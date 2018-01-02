В небе показалась "главная суперлуна года" - фото
В ночь на 2 января в небе можно было увидеть редкое полнолуние, которое уже назвали главным суперлунием 2018 года.
Суперлуние - это сочетание полнолуния и того момента, когда луна находится на ближайшей к Земле точке орбиты.
По данным астрономов, именно этой ночью можно было наблюдать ближайшее к нам полнолуние за целый год.
Луна подошла к Земле в 23:56 по Киеву, а в 4:25 можно было увидеть полнолуние.
В такие моменты Луна выглядит больше и ярче, чем обычно.
Предыдущее суперлуние можно было увидеть в декабре.
А следующее суперлуние ожидается 31 января. Может быть, тогда над Киевом не будет облаков?