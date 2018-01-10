Как Карабах и Приднестровье: эксперты о сценариях для Донбасса в 2018 году

Копірайт зображення Getty Images Image caption Никто из экспертов не решился сказать, когда конфликт на Донбассе завершится

"Частично Карабах, частично Приднестровье" - так описывают сценарий для Донбасса на ближайший год эксперты, с которыми общалась ВВС Украина.

Война на востоке страны стала одной из самых продолжительных в Европе со времен Второй мировой. До сих пор самым длительным считался конфликт в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. В начале нового года звучат неутешительные прогнозы о том, что в состоянии конфликта и нестабильности Донбасс будет находиться еще годы и даже десятилетия.

Опрошенные ВВС Украина эксперты считают, что 2018-й станет годом дальнейшего "замораживания" конфликта. Такой сценарий они считают наиболее вероятным. Специалисты также прогнозируют, какие факторы могут повлиять на эти прогнозы и изменить их.

Сценарий 1: инерционный, замораживание конфликта

"Наиболее вероятным сценарием на обозримую перспективу является продолжение нынешних тенденций, сохранение замедленного конфликта, возможно, с некоторыми временными обострениями", - считает директор российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

"Я не верю в то, что произойдет существенное обострение ситуации. Сегодня все понимают, в том числе в России, что цена такого обострения будет слишком высокой - и в человеческом измерении, и в материальном, а также приведет к новым санкциям. В то же время, все понимают, что прорыва в решении конфликта также ждать не стоит", - добавляет эксперт в комментарии ВВС Украина.

Эксперт Национального института стратегических исследований при президенте Украины Алексей Полтораков, а также руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги Андрей Колесников считают, что 2018 будет годом дальнейшего замораживания конфликта.

По словам Алексея Полторакова, еще в 2016 году специалисты института давали три прогноза развития ситуации:

силовой или балканский,

сценарий "замораживания" конфликта, как в Нагорном Карабахе и Приднестровье,

гуманитарный, немецкий сценарий, который предполагает мирное возвращение неконтролируемых территорий в состав Украины.

Третий эксперты считали самым долгим, но и самым приемлемым для Украины. Однако сейчас прогнозы изменились.

"Если тогда эти три сценария выглядели одинаково возможными, то сейчас наиболее вероятным является замораживание конфликта, то есть превращение Донбасса в странный эквивалент частично Нагорного Карабаха, частично Приднестровья". - говорит ВВС Украина эксперт НИСИ Алексей Полтораков.

"Как в Карабахе, следует ожидать регулярных перестрелок, деятельности диверсионно-разведывательных групп, время от времени гибели людей. И сходство с Приднестровьем в том, что все же гуманитарная составляющая остается - люди ездят через линию разграничения, многие получают зарплаты и пенсии и в сепаратистских республиках, и в Украине, украинские предприятия работают в ОРДЛО, если они зарегистрированы и платят налоги на контролируемой территории", - считает эксперт НИСИ.

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Руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги Андрей Колесников также прогнозирует, что Донбасс ждет "инерционный сценарий".

"Тупик с Минскими соглашениями, замороженный конфликт, и это может длиться годами. Все так, как в других непризнанных "республиках" - Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Этот перечень только растет, вся Россия уже окружена непризнанными "республиками". И все это длится годами, и все больше людей к этому привыкает", - заключает Андрей Колесников в комментарии ВВС Украина.

Сценарий 2: если дадут летальное оружие

Аркадий Мошес считает, что предоставление Украине Соединенными Штатами летального оружия может осложнить ситуацию.

"Москва это не сможет оставить без внимания. Поэтому если не на Донбассе, то в другой части мира Запад столкнется с каким-то ответом России. Я думаю, что это может произойти не на Донбассе. И куда поведет спираль конфликта Запада и России, одним из театров которого является Украина, - вот это предсказать сложно или невозможно", - говорит эксперт Финского института международных отношений.

Аркадий Мошес предполагает, что речь может идти о дальнейшей эскалации на территории Украины, и не обязательно на Донбассе.

"Мы можем вспомнить, что в прошлом году в Украине взорвались три мощных военных арсенала. Я бы здесь использовал модное нынче понятие - "not kinetic", то есть, ответ может быть нелинейным", - добавил он.

Андрей Колесников из Московского центра Карнеги также считает, что предоставление летального оружия может стать фактором обострения ситуации на Донбассе. Но осложнений, считает он, следует ожидать в политической плоскости, а не на фронте.

"Прежде всего, это жест поддержки Украины, а не то, что может существенно изменить военную ситуацию. Президент Дональд Трамп и нынешние американские элиты довольно жестко настроены против России, и этим можно объяснить решение о предоставлении оружия Украине. Однако, все же, считаю это решение политически опрометчивым, без него можно было бы обойтись", - считает он.

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Полтораков говорит, что последствия предоставления оружия Украине "слишком преувеличиваются".

"Здесь есть политический и военный аспекты. Военный заключается в том, что проведение крупных операций фронтового масштаба с артиллерией и тем более авиацией - это абсолютно нереально. Для этого стоит лишь взглянуть на перечень вооружения, которое должно быть предоставлено", - считает эксперт НИСИ при президенте Украины.

"Речь идет о предупредительном месседже России, это как предохранитель от возможной эскалации", - добавляет Алексей Полтораков.

Сценарий 3: миротворцы

Эксперты убеждены, что инициатива Киева, поддержанная Западом, о введении миротворческого контингента ООН в зону конфликта - нереалистична, или же этот вопрос очень далекого будущего.

"Не верю в вероятность введения миротворцев на линию соприкосновения и тем более не верю, что это возможно в сепаратистских образованиях. Москва не пойдет на глубокие уступки. В интересах Запада сегодня было бы согласие на введение какого-то символического контингента. Но и такой сценарий выглядит не слишком реалистичным. Даже для того, что поставить подразделения на линию соприкосновения, нужны огромные человеческие и материальные ресурсы", - убежден Аркадий Мошес.

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Андрей Колесников из Московского центра Карнеги называет эту инициативу "еще одним примером тупика".

"У Путина - свое видение, у Запада - свое, и это взаимно неприемлемые позиции. Продолжается имитация переговорного процесса, что, конечно, лучше, чем полное его отсутствие. Но мне кажется, что это тупиковая ветвь развития ситуации", - говорит он.

Сценарий 4: уступки и новые форматы

Опрошенные ВВС Украина эксперты считают, что говорить о том, что какая-то из сторон конфликта пойдет на уступки, и это изменит ситуацию на Донбассе, нет оснований.

"Украина вошла в предвыборную кампанию. Поэтому уступки Киева, которые могли бы быть записаны официально и выполнялись - невозможны. Оппозиция сразу же будет иметь основания заявлять, что власти никто такого права не давал", - считает Аркадий Мошес.

"Президентские выборы в России, назначенные на март 2018 года, также являются фактором, который не дает оснований говорить об изменении позиций. Кремль имеет вето на любые изменения на Донбассе, и до завершения выборов и вступления президента в должность никаких заметных движений Россия делать не будет", - считает украинский эксперт Алексей Полтораков.

Вместе с тем он считает, что следует ожидать продолжения американо-российского диалога, который начали Курт Волкер и Владислав Сурков и который стал если не альтернативой минскому и нормандскому форматам, то существенным дополнением.

Алексей Полтораков предполагает, что этот новый формат может иметь результаты, но кардинально ситуацию на Донбассе влиять не будет.