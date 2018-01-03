Почему российский шпионский корабль "Янтарь" особенный?

Копірайт зображення yoruk isik Image caption "Янтарь" в Босфоре по пути в Сирию в 2016 году?

Российский военно-морской флот очень гордится своим новым шпионским кораблем "Янтарь", который сейчас помогает в Аргентине в поисках пропавшей подводной лодки.

Аргентина уже оставила попытки спасти 44 человека с судна "Сан-Хуан", которое исчезло 15 ноября. Но все еще надеется найти самую субмарину.

"Янтарь" официально называется океанографическим исследовательским судном, но на самом деле он начинен оборудованием для наблюдения, а также является носителем пилотируемых и беспилотных глубоководных подводных лодок.

Сейчас этот телеуправляемый необитаемый подводный аппарат прочесывает океанское дно возле Аргентины.

Копірайт зображення Reuters Image caption Исчезновение подводной лодки "Сан-Хуан" остается загадкой

Но чем еще может заниматься "Янтарь"?

Подводные кабели как мишень

Активность "Янтаря", вероятно, в прошлом месяце побудила британских военных предостеречь, что Россия может нарушить или перерезать важные подземные кабели.

Начальник генерального штаба британских вооруженных сил сэр Стюарт Пич заявил, что такой удар по кабелям, которые обеспечивают интернет и другие коммуникации, может стать "катастрофическим".

Земной шар охватывают десятки волоконно-оптических кабелей, у НАТО также на дне океана есть кабели в военных целях.

"Янтарь" может их нарушить, рассказывает Игорь Сутягин, эксперт по вопросам российской армии, который живет в Лондоне. Впрочем, никаких доказательств того, что это произошло, нет.

Игорь Сутягин отметил, что в 1970-х годах во время "холодной войны" флот США потерял контроль над системой звукового наблюдения SOSUS - сетью подводных детекторов для регистрации перемещений подводных лодок.

Американские военные пришли к выводу, что кабели перерезала советская подводная лодка.

В тот же период американские военные, по сообщениям, вживили аппараты прослушивания в советские подводные кабели в Охотском море, где базировались советские подводные лодки.

"Янтарь", по сообщениям, может делать такую ​​же подпольную работу.

"Янтарь" имеет оборудование, предназначенное для глубоководного слежения, а также устройства, которые могут подключаться к секретным кабелям связи", - сообщала в октябре прошлого года российская "Парламентская газета".

Игорь Сутягин, работающий в Королевском Объединенном институте оборонных исследований, считает, что "Янтарь" принадлежит российскому Главному управлению глубоководных исследований, который входит в министерство обороны.

Корабль длиной в 108 м имеет экипаж из 60 человек и был введен в эксплуатацию в 2015 году. Его построили в порту Калининграда, и он стал первой лодкой из серии "Проект-22010". Второе судно этой серии под названием "Алмаз" вскоре присоединится к российскому флоту.

В России уже есть несколько старших шпионских кораблей. В апреле один из них, "Лиман", затонул у турецкого побережья, столкнувшись с грузовым судном. Вся его команда была спасена.

"Янтарь" может использовать трехместные глубоководные аппараты "Русь" и "Консул", которые погружаются на глубину до 6000 м.

Копірайт зображення Russian defence ministry Image caption Подводный аппарат "Русь" команду из трех человек

Слежка за США

В сообщении российского парламентского издания отмечалось, что летом 2015 года "Янтарь" расположился возле американской военно-морской базы Кингс-Бей в штате Джорджия.

"По словам представителей Пентагона, россияне собирали информацию об оборудовании американских подводных лодок, в том числе о подводных датчиках в сети DoDIN", - говорится в российском сообщении.

Кингс-Бей - база для шести американских подводных лодок, оборудованных баллистическими ракетами Trident. Каждая из них оснащена 24-ю такими баллистическими ракетами, сообщает сайт о военно-морских технологиях Naval Technology.

Игорь Сутягин отмечает, что американские подводные датчики вблизи Кингс-Бей могут заинтересовать российских военных, которые, вероятно, хотят скопировать эту американскую технологию.

Об обеспокоенности Пентагона способностью "Янтаря" перерезать кабели сообщала и Washington Times.

В конце 2016 года "Янтарь", как оказалось, плавал над подводными кабелями связи возле сирийского побережья.

Странные движения корабля проследил вебсайт под названием Covert Shores. Частые остановки "Янтаря" в точках вдоль кабельного маршрута показали, что его подводный аппарат изучает морское дно, говорится в сообщении.

Поисковые и спасательные миссии

Кроме миссии в Аргентине, "Янтарь" и раньше использовали для поисков и спасения.

В сообщении российской парламентской газеты говорится, что корабль нашел два российских истребителя, Су-33 и МиГ-29, которые упали в Средиземное море в 2016 году во время войны в Сирии.

"Янтарь" вовремя "спас секретное оборудование из самолетов", говорится в сообщении.

Это могли быть секретные данные с радаров или ракет, или система "идентификации друг-враг", говорит Сутягин.

Исчезновение аргентинской субмарины напомнило о трагедии российской подводной лодки "Курск" в 2000 году.

2000 корабль типа "Янтаря" мог бы спасти нескольких членов экипажа с "Курска" - как и репутацию российского флота.