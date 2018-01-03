Аятолла Хаменеи обвинил в протестах "врагов Ирана"

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Протесты в Иране: что о них известно

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил "врагов Исламской республики" в организации массовых акций протеста, которые продолжаются в разных городах страны уже пять дней.

По последним данным, в результате столкновений демонстрантов с полицией погибли по меньшей мере 22 человека.

Копірайт зображення AFP Image caption Аятолла Хаменеи не уточнил, кого имеет в виду под словом "враги"

Протесты недовольных инфляцией, верхушкой исламского духовенства и затратной внешней политикой стали крупнейшими с 2009 года, когда на улицы вышли несогласные с победой на президентских выборах Махмуда Ахмадинежада.

"В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике", - такими словами Хаменеи впервые прокомментировал волну протестов, поднявшуюся на прошлой неделе.

Аятолла не уточнил, кого именно имеет в виду под словом "враги".

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что за организацией протестов стоят правительства США, Великобритании и Саудовской Аравии.

Копірайт зображення Reuters Image caption Участники протестов поджигали автомобили на улицах иранских городов

Демонстрации в Иране, начавшиеся в четверг в одном городе в знак протеста против подорожания яиц, до пятницы распространились на всю страну и приобрели политическую окраску.

Где произошли столкновения?

В столице страны Тегеране полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих на центральной площади Энгелаб.

Государственные СМИ Ирана сообщают, что демонстранты стреляли в полицию в городе Неджефабади в центральной части страны, где был убит один полицейский и трое ранены.

По данным агентства Reuters, в городе Кехдериджани протестующие подожгли полицейский участок. Поступают сообщения о нескольких погибших, однако эта информация официально не подтверждена.

В соцсетях сообщают о новых вспышках насилия в Бирдженде, Керманшахе и Шадегане.

Что говорит президент?

В своем заявлении глава государства заявил, что не видит в протестных акциях ничего страшного.

"Критика и протест - это возможность, а не угроза", - сказал иранский президент Рухани.

Копірайт зображення EPA Image caption Рухани говорит, что власть должна прислушиваться к людям

"Наш народ столкнулся с этим меньшинством, которое выкрикивает лозунги против закона и желания людей и оскорбляет святыни и ценности революции", - заявил Рухани.

Однако, позже он написал в Twitter, что власти страны должны уделять внимание требованиям людей относительно уровня жизни и коррупции.

Корпус стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется иметь дело с "железным кулаком", если беспорядкии будут продолжаться и дальше.

За последние несколько дней под арест попали более 450 человек, 200 из которых были арестованы в ночь на понедельник в Тегеране.

Власти сообщили, что временно ограничииа в стране доступ к соцсетям Telegram и Instagram. Также из некоторых районов поступают сообщения о блокировании доступа к интернету.

Как реагирует Запад?

Президент США Дональд Трамп в понедельник начал жесткую словесную перепалку с иранским руководством, написав в Twitter, что иранский народ "в течение многих лет подавляли, и он изголодался по еде и свободе".

Skip Twitter post by @realDonaldTrump Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.

Вице-президент США Майк Пенс сделал еще более жесткое заявление.

"Смелое и каждый раз более сильное сопротивление иранского народа дает надежду и веру всем, кто страдает за свободу и против тирании. Мы не должны и не будем их подводить", - сказал он.

Президент Ирана накануне назвал Дональда Трампа "врагом иранской нации с головы до пят".

Руководство Евросоюза призвало власти Ирана гарантировать гражданам страны право на мирные протесты и заявило, что тщательно следит за ситуацией.

Британия призвала Тегеран к конструктивному диалогу с демонстрантами.

"Мы надеемся на конструктивный диалог по поводу законных и важных тем, которые поднимают демонстранты, и мы верим, что иранские власти позволит его", - сказал представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

МИД Турции заявил, что надеется на проявление здравого смысла со стороны иранских властей, чтобы не допустить эскалации конфликта.

К чему могут привести протесты?

Джереми Боуэн, обозреватель ВВС из Ближнего Востока

Главное отличие от большой волны протестов 2009 года в том, что на этот раз движение не имеет очевидных лидеров.

Реформаторы и консервативные круги перекладывают ответственность за происходящее в стране, друг на друга или на иностранные государства.

Но протесты однако показывают, насколько иранское общество недовольно ростом бедности, с одной стороны, и притеснениями властей, с другой.

Касра Наджи, Персидская служба ВВС

В Иране наблюдаются широкие и бурные проявления недовольства на фоне повсеместных репрессий и экономических проблем: как выяснила Персидская служба ВВС, обычный иранец за последние 10 лет стал на 15% беднее.

В протестах участвуют, в основном, относительно немногочисленные группы молодых людей, которые требуют свержения клерикального режима.

Акции распространились на небольшие города по всей стране и могут расти в дальнейшем.

При этом очевидного лидерства в протестной среде не заметно. Лидеры оппозиции в Иране давно преследуются или высылаются из страны.

Некоторые демонстранты требуют возвращения монархии, а сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви, который живет в США, выпустил заявление в поддержку протестных акций. Однако, скорее всего, он так же далек от понимания того, куда приведут эти протесты, как и все остальные.

Персидская служба ВВС вещает из Лондона и запрещена в Иране, где ее сотрудники и их семьи регулярно подвергаются преследованиям со стороны властей.