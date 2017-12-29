Технологический 2017-й: самые популярные истории года

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Для многих 2017-й стал годом фейковых новостей и борьбы с ними.

Другие вспоминают о блоге, который разоблачил сексизм и сексуальные домогательства в компании Uber, заставив уйти в отставку ее основателя. Это проложило путь другим сексуальным разоблачениям.

Геймеры взамен отдают предпочтение возрождению Nintendo, которая выпустила новую долгожданную консоль. А автомобилисты отмечают стремление Илона Маска электрифицировать грузовой транспорт.

Ниже - истории, которые были самыми популярными в разделе BBC Tech каждый месяц этого года.

Январь: Нежелательное измерение

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Тихая смерть 3D-телевидения стала первой из самых больших историй года на BBC Tech.

Когда Sony и LG представили свои новые телевизоры на технологической выставке CES в Лас-Вегасе, вскоре стало очевидным, что ни одна из моделей не поддерживает этот формат.

А Samsung и Philips убрали его еще в прошлом году.

Собственно, домашний экран 3D не исчез совсем: в феврале новый набор выпустила Panasonic. Но апатия потребителей, соединенная с непривлекательными очками и неинтересными потоковыми услугами, явно обрекла это дополнительное измерение на провал.

С приближением CES-2018 встает вопрос, ждет ли та же участь и вогнутые экраны.

Февраль: Легендарная модель Nokia 3310 возвращается в продажу

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Компания HMD Global сделала маркетинговый переворот, представив под брендом Nokia новый 2G-телефон - с тем же названием, что и наиболее культовая модель прошлых лет.

В "переосмысленной" Nokia 3310 появилась классическая игра "Змейка", заряд ее батареи держится долго, а дизайн напоминает оригинальный. Впрочем, там нет доступа к Snapchat, WhatsApp и множеству других приложений.

Кроме того, когда владельцы ретро-модели пережили фактор ностальгии, то выяснили, что фотографии, которые делает телефон, распикселированы и их трудно "вытащить" из устройства.

Тем не менее, спроса было достаточно, чтобы в сентябре выпустить следующую 3G-модель. И этот телефон, похоже, помог рынку других, более высококлассных телефонов Nokia.

Март: Wikileaks: ЦРУ шпионит за вами через телевизор

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Утверждения о том, что ЦРУ и MI5 объединились, чтобы взломать телевизоры Samsung, стали еще красноречивее из-за того, что этот проект, похоже, получил кодовое имя, связанное с телесериалом "Доктор Кто".

По данным Wikileaks, программа "Плачущий ангел" заставляет телевизор записывать звук, когда он выключен, а затем загружать его на компьютерные серверы шпионов.

Она позволяла прослушивать комнату без излучения "предательских" радиоволн.

По одной из теорий названия этого проекта, телевизоры были "живыми" даже в неактивном состоянии - как и один из персонажей научно-фантастического телесериала "Доктор Кто".

Позже Wikileaks опубликовал другие детали, в частности рассказав, как можно удалить шпионскую программу и о других шпионских "фишках" ЦРУ.

Апрель: Facebook и Google стали жертвами обмана

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Хотя 100 млн долларов могут показаться для Google и Facebook деньгами на карманные расходы, обе компании потеряли эти средства после того, как они и еще одна компания Quanta Computer стали жертвами мошенничества по электронной почте.

Подозреваемого мужчину обвиняют в том, что он подделал сообщение от одного азиатского производителя и убедил своих жертв переводить деньги на его счет в течение трех лет.

Позже литовца Эвальдаса Римасаускаса экстрадировали из его родной страны в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинение в мошенничестве, отмывании денег и краже персональных данных.

Он отрицает все обвинения.

Май: В создании вируса WannaCry подозревают Северную Корею

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Общее представление о проблемах с кибербезопасностью заключается в том, что на общественность она обычно практически не влияет. Вирус WannaCry стал исключением.

Атака вируса-вымогателя прокатилась по всему миру, заблокировав пользователям десятки тысяч компьютеров на операционной системе Windows.

В Британии различные медицинские учреждения сообщали о проблемах с компьютерами "друг за другом".

В Европоле это нападение назвали "беспрецедентным".

Июнь: День, когда загадочная кибератака парализовала Украину

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Всего через месяц после WannaCry новая атака снова вызвала хаос - и на этот раз последствия оказались более продолжительными.

Инфицированный апдейт налогового программного обеспечения, которое направлялось предприятиям в Украине, впоследствии распространился по всему миру. Это привело к нарушению деятельности крупнейших мировых компаний.

Среди них - транспортная Maersk, гигант поставок FedEx, рекламный конгломерат WPP и производитель бытовых товаров Reckitt Benckiser. В некоторых случаях на нормализацию операций понадобилось несколько месяцев. Потери, связанные с атакой, оцениваются в 1 млрд долларов.

Украина обвиняла в нападении Россию, но Кремль отрицает свою причастность.

Июль: Страсти вокруг биткоина

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Будущее биткоина казалось сомнительным, когда в середине года появились предложения о том, как сократить время, необходимое на обработку транзакций в виртуальной валюте.

Вскоре возникло компромиссное соглашение о том, как сделать блокчейн - технологию в основе транзакций с криптовалютой - более эффективной.

Но этот план провалился еще до воплощения. Впрочем, эта неудача не помешала биткоину сделать скачок в стоимости.

В июле она составляла примерно 2400 долларов.

А к декабрю - около 20 тысяч долларов.

Впрочем, головная боль с медленной обработкой биткоин-транзакций никуда не делась.

В начале декабря среднее время, за которое подтверждалась операция с биткоинами, составляло около 24 часов.

Август: Из героя - в жертву

Маркус Хатчинс не хотел прославиться как герой, победивший вирус Wannacry. Его имя стало известно лишь после того, как британские газеты против его воли сообщили, что именно он - блогер под ником Malware Tech - остановил распространение вируса.

После этого 23-летнего парня арестовало ФБР, когда он поехал в Лас-Вегас.

США обвинили его в том, что несколько лет назад он разработал другую вредоносную программу и продавал ее на форумах "теневой сети" (dark web). Сам Хатчинс отрицает это.

Эти обвинения возмутили других специалистов по кибербезопасности. Некоторые из них угрожали ограничить поддержку, которую они оказывали властям.

Сейчас Хатчинс освобожден под залог и находится в Лос-Анджелесе в ожидании суда.

Сентябрь: Что стало известно из утечки перед презентацией нового iPhone?

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Как ни странно, новость о сливе информации относительно нового айфона от Apple еще до ее официальной презентацией, стала более популярной на BBC Tech, чем фактическая презентация устройства.

В утечке информации в частности были данные о названии телефона и о технологии распознавания лиц.

Американская компания прогнозирует, что в этом квартале будут рекордные продажи.

Впрочем, в последнее время некоторые аналитики начали ставить под сомнение, что спрос сохранится на протяжении всего 2018 года.

Октябрь: Арест грабителей Amazon

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Когда компания становится такой крупной, как Amazon, она должна полагаться на автоматизированные системы, чтобы справляться с товарами, которые обозначены как поврежденные или потерянные.

Американская пара решила, что здесь есть много возможностей. Они использовали сотни фейковых аккаунтов, чтобы заказать из интернет-магазина гаджеты. Затем сообщали о нехватке и получали замену, а потом продавали оба товара.

Однако из-за масштабов преступления - 1,2 млн долларов - их похитили, и они в конце концов признали себя виновными в мошенничестве и отмывании денег.

В ноябре Эрину Джозефу Финану и его жене Лии Жаннетт должны были вынести приговор.

Но его отложили после того, как их обвинили в мошенничестве в отношении еще одного интернет-магазина.

Ноябрь: Провальный старт

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"Будущее уже здесь", - написано на беспилотном автобусе компании Navya, который попал в аварию сразу же, как только им начали пользоваться на улицах Лас-Вегаса.

Как позже рассказал один из пассажиров, авария произошла, когда автобус двигался медленно, и он почти не был поврежден.

Но эта история разлетелась по всему миру.

Декабрь: Apple замедляет работу старых айфонов

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Apple, видимо, имела лучшие намерения, но приверженность компании к секретности разочаровала даже ее самых больших поклонников.

Многие покупатели уже давно подозревали, что Apple замедляет работу старых айфонов.

Теперь компания это подтвердила. Но сказала, что делает это только для продления срока работы батареи телефона, которая со временем изнашивается.

Впоследствии выяснилось, что фирма, похоже, сообщила об этом решении еще год назад некоторым аналитикам, но не своим пользователям.

Теперь существует риск, что некоторые покупатели решат: не стоит доверять этой компании.

В связи с этим делом против Apple уже подали ряд исков.