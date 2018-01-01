Пенсии, цены и въезд россиян: что меняется в Украине с 1 января

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С 1 января начинают действовать многие нормы и законы, которые существенно повлияют на жизнь украинцев: от изменения минимальной заработной платы - до ограничения максимальной скорости движения в городах и селах.

Также начинают действовать ряд изменений в пенсионном обеспечении и меняются важные для многих ставки акцизов на популярные товары.

В отношениях с Россией также есть важные новации - отныне россияне смогут приезжать в Украину только, сдав отпечатки пальцев.

Большая минимальная зарплата

В бюджете на 2018 предусмотрели повышение минимальной заработной платы.

С 1 января 2018 минимальная зарплата повышается на 523 гривны и составит 3723 гривны.

При принятии бюджета чиновники пообещали, что уже по результатам первого квартала этого года размер минимальной заработной платы могут повысить до 4200 гривен в месяц.

В министерстве образования также заявили, что с января повысят зарплату учителям на четверть.

Повышение пенсионного страхового стажа

В октябре 2017 года Верховная рада приняла пенсионную реформу, часть из положений которой заработает с 1 января 2018 года.

В частности, существенно увеличивается минимальный необходимый стаж работы для получения пенсии по возрасту - с 15 до 25 лет.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Минимальная зарплата несколько возросла

В дальнейшем ежегодно минимальный стаж будет увеличиваться на 1 год. К 2028 году он должен достичь 35 лет для мужчин и 30 лет - для женщин.

При этом возраст выхода на пенсию остается неизменным - 60 лет. Если стаж меньше 25, но больше 15 лет, выйти на пенсию можно будет в 63 года.

Подешевеют электромобили

Желающие купить электромобили с 1 января смогут сделать это с существенной экономией.

Верховная Рада на один год удешевила ввоз в Украину новых и подержанных электромобилей - их можно завозить без уплаты акциза и налога на добавленную стоимость.

Копірайт зображення IRYNA BRIAZGUN Image caption В Украине в этом году можно будет купить электрокар существенно дешевле

Эксперты прогнозируют, что с учетом всех факторов купить электромобиль в Украине можно будет на 17-20% дешевле.

Льготный режим будет действовать в течение одного года.

Последние несколько лет рынок электромобилей в Украине стремительно развивался, и эксперты прогнозируют, что льготы еще больше стимулируют покупку экологически чистых автомобилей.

Сейчас, по подсчетам экспертов, на дорогах Украины - более 4000 электромобилей.

Также с 1 января 2018 начинается постепенное уменьшение ввозных пошлин на автомобили из ЕС в рамках соглашения о свободной торговле. В этом году пошлины будут составлять от 5% до 7,3% в зависимости от объема двигателя.

Медленнее ездить

С 1 января 2018 года новый скоростной режим движения в населенных пунктах Украины.

Если раньше максимальная разрешенная скорость составляла 60 километров в час, то теперь ограничения составят 50 км/ч.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ограничением скорости хотят снизить аварийность на дорогах

Органы местной власти смогут несколько повышать скоростной режим на отдельных участках дорог.

Подорожают сигареты

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С 1 января уже привычно повышается акциз на табачные изделия. На этот раз они подорожают почти на 30%. В розничной торговле цена одной пачки сигарет может повыситься на 2-7 гривен.

С каждым годом в будущем акциз будет расти на 20%, пока не достигнет европейского уровня в 90 евро за тысячу сигарет. Сейчас в Украине акциз составляет примерно 20 евро за тысячу штук.

Новые правила въезда из России

С 1 января граждане России смогут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе.

Частично эта система заработала еще 27 декабря 2017 года.

Осенью Совет национальной безопасности принял решение о новой системе въезда иностранцев и лиц без гражданства из стран, которые несут риски для Украины.

В пограничной службе заявили, что эти правила касаются 70 государств, "откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности нашего государства".

В основном это касается граждан России, пояснил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В конце года пограничники показали станции для фиксации биометрических данных

"Среди этих стран нет членов ЕС, США или других западных государств. Преимущественно в перечне страны, которые имеют большой миграционный риск, у нас с ними визовый режим, или страны, где развиты экстремистские и радикальные движения, а также Россия", - заявил ВВС Украина пресс-секретарь главы ГНСУ Олег Слободян.

Планируется, что граждане России будут предварительно информировать о намерении въехать в Украину, заполнив специальную форму. А при пересечении границы им нужно будет пройти биометрическую идентификацию.

В конце года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что 157 пунктов пропуска на границе уже оборудовали средствами считывания биометрических документов и снятия отпечатков пальцев.