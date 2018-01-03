"Пальчики снимать будем": усиленный контроль на границе действует

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"Россияне есть? - Есть - Пальчики снимать будем!"- диалог, услышанный на контрольно-пропускном пункте на границе между Украиной и Беларусью в Черниговской области.

Биометрический контроль на границе с Украиной для граждан России заработал с 1 января. Это произошло во исполнение указа президента об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщил ВВС Украина руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, с начала введения биометрического контроля украинскую границу пересекло 7375 иностранцев, из них 5580 - граждане России.

Пограничники говорят, что система проверки работает без сбоев.

По данным Госпогранслужбы, в 2017 году было зафиксировано более 1,4 млн случаев пересечения границы россиянами, в 2016-м - 1,5 млн.

В основном это люди, которые ездили к родственникам, отмечал председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.

В прошлом году в Украину не пустили 1,4 тысячи граждан России.

Как это происходит?

Говорить о том, что введение биометрического контроля создаст значительные трудности для россиян, вряд ли возможно. И до такого контроля они пересекали границу по заграничным паспортам, в том числе биометрическим.

Такие паспорта в России начали выдавать еще в 2009 году. Правда, там нет изображения отпечатков пальцев владельца. Только с 2015 года эту информацию начали вносить в ​​обычные биометрические паспорта, а с 2016-го - выдавать пластиковые ID-карты.

Граждане России на контрольно-пропускных пунктах должны, как и раньше, предъявить загранпаспорт (в большинстве случаев он будет биометрическим, с оцифрованными фото и информацией о личности) и пройти процедуру снятия отпечатков пальцев.

Для представителей других стран, если их паспорта содержат данные об отпечатках пальцев, проверка будет проще - на границе установлены специальные терминалы, которые считывают информацию с биометрических паспортах в автоматическом режиме.

Решение СНБО о биометрическом контроле предусматривало, что граждане России должны также, планируя поездку в Украину, заранее ставить в известность об этом компетентные органы Украины. Но пока это требование отложили, поскольку система электронного оповещения до сих пор не внедрена.

В то же время, должностные лица в России отреагировали на введение биометрического контроля для россиян крайне негативно.

"Демонстративным хамством" назвала установление контроля вице-спикер российской Думы Ирина Яровая. По ее словам, украинская власть "очень хочет разорвать человеческие контакты и семейные связи наших народов".

Представители Кремля также не исключали зеркальных шагов, которые в первую очередь затронут украинцев, едущих на заработки. Однако, до сих пор никаких ограничений Россия не вводила.

Граждане Украины ездили в Россию значительно чаще, чем россияне в Украину. По данным Госпогранслужбы, в 2016 году - зафиксировано 4,1 млн пересечений границы в сторону РФ, в 2017-м - более 5,7 млн.

Копірайт зображення UNIAN Image caption 400 километров границы Украина не контролирует

"Страны миграционного риска"

Новые правила усиления контроля за въездом в Украину и выездом касаются всех иностранцев. Однако, высокопоставленные лица Украины не скрывали, что соответствующее решение СНБО, утвержденное указом президента, касалось прежде всего Российской Федерации.

СНБО также внесла Россию в список стран миграционного риска, который существует еще с 1995 года. В него включены около 70 стран, преимущественно африканских и арабских. Из бывших республик СССР в списке - Узбекистан и Таджикистан. Своим решением правительство, добавив Россию, исключило Бутан, Индонезию, Таиланд, Филиппины и Ямайку.

Укрепление безопасности и границу

Украинская сторона настаивает на том, что биометрический контроль - это шаги в направлении укрепления национальной безопасности Украины и усиления борьбы с терроризмом.

"Я убежден, что введение биометрических паспортов для пересечения границы с Российской Федерацией будет способствовать укреплению национальной безопасности Украины. Оно значительно усложнит работу, прежде всего, российских спецслужб", - заявлял глава СБУ Василий Грицак.

Как информировали в Государственной пограничной службе, полученную биометрическую информацию будут передавать СБУ, Миграционной службе, полиции и Интерполу.

Но 400 км границы Украины не контролируются из-за боевых действий на Донбассе.

Однако, как отмечает политолог Михаил Басараб, введение биометрического контроля - правильное решение и по вопросам безопасности, и по политическим соображениям.

"Политически - это фиксирование состояния отношений между Украиной и Россией как государств, которые сейчас враждуют. И это решение должно было быть введено значительно раньше, еще в начале вооруженной агрессии против Украины", - считает эксперт.

"Проконтролировать свои границы на 100% сейчас не может, пожалуй, ни одна страна мира. В Украине дополнительные проблемы создает зона конфликта на границе с Россией. Поэтому, конечно, надеяться, что это решение - гарантия обезопасить страну от проникновения диверсантов, агентуры, ввоза оружия мы не можем. Однако, даже такое решение создает дополнительные серьезные барьеры", - сказал Михаил Басараб в комментарии ВВС Украина.

Украина имеет 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска. Между Украиной и Россией действует 31 такой пункт. Еще три КПП установлены на административной границе с Крымом. Остальные пункты - на границе с Беларусью, Молдовой, Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.