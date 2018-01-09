Черное на красном: "Золотой глобус"-2018 в фото

На красной дорожке 75-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" преобладал черный цвет.

Прибывшие на церемонию актрисы оделись в черные наряды в знак поддержки недавно основанного в США движения по защите женщин от сексуальных домогательств и дискриминации под названием Time's Up ("Время вышло").

В начале января инициаторы движения призвали див киноиндустрии, собирающихся на церемонию, одеться именно так, чтобы обратить внимание общественности на существующую проблему.

Некоторые мужчины также выразили солидарность, надев черные рубашки и костюмы и приколов значки с логотипом Time's Up.

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Звезда одной из самых ярких драм 2017 года "Любить Пабло" (Loving Pablo) Пенелопа Крус, певица Мэрайя Кэри и британская актриса Клэр Фой, сыгравшая королеву Елизавету II в драматическом сериале "Корона" (The Crown) пришли в черном.

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Некоторые решили разбавить мрачную гамму вкраплениями других цветов, не выбиваясь при этом из общего настроения. Австралийская актриса Марго Робби из "Отряда самоубийц", американка Мэнди Мур и певица Келли Кларксон позволили себе немного яркости.

Актеры-мужчины поддержали дам приколотыми к лацканам значками кампаний Time's Up и 50:50, которые борются не только против сексуальных домогательств, но и за общее равенство полов в индустрии развлечений.

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Крис Хемсворт, известный по роли Тора в одноименных сиквелах кинематографической вселенной Marvel, и лауреат "Золотого глобуса"-2018 и двукратный лауреат премии BAFTA шотландец Юэн Макгрегор прикололи такие значки. А звезда "Игры престолов" Кит Харрингтон ограничился полностью черным костюмом.

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Милли Бобби Браун, известная ролью девочки по имени Одиннадцать в сериале "Очень странные дела" (Stranger Things'), популярнейшая Николь Кидман и американская актриса и модель Джессика Бил смотрелись очень стильно на красной дорожке.

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Модель Кендалл Дженнер, Анджелина Джоли и американская актриса и продюсер Джессика Честейн выбрали классические, но при этом очень разные фасоны черных вечерних платьев.

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Американский комик и кинорежиссер, обладатель премии "Эмми" 2016 года Азиз Ансари, звезда мюзикла "Величайший шоумен" Зак Эфрон и лауреат "Золотого глобуса" 2001 года Джеймс Франко совершенно очевидно поддержали движение Time's Up.

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Америка Феррера, прославившаяся главной ролью в сериале "Дурнушка", Натали Портман, исполнительница главной роли в оскароносной ленте "Ла-Ла Ленд" (La La Land) Эмма Стоун и легендарная теннисистка Билли Джин Кинг шли по красной дорожке вместе.

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Лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль 2005 года в фильме "Переступить черту" (и звезда мини-сериала "Большая маленькая ложь", собравшего больше всего наград в телевизионной категории) Риз Уизерспун, Ева Лонгория, Сальма Хайек и Эшли Джадд известны своей твердой позицией в отношении гендерного неравенства в киноиндустрии.

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Николь Кидман, признанная лучшей актрисой телевизионных сериалов за роль в "Большой маленькой лжи" (Big Little Lies), с мужем - музыкантом Китом Урбаном.

Кто решил не надевать черный?

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Глава Голливудской ассоциации иностранной прессы Мехер Татна была в красном. В прессу просочилось, что наряд для церемонии она выбирала вместе со своей мамой.

"Одежда ярких цветов во время праздников и значительных мероприятий - часть ее индийской культуры", - сообщил анонимный источник.

При этом Татна обозначила свою полную поддержку движению Time's Up, приколов значок с их логотипом.

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Немецкая модель Барбара Мейер приехала на церемонию в бежевом наряде, украшенном цветами. А актриса Бианка Бланко была сногсшибательна в красном.

В своем Instagram Мейер объяснила, что, по ее мнению, женщины имеют право одеваться сексуально, и не их вина в том, что мужчины не могут держать себя в руках.

Бланко никак не прокомментировала свое решение не последовать примеру див мировой киноиндустрии.

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