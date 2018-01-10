Помогут мобильные приложения похудеть навсегда?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Помогут ли приложения и фитнес-браслеты распрощаться с плохими привычками?

Январь - горячая пора, чтобы загружать на устройства спортивные приложения и использовать подаренные на Рождество фитнес-браслеты по прямому назначению. Но помогают ли они на самом деле, и действительно ли подпитывают нашу мотивацию?

После праздничного переедания мы неизбежно обещаем себе, что с Нового года все будет по-новому. Мы начнем заниматься спортом, худеть и есть больше полезной пищи.

Но, согласно опросу компании ComRes, 65% людей дают себе обещания, и только 12% успешно их выполняют. Можно ли в этой ситуации рассчитывать на современные технологии?

Когда 34-летняя австралийка Сара, преподаватель права, в прошлом году решила похудеть, то пошла необычным путем: поспорила, что выполнит условия, которые поставила перед собой в спорте.

Но спортивным достижениям помешал рак груди. В течение года Сара перенесла три операции и в результате набрала вес.

"К упражнениям я возвращалась через прогулки: так я пыталась сбросить несколько лишних килограммов, которые вынужденно набрала из-за малоподвижного образа жизни", - рассказывает женщина.

Копірайт зображення SARAH STEELE Image caption Сара поспорила, что после лечения рака груди сможет выполнить свои фитнес-задачи

Она вернулась к упражнениям через два месяца после последней операции по восстановлению молочной железы. Благодаря браслету на руке она узнавала, сколько шагов прошла ежедневно и сколько сожгла калорий.

Но также Сара поощряла себя с помощью мобильного приложения, Step Bet, в котором могла побиться об заклад, что выполнит поставленные спортивные задачи.

"Я победила в трех месячных пари и трех шестимесячных и сбросила 7 кг - 10% от своего веса", - рассказывает Сара.

А еще, по ее словам, она заработала 358 фунтов (458 долларов).

"Я люблю сжигать жир. И не люблю терять деньги. А эффект? Мотивация!" - объясняет она.

Для людей, привыкших верить числам, большой объем данных, которые помогают следить за своими успехами, - это уже достаточная мотивация.

40-летняя Аршия Гратиот, которая родилась в Бангалоре, уже год носит фитнес-браслет, "чтобы контролировать биологические показатели, такие как пульс, свидетельствующие об уровне моего здоровья", - говорит она.

В 2016 году Гратиот основала технологический стартап с офисами в Финляндии, Индии и Лондоне.

Копірайт зображення ARSHIA GRATIOT Image caption Предпринимательница Аршия Гратиот говорит, что физические упражнения были для нее "единственной возможностью не сойти с ума"

Частая смена часовых поясов побудила ее бегать каждый вечер (а порой и каждую ночь), при этом слушая в наушниках подкасты.

"У меня был выбор - валяться в постели, как зомби, и мучиться после перелета, или идти бегать. Только так я могла не сойти с ума", - рассказывает она.

Контроль за пульсом и метаболизмом позволял "визуально отслеживать прогресс во времени", и это поощряло Гратиот.

Но важно впервую очередь то, как мы используем такие данные, утверждает Анил Асвани, старший преподаватель кафедры промышленной инженерии и исследований технологических операций в Университете Калифорнии (Беркли).

"Персонализированный выбор задач - очень важный аспект таких приложений", - говорит Асвани.

Лучшие спортивные приложения учатся - они анализируют ваши предыдущие результаты, чтобы как можно лучше приспосабливаться к вашим целям, объясняет он. Таким образом у вас возникает ощущение достижений, а оно, по словам поведенческих психологов, важно для изменения привычек.

"Если сегодня вы способны эффективно достигать целей, это подпитает вашу уверенность. И скорее всего, в будущем вы тоже сможете достигать запланированного", - убеждает Асвани.

Копірайт зображення JOSEPH LAWS Image caption Имея опыт службы в армии и работы в Google, Джозеф Лоуз создал приложение, способное адаптироваться к потребностям пользователей

Асвани провел собственное исследование. Одной группе участников ставили задачу пройти за день определенное количество шагов, опираясь на результаты, которые они показали ранее, и каждый раз это количество было разным. Второй группе ежедневно неизменно назначали одно и то же количество шагов.

Та группа, перед которой ставили адаптивные цели, в среднем проходила за день на 1000 метров больше, рассказывает исследователь.

Джозеф Лоуз, бывший рейнджер армии США, который служил в Афганистане, а затем работал инженером-программистом в компании Google, разработал свой способ ставить адаптивные цели.

Опираясь на опыт службы в армии, он начал составлять комплексы упражнений для друзей и родственников. А дальше стал разрабатывать алгоритмы машинного обучения, чтобы выявить, какие упражнения лучше всего поддерживают здоровье в зависимости от возраста, пола, роста и веса.

Полгода назад Лоуз выпустил официальную версию своего приложения, которое называется Optimize.

Сложность заключалась в том, чтобы "разработать модель для фитнеса и связать эти уравнения с реальными упражнениями", - говорит он.

Как только модель была создана, у алгоритмов появилась возможность учиться и совершенствоваться каждый раз, когда человек выполняет упражнения. В дальнейшем программа приспосабливала тренировки в соответствии с предыдущими результатам пользователя.

Примерно 90% пользователей, которые доходят до четвертой тренировки, продолжают заниматься с приложением в течение следующих двух месяцев, сообщил разработчик. Большая часть данных поступает от пользователей в возрасте от 20 до 50 лет, поэтому следующая задача - собрать как можно больше данных, которые будут касаться людей старшего возраста и других нетипичных групп, таких как люди с травмами.

Другие фитнес-стартапы пытаются применить машинное обучение к подсчету калорий.

LoseIt! - приложение Чарльза Тига. По словам разработчика, программа просит пользователей записывать все, что они едят, а дальше ведет учет калорий и питательных веществ.

Как известно всем, кто пытался такое осуществить на практике, это хлопотное занятие.

"Разве было бы не круто, если бы вы могли просто сфотографировать свою еду, а программа разложила бы ее на компоненты?" - спрашивает он.

Год назад он представил функцию "Snap It", которая учится идентифицировать пищу на тарелке.

Копірайт зображення LOSEIT! Image caption Приложение LoseIt! нацелено на подсчет калорий; оно распознает снимки вашей еды

"Сегодня данные, которые мы собрали, помогут распознавать: это паста, это яблоко, а это банан", - рассказал Тиг.

Но если приложение должно уметь различать, например, спагетти "Болоньезе" и феттучини "Альфредо", то ему понадобится для этого больше данных.

Пока пользователи тренируют алгоритм, выбирая соответствующее блюдо на тарелке из тех вариантов, которые тот способен идентифицировать. Следовательно, чтобы приложение "поумнело" и могло распознавать большинство блюд, требуется некоторое время.

Всемирная организация здравоохранения сообщает: ожирение сейчас - гораздо более распространена проблема, чем недоедание. Исследователи соглашаются, что приложения, созданные на основе медицинских и психологических исследований, имеют потенциал трансформировать наши пищевые и спортивные привычки.

Но, как показало исследование, проведенное в 2016 году в Левенском католическом университете, из 29 тыс. приложений для похудения и фитнеса лишь 17 базировались на доказательных научных исследованиях.

Несмотря на это, мировой рынок фитнес-приложений, по данным исследовательской фирмы Statista, увеличился с 1,8 миллиарда долларов в 2016 году до 2,2 миллиарда в 2017-м. При этом рынок фитнес-браслетов в 2017 году составил 6,1 миллиарда долларов, а к 2022 году ожидается его рост до 7,5 миллиарда.

Поэтому думать, что вы едите и сколько калорий сжигаете во время пробежек, несомненно, полезно. Но вместе с тем, прежде чем расставаться с трудно заработанными деньгами, не помешает проверить и характеристики приложения для фитнеса или браслета.

И что именно вам подойдет, зависит только от ваших личных предпочтений и стимулов, которые подпитывают вашу мотивацию к самосовершенствованию.