Джордж Веа: от звезды футбола - до президента Либерии
Джордж Веа одержал победу на президентских выборах в Либерии. За него проголосовали 60% либерийских избирателей.
Он обошел вице-президента Джозефа Боакая. Веа будет находиться в кресле главы страны шесть лет. На этом посту он сменит первую женщину-президента Эллен Джонсон-Серлиф уже в следующем месяце.
Жизнь Джорджа Веа в трех актах
С детства в трущобах столицы страны Монровии до самых известных футбольных площадок Европы - таков жизненный путь прошел будущий лидер Либерии, которого сторонники называют "король Джордж".
Акт первый. Детство
В детстве будущего спортсмена родители отправили жить к бабушке в город Клара, построенный на болоте. Местность перенаселенная, люди болели.
Такое начало жизни - это один из факторов, сделавших его героем в глазах поклонников и сторонников.
"Веа - сын земли, он звезда, но в сердце у него - страна", - так об известном либерийце отзывался Оливер Майерс, 39-летний безработный из Монровии.
Именно талант и решимость г-на Веа открыли ему путь из города Клара. В подростковом возрасте он начал играть в футбольном клубе Либерии. Чтобы сосредоточиться на спорте, будущая звезда бросила школу на последних годах обучения.
Такое решение привело его к богатству, но преследовало его в течение десятилетий.
Акт второй. Звезда футбола
Жизнь Веа изменилась навсегда, когда ему был 21 год. Арсен Венгер заметил талантливого парня, когда он играл за команду в Камеруне.
Менеджер перевез его в Европу, где он должен был играть за ФК Монако. А дальше были известные футбольные клубы: Пари Сен-Жермен, Милан, Челси, Манчестер Сити и Олимпик.
Пять фактов о Джордже Веа
- Родился 1 октября 1966 года.
- Сделал себе имя за пять сезонов игры за Монако, начиная с 1987 года.
- Единственный африканец, выигравший Золотой мяч.
- Ушел из футбола в 2002 году.
- Впервые принял участие в президентских выборах в 2005 году.
Веа получал награду за наградой, завоевав в 1995 году титул лучшего игрока года FIFA и Золотой мяч.
Но он никогда не забывал о родной стране, которая уже тогда была втянута в гражданскую войну, унесшую около 250 тысяч жизней.
Веа часто платил из собственного кармана, чтобы футбольная команда имела возможность поехать на матчи за рубежом. А еще влюбленный в музыку спортсмен объединился с африканскими звездами-единомышленниками ради создания песни, целью которой было способствовать окончанию войн в Африке.
Спортсмен снова вернулся в музыку в 2014 году. Вместе с популярным музыкантом из Ганы они выпустили песню, чтобы улучшить осведомленность людей о вирусе Эбола.
Эти вроде бы небольшие шаги либерийцы вспоминают до сих пор.
"Он старался, чтобы национальная команда всегда возвращалась домой с гордостью", - говорит Томас Коджи, его бывший товарищ по команде.
Веа стал послом ЮНИСЕФ прежде чем закончить футбольную карьеру.
Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор, ушедший в отставкув 2003 году, догадывался об амбициях Джорджа Веа, когда футболист отказался снять свои солнечные очки в присутствии президента. Это был знак высшего проявления неуважения.
Перед президентскими выборами 2005 года Веа создал Конгресс для демократических преобразований и стал кандидатом в президенты.
Тогда победу в президентской гонке одержала Эллен Джонсон-Серлиф. Она - лауреат Нобелевской премии мира ("за ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за права женщин на полноправное участие в достижении мира") и стала первой женщиной-президентом в Африке.
Акт третий. Финальная игра Веа на политическом поле
Хотя либерийцы его любили, критиков было более чем достаточно.
В отличие от Эллен Джонсон-Серлиф, получившей образование в Гарварде, отсутствие аттестата об окончании средней школы, а также его политическая неопытность, сделали его легкой мишенью для врагов.
"Квалификация против популярности" - маячило на передовицах накануне выборов 2005 года.
И уже в 2007 году звезда футбола сообщила: среднюю школу закончил. А через четыре года получил диплом с отличием в области управления бизнесом во флоридском университете DeVry.
В том же году он безуспешно пытался стать вице-президентом.
Успех пришел к Веа в 2014 году, когда он был избран сенатором западной провинции Монтсеррардо, в которую входит столица Монровия.
Его апрельское объявление в 2016 году о том, что он идет в президенты, встречали с криками: "Джордж Веа - это тот человек, которого мы хотим!".
С тех пор отец троих детей вдохновлял народ разговорами об экономическом расширении прав и возможностей, опираясь на свой собственный жизненный опыт.
Веа отверг упреки своих противников, что на 51-м году жизни он политически неопытен, чтобы возглавить страну.
"Когда я начинал свое путешествие как профессиональный футболист, я слышал столько же негатива", - сказал он на встрече с избирателями в Монровии в августе этого года.
"Я продолжал делать все возможное, пока не стал одной из самых больших футбольных легенд, которые когда-то видел мир. Сегодня те, кто говорили, что я буду неудачником, называют меня "шефом", - добавил Веа.
Теперь его критикам придется привыкнуть, что Джорджа Веа надо будет называть "господином президентом".