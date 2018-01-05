Синдром пчеломатки: почему начальницы мешают женщинам делать карьеру

Копірайт зображення Alamy Image caption Синдромом пчеломатки называют поведение женщин-руководителей, которые мешают карьерному росту других сотрудниц, опасаясь конкуренции

"Женщины-лидеры становятся ролевыми моделями для остальных женщин и девочек" - говорит недавнее исследование консалтинговой компании Deloitte о том, сколько женщин занимают руководящие посты по всему миру.

Но что если все совсем наоборот? И вместо того чтобы быть наставницами, начальницы действуют только в своих интересах, воспринимая остальных женщин как угрозу? У этой теории есть название: синдром пчеломатки или пчелиной королевы.

Это явление впервые было описано психологами из университета Мичигана в 1973 году. Женщины-руководительницы, находясь в суровой мужской среде, относятся жестче к подчиненным женского пола.

Профессор Сэлли Дэвис - первая женщина, которая стала главным врачом страны в Великобритании. В 2014 году она рассказала о собственном опыте работы в сфере здравоохранения.

"В медицине это особенно заметно: "пчелиные королевы" гордились и наслаждались тем, что они - единственные женщины в команде", - объясняла она.

Поведение Маргарет Тэтчер, первой женщины на посту премьер-министра Великобритании, часто связывали с этим синдромом. Женщинами в своем кабинете министров она не давала продвинуться по службе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Синдром пчеломатки приписывают даже Маргарет Тэтчер

За последние десятилетия количество работающих женщин значительно выросло. Но если говорить о топовых позициях, то там женщин все еще не так много.

Исследование Deloitte охватывает семь тысяч компаний в 44 странах. Оно показало, что по всему миру только 15% руководящих постов принадлежит женщинам.

В Великобритании тенденция меняется, хоть и медленно. За прошедший год число компаний, входящих в индекс FTSE 100, где женщины составляют не менее трети советов директоров, увеличилось с 19% до 28%.

Мешают ли "пчеломатки" другим женщинам развивать карьеру? На этот счет существуют разные точки зрения.

Версия 1: во всем виновата эволюция

В США недавно были опубликованы результаты исследования, посвященного тому, что может стать причиной возникновения синдрома.

Джойс Бененсон, профессор психологии из Эммануэль-колледжа, провела эксперимент, во время которого добровольцам предлагалось разделить деньги с воображаемым партнером такого же пола. Себе можно было оставить столько денег, сколько хочется.

Бененсон выяснила, что мужчины-руководители гораздо охотнее делятся со своими подчиненными, чем женщины-руководители.

Профессор подчеркнула, что эти результаты демонстрируют поведение, свойственное "пчеломаткам".

"Женщинам очень тяжело соревноваться с другими женщинами", - пояснила она.

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Почему же женщины не такие щедрые по отношению друг к другу?

По мнению Бененсон, все дело в эволюции: женщины просто не привыкли формировать сплоченные коллективы, как это происходит у мужчин.

Все это берет начало в тех временах, когда женщинам нужно было бороться за своих мужчин и за ресурсы для воспитания потомства.

При этом Бененсон признает противоречивость своего исследования. Академическое сообщество, по ее словам, реагирует крайне негативно на полученные результаты.

"Это сложно, но я все-таки стараюсь быть объективной. И мне бы хотелось, чтобы женщины вели себя лучше", - добавила она.

Версия 2: ответ на сексизм

Если профессор Бененсон уверена, что поведение женщин обусловлено эволюцией, то другие ученые настаивают на обратном. Они утверждают, что проявление синдрома пчеломатки связано прежде всего с дискриминацией со стороны мужчин.

Наоми Эллемерс, профессор университета Утрехта в Нидерландах, занимается вопросом гендерного неравенства на работе уже 20 лет.

По ее словам, сидром пчелиной королевы - неудачное обозначение, так как сам термин указывает на то, что проблема в женщинах.

"Дело не в том, что женщины мешают другим женщинам, а мужчины ничего не могут с этим поделать", - говорит она.

Эллемерс утверждает, что поведение корпоративных "пчеломаток" вызвано сексизмом, и женщины просто пытаются дистанцироваться от других женщин.

В 2011 году вместе с коллегами она провела исследование. Она попросила сотрудниц голландской полиции вспомнить конкретные случаи дискриминации.

Оказалось, что когда участницам напомнили про гендерную дискриминацию, они стали преуменьшать те случаи сексистского поведения, которое испытали на себе.

Это также спровоцировало проявление синдрома пчеломатки среди тех женщин-полицейских, которые мало идентифицировали себя с другими женщинами на работе.

"Их приучают к тому, что для успеха в таких организациях им нужно иметь некоторые мужские черты, - говорит Эллемерс. - Они противостоят сексизму, демонстрируя, что они отличаются от других женщин".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Исследования показывают, что в некоторых компаниях возникает неписанная квота на женщин-руководителей

По словам ученых, такие женщины используют, например, такие фразы: "Я не такая, как остальные женщины. Я гораздо амбициознее".

Эллемерс называет это "отказом от себеподобных" - реакцией, которая часто встречается среди других дискримируемых на работе групп. Профессор также считает, что синдром пчеломатки - не больше, чем очередной гендерный стереотип.

Бренда Треноуден, руководитель европейского направления в банке ANZ, возглавляет кампанию "30% Club", которая направлена на то, чтобы увеличить количество женщин в советах директоров по всему миру.

Треноуден отрицает существование синдрома пчеломатки. "Все это - большая уловка", - говорит она.

Женщины в мужских костюмах

По словам Треноуден, компаниям, в которых преобладают мужчины, следует обратить внимание на лидерские черты, которые свойственны женщинам. Например, готовность сотрудничать и эмпатию.

Корпоративная культура все-таки медленно перестраивается, считает Треноуден.

"15 или 20 лет назад женщины даже одевались, как мужчины. Я носила женский темно-синий деловой костюм, белую блузку и красный шарф, потому что нужно было соответствовать окружению, - говорит она. - Сейчас женщины носят платья и яркие цвета. Они поняли, что больше не нужно быть похожими на мужчин".

В 2015 году бизнес-школы Колумбийского университета и университета Мэриленда провели совместное исследование с участием 1,5 тысяч крупнейших американских компаний.

Исследователей интересовало то, почему в верхушке руководства женщин по-прежнему меньше, чем мужчин.

Они выяснили, что если на место руководителя приходит женщина, другие сотрудницы компании быстрее получают повышение.

Однако если во главе компании стоит мужчина, то существенно продвинуться по службе, скорее всего, удастся только одной сотруднице.

Исследование показало, что вероятность того, что вторая женщина займет руководящий пост, снижается до 51% в случае, если глава компании мужчина.

Ученые считают, что дело в "скрытой квоте".

Другими словами, коллективы, состоящие в основном из мужчин, чувствуют давление и пытаются увеличить количество женщин среди топ-менеджеров, но допустить к руководству лишь небольшое количество женщин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Шерил Сэндберг - операционный директор Facebook и первая женщина, вошедшая в совет директоов компании

У синдрома пчеломатки есть две стороны.

Теоретики пытаются выяснить его причину и найти связь между специфическим поведением женщин на службе и недостатком женщин-руководителей высокого уровня.

В процессе они делают довольно грубые обобщения, из которых следует, что все женщины ведут себя одинаково.

Доказать это, однако, довольно сложно. К тому же, они не учитывают роль мужчин в этих процессах.

С другой стороны, само существование такого термина может служить примером сексизма на рабочем месте.

Шерил Сэндберг, операционный директор и член совета директоров Facebook, заметила в прошлом году: "По отношению друг к другу женщины ведут себя не более жестко, чем мужчины. Просто от женщин ждут, что они будут милее".