Спортивный 2017-й: допинговые скандалы и конец эпохи Кличко

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поединок Владимира Кличко и Энтони Джошуа называли "самым ожидаемым боем года", "историческим" и "наиболее посещаемым поединком в истории Британии"

Советник министра спорта Игоря Жданова Павел Булгак на своей странице в Facebook назвал 2017 год одним из самых успешных в истории украинского спорта.

Среди достижений Булгак отметил проведение чемпионатов Европы по прыжкам в воду и боксу в Киеве и Харькове, самое высокое в украинской истории пятое место на Всемирных играх, рекордные 99 наград на Дефлимпиаде, а также проведение в Украине паралимпийских этапов Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

В противоположность - в 2017-м Украина была в центре допингового скандала, одна из сильнейших шахматисток мира Мария Музычук спорила с министерством спорта о невыплаченных премиальных, национальная команда по хоккею с треском провалила домашний чемпионат мира, двух ее игроков дисквалифицировали за участие в "матче с фиксированным результатом", а футбольная сборная не прошла отбор на чемпионат мира-2018.

Каким же был 2017-й для украинского спорта?

Украинский кусок допингового пирога

Мировой спорт в 2017-м всколыхнул грандиозный скандал вокруг сфальсифицированных допинг-проб спортсменов во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Его следствием стали жесткие санкции против России.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Российские легкоатлеты смогут выступить под нейтральным флагом

Российские спортсмены вынуждены выступать на Играх-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе, Олимпийский комитет России дисквалифицирован, а членство его председателя в МОК приостановлено.

Вследствие допинг-скандалов Россия не досчиталась 21-й из 33-х полученных в Сочи медалей.

В частности, добытое по итогам спринтерской гонки в биатлоне серебро потеряла Ольга Вилухина. Ее награду получит обладательница бронзы Вита Семеренко из Украины. Та самая, пробу анализов которой, по свидетельству бывшего руководителя Московского антидопингового центра Григория Родченкова, россияне собирались подменить.

Допинг стал причиной и очередных медальных потерь Украины. В апреле серебра, добытого на Играх-2008 в Пекине, лишили борца вольного стиля Василия Федоришина.

В общем, по итогам Олимпиад, Украина из-за допинга потеряла десять наград - золото Юрия Белонога в Афинах-2004, четыре серебра и пять бронз.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Юрий Белоног из-за допинга потерял золото, добытое на Олимпиаде в Афинах

При этом самым проблемным из видов спорта с точки зрения употребления запрещенных препаратов является тяжелая атлетика.

Из украинцев свои медали потеряли Игорь Разоренов, серебряный призер в 2004-м, Ольга Коробка и Наталья Давыдова, которые получали серебро и бронзу в 2008-м, и Юлия Калина, ставшая третьей в Лондоне-2012.

Неудивительно, что Украину в компании России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Китая, Молдовы и Турции не допустили к участию в чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходил осенью в Будапеште.

А вот двух ведущих легкоатлеток не допустила к участию в мундиале в Лондоне Украинская федерация. Спортсменок заподозрили сами чиновники и, осознавая угрозу команде в целом, решили сыграть на опережение и подстраховаться. При этом атлетики уверяют, что они не виноваты, и их пробы нигде не признаны положительными.

Так или иначе, меры в отношении Земляк и Повх стали едва ли не первым решительным шагом украинских спортивных функционеров в борьбе с допингом. Чуть позже пожизненную дисквалификацию получил тренер сборной по тяжелой атлетике Денис Готфрид.

Объявив всем нечистым атлетам "нулевую толерантность", министерство молодежи и спорта в следующем году планирует криминализировать ответственность за употребление допинга.

Предполагается, что нарушители антидопингового законодательства должны вернуть в государственный бюджет все полученные материальные вознаграждения и поощрения, а также будут лишены спортивных и государственных званий.

Конец эпохи Кличко

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Уступив 29 апреля на лондонском "Уэмбли" британцу Энтони Джошуа, в 41-летнем возрасте завершил карьеру сильнейший боксер-супертяжеловес планеты Владимир Кличко.

Братья Кличко были эпохой в мировом боксе, которая началась в ноябре 1996-го и длилась более 20 лет.

Впервые пояс чемпиона мира старший из братьев Виталий получил в 2000 году. После этого с перерывами Кличко властвовали в супертяжелом дивизионе до ноября 2015 года, то есть до тех пор, пока Владимир не проиграл валлийцу Тайсону Фьюри и не потерял пояса чемпиона IBF, WBA I WBО.

Младший из братьев Кличко оставался непобедимым десять лет.

Бой с Джошуа был своеобразной лебединой песней Владимира. В ринг он едва ли не впервые в карьере выходил андердогом. Тогда Кличко провел один из лучших боев в своей карьере. Карьере, в которую поместилось 69 боев, всего пять из которых были проигрышными.

Впечатляющий Ломаченко

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В 2017-м 29-летний украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO защищал титул трижды: в апреле он нокаутировал в девятом раунде американца Джейсона Сосу, в августе завершил в седьмом раунде поединок с колумбийцем Мигелем Марриагой, а в декабре справился с кубинцем Гильермо Ригондо.

Бой против представителя Острова Свободы вошел в историю бокса как первый, в котором на профессиональном ринге сошлись друг против друга два двукратных олимпийских чемпиона.

Ригондо, чтобы встретиться с Ломаченко, пришлось немного потяжелеть и перепрыгнуть на категорию. Гильермо долго провоцировал Василия на бой и в результате добился своего. Поединок проходил в нью-йоркском Madison Square Garden, а гонорары обоих бойцов были рекордными в карьере. Ригондо получил 400 тыс. долларов, а Ломаченко - втрое больше.

Преимущество украинца было подавляющим, и Ригондо после шести раундов отказался продолжать бой, сославшись на травму.

В конце концов, за четыре года на профессиональном ринге Ломаченко уже привык к тому, что соперники его темпа и ударной мощи обычно не выдерживают и сходят с дистанции досрочно.

Фиаско тренера Шевченко

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Сборная Украины по футболу не поедет на чемпионат мира-2018 в России. Не по политическим мотивам, а из-за того, что не смогла туда пробиться.

За весь отборочный турнир украинцы провели лишь один действительно яркий поединок - когда победили в Харькове со счетом 2:0 команду Турции с экс-наставником донецкого "Шахтера" Мирча Луческу во главе.

В остальных встречах, в том числе и против аутсайдеров уровня Косово, сборная Андрея Шевченко выглядела откровенно бледно.

Показательно, что в шести встречах с тремя прямыми конкурентами за два проходных места (исландцами, хорватами и турками) Украина набрала лишь четыре очка из 18 возможных.

Шевченко оправдывает неудачи тотальным омоложением состава, хотя из действительно молодых футболистов постоянное место в основе получили только левые защитники (сначала Эдуард Соболь, затем - Николай Матвиенко) и полузащитник Виктор Коваленко.

Пик Свитолиной

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Одесситка Элина Свитолина стала первой в украинской истории теннисисткой, которой удалось войти в первую тройку мирового рейтинга.

В 2017-м Элина выиграла пять престижных турниров - в Торонто, Риме, Стамбуле, Дубае и Тайване. В первую тройку Свитолина попала 11 сентября, а год завершила на итоговом четвертом месте.

До Элины самым рейтинговым украинским теннисистом более двух десятилетий оставался нынешний капитан мужской сборной Украины в Кубке Дэвиса Андрей Медведев, который был четвертым в рейтинге АТР весной 1994-го.

Сейчас главная мечта Свитолиной - стать первой украинкой-победительницей турнира "Большого шлема" в одиночном разряде. Сейчас самое высокое достижение Элины - четвертьфиналы Ролаг Гаросс в 2015-м и 2017 годах.

Самое успешное Евро по дзюдо

Копірайт зображення УНІАН Image caption Георгий Зантарая привез из Варшавы "золото"

В Варшаве украинская сборная получила рекордное количество наград за всю историю выступлений на чемпионатах Европы по дзюдо, учитывая даже те времена, когда спортсмены с украинской пропиской представляли сборную СССР.

До сих пор более трех медалей украинские дзюдоисты не брали никогда, а из польской столицы привезли два золота, серебро и бронзу.

Во второй раз в карьере чемпионом континента стал представитель весовой категории до 66 кг Георгий Зантарая, серебро в весе свыше 78 кг взяла Светлана Яремка, а бронзу в командных соревнованиях "стенка на стенку" завоевали украинские мужчины.

А главным открытием чемпионата стала 16-летняя Дарья Белодед (до 48 кг) - она ​​получила золото. До 2017-го дочь известных в прошлом дзюдоистов, двукратного чемпиона Европы Геннадия Белодеда и Светланы Кузнецовой, успела выиграть чемпионат мира среди кадетов, дважды становилась сильнейшей в этой возрастной категории на европейском уровне, а еще раз - среди юниоров.

Хоккейное фиаско

Копірайт зображення УНІАН Image caption Матч Чемпионата мира-2017 по хоккею в Дивизионе I между сборными Украины и Южной Кореи завершился поражением украинцев

В апреле киевский Дворец спорта принимал чемпионат мира по хоккею в Дивизионе I. Представители украинской сборной обещали, что при помощи домашнего мундиаля команда попытается после десятилетнего перерыва вернуться в хоккейную элиту. Для этого стоило занять в компании из шести команд одно из первых двух мест. Однако вместо этого украинцы проиграли все пять матчей и понизились в классе.

Более того, по итогам чемпионата мира двое украинских хоккеистов оказались в эпицентре скандала. Международная федерация хоккея дисквалифицировала за сдачу матча чемпионата мира в группе С, в котором украинцы в Киеве уступили корейцам, вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводу.

Основанием для дисквалификации стали расписки, в которых спортсмены обязывались вернуть по 30 тыс. долларов, если их команда не проигрывает с разницей в две или более шайбы, как это было оговорено ранее.

Встреча завершилась победой корейцев только в серии буллитов.

Европейский трамплин в Киеве

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В начале июня Украина впервые в истории принимала чемпионат Европы по прыжкам в воду. В Киеве также впервые украинские прыгуны завоевали на чемпионате Европы десять наград - три золотых, четыре серебряных и три бронзовых.

До сих пор самый большой рекорд - восемь медалей. Случалось это дважды - в Эйндховене в 2012-м и в прошлом году в Лондоне.

Также Украина впервые в истории получила наивысшую сумму баллов по итогам всех дисциплин в командном первенстве. Правда, в медальном зачете первой стала Россия (три золотых, шесть серебряных и две бронзовых награды).

На домашнем чемпионате Европы в очередной раз порадовал Илья Кваша. За карьеру он в девятый раз получил европейское золото в своей коронной дисциплине - прыжках с метрового трамплина.

Также Илья пополнил свой медальный задел двумя серебряными наградами - в прыжках с трехметрового трамплина в личном первенстве и синхроне, в паре с Олегом Колодием.

Два других золота Украине принесли Анна Письменская (в прыжках с трехметрового трамплина) и Максим Долгов и Александр Горшковозов (в синхронных прыжках с десятиметровой вышки). Еще два серебра хозяева получили в соревнованиях смешанных пар.

Виктория Кесарь стала второй в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе со Станиславом Олиферчиком, а также внесла свой вклад во второе место в командном первенстве в дуэте с Александром Горшковозовым.

Появление новой боксерской легенды

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Когда в Киеве завершалось континентальное первенство по прыжкам в воду, в Харькове стартовал чемпионат Европы по боксу. После некоторого затишья в результатах, связанного со сменой поколений, Украина вернулась на лидирующие позиции.

Хозяева, получив три золота, серебро и две бронзы, выиграли медальный зачет. Бронзовыми наградами отметились Дмитрий Замотаев (до 52 кг) и Евгений Барабанов (до 69 кг), а Николай Буценко (до 56 кг) проиграл в финале англичанину Питеру Макгрейлу.

Чемпионами стали Юрий Шестак (до 60 кг), Виктор Выхрист (свыше 91 кг) и Александр Хижняк (до 75 кг). На фоне других медалистов особенно стоит выделить 21-летнего полтавчанина Хижняка, который в прошлом году не сумел получить олимпийскую лицензию, а после этого, изменив весовую категорию, не проиграл ни одного боя.

Непобедимая Харлан

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На чемпионате мира в Лейпциге одна из самых титулованных украинских спортсменок современности получила третье в своей карьере золото мирового масштаба в индивидуальном первенстве фехтовальщиц на саблях.

В целом же Ольга Харлан сегодня - пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, олимпийская чемпионка-2008 и обладательница четырех олимпийских наград в целом.

Однако лейпцигская победа для самой спортсменки, которая выиграла уже все, что могла - особенная. Потому что эта медаль - первая после длительного лечения травмы плеча.