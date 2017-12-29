Эти забавные животные: cамые смешные фотографии дикой природы

  • 29 декабря 2017

Жюри конкурса смешных фотографий дикой природы (The Comedy Wildlife 2017 competition) представило работы победителей конкурса и самые лучшие снимки, участвовавшие в конкурсе.

Первый приз конкурса получил фотограф Тибор Керч за снимок совы, свалившейся с ветки и отчаянно пытающейся снова забраться на ветку.

Всего организаторы конкурса получили около 3500 фотографий.

Owls. Photo: Tibor Kercz Копірайт зображення Tibor Kercz / Barcroft Images
Image caption "Ну возьмите меня!!!" Совенок пытается залезть на ветку, с которой свалился, но его родители не особо спешат ему помочь. Венгерский фотограф Тибор Керч поймал этот забавный момент, и его снимок стал победителем конкурса
Dormouse. Photo: Andrea Zampatti Копірайт зображення Andrea Zampatti / Barcroft Images
Image caption "Я в восторге!" Даже орешниковые сони не могут не восхищаться красотой итальянской флоры. Фотография Андреа Зампатти была признана лучшей в категории "На земле"
A sea turtle slapping a fish. Photo: Troy Mayne Копірайт зображення Troy Mayne / Bancroft images
Image caption "А-ну подвинься, браток!" Морская черепаха врезала ластой огромной рыбине, потому что ей показалось, что в море мало места для них обоих. Снимок Троя Мейна получил первый приз в номинации "Под водой".
Birds flying. Photo: John Threlfall Копірайт зображення John Threlfall
Image caption "Кто это там "дымит" в нос?" Думаете, самолет? Ничего подобного, это птица! Фотография Джона Трилфолла стала победителем в номинации "В воздухе".
Polar bear with its baby. Photo: Daisy Gilardini Копірайт зображення Daisy Gilardini
Image caption "Мам, ну мам, подожди, дай мне залезть!" Белый медвежонок освоил главный маршрут в своей жизни - на спину к маме. Фотография Дейзи Джилардини, Канада.
Beaver. Photo: Penny Palmer Копірайт зображення Penny Palmer
Image caption "А я на море!" Бобер балдеет в воде. А вы чем занимаетесь? Снимок Пенни Палмер, США, Калифорния.
Penguins. Photo: Carl Henry. Копірайт зображення Carl Henry
Image caption "Вперед, на мессу!" Похоже, пингвинам Южной Атлантики не чуждо ничто человеческое... Фотография Карла Генри, остров Южная Георгия
Hare. Photo: Olivier Colle Копірайт зображення Olivier Colle
Image caption "Не мешай мне обедать, а то подавлюсь!" Этот заяц явно недоволен появлением фотографа Оливера Колле из Бельгии
Two monkeys on a motorbike. Photo: Katy Laveck-Foster Копірайт зображення Katy Laveck-Foster
Image caption "Нам песня жить и рулить помогает". Обезьяны, песня, мотоцикл - ну где еще фотограф Кети Лавек-Фостер могла поймать такой снимок, как не на острове Сулавеси в Индонезии?
African wildebeest. Photo: Jean-Jacques Alcalay. Копірайт зображення Jean-Jacques Alcalay
Image caption "Я, конечно, не памятник, но только не вздумайте расступиться!" Эту забавную сцену в стаде антилоп гну Жан-Жак Алкалей запечатлел в заповеднике Масаи-Мара в Кении
Seals. Photo: George Cathcart Копірайт зображення George Cathcart
Image caption "Да что ты говоришь???" Джордж Каткарт попытался понять, чем так удивлена нерпа, но так и не понял. За то его фото, сделанное в Калифорнии, получило высокие оценки жюри конкурса
Fox on a golf course. Photo: Douglas Croft. Копірайт зображення Douglas Croft
Image caption "И я внесу свою лепту!" Лиса по достоинству оценила прекрасное поле для гольфа и решила его... удобрить. Эту сцену в калифорнийском Сан-Хосе сфотографировал Дуглас Крофт
Mudskippers. Photo: Daniel Trim. Копірайт зображення Daniel Trim
Image caption "О чем поют хористы?" Концерт илистых прыгунов в Таиланде подсмотрел и подслушал Дэниэл Трим

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