Почем был Новый год от Львова до Луганска

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Елка, шампанское, мандарины, "оливье" - символы Нового года. ВВС Украина собрала цены на продукты, без которых новогодние и рождественские праздники не обходятся, в разных регионах Украины, в том числе на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

Эти цифры достаточно условные, ведь нужно учитывать не только сами цены на продукты, но и уровень жизни в каждом регионе, особенно когда речь идет о Донбассе и Крыме.

Все цены указаны в гривнах, хотя в Крыму и в самопровозглашенных "ДНР-ЛНР" в обращении - только российские рубли.

Причем в сепаратистских "республиках" установлен свой курс рубля к гривне, который существенно отличается от официального. Там 1 гривну обменивают на 2 российских рубля, в то время как официальный курс - 1 гривна - 47 коп.

И в Крыму, и на Донбассе жители предпочитают белорусские продукты, а не российские.

В Крыму самыми дешевыми - по сравнению с другими регионами Украины - оказались хлеб, яйца и водка, произведенная в России. В Крыму почти невозможно купить сало.

Дешевле сало и мандарины - в Северодонецке Луганской области.

Самые дешевые хлеб и водка, кроме Крыма, - на отдельных территориях Донбасса - в Луганске и Хрестовке.

Что покупаем и где Львов Винница Киев Одесса Запорожье Крым* Луганск** Северодонецк*** ****Хрестовка *****Донецкая область елка, сосна 150-400 150-500 150-300 200 130-600 150 150-350 100-600 150 від 50 шампанское від 80 75-90 90-100 80-95 80-150 200-240 150 80-150 63-95 80-127 мандарины 30-40 28-40 28-60 38 26-32 36 40 25-29 28-35 35-38 водка 0,5 л від 79 від 85 80-100 90 50-80 60-75 45-60 72-80 60-90 46-80 хлеб (батон) 10 11 9-12 9-10 9 6-9 5-6 9 6-8 7-11 сыр 118-150 150 120-140 190 138-210 180-240 210 130-180 140-200 від 150 мясо свин. 95-135 110 120-140 100-120 110-130 114-126 125 90-100 115-220 95-130 сало 60-80 70-90 100 -120 80-100 80 ------ 75-100 45-50 50-120 90-95 колбасаДокторская 85 110 95-120 120-150 70-120 135-240 95-140 60-110 105-125 85-100 яйца 27 27 26-31 32 23-36 15-18 20-30 22-35 22-25 24-32

* В Крыму цени изучали в Ялтеи Симферополе;

** Луганск - находится под контролем сепаратистов "ЛНР";

*** Северодонецк - контролируется украинскими властями;

****Хрестовка Донецкой области (бывшее Кировское) - под контролем сепаратистов "ДНР";

***** Донецкая область - цены собирали в Мариуполе и Сартане, контролируемых украинской властью.