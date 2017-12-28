Саакашвили, коррупция и другие топ-скандалы 2017 года

Копірайт зображення Getty Images Image caption Михеил Саакашвили стал главным ньюсмейкером второй половины 2017 года

Главным источником политических скандалов в 2017 году стало противостояние властей с Михеилом Саакашвили, а также попытки НАБУ обвинить в коррупции влиятельных чиновников и политиков.

Украинская правоохранительная система пыталась противостоять бывшему президенту Грузии. Это даже привело к охлаждению отношений между президентом и главой МВД Арсеном Аваковым.

Активная работа Национального антикоррупционного бюро под конец 2017 года привела не только к внутриполитическим скандалам, но и серьезному обострению в переговорах Украины и западных партнеров.

Проблема Саакашвили

В первой половине 2017 года уволенный губернатор Одесской области Михеил Саакашвили не пользовался особым влиянием в политической жизни страны.

Он создал партию "Движение новых сил", однако особого внимания к себе не привлекал, разве что на телеканале ZIK остро критиковал президента Петра Порошенко.

Однако в конце июля 2017 года Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Это решение привело к ряду политических скандалов.

Мировые СМИ вновь обратили внимание на Саакашвили, который на тот момент находился в США.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Как Саакашвили пересек украинскую границу

Украинские власти обещали не пустить его в Украину, однако сделать это им не удалось. Михеил Саакашвили собрал несколько тысяч сторонников и 10 сентября 2017 года сумел прорваться через украинско-польскую границу.

А уже 17 октября Саакашвили собрал в Киеве оппозиционный митинг, по окончании которого его сторонники разбили палаточный городок возле Верховной Рады, который стоит там до сих пор.

С конца ноября Михеил Саакашвили еженедельно организовывал марши за импичмент президента Украины Петра Порошенко, последний из которых закончился попыткой штурма Октябрьского дворца.

5 декабря бойцы СБУ попытались задержать Саакашвили. Его обвинили в якобы подготовке государственного переворота, спонсируемого олигархом Сергеем Курченко, который сбежал в Москву.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время прорыва границы Саакашвили сопровождала Юлия Тимошенко, впоследствии она дистанцировалась от скандального политика

Однако сторонникам бывшего президента Грузии удалось отбить своего лидера у силовиков. 8 декабря полиция снова задержала Михеила Саакашвили, впоследствии суд отпустил его на поруки депутатов.

Провалы попыток силовых органов противодействовать планам Михеила Саакашвили вызвали определенное охлаждение в отношениях президента и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как рассказывали в кулуарах парламента, президент упрекал Авакова в том, что его подчиненные не смогли остановить прорыв границы Саакашвили, а затем помешать установить палатки возле здания парламента.

Близкий соратник Авакова Антон Геращенко подтвердил определенное напряжение в отношениях президента и главы МВД, однако впоследствии чиновники якобы нашли взаимопонимание.

"Жертвы НАБУ"

Практически весь 2017 год прошел под знаком громких антикоррупционных дел НАБУ против далеко не последних людей в украинской власти.

Первым громким криминальным событием года стало задержание тогда еще главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Чиновник представлял президентскую партию и его задержание стало топ-темой на несколько недель.

Его обвиняли в предоставлении налоговых отсрочек компаниям депутата Александра Онищенко, который бежал из Украины после возбуждения против него ряда дел.

Насиров со сложностями был доставлен в суд, однако своего пика скандал достиг, когда чиновнику избирали меру пресечения. В конце концов Насирова отпустили под залог в 100 миллионов гривен, а рассмотрение дела по существу перенесли на конец 2017 года.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Легендарными стали одеяла Насирова, которыми он укрывался в больнице и в зале суда

Весной 2017 года под удар НАБУ также попал один из самых влиятельных представителей команды "Народного фронта" - Николай Мартыненко.

Защищать политика при избрании меры пресечения пришли едва ли не все представители партии в правительстве. В результате чиновник был отпущен на поруки.

Летом 2017 года Украину всколыхнул еще один скандал, связанный с расследованием НАБУ.

Агенты бюро под прикрытием сумели задокументировать якобы организованную депутатами от БПП и "Народного фронта" Бориславом Розенблатом и Максимом Поляковым коррупционную схему по добыче янтаря.

Верховная Рада даже поддержала представление прокуратуры о разрешении на привлечение их к уголовной ответственности, однако до суда дело пока не дошло.

Копірайт зображення ALEX AVAKOV Image caption НАБУ обвиняет сына Арсена Авакова Александра (справа) в причастности к хищению государственных средств

Уже осенью детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского по подозрению в растрате бюджетных средств на сумму 150 млн миллионов гривен.

А самым громким делом осени стало задержание сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Его обвинили в участии в схеме хищения средств, потраченных на закупку рюкзаков для Нацгвардии. Расследование этих уголовных дел продолжается.

Конфликт НАБУ и ГПУ

В конце ноября настоящая война разгорелась вмежду Национальным антикоррупционным бюро и Генеральной прокуратурой.

Детективы бюро под прикрытием расследовали дело о возможном взяточничестве в государственной миграционной службе, а также о незаконной продаже украинских паспортов.

Агенты якобы зафиксировали ряд коррупционных действий, однако 29 ноября сотрудники ГПУ и СБУ задержали их при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Копірайт зображення NABU Image caption НАБУ обвинило ГПУ в срыве масштабного антикоррупционного расследования

Тогда НАБУ заявило о задержании ряда своих детективов и срыве антикоррупционной операции.

Генпрокурор Юрий Луценко обвинил НАБУ в незаконных действиях, так как провокация взятки в Украине запрещена законом.

При этом прокуратура обнародовала персональные данные ряда агентов НАБУ под прикрытием.

В скандал фактически вмешались представители посольств ряда западных стран и США, которые поддержали НАБУ.

Политическое противостояние набирало обороты - по предложению провластных фракций 7 декабря Верховная Рада планировала внести изменения в закон о работе НАБУ. В частности, разрешить парламенту простым голосованием увольнять директора НАБУ.

Однако после прямого вмешательства западных партнеров Украины, включая МВФ, от этой идеи отказались.

Долгожданный безвиз

Стоит отметить, что попытки ослабить независимость НАБУ не остались незамеченными.

В опубликованном в конце года отчете ЕС о выполнении Украиной условий предоставления безвизового режима четко указали на опасные попытки свернуть борьбу с коррупцией в Украине.

Image caption С 11 июня граждане Украины могут путешествовать в ЕС без виз

А это потенциально может привести к запуску механизма приостановления безвизового режима с ЕС, который Украина наконец получила летом 2017 года.

В интервью изданию "Европейская правда" посол Франции в Украине Изабель Дюмон рассказала, что попытка властей уменьшить независимость НАБУ поставила безвиз с ЕС под угрозу.

Украинские власти обещали отмену визового режима с ЕС с 2015 года, однако выполнение требований Евросоюза проходило очень медленно, поэтому этот процесс существенно затянулся.

В ЕС признали выполнение Украиной всех требований в декабре 2015 года. Однако из-за миграционного кризиса имплементация безвиза была приостановлена.

Во время саммита Украина-ЕС в ноябре 2016 года Украине дали четко понять, что отмена безвизового режима откладывается на время после президентских выборов во Франции в мае 2017 года. Так и произошло - безвиз заработал 11 июня 2017 года.

Однако ЕС ввел механизм, позволяющий приостановить его действие, если Украина будет нарушать требования по его предоставлению, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

Образовательное противостояние с Венгрией

Осенью 2017 года разгорелся один из самых крупных скандалов между Украиной и ее западными соседями.

5 сентября Верховная Рада утвердила образовательную реформу и сменила модель применения языков национальных меньшинств в процессе обучения.

Резко на подобное решение отреагировала Венгрия, многотысячная община которой компактно проживает в нескольких районах Закарпатской области.

Во многих школах региона основной язык обучения - венгерский, а украинский там учат только как отдельный предмет. Многие этнические венгры заканчивают школу, не владея украинским языком.

Принятые в законе изменения предусматривают, что с 5-го класса дети начнут учиться на государственном языке, а язык национального меньшинства будут изучать как отдельную дисциплину.

Переходный период для этого определили до 2020 года.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Венгрия и Украина поссорились из-за вопроса обучения закарпатских венгров

Официальный Будапешт поддал подобные изменения резкой критике, назвав их "ножом в спину".

Венгерские лидеры пообещали блокировать все интеграционные стремления и сотрудничество Украины с ЕС и НАТО, поставив четкий ультиматум внести изменения в принятый закон.

Украина отказалась менять закон и направила языковую статью закона об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая все-таки посоветовала внести правки в формулировку и продлить срок переходного периода.

Украина уже готовит проект решения с учетом выводов комиссии, чтобы наладить диалог с Венгрией, которая пока не изменила своей ультимативной позиции.

"Война памятников"

Параллельно с языковыми спорами с Венгрией разгорелся политический скандал с Польшей. Его вызвала так называемая "война памятников".

В последние несколько лет на территории обоих государств участились случаи нападения на "места памяти" украинцев и поляков.

Преимущественно эти места связаны с борцами за независимость Польши и Украины в приграничных районах двух стран.

Это стало своего рода продолжением исторических споров между странами о деятельности УПА и "Волынской трагедии".

И если с украинской стороны власть осуждает и расследует нападения, то с польской некоторые памятные знаки бойцам УПА сносили по решению чиновников.

Поэтому весной 2017 года ситуация в очередной раз обострилась: Украинский Институт национальной памяти и его польские коллеги не смогли решить вопрос украинских и польских памятников.

Польская сторона отказалась узаконить места захоронения воинов УПА на своей территории.

В ноябре министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью СМИ заявил, что польская власть "не позволит людям, демонстрируюющим крайне антипольские взгляды, въехать в Польшу".

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Петр Порошенко и Анджей Дуда попытались уладить исторические споры между странами

Тогда же он намекнул, что Польша может перестать быть "адвокатом" Украины в ЕС. Впоследствии Польша подготовила перечень граждан Украины, чье пребывание на территории Польши нежелательно.

Шквал резких заявлений руководства Польши поставил под угрозу запланированный на конец года визит польского президента в Украину, а эксперты заговорили о возможной потере Киевом одного из самых надежных союзников в ЕС.

Однако в конце года градус напряжения удалось снизить. Сначала в Кракове встретились представители президентов обеих стран, а в декабре президент Дуда все-таки приехал в Харьков и встретился с Петром Порошенко.

Стороны договорились разблокировать процесс легализации мест памяти и найти компромисс, однако кардинальное расхождение во взглядах украинской и польской стороны в вопросах УПА и "Волынской трагедии" осталось.