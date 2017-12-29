Джордж Веа: от звезды футбола - до президента Либерии

Копірайт зображення AFP Image caption 51-летняя звезда футбола Джордж Веа займет президентское кресло в Либерии

Джордж Веа одержал победу на президентских выборах в Либерии. За него проголосовали 60% либерийских избирателей.

Он обошел вице-президента Джозефа Боакая. Веа будет находиться в кресле главы страны шесть лет. На этом посту он сменит первую женщину-президента Эллен Джонсон-Серлиф уже в следующем месяце.

Жизнь Джорджа Веа в трех актах

С детства в трущобах столицы страны Монровии до самых известных футбольных площадок Европы - таков жизненный путь прошел будущий лидер Либерии, которого сторонники называют "король Джордж".

Акт первый. Детство

В детстве будущего спортсмена родители отправили жить к бабушке в город Клара, построенный на болоте. Местность перенаселенная, люди болели.

Такое начало жизни - это один из факторов, сделавших его героем в глазах поклонников и сторонников.

"Веа - сын земли, он звезда, но в сердце у него - страна", - так об известном либерийце отзывался Оливер Майерс, 39-летний безработный из Монровии.

Именно талант и решимость г-на Веа открыли ему путь из города Клара. В подростковом возрасте он начал играть в футбольном клубе Либерии. Чтобы сосредоточиться на спорте, будущая звезда бросила школу на последних годах обучения.

Такое решение привело его к богатству, но преследовало его в течение десятилетий.

Акт второй. Звезда футбола

Копірайт зображення AFP Image caption Веа - единственный африканец, выигравший Золотой мяч

Жизнь Веа изменилась навсегда, когда ему был 21 год. Арсен Венгер заметил талантливого парня, когда он играл за команду в Камеруне.

Менеджер перевез его в Европу, где он должен был играть за ФК Монако. А дальше были известные футбольные клубы: Пари Сен-Жермен, Милан, Челси, Манчестер Сити и Олимпик.

Пять фактов о Джордже Веа

Родился 1 октября 1966 года.

Сделал себе имя за пять сезонов игры за Монако, начиная с 1987 года .

Единственный африканец, выигра вший Золотой мяч .

Ушел из футбол а в 2002 год у.

Впервые принял участие в президентских выборах в 2005 году.

Веа получал награду за наградой, завоевав в 1995 году титул лучшего игрока года FIFA и Золотой мяч.

Копірайт зображення AFP Image caption Веа играет в футбол в Монровии, 2016 год

Но он никогда не забывал о родной стране, которая уже тогда была втянута в гражданскую войну, унесшую около 250 тысяч жизней.

Веа часто платил из собственного кармана, чтобы футбольная команда имела возможность поехать на матчи за рубежом. А еще влюбленный в музыку спортсмен объединился с африканскими звездами-единомышленниками ради создания песни, целью которой было способствовать окончанию войн в Африке.

Спортсмен снова вернулся в музыку в 2014 году. Вместе с популярным музыкантом из Ганы они выпустили песню, чтобы улучшить осведомленность людей о вирусе Эбола.

Эти вроде бы небольшие шаги либерийцы вспоминают до сих пор.

"Он старался, чтобы национальная команда всегда возвращалась домой с гордостью", - говорит Томас Коджи, его бывший товарищ по команде.

Веа стал послом ЮНИСЕФ прежде чем закончить футбольную карьеру.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Веа стал послом ЮНИСЕФ перед тем, как ушел из футбола

Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор, ушедший в отставкув 2003 году, догадывался об амбициях Джорджа Веа, когда футболист отказался снять свои солнечные очки в присутствии президента. Это был знак высшего проявления неуважения.

Перед президентскими выборами 2005 года Веа создал Конгресс для демократических преобразований и стал кандидатом в президенты.

Тогда победу в президентской гонке одержала Эллен Джонсон-Серлиф. Она - лауреат Нобелевской премии мира ("за ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за права женщин на полноправное участие в достижении мира") и стала первой женщиной-президентом в Африке.

Акт третий. Финальная игра Веа на политическом поле

Хотя либерийцы его любили, критиков было более чем достаточно.

В отличие от Эллен Джонсон-Серлиф, получившей образование в Гарварде, отсутствие аттестата об окончании средней школы, а также его политическая неопытность, сделали его легкой мишенью для врагов.

"Квалификация против популярности" - маячило на передовицах накануне выборов 2005 года.

Копірайт зображення AFP Image caption В 2005 году Веа проиграл президентские выборы во втором туре

И уже в 2007 году звезда футбола сообщила: среднюю школу закончил. А через четыре года получил диплом с отличием в области управления бизнесом во флоридском университете DeVry.

В том же году он безуспешно пытался стать вице-президентом.

Успех пришел к Веа в 2014 году, когда он был избран сенатором западной провинции Монтсеррардо, в которую входит столица Монровия.

Его апрельское объявление в 2016 году о том, что он идет в президенты, встречали с криками: "Джордж Веа - это тот человек, которого мы хотим!".

С тех пор отец троих детей вдохновлял народ разговорами об экономическом расширении прав и возможностей, опираясь на свой собственный жизненный опыт.

Веа отверг упреки своих противников, что на 51-м году жизни он политически неопытен, чтобы возглавить страну.

Копірайт зображення AFP Image caption В следующем месяце звезда футбола возглавит страну

"Когда я начинал свое путешествие как профессиональный футболист, я слышал столько же негатива", - сказал он на встрече с избирателями в Монровии в августе этого года.

"Я продолжал делать все возможное, пока не стал одной из самых больших футбольных легенд, которые когда-то видел мир. Сегодня те, кто говорили, что я буду неудачником, называют меня "шефом", - добавил Веа.

Теперь его критикам придется привыкнуть, что Джорджа Веа надо будет называть "господином президентом".