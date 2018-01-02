Как соблюдать новогодние обещания

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Похудеть, ходить в тренажерный зал, бросить курить - все мы даем, а потом нарушаем новогодние обещания.

Мы не можем советовать вам, какие обещания давать, но можем подсказать, как их выполнять.

Например, некоторые теории говорят, что людям присуща "нелюбовь к потерям". Другими словами, мы охотнее возвращаем утраченное, чем приобретаем новое.

Так, обещание вернуться к чему-то - старому хобби или былой стройности - может быть более эффективным, чем желание приобрести какое-то умение или изменения внешности.

Из этого следует и следующий совет: обещания должны быть реалистичными.

Привлекайте других людей

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Доктор Джон Майкл, философ из Университета Уорвика, изучает общественные факторы, связанные с обещаниями и их соблюдением.

По его словам, люди чаще выполняют обещанное, если видят, что это каким-то образом важно для других - то есть когда на кону еще чьи-то интересы. Например, если вы пообещали ходить на курсы вместе с другом.

Эффект будет еще сильнее, если заплатить заранее: когда мы чувствуем, что вложили время и деньги в эти планы, выполним их с большим вероятностью.

Доктор Майкл сейчас проверяет предположение о том, что мы более склонны предотвращать потерю для других, чем для себя.

Предварительные результаты показывают, что люди более мотивированы продолжать скучное или сложное занятие, если в это вложил усилия кто-то другой.

Конкретные шаги

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Еще один мощный стимул - репутация.

Если сделать обещание публично, это может помочь его реализовать - из-за страха, что люди плохо о вас подумают.

"Мы не хотим иметь репутацию ненадежных людей, и если объявить о своих планах, это может добавить мотивации. А поспорить, возможно, еще эффективнее", - говорит профессор Нил Леви из Оксфордского университета.

Он добавляет, что также важно давать детализированные обещания.

Сказать "я буду ходить в спортзал каждый вторник после обеда и воскресенье утром" может быть эффективнее, чем просто "чаше ходить в спортзал", считает профессор.

Кроме того, Леви советует связывать свои планы с конкретными шагами.

Например, если хотите выучить язык, для начала можно пообещать каждое утро слушать языковой подкаст, уезжая на работу.

Затем, чтобы улучшить шансы на успех, можно каждый вечер клеить на руль напоминание об этом.

То есть, вы не просто мечтаете, но и планируете конкретные шаги.

Исключения

Профессор Леви также предостерегает относительно оправданий.

"Мы понимаем, что исключения существуют - я не пойду в тренажерку, если у меня дом горит. Но людям свойственно это эксплуатировать, расширяя круг исключительных обстоятельств".

"День рождения может быть приемлемым исключением, потому что он случается раз в год. Но если начать делать исключения из вещей, которые случаются чаще, вроде "сейчас последняя неделя месяца, а лучше начинать в первую", "сейчас слишком холодно, чтобы так рано вставать с постели", тогда что угодно становится исключением", - говорит он.

Долгосрочные планы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если вы не дружите со спортом, но всегда мечтали путешествовать, лучше пообещайте себе сэкономить средства для странствий, чем стать прекрасным атлетом

Для доктора Анны Свинбурн, психолога-бихевиориста из Университета Джеймса Кука, лучшие обещания - это те, которые являются частью ваших долгосрочных планов, а не просто что-то размытое.

Если вы никогда не проявляли интереса к спорту, то обещание стать прекрасным атлетом вряд ли сработает. Возможно, более успешным будет решение сэкономить, потому что вы всегда мечтали поездить по миру до 50 лет.

А вот секрет соблюдения обещаний кроется в планировании, считает доктор.

Определите, что для будет вас триггером - как негативного поведения, от которого вы хотите избавиться, так и положительного, которое хотите закрепить. Например, если вы хотите меньше пить, не идите пить кофе с друзьями в паб.

"Люди, которые полагаются на силу воли, преимущественно проигрывают", - говорит Свинбурн.

"Чтобы сдержать обещание, надо быть скучным и педантичным - надо планировать", - заключает она.