Почему пребывание на улице улучшит зрение вашего ребенка

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Современные дети часами просиживают над смартфонами, компьютерами, игровыми консолями и планшетами.

Конечно, электронные игрушки и малоподвижный образ жизни не лучшим образом сказываются на фигуре ребенка. А задумывались ли вы, как регулярное пользование устройствами влияет на детское зрение?

На сегодня специальных исследований, в которых бы изучали влияние экранов на ухудшение зрения, не так много (впрочем, первый iPhone компания Apple выпустила только в 2007 году), однако экспертов беспокоит увеличение количества случаев близорукости у детей.

По мнению специалистов, родители смогут предотвратить это, если будут стимулировать подростков больше времени проводить на улице, на природе.

Как растет число близоруких

За последние десятилетия на планете существенно увеличилось количество людей, страдающих близорукостью (миопией, как ее официально называют врачи).

"Нам известно, что миопия, или близорукость распространяется слишком быстрыми темпами", - сообщил Крис Хеммонд, профессор офтальмологии в Королевском колледже Лондона и хирург-консультант в больнице Святого Томаса.

"В Восточной Азии, Сингапуре, Тайване и Южной Корее она достигла эпидемического порога - почти 90% местных 18-летних близоруки.

"В Западной Европе этот показатель среди молодежи от 20 до 30 лет колеблется от 40 до 50%. За последние десятилетия XX века близорукость постепенно распространялась, изначально составляя около 20-30%".

Почему близорукость распространяется так стремительно?

Аннегрет Дальман-Hoop, офтальмолог-консультант офтальмологической клиники Мурфилдз в Лондоне, предполагает, что основная проблема - нехватка естественного света.

"Похоже, ключевой фактор здесь - недостаточно длительное пребывание под прямыми солнечными лучами. Дети, которые много учатся и пользуются компьютерами, смартфонами и планшетами, значительно меньше находятся на свежем воздухе. И поэтому им больше угрожает близорукость".

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По словам профессора Хеммонда, "не случайно в юго-восточных странах наибольшее количество близоруких приходится на школы, где существуют рейтинговые таблицы по математике.

"Детей с малых лет заставляют много учиться, поэтому они много времени проводят в помещении, сидят над учебниками и очень мало бывают на улице.

"А значит, есть опасения, что любое напряжение глаз, например игрушки на iPad и iPhone, потенциально может ухудшать зрение».

Так что, не всматриваться в экраны или ограничить время пользования?

Но гораздо легче сказать, чем сделать! Все родители знают: забрать у подростка драгоценный телефон - то же, что у собаки кость. А заставить их отложить устройство практически невозможно, так как это может закончиться громким скандалом.

Доктор Дальман-Hoop, мать троих детей, признает: полностью прекратить контакт детских глаз с экранами - нереально.

"Все, что вы можете, - сказать детям, что у них будут болеть глаза и они могут стать близорукими, потому что так много смотреть на экран, как бы им этого хотелось, вредно.

"Но в душе я сомневаюсь, что этого можно достичь. Поэтому детям приходится выполнять домашние задания на ноутбуках и iPad, искать информацию в интернете, читать ее с экрана.

"Если вы - подросток и должны готовиться к экзаменам на аттестат зрелости, то полностью выключить экран невозможно, не так ли? Вот почему я сомневаюсь, что в ближайшие годы нам удастся ограничить пользование экранами".

Решение - выходить на улицу

Эксперты советуют: лучший выход из этой ситуации - заставлять детей как можно чаще играть на улице.

"От развития миопии защищает пребывание на свежем воздухе - спорт и развлечения на досуге. Это хорошо поддерживает зрение", - говорит профессор Хеммонд.

"Было бы идеально, если бы в будни и выходные дети находились на улице в среднем два часа ежедневно. Это отличная профилактика близорукости".

По словам профессора, исследование миопии, проведенное в австралийском городе Сидней, показало, что только 3% детей китайского происхождения, проживающих в Сиднее (которые проводят часа ежедневно на свежем воздухе), имели проблему близорукости в то время, когда им исполнилось шесть лет по сравнению с 30% шестилетних детей в Сингапуре.

"Опять же, это намек на то, что находиться на улице полезно для наших глаз".

И не забывайте об овощах

Доктор Дальман-Ноор говорит, что питание - это тоже важная составляющая профилактики близорукости в семье.

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"Мы всегда говорим родителям о незаменимых жирных кислотах омега-3, витаминах А, С и Е, а также питательных веществах, полезных для задней камеры глаза.

"Для зрения также чрезвычайно важно здоровое питание - нужно потреблять жирную рыбу, авокадо, зеленые овощи, зеленолистные овощи в как можно больших количествах.

"Кстати, все эти пищевые добавки для работы мозга, которые можно приобрести в аптеке без рецепта, также полезны для детского зрения. Их просто не рекламируют для такого применения".

А еще врач рекомендует ежегодно проходить осмотр у офтальмолога.

Как мне узнать, не становится мой ребенок близоруким?

По данным информационной службы NHS Choices, признаки близорукости у детей могут быть такими:

• в классе ребенку нужно сидеть на первых партах, потому что он плохо видит, что написано на доске;

• ребенок садится ближе к телевизору;

• жалуется на головную боль или усталость глаз

• регулярно трет глаза.

У близоруких людей обычно форма глаза слегка удлиненная. Лучи света фокусируются перед сетчаткой, а не на ней, поэтому отдаленные предметы кажутся размытыми. Но близкие предметы человек видит четко.

Надежда на лекарства будущего

Уровень близорукости, скорее всего, будет расти и дальше. Но есть надежда на то, что ученые найдут способ сдержать ее развитие.

По словам доктора Дальман-Hoop, "в плане исследований и разработок нужно прежде всего искать способ уменьшения негативного влияния экранов на человеческое зрение".

А професор Хеммонд добавляет: "Существуют капли для глаз и другие лекарства, которые замедляют развитие миопии. Но если говорить о предотвращении ее, то на сегодняшний день нет информации о каплях, с помощью которых мы могли бы полностью остановить развитие этого заболевания".

"Я думаю, будет логично, если это станет следующим шагом в научных исследованиях. В таких странах, как Китай, в его городах, по крайней мере, 10% детей в каждом классе в год становятся близорукими примерно в шестилетнем возрасте. А это весомый аргумент в пользу попыток предотвратить близорукость".