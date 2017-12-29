Эти забавные животные: cамые смешные фотографии дикой природы
- 29 декабря 2017
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Жюри конкурса смешных фотографий дикой природы (The Comedy Wildlife 2017 competition) представило работы победителей конкурса и самые лучшие снимки, участвовавшие в конкурсе.
Первый приз конкурса получил фотограф Тибор Керч за снимок совы, свалившейся с ветки и отчаянно пытающейся снова забраться на ветку.
Всего организаторы конкурса получили около 3500 фотографий.
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