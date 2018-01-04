Хочу, чтобы братик научился ходить: истории особенных детей из зоны АТО

Копірайт зображення facebook.com/pg/911 Image caption Дети переселенцев подписывают праздничные открытки для пожилых людей

"Бабушка, я желаю тебе здоровья и чтобы у тебя были внуки".

Это 9-летняя Настя Кротько подписывает открытку для одинокой бабушки в хосписе. Рядом пишет Даша Водинова и размышляет, что пожилые люди не виноваты в том, что жизнь такая сложная, поэтому они готовят им маленькие подарки.

Жизнь этих детей тоже нельзя назвать простой.

У Насти был рак крови. В 2014 году они с мамой две недели жили в подвале в Луганске, прячась от взрывов. Затем был переезд в Киев, где продолжалась борьба с болезнью.

Когда на востоке начались боевые действия, у Даши родился младший брат. Ему поставили диагноз - ДЦП. В 2015 году семья девочки бежала из захваченного боевиками Антрацита.

Копірайт зображення ВВС Image caption Волонтеры создали центр реабилитации и назвали его 9/11. Это цифры из адреса Фроловская, 9/11 в Киеве, где волонтеры помогали переселенцам

Особенные дети из зоны АТО

Переселенцами в Украине стали более 220 тысяч детей. Часть из них - это дети с инвалидностью. Около 100 особенных детей из Киева и области еженедельно приезжают в центр реабилитации 9/11, созданный благотворительным фондом "Свои".

"Семьям переселенцев с особенными детьми очень нужна помощь и не только с лекарствами и продуктами. Им нужен мир, который их принимает и не отталкивает, поэтому мы создали этот центр реабилитации", - говорит представитель фонда Виктория Рублевская.

Волонтеры арендовали и отремонтировали помещение на территории киевского Института педиатрии, акушерства и гинекологии, наняли специалистов, которые занимаются с детьми, - психолога, музыкального терапевта, нейрокорректора, специалиста по коррекционной гимнастике.

Здесь есть кухня, где можно разогреть еду и где родители могут подождать детей, игровая комната со шведской стенкой, развивающие игрушки.

Содержание такого центра стоит 40-50 тысяч грн в месяц. Волонтеры постоянно ищут грантовые программы и меценатов, которые могут помочь.

"Нам не хватает темной комнаты для сенсорной интеграции, где смогут заниматься дети с ДЦП, с заболеваниями аутистического спектра. Мечтаем о большем количестве специалистов, ведь на очереди для занятий стоит очень много детей", - рассказывает Виктория Рублевская.

"Научился смотреть в глаза"

6-летнего Лёву привозят сюда четыре раза в неделю. За полгода в центре он научился смотреть в глаза и делать аппликации. Его родители очень радуются таким результатам, потому что это гораздо больше, чем было до этого в Луганске, из которого бежала семья. В этом возрасте Лёва уже должен идти в школу, но он не говорит, у него аутизм.

"Лёва очень чувствительный, если его что-то беспокоит, он может расплакаться", - говорит мама мальчика Екатерина (имя изменено). Семья Лёвы прожила несколько месяцев без света и воды в своем доме в Луганске. Выезжая оттуда в Киев, они смогли взять с собой только один чемодан.

Каждая семья, с которой мы пообщались в центре, - это отдельная история о жизни и побеге из зоны боевых действий с больными детьми.

Оксана Водинова с сыном едва успела спастись, когда возле их дома в Антраците взорвался снаряд. У 4-летнего Богдана ДЦП, сейчас он все время на руках у мамы. Оксана с дрожью в голосе вспоминает, как сына в 2014 году оперировали в Луганске - несколько раз им пришлось прятаться в подвале больницы во время взрывов. Они уже три года живут в Киеве.

Копірайт зображення facebook.com/pg/911 Image caption В мае 2014 года у Богдана произошло кровоизлияние в мозг. Операцию ребенку делали во время боевых действий на востоке

Пока с Богданом в центре занимаются специалисты, его старшая сестра Даша играет в соседней комнате, где волонтеры организовали для детей переселенцев новогодний праздник.

"Старшая дочь понимает, что все внимание отдается младшему сыну, начинает закрываться в себе, здесь она хотя бы рисует, общается с другими детьми, очень помогают занятия с психологом", - говорит Оксана.

После своего занятия у терапевта к празднику присоединяется Лёва. Сначала он тихо сидит в кресле-мешке, крепко сжимая подарок, пока дети бегают вокруг Снегурочки, а затем сам становится в круг и начинает танцевать. Родители говорят, что для них это большая радость - видеть, как их сын играет вместе со всеми.

Копірайт зображення ВВС Image caption Лёва (сидит на оранжевом кресле-мешке) во время новогоднего праздника в центре реабилитации

Дети начинают бросать снежками в Деда Мороза, среди них маленькая девочка в розовом платье - Лиза Галыгина. У нее целиакия - нарушение пищеварения, вызванное непереносимостью глютена. Ребенку поздно поставили диагноз, поэтому она начала отставать в развитии. Лиза в центре ходит на занятия к психологу и музыкальному терапевту.

"Этот центр очень важен для нас, ведь платить за занятия дорого, а если сейчас не стимулировать развитие ее головного мозга, потом уже будет поздно", - рассказывает мама Лизы Лиана, которая переехала из Луганска.

Копірайт зображення ВВС Image caption Мама Лизы очень хочет выйти на работу, но жалуется, что не может найти в Киеве сад со специальной диетой для дочки

Родители особых детей рассказывают, что встречи в центре для них - это тоже реабилитация, возможность пообщаться и поддержать друг друга.

"Это место, где на нас с нашими особенными детками не будут тыкать пальцами", - говорит одна из мам. Здесь родители проводят мастер-классы, делятся контактами врачей, организуют экскурсии для своих детей. Например, ходили на пароходе по Днепру, ездили в Пирогово.

Варенье для бабушек

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Когда новогодний праздник закончился, дети сели рисовать открытки для пожилых людей в хосписе. Благотворительную акцию в реабилитационном центре придумали волонтеры и привлекли семьи переселенцев.

Дети показывают яркие коробки с пряниками, клубничным вареньем и теплыми носками, которые поедут к обитателям черниговского хосписа.

"Только брать я не могу, хочется и отдавать", - рассказывает Ольга Кротько. Когда ее семья в 2014 году переехала из Луганска, им, как и многим переселенцам, помогал центр на Фроловской, 9/11. Сейчас их очередь помогать, говорят переселенцы.

Копірайт зображення facebook.com/pg/911 Image caption Даша Водинова готовит открытки в центре реабилитации

Даша Водинова нарисовала открытку бабушке и загадала на Новый год желание, чтобы ее братик Богдан научился ходить.