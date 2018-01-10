Новый обмен пленными: как, когда и сколько?

Копірайт зображення УНІАН

На 10 января в Минске запланированы новые переговоры об обмене пленными между украинской властью и самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

Сколько людей могут обменять и означают ли такие переговоры существенный прогресс в Минском процессе - в обзоре ВВС Украина.

"80 на 20" или "10 на 10"?

"Работаем, чтобы на волне первого освобождения мы не медлили со второй. Для нас дело чести их вытащить", - заявил президент Петр Порошенко вскоре после первого за долгое время большого обмена пленными.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Обмен пленными в конце 2017 года был одним из крупнейших за всю историю конфликта

27 декабря из плена сепаратистов освободили 74 человека, 73 из которых прибыли на подконтрольную Киеву территорию (еще одна женщина решила остаться с семьей в Донецке).

В другую сторону - в Луганск и Донецк - отправились 233 человека. По договоренностям их должно было быть 306, однако 73 фигуранта списков на обмен по разным причинам отказались ехать в "ДНР" и "ЛНР" - кто-то уже отбыл свой срок наказания в тюрьме, кто-то же просто не захотел ехать в непризнанные республики.

Сразу же заговорили и о втором этапе обмена.

О его возможных деталях еще в конце ноября 2017 года писали российские СМИ со ссылкой на участника переговоров и лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

По его словам, во время второго этапа Киев должен передать 80 задержанных в обмен на 20 заключенных "ДНР" и "ЛНР".

Однако позже это количество существенно сократилось.

Так глава Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая вместе Русской православной церковью привлечена к переговорному процессу, 4 января рассказал: "Мы подали новые списки со своими предложениями, на той стороне (в "ДНР" и "ЛНР". - Ред.) они будут рассматриваться и будут переговоры... Списки небольшие, людей десять на десять примерно мы подали".

В то же время, представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга отметил, что об обеих формулах - и "80 на 20", и "10 на 10" - до начала конкретных переговоров говорить можно лишь условно.

Он также уточнил, что 10 января ожидается заседание Трехсторонней контактной группы, а гуманитарная подгруппа, в рамках которой предметно договариваются об обмене, должна собраться в Минске 18 января.

"Всех на всех"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Об обмене "всех на всех" договорились еще в феврале 2015 года, когда шли бои за Дебальцево

Все упомянутые формулы является частью "обмена всех на всех", который прописан во вторых Минских соглашениях.

Впрочем, даже если во время второго этапа обменяют сто человек, это все равно не будет дотягивать до "всех на всех" - как это видят по обе линии фронта.

Ирина Геращенко, участник переговоров от Украины, ранее говорила о том, что, по данным СБУ, до первого обмена сепаратисты удерживали по меньшей мере 170 человек.

Причем в "ДНР" и "ЛНР" подтверждали лишь 97 человек из этого числа. 74 из них освободили 27 декабря.

Таким образом, по подсчетам украинской стороны, в плену "ДНР" и "ЛНР" пока остаются около ста украинских граждан. При этом сепаратисты подтвержают удержание лишь 23 из них.

Представители "ДНР" и "ЛНР" также говорят о заключенных украинскими властями своих сторонниках, в отношении которых еще не проходили предметные переговоры.

Например, "лидер ДНР" Александр Захарченко перед декабрьским обменом заявлял: "Подтверждено, что еще остаются там (на подконтрольной Украине территории. - Ред.) люди, которых нет в списках. Медведчук подтвердил, что это первый этап, работа в этом направлении будет продолжена. Считаю, что в Минске мы будем поднимать эту тему".

Проблемы

Копірайт зображення УНІАН Image caption Второй этап обмена будет, скорее всего, меньше первого

Политолог Вадим Карасев отмечает, что возможные формулы обмена - лишь "стартовая арифметика": "А финальная будет зависеть от того, как будут решены вопросы верификации (Сверка списков между сторонами. - Ред.) тех, кто будет претендовать на участие во втором этапе обмена".

Ситуацию осложняет и то, что договариваться будут как об обмене условно "военных" (бойцов АТО и членов вооруженных формирований "ДНР" - "ЛНР"), так и условно "гражданских" (людей, которых стороны называют враждебными "агентами" или, например, участников беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе).

"До конца непонятно, о ком идет речь: пленных, заложниках, политических пленниках или политических осужденных", - отмечает Вадим Карасев.

А блогер Энрике Менендес, который вынужден был уехать из Донецка в 2016 году, предполагает, что переговоры о втором этапе обмена все же могут быть достаточно простыми.

"Если первый, непростой этап смогли успешно выполнить, то, наверное, второй этап должен пройти легче, ведь между сторонами есть определенное доверие и налажена коммуникация", - говорит он.

В то же время другой политический эксперт из Донбасса Валентин Красноперов, наоборот, считает, что переговорный процесс будет сложным: "Есть много фамилий, которые Украина хочет обменять, но на это не идет другая сторона. Думаю, здесь будет труднее, ведь речь идет о фамилиях, которые не хотели менять на первом этапе".

Валентин Красноперов также говорит, что осложнением для верификации списков, в частности заложников непризнанных "республик", является и проблема пропавших без вести: "К сожалению, есть подозрения в том, что некоторых из этих людей уже нет в живых".

Россияне

Копірайт зображення Служба безпеки України Image caption Среди задержанных в Украине россиян - Виктор Агеев, который заявил о том, что является кадровым военным армии РФ. Минобороны России несколько раз это отрицало

Еще один проблемный вопрос - обмен граждан России.

Перед 27 декабря адвокат фигуранта дела "2 мая" россиянина Евгения Мефедова заявил, что его подзащитный был в списках на первый обмен, однако позже его оттуда вычеркнули.

Впоследствии стало известно, что среди людей, которых Киев передал "ДНР" и "ЛНР", были только граждане Украины.

Уже после завершения этого обмена Петр Порошенко пояснил: "Будем прилагать больше усилий, чтобы вытащить наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного - и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина".

"Более 15 граждан России, находящихся в наших тюрьмах, должны помочь в возвращении домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других", - добавил он.

В "ДНР" и "ЛНР" такие действия назвали нарушением предварительных договоренностей, однако от первого этапа обмена и дальнейших переговоров не отказались.

В Кремле, который настаивает на том, что на Донбассе идет "внутриукраинский гражданский конфликт", эту ситуацию также прокомментировали.

"Конечно, готовы будем принять все меры, необходимые для освобождения российских граждан", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

А по поводу украинцев, которые являются фигурантами судебных дел в РФ, он добавил, что они не считаются пленными, ведь "осуждены в России по российскому законодательству".

Прогресс "Минска"?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Десятки семей в Украине и России ожидают возвращения своих родных, которые тем или иным образом оказались заложниками ситуации в Донбассе

Обозреватели отмечают, что хотя разблокирование процесса обмена пленными и можно считать определенным прогрессом в Минском процессе, однако это далеко не прорыв.

"Обмен - это положительный шаг. И то, что стороны продолжают переговоры - тоже. Но, к сожалению, к общему прогрессу это никакого отношения не имеет", - считает Энрике Менендес.

"Это скорее попытка получить политические очки, поскольку это беспроигрышная ситуация для всех причастных. Ведь все, кто принимал участие в этом обмене с любой стороны, могут своей аудитории сказать: "Я сделал доброе дело". И никто от этого не чувствует себя в проигрыше", - объясняет блогер.

Он добавляет, что политические пункты Минских соглашений от обмена пленными никак не продвигаются: "Политическая часть требует компромисса, чтобы кто-то пошел на какие-то уступки. С учетом того, что 2018-й - год выборов у Путина (Президентские выборы в РФ пройдут в марте. - Ред.) и в "ДНР" - "ЛНР" (Выборы "лидеров" и "парламентов" "ДНР" и "ЛНР" ожидаются осенью 2018 года, предыдущие международное сообщество и Киев не признали. - Ред.), а также предвыборный - в Украине, то политики будут действовать по-другому".

Все задействованные в переговорах воздерживаются от прогнозов, когда именно может состояться второй этап обмена, как и от подробных комментариев о ситуации в целом.

"Любое неправильно сказанное слово, любая неправильно поданная или истолкованная информация может привести к срыву обмена", - разъясняет военный эксперт Юрий Карин.

"В общем - это вопрос переговоров на всех уровнях: от минской гуманитарной контактной подгруппы до "нормандского"формата (Лидеров и министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции. - Ред.) и формата "Волкер-Сурков" ("Кураторы" переговоров по Донбассу от США и России. - Ред.), - добавляет политолог Вадим Карасев.

Он предполагает, что обмен может состояться ближе к весне: "Думаю, что здесь можно ориентироваться на президентские выборы в России как очевидный сдвиг Минского процесса".