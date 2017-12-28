Экономика Украины в 2017 году: ожидаемое и неожиданное

Копірайт зображення UNIAN Image caption В ярких новогодних подарках иногда бывают сюрпризы

Некоторые ожидаемые экономические изменения в 2017 году принесли не совсем ожидаемые результаты, а кое-что стало и полной неожиданностью.

ВВС Украина вспоминает главные экономические события 2017 года.

Инфляция

В 2017 году в кошельках украинцев происходили неоднозначные процессы. Буквально с 1 января 2017 года сбылось одно из главных ожиданий на этот год - минимальная зарплата выросла вдвое - до 3200 грн в месяц.

Однако неожиданно для правительства, но вполне ожидаемо для экспертов, вместе с ростом зарплат ускорилась и инфляция.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Из-за инфляции "Сковорода" понемногу вытесняет "Лесю"

В бюджет-2017 была заложена инфляция в 8,1%, а в Нацбанке предрекали, что в этом году рост цен будет измеряться однозначным числом.

Однако в течение года эти прогнозы пришлось пересматривать. К концу года даже Национальный банк признал, что это повышение добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции в 2017 году.

Правительство рассчитывало завершить 2017 год с инфляцией в 11,2%. Но в ноябре этого года она составляла 13,6%.

Реформы

Повышение "минималки" принесло в бюджет большие суммы ЕСВ. В свою очередь, это позволило правительству найти средства на пенсионную реформу.

Впрочем, некоторые обозреватели оценили ее не как кардинальные изменения в пенсионной системе страны, а скорее как простое повышение пенсий для тех пенсионеров, выплаты которым были фактически заморожены со времен предыдущей "пенсионной реформы".

Но каким бы ни было отношение к этой реформе, она оказалась единственной из списка обязательств Киева перед МВФ и другими международными кредиторами в 2017 году.

Копірайт зображення UNIAN Image caption К концу года в парламенте снова появились призывы не продавать украинскую землю

Ни реформы с созданием свободного рынка земли, ни монетизации субсидий так и не произошло. Эти шаги, как и много раз до этого, отложили на следующий год.

В целом украинские власти ожидали получить четыре транша от МВФ до конца 2017 года. Такими же были и планы на 2016 год. Однако в действительности Киеву удалось получить только один транш.

К концу года стало понятно, что не будет и очередного транша запланированной финансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро.

Согласно данным опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии, большинство украинцев уже не верит в успешность реформ. В октябре 2017 года таких было 40% (против 28% по итогам 2016 года).

41% опрошенных считают, что в реформировании вообще ничего не было сделано.

Банки

"Очищение" банковского сектора, как его называли в НБУ и которое завершилось национализацией "Приватбанка" в конце 2016 года, получило восторженные отзывы за рубежом. Однако в самой Украине в течение года проявились и негативные последствия "банкопада", как этот процесс называли обозреватели.

Доля государства в банковском секторе выросла до 60%.

К концу года, по данным НБУ, проблемные кредиты в банковской системе выросли до рекордного уровня. При этом, если общая доля неработающих кредитов во всей системе в июле достигла 58%, то в государственных банках она составляла все 70%.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с должности главы НБУ еще в апреле, но до конца года у главного финансового учреждения так и не появился новый руководитель

Главный идеолог и исполнитель очищения банковской системы, глава НБУ Валерия Гонтарева в мае подала в отставку. Однако поскольку парламент более полугода не рассматривал эту отставку, Гонтарева пошла в длительный отпуск.

Обязанности председателя НБУ с мая исполнял Яков Смолий.

Бизнес-климат

Согласно Плану приоритетных действий правительства на 2016 год, Кабмин должен был инициировать законодательные изменения, которые позволили бы Украине в 2017 году войти в первые 50 лучших стран рейтинга Doing business, в лучшую 20-ку - в 2018 году.

Министерство экономики ожидало, что благодаря проведенным в 2016 году реформам, в 2017 году Украине удастся подняться на 15-20 ступенек в рейтинге.

Вместо этого в рейтинге Doing business 2018, который составляет Всемирный банк, Украина заняла 76 место среди 190 стран мира, улучшив свой предыдущий результат на четыре позиции. В этом рейтинге Украина находится между Бутаном и Киргизией.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Внезапные появления правоохранителей в полном боевом снаряжении в офисах и на предприятиях получило название "маски-шоу"

Уже в конце года чиновники предложили, а парламентарии одобрили закон, предусматривающий дополнительную защиту бизнеса от "неправомерных" действий контролирующих органов. Он получил условное название "Маски-шоу - стоп!"

Но, похоже, это не произвело особого впечатления на бизнес.

К концу года Европейская бизнес ассоциация зафиксировала небольшое (с 3,15 до 3,03 баллов из 5) падение индекса инвестиционной привлекательности Украины. Это произошло впервые за четыре года, прошедших после смены власти в стране.

В ЕБА предположили, что это может быть связано с отношением иностранных инвесторов к замедлению реформ в Украине.

Блокада

После того, как в конце 2016 года активисты стали блокировать перевозки товаров через линию разграничения с самопровозглашёнными "ДНР-ЛНР", в феврале 2017 года правительство было вынуждено ввести чрезвычайные меры в электроэнергетике.

После завершения отопительного сезона государство и частные компании стали искать, откуда можно импортировать антрацит, на который были рассчитаны подавляющее большинство украинских ТЭС, и который добывали на неподконтрольных Киеву территориях.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Блокада торговли с неподконтрольными территориями оказалась непреодолимой

От блокады пострадали также и металлургические компании, в которых антрацит с Донбасса был составляющей производственного сырья. Эти же предприятия также традиционно находятся и среди крупнейших экспортеров.

В целом на конец года в НБУ оценивали потери экономики Украины из-за разрыва торговых связей с неконтролируемыми территориями Донецкой и Луганской областей в 1,8 млрд долл. за 2017 год. В следующем году эти потери сократятся до 0,5 млрд долл., ведь за этот год и государственные, и частные предприятия нашли альтернативу донбасскому антрациту.

Арбитраж

В "Нафтогазе" рассчитывали, что в I квартале 2017 года Стокгольмский арбитраж должен принять решение по контракту купли-продажи газа с российским "Газпромом", а к концу первого полугодия - по условиям транзита российского газа по территории Украины.

Вместо этого в конце мая появилось решение арбитража только об условиях контракта. В Стокгольме отклонили принцип "бери или плати", удовлетворили требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий и отменили запрет на реэкспорт газа.

В "Нафтогазе" восприняли это как победу Украины, а в "Газпроме" назвали решение "промежуточным".

Копірайт зображення AFP Image caption Газовые контракты между "Нафтогазом" и "Газпромом", спор о которых сейчас идет в Стокгольмском арбитраже, были подписаны в январе 2009 года в присутствии украинского и российского премьеров

В ноябре Стокгольмский арбитраж отложил решение по делам "Нафтогаза" и "Газпрома" из-за апелляции российского газового монополиста.

22 декабря арбитры подтвердили свое решение об условиях газового контракта между двумя компаниями. В частности, суд отклонил требования "Газпрома" об уплате более 56 млрд долларов по условию "бери или плати" за 2009-2017 год.

В целом в "Нафтогазе" назвали решение арбитража победой украинской стороны, и оценили "положительный эффект" от арбитража в более чем 75 млрд долларов за весь срок действия контракта на поставку.

"Газпром", в свою очередь, заявил, что арбитраж признал основные положения контракта на закупку газа 2009-2019 года действующими и удовлетворил большую часть требований российской компании.

Компании обратились в арбитраж летом 2014 года, когда "Нафтогаз" отказался покупать российский газ по цене, которую Киев называл нерыночной, а "Газпром" прекратил поставки газа без авансовых платежей.

За три года суммы требований обеих сторон выросли в разы. Со стороны "Нафтогаза" только требования по контракту на транзит газа колеблются от 6,5 до 16 млрд долларов, в зависимости от того, учтут ли арбитры нормы украинского законодательства.

А со стороны "Газпрома" общие претензии оцениваются почти в 60 млрд долларов - преимущественно по контракту на поставку газа.