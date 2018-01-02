Пять прогнозов о будущем музыки

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Добро пожаловать в (уже не) далекое будущее.

2018-й год.

Музыка меняется очень быстро. Могут ли люди успевать за ней?

Вот несколько возможных последствий всего этого.

Смело сюда!

1. Ваш любимый исполнитель - не настоящий

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хацунэ Мику - певица, которая существует лишь виртуально

Одна из самых популярных японских поп-звезд Мику Хацунэ - не реальный человек.

Но эта несущественная деталь не помешала певице-гуманоиду выпустить новый клип на прошлой неделе.

Она также может петь дуэтом - например, уже сотрудничала с американским репером Pharrell.

Если имя вымышленной J-pop исполнительницы вам ни о чем не говорит, то вспомните это: Рой Орбисон.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рой Орбисон теперь будет появляться не только в воспоминаниях, но и как голограмма

"Большой О" умер в 1988 году, но скоро стартует его трехмерный голограммный тур .

Сын, Рой Орбисон-младший, который надеется, что когда-то "аватар" отца "поселится" в Лас-Вегасе, говорит: "Мы очень рады, что появилась возможность сделать это: первый большой тур умершего артиста с помощью голограммы".

Он добавляет, что голограмма - это лишь "вишенка на торте": "А сам торт - это те замечательные песни, которые написал мой отец, и его удивительный голос".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Реперша M.I.A. считает новые технологии "сексуальными"

Конфетка, активистка и настоящая женщина M.I.A. считает, что виртуальные альтер-эго могут помогать и живым музыкантам.

"Творческие люди находятся на пороге замены их деятельности искусственным интеллектом. Но какая политическая активность у искусственного интеллекта?" - думала она на фестивале Meltdown.

"Я думаю: может, пусть в моем следующем видео вместо меня появится виртуальная замена? Это очень сексуально - новые технологии", - добавляет исполнительница.

"Я могу провести хиппи-тур и петь людям лицом к лицу ... Или я могу транслировать мои виртуальные шоу просто людям в спальне по всему миру, поэтому вы будете на моих выступлениях независимо от того, где находитесь», - говорит M.I.A.

И продолжает: "Количество данных, которые может содержать в себе искусственный интеллект, растет так быстро, что будущая я в любом случае буду лучшей. Но буду ли будущая я менее политизированной?"

Копірайт зображення The Coral Image caption Это настоящая группа The Coral?

Поговорите с Джеймсом Скелли из мерсисайдского псай-рок коллектива The Coral, и он скажет, что уже давно переключился бы на цифровую версию.

"Мы хотели создать голографическую версию The Coral еще где-то в 2002 году, чтобы она вместо нас проехала с туром по Японии", - рассказывает он.

"Если бы была группа, которая могла бы одновременно с нами дать где-то другой концерт, и мы могли бы разделить прибыль, - я на это согласился бы!" - признается музыкант.

"Но нужны песни - это всегда главное", - заключает он.

Как нам известно, будущее уже, возможно, наступило для Гая Харви из манчестерской группы Elbow.

"Откуда вы знаете, что мы уже не голографические?", - шутит он.

А действительно.

2. Выступления изменились

Копірайт зображення Bluedot Image caption Фестиваль Bluedot

От хиппи на Вудстоке в 1969 году и до Эда Ширана с его лупером (педалью для музыкальных эффектов. - Ред.) на Гластонбери этим летом фестивали все время менялись.

До следующего лета с виртуальной и "расширенной" реальностью - так же, как и с трехмерным проектированием - они могут стать такими интерактивными, как никогда.

Бэн Робинсон, творческий директор фестиваля Bluedot, проходящего возле обсерватории Джодрелл Бэнк (помните его в книге и фильме "Путеводитель по галактике"?), фанатеет от самих мыслей о "смещении параметров" шоу.

"У нас в 2017 году выступали Orbital, которые еще 20 лет назад были передовыми, использовали для шоу лазеры и свет, чтобы оно не выглядело, будто какой-то парень просто стоит на сцене", - рассказывает он.

"Сейчас привлечение визуальных эффектов на шоу дошло до неистовства. Использование трехмерного проектирования меняет образ и ощущение трехмерных объектов. Это так задействовали на замках, что казалось, будто они разрушаются", - добавляет Бэн Робинсон.

"Сейчас люди могут чувствовать, что они на сцене рядом с артистами. Или же шоу может сойти со сцены. Мы - поколение, испорченное возможностями", - считает он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Gorillaz

Анимированные персонажи Gorillaz этим летом провели собственный однодневный фестиваль, "Глаза демона", в тематическом парке Dreamland Margate.

Один из их создателей Джемми Хьюлет заявил изданию Daily Star, что хотя они вместе с Деймоном Алберном (вокалист групп Gorillaz и Blur. - Ред.) и могут стать "слишком старыми", однако нет причин, почему бы их шоу не продолжалось уже без них.

"В прошлом наследием групп были их записи и VHS-видео с концертов. А теперь они могут просто оставить инструменты для кого-то и продолжать функционировать еще 50 лет в будущем", - считает Джемми Гьюлет.

3.Студии звукозаписи теперь в ваших ноутбуках

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ноэл Галлархер: "Я в Великобритании, а какое время у вас?"

В прошлом месяце Ноэл Галлахер признался ведущему Radio X Джону Кеннеди, что ни разу не встречался с басистом, который принимал участие в записи его нового альбома Who Built The Moon?

Джон Фалкнер записал свои партии из Лос-Анджелеса, пока Ноэл творил в Белфасте и Лондоне.

Ноэл говорит: "Это было нечто совершенно отличное от того, что я когда-либо делал. С Oasis мы записывались в комнате с кучей людей, глядя друг другу в глаза".

"А здесь я в два часа дня говорю по айпад с парнем, у которого сейчас 4 часа утра. Я слышу песню, которая звучит из его колонок, и он говорит: "Как тебе? Что, если я сделаю так?". А я такой: "Так далеко, это невероятно", - вспоминает музыкант.

Бач Уик, экс-продюсер Nirvana и барабанщик групп Garbage і 5 Billions in Diamonds, подтверждает, что такие технологии сейчас могут использовать новые группы, которым не хватает средств, но хватает воображения и желания действовать на расстоянии.

"Есть новые программы, с помощью которых вы можете одновременно работать над песней, находясь в разных городах", - говорит он.

"Надо быть действительно креативным с теми инструментами, которые появились, ведь посредством цифровых технологий каждый может иметь мощную студию у себя в ноутбуке", - говорит Бач Уик.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бетти Ортон любит немножко несовершенства

Певица Бет Ортон (которая, между прочим, описывает Мику Хацунэ как "идеальную женщину в музыкальной индустрии") использовала такую ​​программу при создании своего последнего альбома Kidsticks.

Местами она предпочитала компьютерные звукам тем, которые издавали настоящие музыкальные инструменты.

"Возможность нажать клавишу и получить любой звук - это чрезвычайная свобода..." - говорит певица и композитор.

Но что-то человеческое все же еще остается в творческом процессе.

"Даже создавая электронную запись нужны связи с продюсером и другими музыкантами. Лично я люблю немножко несовершенства", - признается Бет Ортон.

4. Песни - напрямую от любимого исполнителя

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джек Уайт: здесь написано "Дорогой Стивен, спасибо за поддержку"

Компания американского певца Джека Уайта Third Man Records порадовала своих клиентов рассылкой лимитированной партии его эксклюзивных дисков.

DJ Gramatik недавно пошел еще дальше - он стал первым артистом, который "токенизировал" себя. Под этим он подразумевает, что каждый фанат, который приобретет "токен" (электронный спецсертификат, позволяющий владельцу обменять его на какой-то товар, например, музыкальное произведение. - Ред), используя виртуальную валюту Ether ("Ефириум"), потенциально может рассчитывать на его будущие прибыли.

Джефф Смит из музыкальной базы данных Discogs считает, что такие технологии создадут "прямую связь между создателем музыки и потребителем, что позволит пересылать материалы напрямую, без каких-либо форм пиратства".

"Уже есть платформы, такие как Third Man Records, которые могут рассылать своим клиентам эксклюзивные материалы в обход торговли или любых других форм распространения", - говорит Джефф Смит...

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рэпер Лойл Кернер не спешит с распространением собственной музыки

А хип-хоп звезда из Лондона Лойл Кернер пока не распространяет свои произведения за "токены", а предпочитает, чтобы фанаты дождались его следующих альбомов после диска Yesterday's Gone, который был номинирован в 2017 году на премию Mercury.

"Песня появляется и люди говорят: "Она мне нравится. Ок, а сейчас она уже надоела. Что там дальше?"- объясняет рэппер.

"Синглы - это как разделы книги. И если вы хотите слушать мою музыку, то должны подождать", - добавляет он.

5.Новые музыкальные технологии - не для каждого

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нил Хэннон не фанат новых технологий в музыке

Но несмотря на все эти умопомрачительные технологии будущего, для многих музыка всегда была и будет прежде всего связанной с людьми ... человечной.

Нил Хэннон из группы Divine Comedy говорит: "Я могу сейчас показаться откровенным сторонником луддизма (движение стихийных выступлений рабочих мануфактур в Великобритании ХVIII-XIX вв.,которые были противмашин на производстве.- Ред.), но мне кажется, что музыка становится тем хуже, чем больше из нее удаляется человек и человечность".

"Думаю, если будет продолжаться это движение в никуда, просто появится какая-то шпана-панки, которые перепишут все правила", - добавляет Нил Хэннон.

О каких панках идет речь? Может, об ирландских рокерах The Strypes?

Их басист Питер О'Хэнлон говорит: "Наш свежий подход заключается в том, что мы просто приходим и играем концерт! Все остальные летают по сцене, а мы просто стоим перед вами и играем".

Гитарист Джош МакКлори соглашается: "Все остальное крутое, но это трюки".

Их соотечественница Лиза Ханниган не будет джемиться через интернет или появляться в виде голограммы в ближайшее время.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лиза Ханниган говорит, что едва справляется с камерой телефона

"Не думаю, что это то, что мне надо!" - отмечает Лиза.

"Я просто люблю проводить рок-джемы с моими друзьями. Я едва справляюсь с камерой телефона. Отмените голограммный тур Лизы Ханниган, мы потеряли кабель!" - шутит певица.

Если ты что-то можешь, то это не всегда означает, что ты должен это делать. И пока мы бросаем себя в новые времена, фолкер Маркус Мамфорд предпочитает придерживаться нерушимого духа прошлого.

Он признается: "Я не знаю, какое будущее музыки, но если я не буду играть, то она мне нисколько не нужна".

"Если же она будет хорошо звучать и люди будут хорошо проводить время, для меня этого достаточно", - констатирует музыкант.