Что происходит в Иране?

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Протесты в Иране: что о них известно

Десятки тысяч людей вышли на демонстрации в поддержку иранского правительства, сообщает AFP.

Эти собрания воспринимаются как демонстрация силы после нескольких дней антиправительственных протестов, в ходе которых в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 22 человека.

В среду государственное телевидение показало огромные толпы проправительственных митингующих на улицах нескольких городов.

Люди скандируют лозунг "Лидер, мы готовы!".

Демонстранты машут иранскими флагами и фотографиями верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, а также плакатами с надписью "Смерть мятежникам".

Сообщений об антиправительственных протестах в течение ночи было мало. Хотя проверять информацию из иранских провинций достаточно сложно.

Хаменеи обвиняет "врагов"

Копірайт зображення AFP Image caption Проправительственный марш в городе Ахваз

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил "врагов Исламской республики" в организации массовых акций, которые проходят в разных городах страны уже пять дней.

Копірайт зображення AFP Image caption Аятолла Хаменеи не уточнил, кого имеет в виду под словом "враги"

Протесты недовольных инфляцией, верхушкой исламского духовенства и затратной внешней политикой стали крупнейшими с 2009 года, когда на улицы вышли несогласные с победой на президентских выборах Махмуда Ахмадинежада.

"В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике", - такими словами Хаменеи впервые прокомментировал волну протестов, поднявшейся на прошлой неделе.

Аятолла не уточнил, кого именно имеет в виду под словом «враги».

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что за организацией протестов стоят правительства США, Великобритании и Саудовской Аравии.

Копірайт зображення Reuters Image caption Участники протестов поджигали автомобили на улицах иранских городов

Демонстрации в Иране, начавшиеся в четверг в одном городе в знак протеста против подорожания яиц, до пятницы распространились на всю страну и приобрели политическую окраску.

Где произошли столкновения?

В столице страны Тегеране полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих на центральной площади Энгелаб.

Государственные СМИ Ирана сообщают, что демонстранты стреляли в полицию в городе Неджефабади в центральной части страны, где был убит один полицейский и трое ранены.

По данным агентства Reuters, в городе Кехдериджани протестующие подожгли полицейский участок. Поступают сообщения о нескольких погибших, однако эта информация официально не подтверждена.

В соцсетях сообщают о новых вспышках насилия в Бирдженде, Керманшахе и Шадегане.

Что говорит президент?

В своем заявлении глава государства заявил, что не видит в протестных акциях ничего страшного.

"Критика и протест - это возможность, а не угроза", - сказал иранский президент Рухани.

Копірайт зображення EPA Image caption Хасан Рухани говорит, что власть должна прислушиваться к людям

"Наш народ столкнулся с этим меньшинством, которое выкрикивает лозунги против закона и желания людей и оскорбляет святыни и ценности революции", - заявил Рухани.

Однако, позже он написал в Twitter, что власти страны должны уделять внимание требованиям людей относительно уровня жизни и коррупции.

Корпус стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется иметь дело с "железным кулаком", если беспорядкии будут продолжаться и дальше.

За последние несколько дней под арест попали более 450 человек, 200 из которых были арестованы в ночь на понедельник в Тегеране.

Власти сообщили, что временно ограничииа в стране доступ к соцсетям Telegram и Instagram. Также из некоторых районов поступают сообщения о блокировании доступа к интернету.

Как реагирует Запад?

Президент США Дональд Трамп в понедельник начал жесткую словесную перепалку с иранским руководством, написав в Twitter, что иранский народ "в течение многих лет подавляли, и он изголодался по еде и свободе".

Президент Ирана накануне назвал Дональда Трампа "врагом иранской нации с головы до пят".

Руководство Евросоюза призвало власти Ирана гарантировать гражданам страны право на мирные протесты и заявило, что тщательно следит за ситуацией.

Британия призвала Тегеран к конструктивному диалогу с демонстрантами.

"Мы надеемся на конструктивный диалог по поводу законных и важных тем, которые поднимают демонстранты, и мы верим, что иранские власти позволит его", - сказал представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

МИД Турции заявил, что надеется на проявление здравого смысла со стороны иранских властей, чтобы не допустить эскалации конфликта.

К чему могут привести протесты?

Джереми Боуэн, обозреватель ВВС из Ближнего Востока

Главное отличие от большой волны протестов 2009 года в том, что на этот раз движение не имеет очевидных лидеров.

Реформаторы и консервативные круги перекладывают ответственность за происходящее в стране, друг на друга или на иностранные государства.

Но протесты однако показывают, насколько иранское общество недовольно ростом бедности, с одной стороны, и притеснениями властей, с другой.

Касра Наджи, Персидская служба ВВС

В Иране наблюдаются широкие и бурные проявления недовольства на фоне повсеместных репрессий и экономических проблем: как выяснила Персидская служба ВВС, обычный иранец за последние 10 лет стал на 15% беднее.

В протестах участвуют, в основном, относительно немногочисленные группы молодых людей, которые требуют свержения клерикального режима.

Акции распространились на небольшие города по всей стране и могут расти в дальнейшем.

При этом очевидного лидерства в протестной среде не заметно. Лидеры оппозиции в Иране давно преследуются или высылаются из страны.

Некоторые демонстранты требуют возвращения монархии, а сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви, который живет в США, выпустил заявление в поддержку протестных акций. Однако, скорее всего, он так же далек от понимания того, куда приведут эти протесты, как и все остальные.

Персидская служба ВВС вещает из Лондона и запрещена в Иране, где ее сотрудники и их семьи регулярно подвергаются преследованиям со стороны властей.