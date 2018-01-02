Почем был Новый год от Львова до Луганска
Елка, шампанское, мандарины, "оливье" - символы Нового года. ВВС Украина собрала цены на продукты, без которых новогодние и рождественские праздники не обходятся, в разных регионах Украины, в том числе на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.
Эти цифры достаточно условные, ведь нужно учитывать не только сами цены на продукты, но и уровень жизни в каждом регионе, особенно когда речь идет о Донбассе и Крыме.
Все цены указаны в гривнах, хотя в Крыму и в самопровозглашенных "ДНР-ЛНР" в обращении - только российские рубли.
Причем в сепаратистских "республиках" установлен свой курс рубля к гривне, который существенно отличается от официального. Там 1 гривну обменивают на 2 российских рубля, в то время как официальный курс - 1 гривна - 47 коп.
И в Крыму, и на Донбассе жители предпочитают белорусские продукты, а не российские.
В Крыму самыми дешевыми - по сравнению с другими регионами Украины - оказались хлеб, яйца и водка, произведенная в России. В Крыму почти невозможно купить сало.
Дешевле сало и мандарины - в Северодонецке Луганской области.
Самые дешевые хлеб и водка, кроме Крыма, - на отдельных территориях Донбасса - в Луганске и Хрестовке.
|Что покупаем и где
|Львов
|Винница
|Киев
|Одесса
|Запорожье
|Крым*
|Луганск**
|Северодонецк***
|****Хрестовка
|*****Донецкая область
|елка, сосна
|150-400
|150-500
|150-300
|200
|130-600
|150
|150-350
|100-600
|150
|від 50
|шампанское
|від 80
|75-90
|90-100
|80-95
|80-150
|200-240
|150
|80-150
|63-95
|80-127
|мандарины
|30-40
|28-40
|28-60
|38
|26-32
|36
|40
|25-29
|28-35
|35-38
|водка 0,5 л
|від 79
|від 85
|80-100
|90
|50-80
|60-75
|45-60
|72-80
|60-90
|46-80
|хлеб (батон)
|10
|11
|9-12
|9-10
|9
|6-9
|5-6
|9
|6-8
|7-11
|сыр
|118-150
|150
|120-140
|190
|138-210
|180-240
|210
|130-180
|140-200
|від 150
|мясо свин.
|95-135
|110
|120-140
|100-120
|110-130
|114-126
|125
|90-100
|115-220
|95-130
|сало
|60-80
|70-90
|100 -120
|80-100
|80
|------
|75-100
|45-50
|50-120
|90-95
|колбасаДокторская
|85
|110
|95-120
|120-150
|70-120
|135-240
|95-140
|60-110
|105-125
|85-100
|яйца
|27
|27
|26-31
|32
|23-36
|15-18
|20-30
|22-35
|22-25
|24-32
* В Крыму цени изучали в Ялтеи Симферополе;
** Луганск - находится под контролем сепаратистов "ЛНР";
*** Северодонецк - контролируется украинскими властями;
****Хрестовка Донецкой области (бывшее Кировское) - под контролем сепаратистов "ДНР";
***** Донецкая область - цены собирали в Мариуполе и Сартане, контролируемых украинской властью.