начался с того, что уже 6 января на Международной космической станции (МКС) состоялся первый выход в открытый космос - для проведения ремонтных работ.
Следить за ним можно было в режиме реального времени, в том числе на ВВС.
Американские астронавты Роберт Шейн Кимбро и Пегги Уитсон должны были подсоединить три новых аккумулятора, которые установили ранее с помощью манипулятора с дистанционным управлением.
В сентябре двое космонавтов НАСА и один российский астронавт на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" успешно вернулись на Землю со станции.
Позже вернулись еще трое, а на днях туда с космодрома "Байконур" запустили пополнение - астронавтов из Японии, России и США.
На МКС также традиционно отправляли разный груз. В частности, с помощью модернизированной ракеты-носителя "Антарес", в состав которой входит разработанная в Украине ступень.
"Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение вcеx операций в своем ceктopе ответственности", - сообщили в сентябре в Государственном космическом агентстве Украины.
Новый рекорд
Некоторые задерживаются на МКС дольше других. К примеру, американская астронавт Пегги Уитсон установила новый рекорд - она провела больше всех дней в космосе.
"В 1:27 по восточному времени Пегги Уитсон официально побила рекорд в 534 дня в космосе, установленный Джеффом Уильямсом", - написала команда МКС в Twitter.
Доктор Уитсон уже имела звание астронавтки, осуществившей наибольшее число выходов в открытый космос среди женщин. Она также стала первой женщиной, дважды возглавившей команду Международной космической станции.
В свои 57 лет Пегги Уитсон стала еще и самой старшей женщиной, когда-либо летавшей в космос.
Астероиды и ... пришельцы?
Но не менее звездный, чем для астронавтов, час в этом году настал и для астероидов.
Особенно для 'Oumuamua, что в переводе с гавайского означает "посланник издалека прибывает первым".
Во-первых, он прилетел из межзвездного пространства - его скорость и траектория указывали на то, что это небесное тело возникло в планетной системе вокруг другой звезды.
Во-вторых, всех изрядно удивила его странная форма - он является одним из самых продолговатые космических объектов, известных науке.
Именно это обстоятельство привлекло наибольшее внимание ученых. Инициатива Breakthrough Listen, которую поддерживает российский миллиардер Юрий Мильнер, решила вслушаться в сигналы с 'Oumuamua.
Потому что ... "Исследователи, работающие над дальними космическими путешествиями, ранее пришли к выводу, что форма сигары или иглы является наиболее желаемым строением межзвездного космического корабля".
На всякий случай ученые даже начали думать, что мы будем делать, если с нами свяжутся инопланетяне?
Более того, НАСА объявило вакансию сотрудника по "планетарной защите", чьи служебные обязанности заключаются в защите Земли от чужеродных форм жизни.
В апреле переполох вызвал другой астероид - шириной полкилометра. Он летел с рекордно высокой скоростью - примерно 120 тысяч километров в час - и приблизился к нашей планете на расстояние 1,8 миллиона километров. Может показаться, что это далеко, но так близко ни одно похожее космическое тело к Земле не приближалось.
Если бы он упал на планету, то мог бы полностью разрушить один из континентов.
А в октябре мимо Земли пролетал еще один гость. Значительно меньше - размером с дом, но и значительно ближе - в пределах орбиты Луны и чуть выше высоты, на которой летают спутники связи.
В НАСА, впрочем, заверили, что человечеству вновь ничего не угрожает, и этот случай, наоборот, поможет им протестировать систему предупреждения об астероидах.
Кассини
Еще одним героем этого года был зонд "Кассини". Крошечный летательный аппарат длиной 7 метров 20 лет летел сквозь космос, чтобы помочь людям изучить одну из крупнейших планет Солнечной системы - Сатурн.
Это, конечно, не New Horizons, который за 10 лет преодолел 50 млрд километров и послал на землю детальные изображения Плутона, но гордиться "Кассини" и его разработчикам тоже есть чем.
Он вышел на связь и отправил первые фото Сатурна 27 апреля, а затем еще 22 раза пролетел между атмосферой планеты и ее внешними кольцами.
"Ни один космический аппарат никогда не был так близок к Сатурну", - рассказал руководитель миссии доктор Эрл Мейз.
Для человечества миссия позволила как никогда близко рассмотреть Сатурн и опоясывающие его кольца, однако для "Кассини" это было путешествие в одну сторону.
В аппарате закончилось топливо, и НАСА не собиралась позволить зонду неконтролируемо блуждать между Сатурном и его спутниками.
15 сентября ему приказали самоуничтожиться, погрузившись в атмосферу планеты, где он и сгорел.
Это, кстати, очень распространенный конец для космических аппаратов.
Юнона
Как и "Кассини", космический аппарат "Юнона" весом не более 3,5 тонны в космических масштабах - просто кроха. Однако ему пришлось иметь дело с наибольшей планетой в нашей системе - газовым гигантом Юпитером.
Он начал свою космическую "одиссею" в 2011 году, а 5 июля прошлого года успешно зашел на орбиту своего подопытного и, согласно плану, будет оставаться там до июля 2018 года.
Уникальность "Юноны" - в том, что этот зонд впервые попытался заглянуть за облачный покров Юпитера и изучить его ядро.
В мае этого года ученые опубликовали свои первые наблюдения за планетой, полученные благодаря работе "Юноны".
Специалисты НАСА сказали, что от увиденного у них перехватило дыхание.
Особенно их поразили гигантские штормы на полюсах планеты.
Также ученые решили, что Европа - кандидат №1 для внеземной жизни: но не та, которая часть света на Земле, а та, что спутник Юпитера.
После двух десятилетий достижений и разочарований ученые вплотную подошли к тому, чтобы отправить космические миссии, которые будут изучать океан на ледяном небесном теле.
Галактики-близнецы
Вообще, поиск хоть какого-то подтверждения тому, что мы не одиноки в бескрайней Вселенной, становится все большим трендом среди астрономов.
А новая техника позволяет заглянуть все дальше вглубь пространства.
Ранее в декабре НАСА и Google нашли восьмую планету на орбите звезды Кеплер-90.
Это делает ее систему близнецом нашей Солнечной системы. Кроме того, это еще и самая большая известная человечеству планетная система за пределами нашей.
Астрономы начали находить экзопланеты - объекты, расположенные на постоянных орбитах звезд, - с начала ХХ века.
Сейчас зарегистрировано уже около 3 500 таких небесных тел. Эй, есть кто там?
Континенты и ледники
Еще одной планетой под пристальным взглядом ученых, была ... Земля.
Наш дом продолжали рассматривать со всех возможных углов, ракурсов и расстояний.
Среди прочего, ученых интересует изменение климата, процесс таяния ледников и возможное изменение границ суши.
Ученые НАСА даже создали первую в мире программу, способную прогнозировать, какие города заденет таяние льда на различных участках.
"Эта программа показывает картину того, какие именно ледники, ледяные покровы и ледяные шапки имеют особое значение для каждого из городов", - говорят исследователи.
В то же время некоторые упорно продолжали ставить под сомнение утверждение о том, что Земля - круглая:
Суперлуние и темное солнце
Земля, со своей стороны, также постоянно смотрела ввысь.
Недавно любители звездного неба снова могли увидеть "суперлуние".
Так называют астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
Это случается не очень часто, ведь расстояние между Луной и Землей постоянно меняется. Суперлуние также зависит от вращения самой Земли вокруг Солнца.
В НАСА сказали, что явление в начале декабря было лишь первой частью "трилогии суперлуния", следующие следует ожидать 1 и 31 января.
А этим летом американцы любовались затмением Солнца.
Огромная тень от Луны, когда та проходила между Землей и Солнцем, прокатилась по всей стране, от Орегона на западе до Южной Каролины на востоке.
Это было первое за 38 лет полное солнечное затмение, видимое в большинстве штатов, а также первое с 1918 года, которое прошлось от побережья до побережья.
Поэтому миллионы людей намеренно приехали в части страны, которые полностью накрыла тьма.
И снова о пришельцах...
К концу года у тех, кто верит в существование НЛО, появилась новая надежда.
В интернете опубликовали видео с американского истребителя, на котором виден странный летающий объект около Сан-Диего.
Его сняли в 2004 году, но министерство обороны США обнародовало запись лишь в 2017-м.
Определили ли в конце концов, что это за объект, - пока неизвестной. Один из пилотов сказал американским СМИ, что, по его мнению, эта вещь была "не из нашего мира".
За несколько дней до этого американская пресса сообщила, что Пентагон потратил миллионы долларов на тайную программу по исследованию неопознанных летающих объектов.
О программе, которая началась в 2007 году и была закрыта, по сообщениям, в 2012-м, знало лишь небольшое количество чиновников.
Документы программы описывают странные высокоскоростные самолеты и объекты, которые зависают в воздухе.
Но ученые скептически относятся к таким исследованиям и отмечают, что непонятные события не обязательно свидетельствуют о существовании инопланетной жизни.
Пицца, сперма - что дальше?
В 2017 году человечество неустанно продолжало отправлять в космос все, что только можно.
Для этого теперь и площадок стало больше - например, американская компания впервые запустила в космос ракету с частного стартового комплекса в Новой Зеландии.
Этот испытательный запуск стал первым в этой стране. Это - большой шаг на развивающемся рынке, в частности по запуску дешевых одноразовых ракет для перевозки небольших спутников и других грузов.
Несколько побед на свой счет снова записала компания неугомонного Илона Маска SpaceX. Среди прочего, в мае она впервые вывела на орбиту спутник по заказу военных.
Также в этом году SpaceX осуществила первый в истории успешный повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 в космос. По мнению многих экспертов, этим завершился определенный этап в истории освоения космоса.
Происходили и другие интересные вещи. Например, из замороженной спермы, которую хранили на МКС, родились здоровые мышата.
Ну и "изюминка" - НАСА отправила на космическую станцию наборы для изготовления пиццы. Там посылкой воспользовались по назначению: