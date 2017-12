Made in UA: 15 музыкальных релизов года

Что будет, если попросить меломана выбрать только один альбом, который для него стал символом года?

Вероятно, часть людей будут долго страдать в муках выбора, другие пойдут на компромисс с собой, а еще часть выдаст ответ, совершенно не раздумывая.

Во всяком случае, именно таким образом мы решили составить итог музыкального 2017 года в Украине: попросили экспертов, критиков и обозревателей выбрать по одной знаковой для них работе, оставив за собой точно такое же право на один выбор.

Что из этого вышло - судите сами, прочитав наши музыкальные итоги года:

YUKO - Ditch

Копірайт зображення YUKO/masterskayalab

Юрий Береза, Karabas Live, Киев:

Дуэт YUKO - это Стас Королев и Юлия Юрина. Их свел вместе Иван Дорн на вокальном шоу "Голос Страны".

Он любит Radiohead и любую странную, даже загадочную электронику. Она обожает украинский фольклор. В итоге, вышла полноформатная "Ditch", то есть "дичь" - девять треков, которые основаны не только на разных подвидах танцевальной музыки - техно, хаус, бигбит, но и на народном творчестве - колыбельных, шуточных песнях и тому подобном.

"Ditch" - не новое слово в современной фольктронике. Все же до этого были, например, Gutzul Magik Foundation и ONUKA. Однако YUKO не только не стали хуже предшественников, но и вышли на один уровень с ними.

Разница лишь в том, что YUKO подходят к делу с помощью эксперимента, перетекающего в рейв разнообразия, который немного поехал крышей.

Оркестр Че - Що вони бачили

Копірайт зображення Оркестр Че

О. Пролетарский, Artmageddon, ШО, Одесса:

Последний, шестой альбом коллектива. Он вышел тогда, когда группы уже не было, но для Олега Каданова сотоварищи это было делом чести.

Март 2017, стихи Сергея Жадана, эклектика харьковских перфекционистов, шесть шагов вне себя.

Светлая попытка достучаться до усталых небес с электрическими облаками.

Мантра и заговор души среди безвременья и распада.

Болеутоляющее, которое служит эпитафией прошлому и прологом для будущего. Эйфория теперь точно закончилась. Happy End теперь будет скучать. И экспериментировать.

White Ward - Futility Report

Копірайт зображення White Ward

Ляна Мицько, культурный менеджер, Львов:

Год принес мне несколько переломных в восприятии музыки в Украине альбомов. Первая среди них - работа oh deer! - "как перестать волноваться и полюбить войну". Поразил смыслами также харьковский Кат с альбомом "Герника". Было и много синглов, достойных внимания.

Но, наверное, эмоциональнее всего я пережила альбом одесской формации White Ward - Futility Report. Не была готова к тому, что вживую уже не совсем новая тема смеси блэк-металла с джазом могут фактически физически пробрать меня. Однако - буквально несколько недель назад на концерте в маленьком репетиционном зале я открыла для себя одну из лучших групп Украины.

Альбом, который ребята презентовали во Львове, - это некая энергетическая вечность - джаз, блэк, авангард. То, как бласт-биты переплетаются с думовым саксофоном и гитарными эффектами, заценила не только я - альбом попал в топы десятков рейтингов мировой музыкальной прессы.

oh deer! - как перестать волноваться и полюбить войну

Копірайт зображення oh deer!

Максим Сердюк, Muzmapa, Киев:

Социально-политические темы в музыкальном творчестве можно поднимать по-разному. Например, в текстах очевидно петь о патриотах и ​​волонтерах, о Боге и фронте.

А можно сделать, как группа oh, deer! с их прощальным альбомом "Как перестать волноваться и полюбить войну". Легкой наивностью, близкой каждому лирикой, с одной стороны, и экстремальным вокалом, эмокором с пост-роковыми элементами, с другой, поднять наше прошлое, настоящее и будущее, чтобы каждый мог понять, "что хочет сказать автор».

Эта работа - осмысление окружающего мира, который находится в состоянии войны.

"В інстаграмі сьогодні всі постили небо:

багряний захід, вкритий перистими хмарами,

я не бачив його - робочий стіл в ребра

впивався, мов уламки під авіаударами".

Песня "Конец"

Этот атмосферный, поэтический, трагический альбом, на мой взгляд, является важнейшим музыкально-социальным достижением 2017 года.

Velikhan - Oh Lord!

Копірайт зображення Velikhan

Денайс Дорофеев, Radio SUBMARINA, Киев:

Один из моих самых любимых диалогов из кинофильмов - фраза героя Кэна Ватанабэ, с которой он обращается к капитану Олгрену, герою Тома Круза:

- Что случилось с теми воинами, которых было 300 и которые убили 30 тысяч врагов?

- Они погибли все до одного!

Не трудно быть героем, если ты играешь металл где-то в Европе или в Северной Америке, но в Украине выдавать достойный продукт - это нечто вроде борьбы с воздушными мельницами.

Я не говорю о "говнороке" или "говнометалле", который якобы противостоит попсе. Это все разговоры неумех. Наша беда в том, что никто не хочет делать для будущих поколений. Давайте все сразу и немедленно!

И дело даже не в том, что новый альбом банды Velikhan - это проект Алексея Шерхана из Megamass, бывшего гитариста "ТОЛ" и саунд-продюсера Сергея Любинского (KNOB), музыканта Psionic Arc, а также участника шоу "Голос страны" (как пишут в своих пресс-релизах музыкальные издания). И что он достоин быть представленным на всех европейских тематических фестивалях и концертных площадках.

А в том, что почти все они преподают музыку в рок-школе для юного поколения и доносят до него, что есть круто.

Я часто спрашиваю молодых музыкантов: "какого черта вы играете здесь музыку, которая никому не нужна?". А они отвечают мне: "Потому что душа требует". И после этого я понимаю, что мы непобедимы. Что может быть лучшим, чем сражаться, не имея никаких шансов на победу?

5 vymir - Новые имена

Копірайт зображення 5vymir

Яков Матвийчук, организатор Zaxidfest, Львов:

Киевская группа 5 vymir играет украинский современный танцевальный инди-рок.

Даже не припомню, чтобы до этого такой альбом записывал кто-то из украинских исполнителей.

Что важно - это молодая группа. "Новые имена" - гимн ренессанса украинской музыки.

Этот ренессанс действительно открыл много новых интересных имен.

Отдельно отмечу сингл "Ломай" - заявка на запрос новой жизни и всего нового, что есть у молодежи, которую достало все старое, желание перемен.

ПОКРУЧ - Диптих: Классика/Косметика

Копірайт зображення Pokruch

Альберт Цукренко, Old Fashioned Radio, Киев:

Здесь все, наверное, будут хвалить молодых, с пылу, с жару, талантов.

Я тоже могу назвать многих таких. Но скажу не о молодых, а о старших. Не для борьбы с эйджизмом, а просто потому, что молодежь и так, и так будет долбать скалу укрсучмуза - потому что ей хватает и задора, и прекрасных иллюзий.

А вот стареньким сложнее искать мотивацию вкладывать силы в сложное, затратное и при этом крайне сомнительное с коммерческой точки зрения мероприятие.

Поэтому скажу о "Покруче" ... Точнее, уже ничего не скажу, потому исчерпал объем, отведенный на комментарий. Поэтому буду краток: это невероятно; никто больше не делает ничего подобного; вы должны это услышать.

DZ'OB - Basement Suite

Копірайт зображення DZ'OB

Андрей Зоин, организатор Respublica FEST, Камянець-Подольский:

Конечно, мой выбор очень субъективный, я вообще почти не слушаю музыку, но из того, что все же слышал в 2017 году, именно днепровская формация DZ'OB поразила больше всего.

Почему? Потому что они умеют играть на музыкальных инструментах, ведь у них нет вокальных партий, тем самым ничто не отвлекает от музыки, потому что все композиции построены четко и понятно, как в классической музыке или в техно.

Потому что это интересное сочетание классической музыки 20 века и электроники, потому что вкусно употребляют диссонансы в своих темах, потому что я всегда любил музыку лейблов Ninja Tune, WARP, возможно они мне напомнили что-то оттуда.

Ну и ниша, которую они заняли, в Украине абсолютно пустая, у нас, на мой взгляд, те, кто умеют играть, не имеют интересных идей, а те, у кого есть интересные идеи - не умеют играть.

DZ'OB - пример группы, в котором музыканты не только с интересными идеями, но еще и с мастерским владением музыкальными инструментами. Поэтому считаю, что если добавить достойный виджей и адекватный менеджмент, то уже совсем скоро мы сможем услышать DZ'OB не только на украинском фестивалях, но и за рубежом.

Альбом понравится людям с музыкальным образованием, возможно, тем, кто любит электронную и экспериментальную музыку.

Battle Axe Culture - Trivial Misanthrope

Копірайт зображення Battle Axe Culture

Сергей Воронов, екс-музыкальный редактор Muzmapa, Киев:

Последние года два на многих киевских андеграундных концертах постоянно играла группа Battle Axe Culture, и мало кто понимал, кто это вообще такие.

Сейчас ситуация мало изменилась, потому что если другие проекты, где вовлечен Вова Проценко, (Maloi, ex-Riot on the Radio и т.д.) хоть как-то тлеют и вызывают интерес, то Battle Axe Culture - очередная история о том, как "запихнуть проект в долгий ящик".

Дебютный альбом Trivial Misanthrope записывался долго, вышел незаметно, да и вообще мало кому интересен в контексте нынешних условий в сучукрмузе. Кому нужна гитарная музыка аля джэнгл-поп, да еще и на английском, да еще и в 2017, и еще в худшем для украинской музыки году?

Trivial Misanthrope - абсолютно лишенный контекста альбом. Поэтому с цинизмом первооткрывателя его можно послушать даже сейчас. И, что еще более прекрасно, он своевременный для категории людей 20-25 лет с ранним кризисом среднего возраста, тех снобов, которые пренебрегают Клауд-рэпом и "Пошлой Молли", но когда-то прыгали под "мазафака" конца нулевых и начала десятых.

Он о потерянном среди офисной рутины ребенке, двух выходных в неделю и причудах креативных профессий. О взгляде внутреннего борца с грехами внешнего мира, который принадлежит этому миру и ничего не может с этим поделать. Разве только мечтать об утопии, но и дальше крутиться, как муха в кипятке, в своем теплом кресле и тихо ненавидеть свою жизнь и людей, которые делают ее такой банальной.

Чтобы навсегда развеять слухи, которые ходили сразу после выпуска дебютника, стоит прокричать громко "Это не последний альбом Battle Axe Culture". Не знаю, сколько лет им для этого понадобится, да и вообще - будет ли группа активной в ближайшем будущем.

А вот Trivial Misanthrope - это локальный шедевр, по-злому искренний, но слишком тихий и прекрасный, чтобы быть замеченным.

Kasu Weri - From Soil To Ashes

Копірайт зображення Kasu Weri

Александр Масовец, Neformat, Киев:

Мощный релиз в жанре сладж-стоунер, которого слушатели ждали 8 лет.

Все четыре трека, вошедшие в работу, не новые, отточенные за годы и давно известные публике. Поэтому «вау» эффекта от музыкальной составляющей и "нового звучания" не ожидалось. Тем не менее, это качественный, выдержанный в лучших жанровых традициях низкий теплый ламповый дисторшн гитар, кричащий вокал и хитовость в каждом треке.

Kasu Weri, как и другие немногочисленные группы, которыми представлена ​​сладж-сцена Украины, дают очень мало живых концертов. Однако это тот случай, когда количество щедро компенсируется качеством.

Именно поэтому, хоть это и запись уже известного материала, релиз такой долгожданный, а на презентацию альбома в киевский андеграунд-клуба Ass Co Bar пришли втрое больше людей, чем клуб мог вместить, что стало приятной неожиданностью для группы.

Shain Lee - Collector

Копірайт зображення Shain Lee

Влад Фисун, aristocrats.fm, Киев:

Повезло послушать вживую, в студийно-концертном варианте, на расстоянии вытянутой руки, и впечатлений от этого - масса.

Загадочный, абсолютно отстраненный мифологией от реалий проект, звучит вживую лучше, чем в записи (это такой комплимент, да).

Уверенное и легкое жонглирование отработанными гармоничными пассажами, доля эстрады в интонации и допустимое кокетство.

Все это звучит на широкую ногу, джазом с далекой приставкой эйсид-, салонными танцами, когда все все понимают. И оно, такое ощущение, где-то хранится, в дорогих футлярах, в неизвестных шкафах, в каком-то неизвестном времени.

Raw Grip - Imitation

Копірайт зображення Raw Grip

Максим Барна, Тиса ФМ, "Рок гурток", Ужгород:

Raw Grip - сайд проект участников Elephant Opinions, ворвался в музыкальный мир Украины с дебютной пластинкой Imitation осенью.

Девять треков продолжительностью в среднем полторы минуты слушаются на одном дыхании и просто переворачивают все внутри.

Это сочный кусок мяса на кости, перемолотый на мясорубке ритм-секции, приправленный разрывным вокалом и подростковой дерзостью, за которой стоят ветераны скримо-сцены Украины.

На выходе это мощный мат-панк на границе с дарк-хардкором, который провоцирует внутренних демонов вырваться наружу и кричать навзрыд.

Мастеринг альбома проходил под руководством Will Killingsworth (AMPERE, ORCHID) на Dead Air Studios, что однозначно добавило зла к звучанию всех девяти композиций.

Raw Grip стремительно завоевывают публику, как и должно быть в традициях настоящего D.I.Y, не словом, а делом. Ребята за несколько месяцев существования больше выступают, чем пиарят свой релиз, видимо поэтому Imitation получил мало внимания со стороны музыкальных критиков и изданий.

Прогнозирую, что в 2018 демоны вырвутся на свободу и наделают достаточно шума на тяжелой сцене, которая начинает "зажираться", еще толком не родившись.

Её - Мужчина-муза

Копірайт зображення её

Олексей Бондаренко, LiRoom, Киев:

Группа "Её" стала наследником харьковского проекта deliKate. Несколько лет назад deliKate играли удивительно нежный инди-поп, пели легкие и хорошие песни о любви. А потом все изменилось.

"Её" - это резкий, стильный, яркий поп, в котором рок-музыки больше, чем во многих рок-группах.

Альбом "Человек-муза" - первое полноценное высказывание группы. В нем они переосмысливают литературное наследие ( "Екатерина"), говорят о поиске счастья ( "Дзен"), затрагивают экзистенциальные темы ( "Не надо").

Главный хит альбома - песня "Мужчина-муза" - записана с Женей Галичем, хотя в этой песне его сразу и не узнаешь. При этом, через все песни проходит профеминистический подтекст.

"Её" - это своеобразная темная сторона украинской поп-музыки. Ее отражение в разбитом зеркале. Очень хорошо, что на украинской сцене появилась именно такая, альтернативная поп-музыка.

Yotsuya Kaidan - Too Sad to Tell You

Копірайт зображення Yotsuya Kaidan

Юрий Бондарчук, Muzmapa, Киев:

В начале года знакомый спросил меня, как это - продолжать играть скримо в 2017-м (он прекратил еще в 2010-м). Вопрос меня немного обидел - по моему мнению, мы должны воспринимать культуру как единый поток смыслов, каждая единица которого по-своему важна и самодостаточна, и получать истинное удовольствие от всего - читать Забужко, всерьез слушать группу "Грибы" и музыку Любомира Мельника.

Я считаю, что в XXI веке жанровых споров не должно быть в принципе. Ведущие музыкальные медиа уже несколько лет подряд отмечают как лучших совсем эклектичных музыкантов.

Если бы мне пришлось выбрать один лучший нынешний украинский релиз (а сейчас именно такая ситуация), я назвал бы Too Sad to Tell You одесситов Yotsuya Kaidan. Оставшись прямо перед записью альбома без части музыкантов, Валик и Артем сделали невозможное - заинтересовали сессионных участников продолжить работу над релизом. Именно это вливание "свежей крови" добавил альбому оригинальности и актуальности. Да, это все еще скримо, но очень эклектичное, с использованием нетипичных для жанра фортепиано и виолончели.

Yotsuya Kaidan можно назвать одними из самых продуктивных музыкантов в Украине - за последние два года группа выпустила шесть релизов, но именно в Too Sad to Tell You они нашли собственный уверенный и решительный голос. Старания одесситов не прошли незамеченными - ведущий мировой скримо-лейбл из Британии выпустил альбом на виниле. А участники группы продолжают в нужном им ритме и уже работают над своим следующим альбомом.

Sasha Boole - Golden Tooth

Копірайт зображення Sasha Boole

Роман Лебедь, ВВС Украина:

В 2017-м кантри-путешественник из Буковины Саша Буль дал в странах Европы около сотни концертов, тогда как дома, в Украине - немногим более десяти.

Поэтому неудивительно, что выпущенный весной альбом Golden Tooth к концу года большинство украинских медиа в своих обзорах проигнорировали.

Хотя Саша намекает, что не хочет разрывать отношения с родной аудиторией, оставив в почти полностью англоязычном альбоме одну украиноязычную работу.

Но, перед какой бы аудиторией он ни выступал, каждая его песня - это беседа со слушателем, маленькая история и большое откровение.

От постапокалиптических картин до умиротворения на берегу моря, от потери своего места в мире до поисков его смысла.

В этих песнях черное идет в обнимку с белым, прошлое с будущим, отчаяние с благодатью, кажется, что под них с одинаковой охотой пустились бы в пляс как ангелы, так и демоны.

На чьей из них стороне вы - именно для таких размышлений и подходит Golden Tooth.