Бьет - значит сядет: в Украине появились новые законы против домашнего насилия

Копірайт зображення unian Image caption В Украине неоднократно проходили акции против домашнего насилия

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятые парламентом в начале декабря законы о противодействии домашнему насилию и насилию по признаку пола.

Несмотря на то, что часть предусмотренных ими изменений вступит в силу только через год после публикации, правозащитники говорят, что уже сейчас эти законы способны существенно защитить права жертв насилия в семье - прежде всего, женщин и детей.

ВВС с помощью експертов-юристов и правозащитниц рассказывает своим читателям о наиболее существенных нововведениях, предусмотренных подписанными президентом документами.

Без Стамбула

Вообще-то все началось с того, что в ноябре 2011 года Украина подписала Стамбульскую конвенцию. Ее полное название - Конвенция Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Этот фундаментальный документом обязывает правительства стран, которые его подписали, принять конкретные меры для борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин - от сексуальных домогательств до избиения, от принуждения к браку до увечья женских гениталий.

Пока конвенция готовилась для ратификации Верховной Радой, специально созданная рабочая группа наработала два законопроекта, внедряющих положения этого международного соглашения в украинское законодательство.

А потом случилось непредвиденное. Категорически против ратификации Стамбульской конвенции выступилаВсеукраинский совет церквей. Его члены отметили - они, конечно, против домашнего насилия. Причина их позиции - "проблемная терминология", используемая в конвенции. Конкретнее - слово "гендер".

Копірайт зображення unian Image caption Рада так и не ратифицировала Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин

"Размытое понимание этого термина, неокончательное юридическое толкование предостерегает верующих людей, что его введение в правовое поле Украины ... несет опасность для традиционной семьи, самобытности и культуры украинского народа", - заявил в эфире «Общественного радио» член Совета церквей отец Алексей Петрив.

В результате - после бурных дискуссий в парламенте и вне его решили, что Совет пока не будет ратифицировать Стамбульскую конвенцию, но примет два законопроекта, которые, по оценкам экспертов, вводят в национальное законодательство абсолютное большинство ее положений.

Ратификация же самой Стамбульской конвенции - и, как следствие, присоединение к европейской системе мониторинга противодействия домашнему насилию - остается вопросом политической целесообразности.

Поэтому, говорит исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук, с одной стороны, принятие законов о насилии - это важная победа, с другой - украинским правозащитникам хотелось большего.

Теперь криминал

"Главное в этих законах - это то, что насилие в семье наконец криминализировано", - заявила ВВС Оксана Покальчук.

"Раньше - если Вася бежал с топором в руках за Петей, это квалифицировалось как покушение на убийство, криминал. А если Вася бежал с топором в руках за своей женой Машей - это максимум административка. Потому что правоохранители говорили: это нормально, когда человек бегает за женой с топором. Во всех селах бегает, и здесь бегает, что здесь такого?" - добавляет она.

"Главное в этих законах - это то, что насилие в семье наконец криминализировано Оксана Покальчук

Юрист Анна Христова, которая была привлечена к разработке этих законов как представитель Совета Европы, уточняет: домашнее насилие могло повлечь за собой уголовную ответственность и раньше, но обычно расследовались только самые тяжкие преступления, совершенные в семье.

"Просто у нас очень распространен миф о том, что насилие в семье - это не преступление. Раньше я много лет рассказывала милиционерам на тренингах, что в Уголовном кодексе есть длинный перечень статей, которые можно применить к семейным абьюзерам. Что никто не может бить женщину безнаказанно, даже ее муж. Они целый день слушали, а потом подходили и говорили: мы вас не очень поняли, ведь насилие в семье - это не уголовное преступление", - говорит она.

Эксперты говорят, что проблема заключалась не только в том, что правоохранители - в большинстве своем мужчины - воспринимали семейное насилие через призму гендерных стереотипов вроде "Бьет - значит любит". Людям в форме не хватало конкретной статьи Уголовного кодекса, которая четко и однозначно устанавливала бы: насилие является преступлением, даже если оно происходит "в семейном кругу" и вроде никого кроме мужа и жены не касается.

Итак, отныне в Уголовный кодекс Украины введена статья, которая четко определяет, что умышленное совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении нынешнего или бывшего супруга или другого лица, с которым виновный находится или находился в семейных или близких к ним отношениях, может угрожать обидчику тюремным сроком до пяти лет.

Без согласия

Более того, сам факт совершения преступления против члена семьи, будет считаться отягчающим обстоятельством. И наказание за него будет больше, чем если бы жертвой стал случайный человек.

Конкретный пример: наказание за изнасилование по Уголовному кодексу - от трех до пяти лет лишения свободы. Если же жертвой насильника стала его жена или партнерша, нынешняя или бывшая, - новый закон предусматривает для него наказание в виде тюрьмы на срок от пяти до десяти лет

У нас есть очень распространенный миф о том, что насилие в семье - это не преступление. Анна Христова

"Преступления, совершенные в лоне семьи близкими людьми, которые попадают в круг доверия жертвы, безусловно имеют тяжелые психологические последствия, приводят к большим страданиям", - объясняет Анна Христова.

Правозащитница из львовской организации "Центр "Женские перспективы" Галина Федькович тоже положительно оценивает это нововведение и говорит, что для многих правоохранителей в ее практике само словосочетание "изнасилование мужем жены" казалось нонсенсом.

Она обращает внимание на другое "революционное" положение закона: изменение подхода к самому понятию изнасилования. Если в старой редакции Уголовного кодекса так называли половой акт, совершенный с применением физической силы или угроз, то теперь в Украине будет применяться европейский подход: изнасилованием является проникновение в тело партнера без его добровольного согласия.

"Все люди разные. Кто-то в рискованной для жизни ситуации будет драться и защищаться, кто убегать, кто-то просто цепенеет. В делах об изнасиловании к потерпевшей часто возникают вопросы: почему ты не убегала, не оказывала сопротивление? К обидчику почему-то вопросов не возникает. Новая редакция Уголовного кодекса не оставляет сомнений: не было добровольного согласия на секс - значит, имеем дело с изнасилованием", - говорит правозащитница.

Горячая линия

Согласно новым законам, государство обязано открыть достаточное количество убежищ для лиц, пострадавших от домашнего насилия, а также ввести круглосуточную "горячую линию", операторы которой принимали бы информацию о таких преступлениях и безотлагательно передавали ее полицейским, а также предоставляли бы консультации и помощь жертвам такого насилия.

Копірайт зображення Фото надане Оксаною Покальчук Image caption Оксана Покальчук: плакаты с информацией о горячей линии помощи должны быть в каждом райотделе полиции, в каждом сельсовете

"Главная проблема приютов сейчас - это то, что их нет. Вторая проблема - чаще всего в такие приюты обращаются женщины с маленькими детьми. Большинство же существующих государственных приютов женщин с детьми просто не пускают, аргументируя это тем, что они не приспособлены для малышей. Женщина вынуждена либо возвращаться к мужу-тирану, или замерзать на улице у стен приюта, есть и такие истории", - описывает нынешнюю ситуацию в Украине Оксана Покальчук.

Новые законы должны изменить эту ситуацию, резюмирует правозащитница.

Она призывает не преуменьшать и значение государственной "горячей линии" по вопросам домашнего насилия. В идеале, говорит правозащитница, плакаты с информацией о таких "колл-центрах" должны висеть на каждом райотделе полиции, в каждом сельсовете, и у жертв такого насилия появится больше возможностей быть услышанными.

Не приближаться

Новые законы предусматривают, что полицейские, прибывшие на вызов, связанный с применением домашнего насилия, должны будут оценить риски повторного насилия и, в случае необходимости, применить срочное запрещающее предписание.

Иными словами, обидчика могут обязать немедленно покинуть место, где произошел акт насилия, и запретить приближаться к нему на определенное расстояние. Обидчику могут запретить переписываться или звонить жертве.

"Важно, что полиция сможет выносить это предписание по своему усмотрению, даже без заявления потерпевших лиц", - говорит Галина Федькович.

Копірайт зображення unian Image caption Стамбульская конвенция обязывает правительства принять меры для противодействия и борьбы с домашним насилием

Максимальный срок действия предписания, который выносят полицейские, составляет десять дней. Однако решением суда он может быть продлен даже до года.

Дети-свидетели = дети-жертвы

Отдельно в фокусе новых законов находятся дети, которым, говорят эксперты, ранее уделялось недостаточно внимания в рамках борьбы с домашним насилием.

"Раньше, если ребенок видел, как Вася побил Машу или, хуже того, убил ее, то в лучшем случае его направляли к психологу. А могли и не направить. По новому закону, ребенок, ставший свидетелем насилия в семье, получает статус пострадавшего и весь связанный с этим объем услуг и защиты от государства ", - говорит Оксана Покальчук.

Кроме того, в Уголовном кодексе Украины появляется положение о том, что совершение любого насильственного преступления в присутствии малолетнего ребенка является отягчающим обстоятельством и автоматически ведет к увеличению наказания для обидчика.

Смягчение для убийцы

Новые законы существенно меняют понимание украинским Уголовным кодексом смягчающих и отягчающих обстоятельств в драматичных жизненных ситуациях.

На смягчение приговора обвиняемый может рассчитывать, если преступление было совершено "под влиянием сильного душевного волнения, вызванного жестоким или унижающим честь и достоинство личности обращением, а также при наличии системного характера такого обращения, пыток со стороны потерпевшего".

"Работало это так. Женщина изменяет мужу, разъяренный мужчина застает ее во время измены. Он убивает ее, и ее "аморальное поведение" рассматривалось судом в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания мужчине", - рассказывает она.

Однако, по ее словам, европейская практика запрещает смягчение ответственности за "убийства из ревности", из-за чьего-либо аморального поведения или определенных обычаев.

Копірайт зображення unian Image caption Если преступление было совершено "под влиянием сильного душевного волнения, вызванного жестоким обращением", можно рассчитывать на смягчение приговора

Поэтому такое "смягчающее обстоятельство" из Уголовного кодекса убрали.

Зато внесли другое: на смягчение приговора обвиняемое лицо может рассчитывать, если преступление было совершено "под влиянием сильного душевного волнения, вызванного жестоким или унижающим честь и достоинство личности обращением, а также при наличии системного характера такого обращения, пыток с стороны потерпевшего".

По данным правозащитницы Галины Федькович, более половины женщин, осужденных за умышленное убийство или нанесение тяжких телесных повреждений, убили или покалечили именно своих мужей или партнеров.

"В основном речь идет о длительной истории насилия: женщина обращалась в полицию, это не давало результатов, продолжалось много лет. И в один прекрасный день это происходило... Очень часто в таких случаях речь идет о защите детей", - говорит она.

Раньше, говорит Федькович, суды чаще всего рассматривали убийства женщинами своих абьюзеров как "обычные" убийства, за которые предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Теперь наказанием за такое преступление будет до пяти лет тюрьмы.

Копірайт зображення Фото надане Галиною Федькович Image caption Галина Федькович: половина женщин, осужденных за умышленное убийство или нанесение тяжких телесных повреждений, убили или покалечили своих мужей или партнеров.

Принуждение к браку

Некоторые нововведения, предусмотренные подписанными президентом законами, выглядят как реакция Украины на изменения, которые происходят в современном мире и, вполне вероятно, могут стать актуальными, даже если сейчас таковыми не кажутся.

"Современный мир - это мир постоянной мобильности. Представители различных этнических групп, прибывающих в Европу приносят с собой определенные практики, которые не были традиционными для здешнего общества. Именно поэтому в европейском законодательстве появляются статьи о мутиляции - умышленном увечьи женских гениталий", - говорит ВВС Анна Христова.

Копірайт зображення unian Image caption Акция "16 дней против гендерного насилия" во Львове в 2014 году. Фигуры женщин символизируют жертв насилия

Свежие украинские законы о мутиляции прямым текстом не упоминают, однако они приравнивают увечье гениталий к нанесению тяжких телесных повреждений, которое карается тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет.

Новые законы вводят в Уголовный кодекс и понятие "принуждение к браку", присущее, по словам экспертов, скорее мусульманским странам.

"Насколько эта практика присуща или неприсуща Украине трудно оценить, ведь никто таких исследований не проводил. Однако, насколько известно, она применяется, например, в ромских общинах. К тому же, мы не можем предсказать, какие миграционные процессы будут происходить в Украине в дальнейшем" , - говорит ВВС Анна Христова.

Так или иначе, теперь принуждение лица ко вступлению в брак наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Таким же сроком - и это, насколько можно понять из сообщений прессы, актуально для украинок, попавших в неприятные ситуаций, прежде всего, в арабских странах - будет караться побуждения лица к выезду за границу с целью заключения брака, если это нанесло существенный вред потерпевшей.

Коррекция

Новые законы предусматривают создание инфраструктуры для коррекционных программ, направленных на "формирование у абьюзера новой, неагрессивной психологической модели поведения в частных отношениях, ответственного отношения к своим поступкам и их последствиям".

Отношение к этим программам у правозащитников неоднозначное.

С одной стороны, говорят они, хорошо, что закон не оставляет абьюзеров на произвол судьбы, и государство будет предоставлять им шанс вернуться к нормальной жизни.

С другой, говорит Галина Федькович, выделение бюджетных средств на программы с сомнительной эффективностью, которые будут реализовываться, вполне вероятно, не готовыми к этому специалистами, в ситуации, когда государство не полностью обеспечило потребности жертв домашнего насилия, кажется ей циничным.

Реестр

Кроме того, будет создан Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола, в который будут вноситься данные о каждом зафиксированном в государстве случае.

В реестр попадут исчерпывающие данные о абьюзере, жертве насилия и об обстоятельствах такого насилия.

Данные о абьюзере будут храниться там в течение десяти лет после вступления в силу приговора суда. Если же человека, обвиняемого в домашнем насилии, оправдают, информация о нем будет удалена немедленно.

Копірайт зображення unian Image caption По новому закону, ребенок, ставший свидетелем насилия в семье, получает статус пострадавшего

Эксперты говорят, что благодаря реестру, наконец-то, можно будет составить хотя бы приблизительное представление о масштабе проблемы домашнего насилия в Украине: цифры, которые озвучиваются представителями власти и политиками сейчас, могут отличаться между собой в разы.

Скептики указывают на возможные проблемы, связанные с сохранением персональных данных жертв домашнего насилия.

"Домашнее насилие - это для женщин преимущественно большой стыд. И дети далеко не всегда хотят себя ассоциировать ним. Часто жертвы насилия даже меняют место жительства, чтобы начать жизнь с чистого листа. И если речь идет о крупных городах, то эта система может работать. Но в маленьком городке или в селе - велика вероятность, что информацию из реестра будут знать все, даже если ты этого не хочешь", - говорит Оксана Покальчук.

Возможно, именно из-за таких опасений Верховная рада решила, что данные о жертвах домашнего насилия будут вноситься в реестр только с их согласия.

Увидимся через год

Один из подписанных президентом законов вступает в силу сразу после публикации в "Голосе Украины". Изменения, касающиеся уголовного блока, - через год - то есть в декабре следующего года.

Наблюдатели объясняют это, прежде всего, тем, что реализация предусмотренных нововведений требует немало времени и ресурсов.

Домашнее насилие - это для женщин преимущественно большой стыд. И дети далеко не всегда хотят себя ассоциировать ним Оксана Покальчук

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С другой стороны, теперь у государства есть достаточно времени, чтобы провести тренинги для правоохранителей и судей. Ведь им предстоит существенно изменить свое отношение к проблемам, на которые длительное время просто закрывали глаза.

"Конечно, то, что закон вступит в силу только через год - это плохо", - говорит ВВС Оксана Покальчук из Amnesty International.

"Мы так и будем говорить: сколько еще женщин погибнет за этот год от домашнего насилия! Хотя, с другой стороны, возможно, и меньше. Об этих законах уже начали писать, и, может, в следующий раз кто-то не поднимет руку, подумает: мало ли, вступил этот чертов закон в силу или нет, лучше не рисковать. А когда информация об этих законах дойдет до "районов", маленьких сел, - это может вообще привести к мини-революции на местах", - говорит она.