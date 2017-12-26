Планеты, астероиды, НЛО - что нового мы узнали о космосе в 2017 году

Копірайт зображення OLI SCARFF/AFP Image caption Небо привлекает все больше внимания человечества, хотя и не спешит раскрывать свои тайны

2017 несколько расширил щелку, сквозь которую человечество наблюдает за Вселенной вокруг Земли.

Мы "побывали" между атмосферой Сатурна и его знаменитыми кольцами, разглядели вблизи завораживающие бури на Юпитере, наблюдали за странными астероидами, искали пришельцев и немного задумывались о том, что делать, если все же их найдем.

ВВС Украина предлагает краткий обзор последних достижений человека в изучении космоса и собственной планеты.

Космос в прямом эфире

Год в космосе начался с того, что уже 6 января на Международной космической станции (МКС) состоялся первый выход в открытый космос - для проведения ремонтных работ.

Следить за ним можно было в режиме реального времени, в том числе на ВВС.

Американские астронавты Роберт Шейн Кимбро и Пегги Уитсон должны были подсоединить три новых аккумулятора, которые установили ранее с помощью манипулятора с дистанционным управлением.

В сентябре двое космонавтов НАСА и один российский астронавт на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" успешно вернулись на Землю со станции.

Позже вернулись еще трое, а на днях туда с космодрома "Байконур" запустили пополнение - астронавтов из Японии, России и США.

Копірайт зображення KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP Image caption Станция Байконур: осторожно, ракета отправляется...

На МКС также традиционно отправляли разный груз. В частности, с помощью модернизированной ракеты-носителя "Антарес", в состав которой входит разработанная в Украине ступень.

"Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение вcеx операций в своем ceктopе ответственности", - сообщили в сентябре в Государственном космическом агентстве Украины.

Новый рекорд

Некоторые задерживаются на МКС дольше других. К примеру, американская астронавт Пегги Уитсон установила новый рекорд - она провела больше всех дней в космосе.

Копірайт зображення NASA

"В 1:27 по восточному времени Пегги Уитсон официально побила рекорд в 534 дня в космосе, установленный Джеффом Уильямсом", - написала команда МКС в Twitter.

Доктор Уитсон уже имела звание астронавтки, осуществившей наибольшее число выходов в открытый космос среди женщин. Она также стала первой женщиной, дважды возглавившей команду Международной космической станции.

В свои 57 лет Пегги Уитсон стала еще и самой старшей женщиной, когда-либо летавшей в космос.

Астероиды и ... пришельцы?

Но не менее звездный, чем для астронавтов, час в этом году настал и для астероидов.

Особенно для 'Oumuamua, что в переводе с гавайского означает "посланник издалека прибывает первым".

Во-первых, он прилетел из межзвездного пространства - его скорость и траектория указывали на то, что это небесное тело возникло в планетной системе вокруг другой звезды.

Копірайт зображення ESO/M. KORNMESSER Image caption Знакомьтесь - 'Oumuamua

Во-вторых, всех изрядно удивила его странная форма - он является одним из самых продолговатые космических объектов, известных науке.

Именно это обстоятельство привлекло наибольшее внимание ученых. Инициатива Breakthrough Listen, которую поддерживает российский миллиардер Юрий Мильнер, решила вслушаться в сигналы с 'Oumuamua.

Потому что ... "Исследователи, работающие над дальними космическими путешествиями, ранее пришли к выводу, что форма сигары или иглы является наиболее желаемым строением межзвездного космического корабля".

На всякий случай ученые даже начали думать, что мы будем делать, если с нами свяжутся инопланетяне?

Более того, НАСА объявило вакансию сотрудника по "планетарной защите", чьи служебные обязанности заключаются в защите Земли от чужеродных форм жизни.

В апреле переполох вызвал другой астероид - шириной полкилометра. Он летел с рекордно высокой скоростью - примерно 120 тысяч километров в час - и приблизился к нашей планете на расстояние 1,8 миллиона километров. Может показаться, что это далеко, но так близко ни одно похожее космическое тело к Земле не приближалось.

Если бы он упал на планету, то мог бы полностью разрушить один из континентов.

А в октябре мимо Земли пролетал еще один гость. Значительно меньше - размером с дом, но и значительно ближе - в пределах орбиты Луны и чуть выше высоты, на которой летают спутники связи.

В НАСА, впрочем, заверили, что человечеству вновь ничего не угрожает, и этот случай, наоборот, поможет им протестировать систему предупреждения об астероидах.

Кассини

Еще одним героем этого года был зонд "Кассини". Крошечный летательный аппарат длиной 7 метров 20 лет летел сквозь космос, чтобы помочь людям изучить одну из крупнейших планет Солнечной системы - Сатурн.

Это, конечно, не New Horizons, который за 10 лет преодолел 50 млрд километров и послал на землю детальные изображения Плутона, но гордиться "Кассини" и его разработчикам тоже есть чем.

Копірайт зображення NASA/JPL-CALTECH Image caption Ученых очень интересовало пространство между атмосферой Cатурна и его кольцами, и "Кассини" дал им ответы

Он вышел на связь и отправил первые фото Сатурна 27 апреля, а затем еще 22 раза пролетел между атмосферой планеты и ее внешними кольцами.

"Ни один космический аппарат никогда не был так близок к Сатурну", - рассказал руководитель миссии доктор Эрл Мейз.

Для человечества миссия позволила как никогда близко рассмотреть Сатурн и опоясывающие его кольца, однако для "Кассини" это было путешествие в одну сторону.

В аппарате закончилось топливо, и НАСА не собиралась позволить зонду неконтролируемо блуждать между Сатурном и его спутниками.

15 сентября ему приказали самоуничтожиться, погрузившись в атмосферу планеты, где он и сгорел.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Прощай, Кассини! Легендарный зонд завершает миссию

Это, кстати, очень распространенный конец для космических аппаратов.

Юнона

Как и "Кассини", космический аппарат "Юнона" весом не более 3,5 тонны в космических масштабах - просто кроха. Однако ему пришлось иметь дело с наибольшей планетой в нашей системе - газовым гигантом Юпитером.

Он начал свою космическую "одиссею" в 2011 году, а 5 июля прошлого года успешно зашел на орбиту своего подопытного и, согласно плану, будет оставаться там до июля 2018 года.

Уникальность "Юноны" - в том, что этот зонд впервые попытался заглянуть за облачный покров Юпитера и изучить его ядро.

В мае этого года ученые опубликовали свои первые наблюдения за планетой, полученные благодаря работе "Юноны".

Копірайт зображення NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/BETSY ASHER HALL/GERVAS Image caption "Даже у бывалых исследователей от этих изображений закрученных облаков перехватило дыхание", - сказал Майк Янссен с НАСА

Специалисты НАСА сказали, что от увиденного у них перехватило дыхание.

Особенно их поразили гигантские штормы на полюсах планеты.

Также ученые решили, что Европа - кандидат №1 для внеземной жизни: но не та, которая часть света на Земле, а та, что спутник Юпитера.

После двух десятилетий достижений и разочарований ученые вплотную подошли к тому, чтобы отправить космические миссии, которые будут изучать океан на ледяном небесном теле.

Галактики-близнецы

Копірайт зображення NASA

Вообще, поиск хоть какого-то подтверждения тому, что мы не одиноки в бескрайней Вселенной, становится все большим трендом среди астрономов.

А новая техника позволяет заглянуть все дальше вглубь пространства.

Ранее в декабре НАСА и Google нашли восьмую планету на орбите звезды Кеплер-90.

Это делает ее систему близнецом нашей Солнечной системы. Кроме того, это еще и самая большая известная человечеству планетная система за пределами нашей.

Астрономы начали находить экзопланеты - объекты, расположенные на постоянных орбитах звезд, - с начала ХХ века.

Сейчас зарегистрировано уже около 3 500 таких небесных тел. Эй, есть кто там?

Континенты и ледники

Еще одной планетой под пристальным взглядом ученых, была ... Земля.

Наш дом продолжали рассматривать со всех возможных углов, ракурсов и расстояний.

Среди прочего, ученых интересует изменение климата, процесс таяния ледников и возможное изменение границ суши.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Как будет выглядеть Гренландия без льда?

Ученые НАСА даже создали первую в мире программу, способную прогнозировать, какие города заденет таяние льда на различных участках.

"Эта программа показывает картину того, какие именно ледники, ледяные покровы и ледяные шапки имеют особое значение для каждого из городов", - говорят исследователи.

В то же время некоторые упорно продолжали ставить под сомнение утверждение о том, что Земля - круглая:

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Земля круглая или нет? Участники конференции в США убеждены, что нет

Суперлуние и темное солнце

Земля, со своей стороны, также постоянно смотрела ввысь.

Недавно любители звездного неба снова могли увидеть "суперлуние".

Так называют астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Это случается не очень часто, ведь расстояние между Луной и Землей постоянно меняется. Суперлуние также зависит от вращения самой Земли вокруг Солнца.

Копірайт зображення AFP Image caption "Суперлуние" можно было наблюдать в разных уголках планеты

В НАСА сказали, что явление в начале декабря было лишь первой частью "трилогии суперлуния", следующие следует ожидать 1 и 31 января.

А этим летом американцы любовались затмением Солнца.

Огромная тень от Луны, когда та проходила между Землей и Солнцем, прокатилась по всей стране, от Орегона на западе до Южной Каролины на востоке.

Копірайт зображення AFP Image caption Президент Дональд Трамп и его жена Мелания также смотрели на затмение

Это было первое за 38 лет полное солнечное затмение, видимое в большинстве штатов, а также первое с 1918 года, которое прошлось от побережья до побережья.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Солнечное затмение за 60 секунд

Поэтому миллионы людей намеренно приехали в части страны, которые полностью накрыла тьма.

И снова о пришельцах...

К концу года у тех, кто верит в существование НЛО, появилась новая надежда.

В интернете опубликовали видео с американского истребителя, на котором виден странный летающий объект около Сан-Диего.

Его сняли в 2004 году, но министерство обороны США обнародовало запись лишь в 2017-м.

Определили ли в конце концов, что это за объект, - пока неизвестной. Один из пилотов сказал американским СМИ, что, по его мнению, эта вещь была "не из нашего мира".

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Минобороны США показало видео с НЛО

За несколько дней до этого американская пресса сообщила, что Пентагон потратил миллионы долларов на тайную программу по исследованию неопознанных летающих объектов.

О программе, которая началась в 2007 году и была закрыта, по сообщениям, в 2012-м, знало лишь небольшое количество чиновников.

Документы программы описывают странные высокоскоростные самолеты и объекты, которые зависают в воздухе.

Но ученые скептически относятся к таким исследованиям и отмечают, что непонятные события не обязательно свидетельствуют о существовании инопланетной жизни.

Пицца, сперма - что дальше?

В 2017 году человечество неустанно продолжало отправлять в космос все, что только можно.

Для этого теперь и площадок стало больше - например, американская компания впервые запустила в космос ракету с частного стартового комплекса в Новой Зеландии.

Этот испытательный запуск стал первым в этой стране. Это - большой шаг на развивающемся рынке, в частности по запуску дешевых одноразовых ракет для перевозки небольших спутников и других грузов.

Несколько побед на свой счет снова записала компания неугомонного Илона Маска SpaceX. Среди прочего, в мае она впервые вывела на орбиту спутник по заказу военных.

Также в этом году SpaceX осуществила первый в истории успешный повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 в космос. По мнению многих экспертов, этим завершился определенный этап в истории освоения космоса.

Происходили и другие интересные вещи. Например, из замороженной спермы, которую хранили на МКС, родились здоровые мышата.

Ну и "изюминка" - НАСА отправила на космическую станцию ​​наборы для изготовления пиццы. Там посылкой воспользовались по назначению: