Хотели бы вы получать зарплату в биткоинах?

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Биткоины. Многие о них говорят, но мало у кого они есть.

Как вам идея получать зарплату в популярной криптовалюте?

С начала следующего года персонал японской интернет-компании GMO Group узнает, как это работает.

Более чем четырем тысячам работников предоставили возможность получать часть заработной платы в биткоинах.

Критики говорят, что это маркетинговый трюк, запущенный в то время, когда интерес к финансовым технологиям во всем мире как никогда высок.

Также инвестиции в биткоины рискованы: нестабильная валюта упала на прошлой неделе, но с тех пор выросла более чем на 50%.

Но что это действительно означает для работодателя и работника?

Как это работает?

Заработная плата в биткоинах обычно выплачивается согласно стоимости цифровой валюты в соответствующий день и время.

Если упростить язык цифр, это выглядит так: если, например, биткоин стоит 10 тыс. долларов США, а работник решил получить одну тысячу долларов в криптовалюте, то ему начислят 0,1 биткоин.

Работники, которые решат сразу их продать, получат столько же наличности, сколько им должны были заплатить.

Но сохраняя криптовалюту день, неделю или даже год, можно наблюдать, как она поднимается или падает. Эта тысяча долларов может превратиться в пять, а может сойти на нет.

И поэтому некоторые утверждают, что выплата заработков в биткоинах поощряет людей играть в азартные игры.

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"Если сотрудник получает заработную плату в биткоинах, с тем же успехом он может получать лотерейные билеты", - считает Массимо Масса, профессор финансов INSEAD.

"Они просто участвуют в игре", - добавляет профессор.

Персонал должен осознавать, что "нет гарантии, что его цена возрастет, и не существует его внутренней ценности, потому что нет ничего, что бы ее поддерживало", - говорит Массимо Масса, отмечая, что такие схемы никогда не могут быть принудительными.

Заинтересованы ли работники?

Несмотря на неоднократные предупреждения известных экономистов и аналитиков о том, что крах биткоина близок, кажется, многие из нас все же готовы на него поставить.

Bitwage, платформа, предназначенная для конвертации заработной платы в криптовалюту, привлекла в этом году тысячи новых пользователей, когда люди столкнулись с быстрыми темпами роста цен.

"В наши дни многие люди стремятся в этом поучаствовать, и иногда вся их зарплата выплачивается в биткоинах", - говорит основатель Bitwage Джонатан Честер.

В этом году через компанию прошло 30 млн долларов заработной платы для 20 тысяч пользователей в США, Европе, Латинской Америке и Азии, включая сотрудников таких компаний как Google, Facebook, GE, Philips, Организации Объединенных Наций и ВМС США.

Многие из этих работников зарегистрировались на платформе по собственному желанию.

Честер заявил, что он конвертирует 15% собственной месячной зарплаты и считает, что это "способ накопления биткоинов или криптовалюты, не беспокоясь о том, покупаете ли вы их в нужное время".

Дело в том, что люди теоретически могут уменьшить риск колебания курса, поскольку они "покупают небольшими порциями в течении длительного времени".

Как насчет налогов?

Это сложно обобщать, и кажется неизбежным момент, когда с развитием отрасли так же изменятся и налоговые правила.

В каком бы уголке мира ни находился работник, как правило, он должен плать налог на прибыль с зарплаты в биткоинах, который высчитывается в соответствии со стоимостью криптовалюты на момент выплаты.

Но, подобно опционам на акции, работникам, возможно, придется платить налог на прирост капитала, если их биткоины подорожают - это будет зависеть от налоговой юрисдикции.

Что с биткоина будут иметь работодатели?

Некоторые компании, работающие в криптовалютной области, уже годами предлагают оплату в биткоинах.

В конце концов, если вы купили биткоины раньше, когда цена была намного ниже, то решение использовать их сейчас для выплаты заработной платы может быть вполне логичным шагом.

Но для других это вопрос бизнес-стратегии.

Японская GMO, например, заявляет, что хочет, чтобы работники задумывались о криптовалюте.

Компания недавно начала развивать торговлю криптовалютой и ее добычу.

В компании надеются, что если по крайней мере некоторые сотрудники будут иметь личный опыт работы с биткоинамы, это поможет "воспитать и развивать криптовалютную грамотность".

В компании говорят, что это "жизненно важно для роста и расширения нашего бизнеса с криптовалютой".

Копірайт зображення BITWAGE Image caption Пример зарплатного счета сотрудника, частично получающего зарплату в биткоинах

Биткоин - единственный вариант?

Индустрия цифровых платежей расширяется, поэтому постоянно появляются новые цифровые валюты.

В сингапурской блокчейн-компании TenX, персонал, как правило, получает свою базовую заработную на банковские счета, а вот ежемесячные бонусы выплачиваются в Pay tokens, собственной цифровой валюте фирмы.

Токены, которые можно обменять на цифровых биржах, были выпущены в июне, что позволило компании привлечь 80 млн долларов.

Соучредитель и президент компании TenX Джулиан Хосп считает, что не имеет смысла покупать биткойны для выплаты бонусов, если компания уже имеет свою валюту.

Оплата бонусов в токенах может стимулировать сотрудников, так как стоимость платежей должна расти в соответствии с успехом компании, добавляет Хосп.

Image caption Майк Феррер (справа) считает, что криптовалюта - долгосрочная инвестиция

Менеджер по коммуникациям TenX, Майк Феррер, пошел дальше и решил получать часть своей базовой заработной платы в токенах, в добавок к своему ежемесячному бонусу.

32-летний мужчина уже некоторое время инвестирует в криптовалюту и понимает, что существует огромный риск, но говорит, что вкладывает только ту сумму, которую может себе позволить.

"Я представляю, как бросаю кучу денег и наблюдаю, как они горят передо мной, и если мне некомфортно, то понимаю, что я уже инвестировал слишком много", - говорит Феррер.