Огонь и ярость: 10 откровений из новой книги о Трампе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп с трудом привыкал к жизни и работе в Белом доме

Победа на президентских выборах застала Дональда Трампа врасплох, ему не понравилась собственная инаугурация и он очень боялся Белого дома - эти и другие откровения изложены в книге журналиста Майкла Уолффа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа".

Книга должна выйти в свет в этом году, однако некоторые британские газеты получили эксклюзивное право ознакомиться с ее содержанием. Как сообщают американские СМИ, адвокаты Трампа пытаются добиться приостановки релиза книги.

Книга основана на 200 с лишним интервью с самим президентом, его ближайшим окружением и высокопоставленными представителями американского истеблишмента.

Среди прочего Майкл Уолфф проливает свет на тайные президентские амбиции дочери президента Иванки Трамп и рассказывает о сильном, но безответном расположении Трампа к известному медиамагнату Руперту Мердоку.

Автор книги пишет, что ему, образно говоря, повезло посидеть на диване в восточном крыле Белого дома, то есть непосредственно наблюдать за работой администрации президента.

Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс утверждает, что книга Уолффа полна лживых и вводящих в заблуждение подробностей.

Предлагаем вам 10 главных откровений из книги "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" и комментарии к ним обозревателя Би-би-си в Вашингтоне Энтони Зуркера.

1. Стив Бэннон обвинил сына Трампа в измене

Копірайт зображення Getty Images Image caption Стива Бэннона называли мозговым центром президентской кампании Дональда Трампа

В книге утверждается, что бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон назвал изменой встречу между сыном Трампа и группой россиян накануне выборов.

На этой встрече в июне 2016 года, всего за несколько месяцев до президентских выборов в США, россияне предложили Дональду Трампу-младшему компромат на Хиллари Клинтон.

Вот что, согласно Майклу Уолффу, Бэннон сказал ему о той встрече: "Три главных парня кампании не увидели ничего плохого в том, чтобы встретиться с представителями иностранного правительства в конференц-зале на 25 этаже "Трамп-тауэр", не пригласив туда юристов. Ни одного юриста. Даже если они не видели в этом ничего предательского и непатриотичного, хотя я называю это именно так, они должны были в первую очередь проинформировать ФБР".

"Они раздавят Дона-младшего как яйцо на национальном телевидении", - якобы добавил Стив Бэннон, имея в виду, что специальная комиссия, расследующая связи между президентской кампанией Трампа и Москвой, сконцентрируется на вопросе отмывания денег.

Энтони Зуркер: Бэннон взорвал бомбу, похоронив все попытки Белого дома снизить значение той судьбоносной июньской встречи в "Трамп-тауэре" и представить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера как охоту на ведьм. Кроме того, что это было неправильно, как говорит Бэннон, это было еще и непростительно глупо. Трамп чувствует себя особенно уязвленным, потому что это выпад непосредственно против его семьи.

2. Трамп был обескуражен своей победой

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трамп был обескуражен и удручен своей победой, утверждает Уолфф

В своей статье в журнале NYMag, вкратце пересказывающей отрывки из книги, Уолфф описывает изумление и смятение, царившие в штабе Трампа в ноябре 2016 после объявления о его победе.

"Вскоре после 20.00 в день выборов, когда неожиданный тренд - вероятная победа Трампа - стал реальностью, Дон-младший говорил своему приятелю, что отец выглядел так, будто увидел привидение. Мелания была в слезах, и это были вовсе не слезы радости. В последующий промежуток времени, составивший менее часа, как вспоминал потом Стив Бэннон, сбитый с толку, обескураженный Трамп все больше и больше превращался в Трампа, охваченного ужасом. Но впереди была еще окончательная трансформация: Дональд Трамп внезапно стал человеком, который на самом деле поверил в то, что он достоин и в полной мере способен стать президентом Соединенных Штатов".

Энтони Зуркер: Это совершенно противоположно тому, что постоянно говорит сама команда Трампа со дня их победы. Вполне возможно, что второстепенные участники кампании стелили себе соломку на случай поражения, но сам Трамп и его ближайшее окружение верили в успех. "Охваченный ужасом Трамп" в сценарии нигде не фигурировал.

3. Трамп злился на инаугурации

Копірайт зображення Getty Images Image caption На инаугурации у Трампа было не самое лучшее настроение

Уолфф пишет: "Трамп не получил никакого удовольствия от своей инаугурации. Он злился на то, что звезды первой величины пренебрегли этим событием. Был раздражен тем, что пришлось провести ночь в президентском отеле Blair House (традиция, начатая президентом Джимми Картером - прим. Би-би-си). Дергал свою жену, которая, казалось, вот-вот разрыдается. Весь день он ходил с таким видом, который, по словам его ближнего круга, у него бывает при игре в гольф: злой, недовольный, сгорбленный, руки болтаются, брови сдвинуты, губы поджаты".

Однако в офисе первой леди опровергают эти утверждения.

"Миссис Трамп поддержала решение своего супруга участвовать в президентской гонке и даже убедила его сделать этот шаг. Она не сомневалась в его победе и была счастлива, когда это произошло", - говорится в заявлении директора по связям с общественностью при Мелани Трамп Стефани Гришэм.

Энтони Зуркер: Слова Уолффа подтверждаются ставшим очень популярным видеоклипом, на котором видно, как Меланья стоит с каменным выражением лица и буквально выдавливает из себя улыбку, когда президент смотрит в ее сторону. Это также объясняет, почему Трамп так пекся о том, чтобы инаугурация прошла успешно и при большом скоплении народа. Он чувствовал себя оскорбленным из-за того, что это событие не вызывало у многих должного почтения, и вел себя соответственно.

4. Трамп боялся Белого дома

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гарри Трумэн когда-то назвал Белый дом "великой белой тюрьмой"

Уолфф пишет: "Белый дом показался Трампу местом неприятным и даже немного страшным. Он сразу удалился в свою спальню. Впервые со времен президента Кеннеди президентская чета в Белом доме потребовала для себя отдельные спальни. Он сразу же попросил в дополнение к стоявшему там телевизору принести еще два и установить на дверь замок, проигнорировав спецслужбы, настаивавшие, что у них должен быть доступ в комнату".

Энтони Зуркер: Большую часть своей взрослой жизни Трамп жил по своим собственным правилам. Его состояние, нажитое в сфере недвижимости, позволяло ему удовлетворять любую свою прихоть или фобию. Приспособиться к жизни в Белом доме, который президент Гарри Трумэн когда-то назвал "великой белой тюрьмой", вероятно было очень сложно для него.

5. Иванка Трамп хочет быть президентом

Копірайт зображення Reuters Image caption Иванка Трамп якобы мечтает стать первой женщиной-президентом США

Майкл Уолфф утверждает, что дочь Дональда Трампа и ее муж Джаред Кушнер заключили между собой соглашение, по которому из них двоих в будущем именно Иванка попытается выдвинуться в президенты.

"Колеблясь между рисками и наградой, Джаред и Иванка все же согласились взять на себе предложенные им роли в Восточном крыле. Буквально все, кого они знали, посоветовали им это сделать. Это было совместное решение семейной пары и, по существу, их совместная работа. Они заключили между собой чрезвычайно серьезное соглашение: если в будущем появится такая возможность, Иванка выдвинется в президенты. Первой женщиной-президентом будет не Хиллари Клинтон, решила Иванка, а она. Стив Бэннон, который в свое время придумал молодым супругам ставшее популярным прозвище "Джарванка" (Джаред и Иванка), по его словам, пришел в ужас, когда ему стало известно о намерениях пары".

Энтони Зуркер: Вражда между Бэнноном и Джарванкой ни для кого не была секретом и никого не удивляла. Для Бэннона пара олицетворяла все, против чего он выступал - элитизм выходцев с Восточного побережья и право на все просто по факту принадлежности к конкретной семье. И да, благодаря своему родству, у них всегда был доступ к президентским ушам, что позволило им надеяться на продолжение династии.

6. Иванка издевается над прической отца

Копірайт зображення Reuters Image caption Прическа Дональда Трампа не раз становилась поводом для шуток

Согласно автору книги, "первая дочь Соединенных Штатов" поддержала шутку о том, что прическа Дональда Трампа объясняется тем, что ему удалили часть скальпа.

"Она относилась к своему отцу несколько отстраненно, даже с иронией, и дошла до того, что издевалась над тем, как он зачесывает волосы. Прическу папы своим друзьям она объясняла так: голая плешь, образовавшаяся после удаления части кожи головы, обрамлена по бокам и спереди пушистыми волосами, торчащими вверх и соединяющимися в центре. Они зачесаны назад и закреплены фиксирующим лаком. Для пущей комичности она говорит, что своего цвета папа добивается с помощью краски от седины под названием Just For Мen ("Только для мужчин") - чем дольше держишь ее на голове, тем темнее цвет. Но Трамп нетерпелив, поэтому получается оранжевым блондином".

Энтони Зуркер: Будет неудивительно, если этот конкретный анекдот наскучил Трампу больше остальных. Президент гордится своими волосами и однажды даже позволил ведущему вечернего шоу Джимми Фаллону взъерошить себе прическу, чтобы тот мог убедиться, что это не парик. В ветреные дни Трамп обычно носит бейсболку. Его прическа - такая же неотъемлемая часть его брэнда, как огромные отели и позолоченные эскалаторы.

7. Белый дом не уверен в приоритетах

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джаред Кушнер - главный советник и зять президента США

Кэти Уолш, заняв год назад должность заместителя главы аппарата Белого дома, спросила у главного советника президента Джареда Кушнера, какие цели ставит перед собой администрация. Однако, по версии автора книги Майкла Уолффа, Джаред не смог ей ответить.

"Назови мне три вещи, на которые президент хочет обратить особой внимание, - попросила Уолш. - Каковы три главных приоритета Белого дома?". Это был самый очевидный вопрос из всех, что можно себе представить. Вопрос, на который каждый кандидат в президенты, должен иметь ответ задолго до того, как он переселяется в Белый дом. Но Трамп был президентом уже шесть недель, а Кушнер так и не смог ответить. "Да, - сказал он Уолш. - Наверное, нам нужно будет об этом поговорить".

Энтони Зуркер: Иногда новой администрации требуется больше времени, чтобы нащупать почву под ногами. В случае с Трампом ситуация была особенно непростой. Выиграв выборы на таких громких обещаниях как укрепление границ, пересмотр торговых соглашений, сокращение налогов и отмена созданной Обамой системы страховой медицины, ему действительно было сложно определиться с приоритетами.

8. Трамп восхищается Мердоком

Копірайт зображення Getty Images Image caption Говорят, Трамп очень часто разговаривает с Мердоком по телефону

Майкл Уолфф, написавший ранее биографию Руперта Мердока, описывает, с каким уважением относится президент Трамп к пожилому медиамагнату.

"Руперт Мердок, пообещавший заехать поздравить новоизбранного президента, опаздывал. Когда кто-то из гостей собирался уже было уходить, крайне возбужденный Трамп уверял их, что Руперт уже подъезжает. "Он один из великих, последний из великих. Вы должны остаться и посмотреть на него", - говорил Трамп. Все еще не отдавая себе отчет, что теперь он - самый могущественный человек в мире, Трамп по привычке пытался заручиться одобрением медийного титана, который, не скрывая своего презрения, однажды назвал Трампа шарлатаном и дураком".

Энтони Зуркер: В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз враждовал с принадлежащим Мердоку телеканалом Fox News - грубил ведущей Мегин Келли, бойкотировал канал и не явился на предвыборные дебаты. Тем не менее, президент - большой поклонник Fox News, и после его инаугурации канал стал выступать в его защиту.

9. Мердок называет Трампа идиотом

Копірайт зображення Reuters Image caption Трамп и Мердок на турнире по гольфу в Абердине, Шотландия. Лето 2016 года

Уолфф описывает инцидент, произошедший между Трампом и Мердоком по итогам встречи президента с предпринимателями из Силиконовой долины.

"Этим ребятам нужна моя помощь. Обама обращался с ними не очень хорошо, слишком строгий регламент. Это мой шанс помочь им", - сказал Трамп Мердоку по телефону, имея в виду, что необходимо ослабить ту часть миграционного закона, которая позволит Америке получить высококвалифицированных специалистов.

Мердок напомнил Трампу, что этот шаг не позволит ему выполнить свое предвыборное обещание - закрыть границы и построить стену. За отсутствие логики в действиях Мердок и назвал Трампа идиотом.

Энтони Зуркер: В самом деле наблюдается конфликт между антииммигрантской риторикой Трампа-президента и интересами Трампа-бизнесмена, чей бизнес сильно зависит от рабочих-мигрантов. Возможно, в той ситуации в нем говорил бизнесмен.

10. Флинн знал, что связи с Россией ему аукнутся

Копірайт зображення Getty Images Image caption Майкл Флинн давал показания специальной комиссии по расследованию связей штаба Дональда Трампа с Россией

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн знал, что получение 45 тыс. долларов от Russia Today за речь, произнесенную в 2015 году на организованной российским прокремлевским телеканалом конференции, не сойдет ему с рук, пишет автор книги.

Уолфф утверждает, что в самом начале предвыборной кампании друзья Флинна предупреждали его, что этот момент обернется большой проблемой. "Это будет проблемой только в том случае, если мы выиграем", - ответил тогда Флинн.

Обвинения Флинну по ряду эпизодов были предъявлены в рамках специального расследования, проводимого Робертом Мюллером в отношении возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Энтони Зуркер: Флинн, как и Пол Манафорт, был одним из тех приближенных Трампа, чьи прежние дела не всплыли бы, если бы президентская кампания провалилась. Получилось как в фильме "Продюсеры": их успех стал началом их гибели.