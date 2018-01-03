Алкострановедение: где ваша питейная родина?

Сколько вы пьете алкоголя по сравнению с жителями других стран мира? Здесь вы можете узнать, похожи ли вы больше на поддающего белоруса или же трезвенника-кувейтца.

Сколько вы выпили за последнюю неделю? Пинт пива (568 мл) Бокалов вина (175 мл) Крепкие напитки (25 мл) Показать другие напитки Сидр, сорговое пиво (Пинты/стаканы по 568 мл) Крепленые вина (Бокалы по 70 мл) Рисовые настойки (графины по 125 мл) Из какой вы страны? Поиск по стране Страна, для которой наиболее характерны ваши алкогольные предпочтения - (но это не очень точное сходство) Не пьете?

Большинство жителей Кувейта тоже воздерживается Как точно! Вы Всего литров спирта в год Вы пьете больше , чем жители Белоруссии - самой пьющей страны в мире Литров спирта на человека в год (по странам) Самая пьющая страна Белоруссия (17,5 л) Наименее пьющая страна Кувейт (0,1 л) Общее потребление алкоголя: Пьют больше всех Пьют меньше всех Нет данных Страны и их любимые алкогольные напитки: Пиво Вино Крепкие напитки Другое Нет данных

Что такое "другие напитки"?

Алкогольные напитки, произведенные на основе ячменного солода, классифицируются как пиво, сделанные из ферментированного (перебродившего) винограда - как вина, а дистиллированные - это крепкие спиртные напитки.

Однако многие алкогольные напитки не попадают ни в одну из этих категорий. Например, сидр, который делают из яблок или груш, или же саке, где основой является рис. Всемирная организация здравоохранения, данные которой представлены на этой странице, выделила эти напитки в категорию "другие".

Пиво, сделанное из сорго (хлебный злак), также попадает в категорию "другие", именно поэтому эта категория доминирует в большой части Африки к югу от Сахары. Этот злак прекрасно выдерживает жару и не боится засухи.

Крепленые вина, такие как портвейн, произведенные с помощью процесса гибридной ферментации, в который входит дистилляция, ВОЗ также отнесла к категории "другие напитки", отделив их от обычных вин.

Как работает калькулятор?

Самая подходящая для вас страна выбирается методом сопоставления ваших данных со средним количеством потребляемого в той или иной стране алкоголя в целом - пива, вина, спиртных и "других" напитков в расчете на все население страны, согласно данным ВОЗ: всех мужчин, женщин, пьющих и непьющих жителей - старше 15 лет.

Калькулятор считает по тому же принципу, что и ВОЗ: в среднем пинта пива или сидра содержит 5% алкоголя, вино, как правило, - 12%, крепкие спиртные напитки - 40%, крепленые вина - 17.5%, а саке - 9%.

Данные

Всемирная организация здравоохранения собирает и публикует данные по странам, рассчитывая потребление алкоголя на душу населения, разбивая его по видам напитков, исходя из налоговой отчетности и данных по экспорту-импорту.

Помимо этого ВОЗ пытается определить количество потребляемого "незарегистрированного" алкоголя. Это напитки домашнего производства, контрабандный товар или же алкогольсодержащие жидкости, не предназначенные для употребления внутрь.

Эта вторая категория, по данным ВОЗ, в некоторых странах даже больше по объему, чем официальная категория. Лидером здесь является Молдавия. В этом случае подсчеты ведутся на основе результатов опросов, и в крайнем случае - на основе мнений экспертов. Поэтому представленная здесь статистика не является абсолютно точной.

Более подробная информация об используемых методах и доверительных интервалах содержится на сайте ВОЗ.

Сколько примерно единиц алкоголя содержится в каждом напитке?

Одна рюмка (25 мл) спиртного напитка: 1 единица

Стандартный (175 мл) бокал вина: 2,1 единицы

Большой (250 мл) бокал вина: 3 единицы

Пинта 4%-процентного пива: 2,3 единицы

Пинта 5%-процентного пива: 2,8 единицы

Пинта крепкого сидра (8%): 4,5 единицы

Каковы официальные рекомендации по потреблению алкоголя?

Согласно британским официальным рекомендациям, чтобы ограничить риск для здоровья, не следует потреблять больше 14 единиц алкоголя в неделю.

Если вы пьете больше, то лучше распределять потребление алкоголя равномерно на три или больше дней.

Чем больше человек пьет на регулярной основе, тем выше риск возникновения у него различных заболеваний, в том числе некоторых видов рака.

ВОЗ классифицирует человека как "сильно пьющего", если он (или она) потребляет более 7,5 единиц алкоголя за один раз, например, за один вечер.

Как утверждают эксперты Всемирной организации здравоохранения, потребление такого количества алкоголя хотя бы раз в месяц "вызывает негативные последствия, даже если в среднем человек потребляет относительно мало алкоголя".

Материал готовили: Эд Лоутер, Лилли Хьюн, Марк Брайсон и Стивен Коннор.