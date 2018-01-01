Культобзор: "Дьявол носит Прада" получит продолжение

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В обзоре культурных событий прошлой недели:

Продолжение "Дьявол носит Прада".

Четырехэтажный пенис на доме - искусство или непристойность?

Какие ленты получили честь попасть в Национальный кинореестр в США.

Почетные награды от королевы - воспринимают не все.

Еще больше гламура

Летом 2018 года выйдет продолжение популярной книги Лорен Вайсбергер "Дьявол носит Прада", сообщает поклонницам индустрии моды Independent.

В первой книге речь идет о выживании в дебрях гламурного глянца ассистента главного редактора журнала Адреи Сакс. Однако, у ее грозной начальницы Миранды Пристли была еще одна помощница - Эмили Карлтон.

В одноименной ленте ее сыграла британская актриса Эмили Блант. Помните ту, которая съедала только кусочек сыра в день, чтобы похудеть перед показами моды в Париже? Именно о них пойдет речь в книге "Когда жизнь подсовывает тебе Лулулемон", которая выйдет в следующем году. Лулулемон - это известный бренд одежды для йоги.

В новой книге Вайсбергер Эмили будет строить карьеру в не менее гламурной области имидж-менеджера звезд. А начнется все, когда судьба забросит ее в дом жены сенатора и супермодели Каролины Хартвел.

Кстати, Independent отмечает, что создатели фильма "Дьявол носит Прада" не собираются снимать сиквел. Поэтому подчеркивают, что продолжение книги - большое достижение.

"Четырехэтажный" пенис в Нью-Йорке

Новый образец мурал-арта, искусства рисунков на стенах, наделал немало шума в Нью-Йорке, рассказывает британская Guardian.

Изображение гигантского пениса появилось на стене четырехэтажного жилого дома в Ист-Сайде в канун Рождества. Заказал его местный фонд уличного искусства, а выполнила шведская художница Каролина Фалькхолт.

"Четырехэтажный фаллос" стал частью ее "диптиха" - на стене другого дома художница нарисовала "более абстрактное влагалище", пишет газета.

"Я обычно рисую гигантские влагалища, - цитирует художницу Guardian. - А поскольку я только что закончила такое изображение на стене пятиэтажного дома, то почувствовала, что нужен еще и член".

"Если пенис попадает внутрь женщины, он вполне может попасть и на стену", - убеждена шведская художница. Она не видит в изображениях гениталий ничего скандального. Ее искусство "о том, что не надо стесняться своего тела и сексуальности".

Однако взгляды жителей дома разделились. Одни были шокированы. "Нам это не нравится и мы надеемся, что это изображение уберут", - заявил Guardian один из них. "Другие считают, что фаллос добавил разнообразия холодному серому дню", - рассказывает газета.

Власти города увиделаи в противоречивых муралах "повреждение собственности" и дали указание закрасить пенис.

"Представьте, если бы кто-то нарисовал такое на вашем доме без разрешения. Мне бы это не понравилось. Вы можете наблюдать это в своей студии. Но это неприемлемо для улиц, где на такое смотрят дети. Это ничему их не научит", - заявила Guardian представитель власти Нью-Йорк Кейти Гринеро.

Сама же автор произведения отнеслась к уничтожению ее произведения "философски", отмечает Guardian.

"Искусство - это единственная сфера, где можно быть действительно свободным и говорить на любые самые трудные темы, поскольку искусство способно переводить и трансформировать язык в любом направлении", - рассказала она газете.

Кино как национальное достояние

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Кроме "Оскаров" и "Золотого глобуса" в США существует еще одна форма поощрения произведений киноискусства - их заносят в так называемый "Национальный кинореестр" Библиотеки Конресса США, сообщает американский журнал Rolling Stone.

В этом году в реестр добавили 25 фильмов.

Среди них - уже признанные шедевры американского кинематографа - боевик "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли, "Титаник" с Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо, а также историческая драма 1960-го года "Спартак" с Кирком Дугласом.

"Наша любовь к кинолентам является свидетельством их неисчерпаемой способности просвещать, вдохновлять и информировать каждого из нас в отдельности и как нацию в целом", - говорится в заявлении Библиотеки Конгресса США.

"Выбирать 25 лент - задача чрезвычайно трудная, ведь есть много замечательных фильмов, которые заслуживают этой чести", - говорится в сообщении.

Кроме названных фильмов, в нынешний список попали мюзикл "La Bamba", ряд документальных фильмов, анимация и сборник лент 20-30-х годов ХХ века.

Почему отказывают королеве

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В конце года королева Соединенного Королевства Елизавета II традиционно объявляет список лиц, которых посвящает в рыцари и награждает другими почетными званиями за вклад в служение обществу.

Обычно в такой список попадают и выдающиеся представители культуры и искусства.

Титулы Командора Ордена Британской империи, Офицера Ордена Британской империи и члена Ордена Британской империи, например, имеют многие звезды мирового рока и поп-музыки.

В разные годы такие почетные награды получили Клифф Ричард, Том Джонс, Род Стюарт, Стинг и Элтон Джон, а также Роберт Плант из «Лед Зеппелин", гитарист "Квин" Брайан Мэй, фронтмены "Роллинг Стоунз" Мик Джаггер и Боно из "Ю2 ".

Но, оказывается, есть и такие, кто отказывались от королевских почестей. Среди них - писатели Редьярд Киплинг и Джон Ле Карре.

В 2000 году от предложенного титула отказался Дэвид Боуи. Свое решение покойный исполнитель объяснял так: "Я никогда не собирался принять нечто подобное. Честно, я не знаю, за что это дают. Это не то, для чего я работал всю жизнь".

В свое время отказался от звания Офицера ордена и участник "Битлз" Джордж Харрисон.

А Джон Леннон отказался от титула, полученного в 1965 году, в знак протеста против британской внешней политики. В письме к королеве он написал: "Ваше Величество, я возвращаю свой МВЕ в знак протеста против вмешательства Британии в дело Нигерии-Биафры, против нашей поддержки Америки во Вьетнаме, а также против падения песни "Холодная индейка" в чартах".

Интересно, что и сама королева лишала наград тех, кто своим поведением и поступками опозорили титул.

Среди них - британские шпионы Филби и Энтони Блант, которые работали на КГБ, румынский диктатор Николае Чаушеску и президент Зимбабве Роберт Мугабе.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС