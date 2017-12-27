Чего ждать от нового сезона "Черного зеркала"

Копірайт зображення NETFLIX

Британский сериал "Черное зеркало", первый сезон которого насчитывал всего три серии, быстро стал культовым.

Каждая его серия имеет отдельный сюжет и описывает реалистичные дилеммы и эмоции, которые возникают из-за злоупотребления технологиями.

Первые два сезона вышли на канале Channel 4, но в 2015 году следующие 12 серий заказала компания Netflix. Это позволило увеличить бюджет сериала, а также расширить его аудиторию.

Некоторые из британских зрителей волновались, не изменится ли сериал, перейдя под крыло американского онлайн-гиганта. Но уровень порочности сериала не изменился, разве что добавилось больше глянца.

29 декабря Netflix покажет четвертый сезон "Черного зеркала". BBC поговорила о нем с создателями шоу Чарли Брукером и Аннабель Джонс.

"Футуристичный Tinder"

Копірайт зображення NETFLIX

В Netflix очень четко обозначили, о чем можно говорить с Брукером и Джонс, которые являются креативными директорами сериала, сценаристами и продюсерами.

Особенно много внимания уделили спойлерам - говорили преимущественно о том, что их любой ценой необходимо избежать - мне же дали посмотреть две новые серии.

Поэтому когда я спросила, чего ждать от нового сезона, Брукер ответил: "Подождите и увидите".

"Могу сказать, что это совокупность разных жанров в различной тональности".

"Есть космический эпос, хоррор в духе жесткой борьбы за выживание, триллер в стиле тех-нуар, почти романтическая комедия - насколько "Черное зеркало "позволяет", - добавил Брукер.

Также, по его словам, в новом сезоне является инди-фильм об отношениях матери и дочери. Джонс добавила, что его режиссером стала Джоди Фостер.

Аккаунт "Черного дзеркала" в Twitter опубликовал тизеры каждой серии нового сезона, но раскрывают они немного.

Один из клипов, привлекший внимание миллениала, был Hang the DJ, который, похоже, демонстрирует футуристическую версию программы знакомств Tinder.

"Можно сказать, что это о системе и о сервисе", - приоткрыл небольшую завесу над серией Брукер.

"Это, наверное, один из наиболее легких эпизодов, потому что в этом сезоне мы чаще меняем тональность, частично - чтобы шоу оставалось интересным и менее предсказуемым как для зрителей, так и для нас".

"Это фильм о свидании, которое невозможно было снять десять лет назад, и в каком-то смысле он отражает мир свиданий", - добавляет Аннабель Джонс.

"Он действительно легче, но там есть несколько печальных и мелахоличных моментов, много смешных и ироничных наблюдений, - говорит она.

"Это не значит, что мы лишим зрителя нигилистического мрака, его будет достаточно", - присоединяется к беседе Брукер. Его улыбка говорит о том, что он знает о кошмарах, которые снятся людям после просмотра его сериала.

Давление соцсетей

Копірайт зображення Netflix Image caption "Под откос" - первая серия сериала, созданная Netflix

Одна из серий предыдущего сезона под названием "Под откос" была особенно интересной для молодого поколения. Она показывает мир, в котором программа, похожая на Instagram, руководит каждым аспектом человеческой жизни.

Поэтому я спросила Брукера и Джонс, что они думают о соцсетях.

"Я очень рад, что их не было, когда я был подростком", - говорит сценарист.

"Не знаю, как справиться давлением этих площадок в возрасте формирования личности. Даже не хочу думать об этом".

Однако Джонс придерживается иного мнения. "Возможно, сегодня люди приобрели навыки, которых ранее не было. Если смотреть на это с такой перспективы, то все нормально".

"Думаю, мы живем в удивительное время: в эпоху развития новейших технологий. И если использовать их правильно и брать от них только хорошее, то все будет нормально", - говорит она.

"В наших историях технологии не несут отпечаток зла"

Копірайт зображення Netflix Image caption USS Callister - первая серия "Черного зеркала", которая будет посвящена теме космоса

Этот позитивный взгляд кажется странным для человека, который снимает сериал о человеческих страданиях, причиненных технологиями.

Брукер спешит распределить вину более равномерно между вещами и людьми, говоря: "В наших историях технологии не выступают в роли злодеев".

"Они о великой силе, предоставляемой индивиду, однако, если индивид слаб или имеет недостатки - тогда и начинаются проблемы, но они не являются сутью технологий", - говорит он.

Брукер добавляет, что увлекался компьютерами, когда был моложе. Но сейчас проблема, по его мнению, заключается в том, как научиться правильно пользоваться технологиями.

Копірайт зображення Netflix Image caption В серии San Junipero технологии изображены положительно

"Думаю, чтобы истории были достоверными, речь должна идти о технологии, которую ты пустишь в свою жизнь, которая тебе ничего не дает. Но, как говорит Чарли, всегда есть пространство для потенциальных злоупотреблений", - заключает Джонс.