Пупырышки, собачьи будки и Зорян со Шкиряком: главные цитаты 2017 года

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ВВС Украина весь год собирала цитаты известных политиков и государственных деятелей. Предлагаем вам еще раз вспомнить, как они реагировали на политические и экономические события в стране в уходящем году.

Память и холодильник

В начале 2017 года резонансным стало возмущение Вадима Рабиновича по поводу скандала вокруг эксгумации в Чехии и перезахоронения в Украине останков украинского поэта и писателя Александра Олеся.

"Почему, как только он умер, мы о нем? Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто. Зато сейчас уже хотят заработать на перезахоронении", - заявил Рабинович.

Александр Олесь умер в 1944-м году.

Надежда Савченко рассказала о том, какой она видит идею объединения украинцев:

"К сожалению, сегодня наш народ настолько захудалый и обедневший, что нас не спасут никакие духовные ценности или культура, они нас не объединят. Нас объединит банально просто холодильник, кошелек", - заявила она на одном из телеканалов.

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Январь наверняка запомнился малым предпринимателям, ведь в результате решений правительства тысячи малых предприятий вынуждены были закрыться. Правительство настаивало, что около 100 тысяч предпринимателей не работают и не подают никакой финансовой отчетности, а потому должны быть ликвидированы. В правительстве их называли "спящими".

"И вы придете через 15 лет в Пенсионный фонд, и вам Пенсионный фонд начислит такую ​​же "спящую" пенсию", - предупреждал вице-премьер Павел Розенко, реагируя на протесты предпринимателей.

Зорян, Шкиряк и Кличко

Мы не можем оставить без внимания слова корреспондента российского журналиста со своей версией о том, кто стоит за убийством боевика Михаила Толстых по прозвищу "Гиви":

Копірайт зображення facebook/зорян шкіряк Image caption "Теперь нас двое, аж страшно", - шутил Зорян Шкиряк

"Сейчас называют две фамилии. Это Зорян и Шкиряк, это представители украинского истеблишмента. Вот. Что они могли быть заказчиками этого преступления", - сказал репортер канала "Россия-24".

Сам советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк отреагировал в Facebook: "Гениально! Жесть! Теперь нас двое, аж страшно)). И как дальше с этим жить?" и собрал у себя на странице все "фотожабы" на эту тему.

Самые заметные высказывания мэра Киева Виталия Кличко в этом году касались жизни Киева и проблем, которые ему приходится решать. Он говорил, что "быть чемпионом мира в супертяжелом весе легче, чем быть мэром, потому что там - только один соперник".

В феврале обвалилась часть Шулявского моста. Виталий Кличко отреагировал так: "Мост не был аварийным. Он просто устал от времени".

Копірайт зображення Ukrinform Image caption "Уставший" от времени мост на Шулявке

Собачьи будки и коррупция

В марте социальные сети возмущались высказываниями президента Петра Порошенко в адрес некоторых оппонентов.

"Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется с флагами походить по проспекту, выкрикивая "Долой!". Почему - потому что работать не умеют, ничего, даже собачьей будки, в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве. Мы не позволим этого делать, нам с такими не по пути", - заявлял президент, находясь в Харькове.

Реакция была крайне негативной. Многие пользователи соцсетей, в том числе добровольцы в АТО, волонтеры писали: "Я не построил собачьей будки".

В 2017 году Петр Порошенко долго отказывался создавать в Украине отдельный антикоррупционный суд. И его заявление в начале сентября неприятно поразило многих западных политиков.

"Где существуют антикоррупционные суды? В странах, которые демонстрируют хорошие результаты борьбы с коррупцией? Они в Кении, Уганде, Малайзии и в Хорватии", - иронично заявил Порошенко на саммите YES в Киеве.

Международные партнеры долго давили на Украину с требованием создать антикоррупционный суд, угрожая прекратить программы помощи ЕС и МВФ.

И президент таки изменил точку зрения и подал на рассмотрение парламента проект закона о Высшем антикоррупционном суде.

"Не проскочить границу"

Секретарь СНБО Александр Турчинов в апреле заявлял, что задачей украинской армии является возвращение оккупированных украинских территорий. Что касается Донбасса, то его ирония не осталась незамеченной в СМИ и соцсетях.

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"Я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу", - заявил он в интервью ВВС.

Пупырышек и мама

Премьер-министр Владимир Гройсман несколько раз вступил в заочную словесную перепалку с бывшим премьером Юлией Тимошенко.

В феврале он назвал Тимошенко "мамой экономической слабости".

"Я считаю, что "мамой" украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", - сказал он на заседании правительства.

В апреле Владимир Гройсман снова вспомнил Юлию Тимошенко, когда оценивал перспективы газового спора Украины и России в Стокгольмском арбитражном суде.

Премьер заявил, что в случае, если Украина проиграет России десятки миллиардов долларов, то виновной в этом будет экс-премьер Юлия Тимошенко.

"Это же следствие подписания контракта Тимошенко. Нам Россия все посчитала и предъявила иск в суд на 40 млрд. Придется передать Тимошенко вместо денег, если она подписала, пусть несет ответственность, почему за это должны отвечать украинские граждане?", - заявлял Владимир Гройсман.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В течение года бывший и действующий руководители правительства обменивались язвительными обвинениями

Юлия Тимошенко не оставила эти высказывания без внимания.

"Мне такими высказываниями Гройсман напоминает, знаете, есть такая упаковочная пленка, где пупырышки. Дети, когда хотят поиграть, давят эти пупырышки, они щелкают громко. Для меня это образ Гройсмана. Это такой громкий пупырышек, на который можно нажать, он взрывается - и на этом все", - сказала Тимошенко телеканалу ZIK.

"Виноваты трубы"

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Летом снос МАФов и стихийных рынков стал заметным событием в Киеве. Виталий Кличко как инициатор такой реконструкции так объяснял снос рынка возле станции метро "Лесная":

"Я был на Лесной. Ну, рынком это назвать трудно, потому что это же с**нь Господня, извините, пожалуйста", - сказал он журналистам.

В ноябре Кличко также говорил о холодных батареях в квартирах Киева.

"Сегодня в Киеве более 300 домов без отопления. Но виноват не я, виноваты трубы. Наша первоочередная задача - менять трубы и привлекать инвестиции", - считает мэр.

"Барыги"

Журналисты заметили, что слово "барыга" в 2017 году стало неотъемлемой частью лексикона многих политиков. Чаще всего употреблял его оппонент президента и бывший лидер Грузии Михеил Саакашвили.

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После того, как на одном из телеканалов появился видеоролик-монтаж с использованием этого слова в Библии, сам Саакашвили сказал, что выбросит его из своего лексикона при одном условии: если в Украине "барыг" не будет.

"Хоть трезубец над Кремлем ..." и прощание с "русским миром"

Президент Порошенко снова резко реагировал на критику оппонентов, которые обвиняют власть в неэффективности.

"Зрадофилам" хоть трезубец над Кремлем появится - скажут, что криво", - заявил Петр Порошенко в октябре на заседании Совета регионального развития.

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2017 был богат высказываниями президента после получения Украиной безвизового режима со странами ЕС.

В частности, Петр Порошенко написал в Twitter: "Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью так называемого "русского мира".

Путь к безвизу был долгим, и обозреватели еще долго вспоминали обещание Порошенко, данное летом 2016 года, что безвиз заработает в "считанные недели".