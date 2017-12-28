Увидеть маму через 1215 дней: как в Украине встречали пленных

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Корреспонденты ВВС наблюдали за всеми этапами обмена пленными между Киевом и "ЛНР" и "ДНР". Вот как это происходило.

В половине первого ночи 28 декабря в "Борисполе" приземлился самолет с освобожденными украинцами. На Донбассе накануне состоялся первый за год обмен пленными. Украина передала сепаратистам 233 человека. Боевики отпустили 73 военных и гражданских. Кого-то держали в плену год, кого-то - три.

"Герои, герои", - скандировали украинским пленным, когда те выходили из автобусов около пропуска Майорское, неподалеку от которого проходил обмен.

За этим процессом безмолвно и строго наблюдали сотни мужчин, стоявших напротив.

Держа большие дорожные сумки в руках, они группировались возле автобусов и тента, где их проверяли и уточняли, готовы ли они переехать на территории, контролируемые "ЛНР" и "ДНР".

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Обмен пленными проходил в два этапа в двух различных пунктах в районе Горловки: сначала между Киевом и "ЛНР", затем - с "ДНР". После обмена пленных пересадили на вертолеты и доставили в Харьков, оттуда на самолете перевезли в Киев.

Корреспондент ВВС Святослав Хоменко из Харькова:

Журналисты ждали прибытия вертолетов с только что освобожденными из плена украинцами в харьковский аэропорт уже третий час, когда в терминал вошла неприметная женщина с потрепанной сумкой в ​​руках.

Зинаида Литвинова не питала чрезмерных иллюзий, что ей удастся увидеть Романа Фурсова, который еще несколько часов назад был пленником в так называемой "ЛНР".

"Маму бы на взлетную полосу пустили. Жену там. А теща - это же дальняя родственница считается, да? Но кто же знал, что они в Харькове сделают посадку? Все в Киев поехали. А я вот даже копию его паспорта взяла. Его хотя бы на немножко увидеть, подбодрить", - вздыхала она.

Когда вертолеты все же садятся на взлетной полосе, на улице уже совсем темно.

Петр Порошенко, прилетевший в одном из них, называет обмен, который состоялся в среду, "вторым рождением" для 73 украинцев, вернувшихся на подконтрольную Киеву территорию.

"Вы возвращаетесь в другую страну - свободную, демократическую, реформированную", - говорил он.

Image caption Харьков - место пересадки на пути в Киев

Журналисты реагируют на слова президента Украины тихими шутками. Сами недавние пленники, многие из которых провели в заключении не один год, казалось, не обращают на торжественную речь президента внимания. Им не до того.

Один из них, Алексей Кириченко, отвечая на вопрос журналистов, сколько времени он пробыл в плену, говорит: "Три года, четыре месяца - 1215 дней". Он попал в плен еще 2 сентября 2014 года в Старобешево после того, как несколько дней выходил из окружения, в которое его часть попала в районе Саур-Могилы.

Только что у него в руках был букет красных роз: он оказался единственным освобожденным, к которому на взлетную полосу харьковского аэропорта пустили родных.

Он признает, что, возможно, реагирует на окружающий мир не слишком адекватно. Отвечает на вопросы немногословно. "Какое ваше самое большое желание сейчас?" - не отпускают Алексея журналисты.

Копірайт зображення ВВС Image caption Алексей Кириченко: три года, четыре месяца - 1215 дней плена

"Сказать вам "до свидания", - с улыбкой отвечает он и идет к маме.

На данный момент большая часть освобожденных уже вошла в транспортный самолет, который вот-вот вылетит в направлении Киева.

"А где теща?" - вдруг вспоминает кто-то из журналистов.

Зинаиде Литвиновой пробиться на "взлетку" так и не удалось. Роман Фурсин, солдат инженерных войск, впервые после плена увидит родное лицо не в родном Харькове, а через час, в Киеве.

Но это для только что освобожденного Романа Фурсина, по сути, не имеет никакого значения.

"Встреть своих"

Вечером в аэропорту "Борисполь" под Киевом встречать освобожденных собрались несколько сотен человек. Акцию назвали "Встреть своих". Среди них - родные пленных, а также ветераны АТО, которые таким образом решили поддержать освобожденных.

Мать бойца 128-й отдельной горно-пехотной бригады Александра Олейника Татьяна в аэропорту впервые за полтора года услышала голос сына по телефону и потеряла сознание.

Александр Олейник оказался в плену в феврале 2015 года во время боя за Дебальцево.

В среду он был освобожден в числе 73 человек, об обмене которых договорились с боевиками.

"Полтора года не слышала его голос, только письма. Он сказал - мама, я уже здесь. Вы не можете себе представить, что это значит для матери", - рассказывает женщина.

Наталья, невеста еще одного освобожденного, который попал в плен во время защиты Донецкого аэропорта, говорит, что ждала его с зимы 2015 года.

"Сейчас хочу замуж и в декрет", - сказала она корреспонденту ВВС Украина.

Копірайт зображення ВВС Image caption Наталья ждала жениха два года

Толпе в Борисполе пришлось ждать самолет с пленными более 6 часов - он приземлился в Борисполе в половине первого ночи.

Освобожденные пленные, уже переодетые в украинскую военную форму с украинскими флагами на плечах, вышли из самолета. Их встречали с цветами, шариками и флагами.

"До последней минуты мы не были уверены до конца, что все произойдет", - рассказала участница переговоров в Минске от Украины Ирина Геращенко. Весь этот день она провела на Донбассе, координируя обмен.

Татьяна Олейник наконец впервые за годы все же увидела сына.

В плену у боевиков в Донбассе, по данным СБУ, остаются 103 украинца.

"Украина своих не бросает ... И этим мы отличаемся от оккупанта, который очень тайно привозит членов группировки "Их там нет", или тайно прячет", - говорил президент Петр Порошенко в Харькове.